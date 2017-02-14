00:24 15 февраля

ВСУ бьют по ДНР из "Градов"

Тревожные сообщения вновь приходят из Донбасса. Сообщается об очередной попытке атаковать позиции ВС ДНР украинскими силовиками. ВСУ решили провести атаку в районе населённого пункта Коминтерново. Атаки проводились как вчера, так и сегодня.

Официального представителя ВС ДНР цитирует портал «Донецкое агентство новостей»:
Вчера, в 15 часов 20 минут противник подразделениями нацгвардии и полка «Азов» (запрещён в РФ), атаковал подразделения вооруженных сил ДНР в районе высоты «Дерзкая» у села Коминтерново. Потери при этом составили пять убитых и трое раненых. Противник был вынужден отступить.


Сегодня приходят сообщения о возобновлении боёв.

ВСУ бьют по ДНР из "Градов"


Отмечено, что украинские войска открыли огонь из реактивной артиллерии не только на южном участке линии соприкосновения, но и по направлению «Донецкий аэропорт-Спартак-Ясиноватая». В социальных сетях появились сообщения о том, что украинские войска ведут огонь из артиллерийских установок (включая САУ), РСЗО «Град», также используются миномёты.

Представители народной милиции ДНР сообщают о нанесении ударов и из танковых орудий. При этом тактика ВСУ прежняя – фактически никакой тактики... Идут бессистемные обстрелы, основная часть которых, к сожалению, приходится по жилым кварталам. После этого осуществляются попытки прорыва в так называемую серую зону. На прорыв стараются идти мелкими группами, пытаясь в итоге закрепиться. Мелкие группы рассеиваются пулемётным огнём бойцов ДНР. Также используются АГС и другое автоматическое оружие.

О потерях среди представителей народной милиции ДНР пока не сообщается.

Использованы фотографии: @zvezdanews
62

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79
  1. D-Master Вчера, 19:16
    Желательно побольше Азова в землю положить, для удобрения. Что бы хоть какой то толк был от этих упырей
    D-Master
    1. sergei1975 Вчера, 19:23
      Приемственность поколений.Сначала гитлеровцы удобряли, теперь бандеровцы.
      sergei1975
    2. Владыка Ситх Вчера, 19:33
      Да у нас сегодня взрывы и обстрелы
      Владыка Ситх
      1. НЕКСУС Вчера, 20:01
        Цитата: Владыка Ситх
        Да у нас сегодня взрывы и обстрелы

        Артой не сносите ВСУ-ные РЗСО то? А то все в одни ворота и мантры Москвы про Минск-2...
        НЕКСУС
        1. Владыка Ситх Вчера, 20:11
          Сносим регулярно
          Владыка Ситх
          1. НЕКСУС Вчера, 20:13
            Цитата: Владыка Ситх
            Сносим регулярно

            Вот это хорошо,это молодцы,чтоб у этих земноводных, крематории не сидели без работы,бл.... хорошо бы вам БПЛА еще да побольше дать,чтоб все передвижения и координаты в реальном времени считывать,да бить упредительно.
            НЕКСУС
            1. Владыка Ситх Вчера, 20:58
              Если вы заметили по моим сводкам практически пропали упоминания о БЛА, так как обе стороны активно используют РЭБ.
              Владыка Ситх
              1. НЕКСУС Вчера, 21:01
                Цитата: Владыка Ситх
                Если вы заметили по моим сводкам практически пропали упоминания о БЛА, так как обе стороны активно используют РЭБ.

                А мини БЛА?
                НЕКСУС
                1. Владыка Ситх Вчера, 21:14
                  Этого хватает.
                  Владыка Ситх
                  1. gladcu2 Вчера, 21:34
                    Владыка Ситх

                    А вы можете объяснить мотивацию ВСУ?

