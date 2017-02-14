ВСУ бьют по ДНР из "Градов"

Вчера, в 15 часов 20 минут противник подразделениями нацгвардии и полка «Азов» (запрещён в РФ), атаковал подразделения вооруженных сил ДНР в районе высоты «Дерзкая» у села Коминтерново. Потери при этом составили пять убитых и трое раненых. Противник был вынужден отступить.

Тревожные сообщения вновь приходят из Донбасса. Сообщается об очередной попытке атаковать позиции ВС ДНР украинскими силовиками. ВСУ решили провести атаку в районе населённого пункта Коминтерново. Атаки проводились как вчера, так и сегодня.Официального представителя ВС ДНР цитирует портал «Донецкое агентство новостей»:Сегодня приходят сообщения о возобновлении боёв.Отмечено, что украинские войска открыли огонь из реактивной артиллерии не только на южном участке линии соприкосновения, но и по направлению «Донецкий аэропорт-Спартак-Ясиноватая». В социальных сетях появились сообщения о том, что украинские войска ведут огонь из артиллерийских установок (включая САУ), РСЗО «Град», также используются миномёты.Представители народной милиции ДНР сообщают о нанесении ударов и из танковых орудий. При этом тактика ВСУ прежняя – фактически никакой тактики... Идут бессистемные обстрелы, основная часть которых, к сожалению, приходится по жилым кварталам. После этого осуществляются попытки прорыва в так называемую серую зону. На прорыв стараются идти мелкими группами, пытаясь в итоге закрепиться. Мелкие группы рассеиваются пулемётным огнём бойцов ДНР. Также используются АГС и другое автоматическое оружие.О потерях среди представителей народной милиции ДНР пока не сообщается.