                    Возможно, что они обслуживают коммерческий заказ? Или какая-то война между олигархами?
                    Там у вас железнодорожная война идёт? Мотив блокировки дороги какой то не серьёзный.
                    gladcu2
                    1. Владыка Ситх Вчера, 22:01
                      ВСУ ничего не блокирут, более того ВСУ часто нам помогают в борьбе против нацбатов.
                      Блокируют поставки угля, которые:
                      а) идут на ТЭС Ахметова
                      б) идут на коксохимические заводы Ахметова
                      Владыка Ситх
                  2. okko077 Вчера, 22:10
                    Ситх, чего хватает, ну хоть намекните, без ваших фантазий только.....
                    okko077
                    1. Владыка Ситх Вчера, 22:19
                      квадрокоптеров хватает
                      Владыка Ситх
                2. okko077 Вчера, 22:07
                  Хватит бредить мечтами.....сказочный наш....Нексус.
                  okko077
                  1. НЕКСУС Вчера, 22:12
                    Цитата: okko077
                    Хватит бредить мечтами.....сказочный наш....Нексус.

                    Уважаемый,вот за сказочного вам спасибо... hi Ваш бред куда более сказочен. Но на ваши регалии и звания в этом вопросе,я не смею посягнуть. hi
                    НЕКСУС
                    1. okko077 Вчера, 22:31
                      Нексус, я вам не враг , и я хочу чтобы такие системы были, но если их нет...Знаете , сколько, я таких сказок в своей жизни наслушался....В ДНР от безнадёги уже пытаются и видеокамеры онлайн ставить.....
                      okko077
                      1. НЕКСУС Вчера, 22:39
                        Цитата: okko077
                        Нексус, я вам не враг ,

                        Я вам скажу,что практически все форумчане мне не враги,равно как и я им.
                        Цитата: okko077
                        и я хочу чтобы такие системы были, но если их нет.

                        На войне очень часто смекалка работает лучше любого оружия...и если ВСУ-шники Градами утюжат города,то тут не до сентиментов ...я у Владыки не зря спросил про мини БЛА. Позиции укропов то как-то выявляют и выбивают артой.
                        Цитата: okko077
                        но если их нет...

                        Ну скажем так,что уверенно вы это сказать не можете хотя бы потому,что не владеете всей инфой. Мне например думается,что вполне новороссы могли получить на испытания новые российские БЛА...или вы и эту возможность исключаете?
                        НЕКСУС
                    2. okko077 Вчера, 22:53
                      Нет у нас пока таких БПЛА ,а вернее систем, куда они входить должны, ведь он должен выдавать координаты в вычислитель систем наведения средств поражения.Не на пультик оператора картинку...Причём обстановка должна мониториться постоянно....Разницу понимаете... Хотя конечно , от безнадёги можно извернуться, хватит и квадрокоптера, но точность, время, эффективность не устраивает, да и наши люди, которые в этом участвуют гибнут, ведь они в боевом контакте, а этого не должно быть...
                      okko077
                      1. bouncyhunter Вчера, 23:48
                        Нет или Вы о них не имеете информации ? Разница есть , правда ? hi
                        bouncyhunter
            2. okko077 Вчера, 22:06
              Помечтайте, Нексус, про БПЛА с целеуказания в реальном времени.....Первая такая ласточка у нас только заявлена, и только с РСЗО С Орлан-10Е, но её в ГШ кажется не заметили, это Я понял самостоятельная неплановая разработка.....
              okko077
    3. Комментарий был удален.
  2. одинокий Вчера, 19:16
    Тактика ВСУ прежняя-фактически никакой тактики...

    Ну как бы сказать это и есть тактика-тактика окопной войны.Систематические перестрелки -обстрелы без передвижений при неизменной конфигурации линии фронта.
    одинокий
  3. Dimka off Вчера, 19:17
    Это будет безконечно. Бедные люди прифронтовой зоны. Никакой надежды. Давно пора поставить жирную точку, да все тянут и тянут
    Dimka off
    1. fif21 Вчера, 19:31
      Цитата: Dimka off
      да все тянут и тянут

      Страусиная политика РФ убивает. Дворковича или кому назначено смотреть за ЛДНР на Колыму , без права переписки. Люди ведь Вам этого не простят !
      fif21
      1. конёк-горбунок Вчера, 20:38
        Цитата: fif21
        Страусиная политика РФ убивает


        Цитата: fif21
        Люди ведь Вам этого не простят


        А сами позвольте спросить,пишете с окопа на Донбасе
        или со своего боевого дивана,вот только не надо втирать,что вы на колчаковских фронтах ранены и вам белый билет полагается
        конёк-горбунок
        1. гордый Вчера, 20:52
          Классный ролик!
          гордый
          1. kefan Вчера, 21:08
            Цитата: гордый
            Классный ролик!

            Ролик то может быть и классный, только в нем не говорится о том, что же делать теперь нам с этим, какой есть выход из сложившийся ситуации.
            kefan
          2. Ингвар 72 Вчера, 21:09
            Цитата: гордый
            Классный ролик!

            Популистский ролик и "классная отмазка". США задумывалось над мнением ООН и мирового сообщества, вводя войска в Ирак, бомбя Сербию?
            Войска нужно было вводить для обеспечивания реальной легитимности выборов. По Днепру нас реально ждали, если не все, то большинство.
            Ингвар 72
            1. serezhasoldatow Вчера, 21:29
              Ждали? Ничего не надо было оккупировать, там не было как в Крыму и Севастополе-96%. Ждать ...
              serezhasoldatow
              1. Ингвар 72 Вчера, 21:34
                Цитата: serezhasoldatow
                Ждать ...

                Без "зеленых человечков" Крым бы то же забили, как и Донбасс без Стрелкова и "отпускников".
                Ингвар 72
          3. Karabin Вчера, 23:59
            Цитата: гордый
            Классный ролик!

            И гордый. laughing
            Karabin
        2. fif21 Вчера, 21:11
          Цитата: конёк-горбунок
          с окопа на Донбасеили со своего боевого дивана,вот только не надо втирать,что вы на колчаковских фронтах ранены и вам белый билет полагается
          Ветеран боевых действий , белого билета нет laughing Воевал за Россию и если потребуется, так и еще раз пойду. Обостренное чувство справедливости и незабываемое чувство адреналина. А цинизм с которым скорбят в России по убитым русским на Донбассе еще раз убеждает , что в королевстве кривых зеркал нужно , что то менять. soldier
          fif21
        3. Karabin Вчера, 21:57
          ваш пропагандоский ролик шит белыми нитками.
          1. Спровоцировать ввод российских войск на украину - важнейшая задача для штатов
          -- считаем,что она выполнена. Войска РФ в Крыму. Если кто не в курсе , Крым российским признан только Россией, и то не полностью( Сбербанк, Аэрофлот и прочие в Крыму не работают) и несколькими незначительными государствами. Референдум для "мирового сообщества" роли не играет никакой. Чем Донбасс хуже Крыма?
          Но как только в украину войдет наша армия. Россию обвинят во всех бедах укронарода
          --- сделано. См укроСМИ.
          Для мирового сообщества это будет называться -Агрессия.
          -- Ху из "мировое сообщество"? Если это западные СМИ, то уже того - агрессоры. Если западные политики, тоже." Россия не выполняет "минск".
          Станут ли союзники России поддерживать агрессора?
          Ни РБ ,ни РК Крым не признали, то есть уже не поддерживают и считают агрессором. Вслух пока не говорят. но это пока.
          НАТО введет бесполетную зону для наших самолетов.

          Что ж в Крыму не ввели? А по простой причине. Украину будут науськивать на Россию сколько угодно, но умирать за нее никто из европейцев не пойдет . Они и так перевыполнили планы,со времен Бисмарка, и коррекция ввиде Новороссии и Крыма вполне для них приемлема.
          Погибнут сотни или сотни тысяч, а то и миллионы. Сытые американцы и европкйцы готовы гибнуть миллионами? За что? За евровыбор украины? Да ну на.
          Но такова реальная геополитика Какими только словами не обзовут банальную жадность. Капиталы рассеянской элиты под угрозой, вот и вся геополитика, вот и весь путинский выбор.
          А сами позвольте спросить,пишете с окопа на Донбасе
          Людей Донбасса можно поддержать, хотя бы с дивана. А можно и предать, сославшись на геополитику.
          Karabin
    2. Ныробский Вчера, 19:44
      Цитата: Dimka off
      Это будет безконечно. Бедные люди прифронтовой зоны. Никакой надежды. Давно пора поставить жирную точку, да все тянут и тянут

      До встречи Трампа и ВВП наверное так и будет - "ни войны ни мира". Нам сейчас в эту ситуацию пока никак официально нельзя вмешаться, разве что только оказывать негласную помощь и пытаться что то решать дипломатическим путём. Укропы, подгоняемые из США представителями ушедшей обамовской команды, умышлено накаляют обстановку и вынуждают РФ вмешаться в ситуацию именно силовым путём, что бы сорвать предстоящую встречу, об организации которой сейчас договариваются представители Трампа и ВВП. Скорее всего, после беседы "с глазу на глаз", последуют какие то решения и действия, а пока...................
      Ныробский
      1. ДМБ84 Вчера, 22:05
        А не слишком мы тут Трампу приписываем волшебных действий ? прям не америкосовский президент, а спаситель Отечества.
        ДМБ84
        1. Ныробский Вчера, 22:29
          Цитата: ДМБ84
          А не слишком мы тут Трампу приписываем волшебных действий ? прям не америкосовский президент, а спаситель Отечества.

          Ему то мы ничего не приписываем, равно как и ВВП, но то, что некоторая часть американского и европейского политикума явно заинтересована в том, что бы сорвать встречу и наметившийся диалог, очевидно. Как это можно сделать? Вот как раз и пытаются разыграть уркаинскую карту, что бы объявить Россию в кровожадности и агрессивности к "молодой демократии". Одно дело по телефону потрещать, и совсем другое дело пообщаться с глазу на глаз, когда личные договорённости будут учитываться обоими президентами при всей дальнейшей политике выстраивания отношений, как по уркаине так и по ЛДНР. Если ни о чём не договорятся, то будет решение этого вопроса как и в бытность Обамы по Сирии, не особо оглядываясь на "хотелки" США.
          Ныробский
        2. Karabin Вчера, 23:56
          Цитата: ДМБ84
          А не слишком мы тут Трампу приписываем волшебных действий ?

          Хитрый План перестал впечатлять, переключились на "пророссийского" Трампа.
          Karabin
      2. Karabin Вчера, 23:54
        Цитата: Ныробский
        Скорее всего, после беседы "с глазу на глаз", последуют какие то решения

        Путин ярлык получит ?
        Karabin
    3. Karabin Вчера, 19:55
      Цитата: Dimka off
      да все тянут и тянут

      Альтернативы минским соглашениям нет(ТМ) Что даже 1 пункт этого позорища не соблюдается, кураторов процесса мало волнует. Путин,Олланд и Меркель вне досягаемости "Градов" ВСУ.
      Karabin
      1. ДМБ84 Вчера, 22:14
        Интересно, а как "гарант", РФ не может хотя бы с воздуха шугануть "ползучих наступателей" ? Для получения реальной "нейтралки" ? В полном соответствии с границами по "Минску". Или там слишком хорошее ПВО ? Простите уж дилетанта. Просто так, как сейчас происходит, по-тихому отжимают территорию и рушат инфраструктуру. И на какие-то там соглашения Киев вообще забил. Касалось бы Штатов- сейчас уже с одной стороны стоял бы страшный вой во всяких ООНах и прочих говорильнях, с другой утюжили бы всякими взрывоопасными веществами. От наших- никакой реакции- ни воя истеричного, ни авиации. что происходит-то ? Все на Трампа молятся ? Люди ведь действительно на нас надеются....
        ДМБ84
        1. okko077 Вчера, 22:21
          Чтобы " шарахнуть" , надо сначала всё. видеть....Нет у нас пока ничего в этом плане ни в Сирии , ни в ДНР.....И видеть не в записи , а в реальном времени.....Не могем....
          okko077
  4. boboss Вчера, 19:18
    На провокации не поддаваться
    boboss
    1. Dimka off Вчера, 19:26
      долго не поддаваться?
      Dimka off
      1. Jovanni Вчера, 19:58
        Цитата: Dimka off
        долго не поддаваться?

        Похоже до тех пор, пока в живых никого не останется. С такими темпами "провокаций" уже недолго.
        Вот если бы его, этого boboss, убивали каждый день, минами, снарядами, гранатами, пулями, голодом... Его и его семью, поддался бы этот boboss тогда на "провокации"?
        Jovanni
      2. кг пв Вчера, 23:32
        До 22 июня...
        кг пв
    2. fif21 Вчера, 19:33
      Цитата: boboss
      На провокации не поддаваться

      Шли бы Вы лесом . Советчик твою маму. am
      fif21
    3. Ded_Mazay Вчера, 19:42
      Мы уже не поддавались в 1941. Все помнят что потом было...
      Ded_Mazay
  5. WindofFields Вчера, 19:18
    Давно пора заканчивать эту тягомотину. до самой Одессы. Заодно Крымский через Харьков построить, воду для с/х в Крым провести. Заводы запустить.
    WindofFields
    1. irbis0373 Вчера, 19:29
      Это точно. Играют в политику. Простым людям от этого просто никакого толка. А украинцы как раз и пользуются и плюют они на минские соглашения.
      irbis0373
    2. serezhasoldatow Вчера, 21:32
      Где должен быть командир? Впереди, на боевом коне! Флаг Вам в руки.
      serezhasoldatow
  6. Михаил_59 Вчера, 19:18
    Хава нагила, ещё славян убило !!!
    Михаил_59
  7. cosmos132 Вчера, 19:19
    Избавляются от своих неугодных - наступать в том месте бессмысленно.
    cosmos132
  8. трассер Вчера, 19:19
    "Он все планирует заранее или импровизирует?"....
    трассер
  9. Alex20042004 Вчера, 19:22
    Вот это им и передайте:
    Alex20042004
    1. okko077 Вчера, 22:24
      С помощью этого в современной войне не победить...
      okko077
  10. domnich Вчера, 19:25
    Цитата: Dimka off
    Давно пора поставить жирную точку, да все тянут и тянут


    И почему же мы с Беларусью нефтепродукты для всей этой техники в Украину гоним???

    Импорт нефтепродуктов Украиной:
    - из Беларуси - 2 623 тыс. т
    - из России - 1 278 тыс. т
    - из Литвы - 626 тыс. т
    - из других стран - 1 309 тыс. т

    Итого: - 5 836 тыс. т
    domnich
    1. Dimka off Вчера, 19:42
      это вопрос к правительству России
      Dimka off
      1. Громобой Вчера, 20:03
        Цитата: domnich
        И почему же мы с Беларусью нефтепродукты для всей этой техники в Украину гоним???

        Ещё спросите ,зачем мы им газ гоним,который обогревает их цеха оборонной продукции.Экономика же,без неё и наша жизнь просядет.Войну мы не объявляли им(и уж тем более белорусы ).Так какого лешия мы должны рвать экономические связи и тем самым запуская на украинский рынок наших конкурентов(ведь без горючки они в этом случае не останутся,это конкурентный продукт)?
        Громобой
  11. domnich Вчера, 19:27
    Цитата: domnich
    Импорт нефтепродуктов Украиной


    Данные за 2015 год
    domnich
  12. victorrat Вчера, 19:27
    Да когда же дончанам разрешат ответить бандерлогам? Ведь достаточно уничтожения "Азова" и скажут спасибо все. И там и там.
    victorrat
  13. fif21 Вчера, 19:27
    Раз Москва молчит , плохи дела . Путин обьясняет , Лавров занят , Шойгу в Сирии , ЕС -тайм аут , Трамп ищет на глобусе с лупой Украину request Мочите их мужики , утилизируйте ! И где гумконвои из РФ ? Вовремя начавшийся развал МЧС мешает? am
    fif21
    1. Вадим237 Вчера, 20:32
      Все гумконвои в Сирию развернули.
      Вадим237
      1. Ингвар 72 Вчера, 21:26
        Цитата: Вадим237
        Все гумконвои в Сирию развернули.

        Как и внимание электората.
        Ингвар 72
        1. okko077 Вчера, 22:38
          Да, там такая же....задница...Всё , что мы можем , мы делаем и научили и в Сирии и в ДНР. Но этого оказывается мало,зато генералитет щёки надувает и Звёзды друг другу вешают, а по современному воевать , без наземной операции и потерь ещё не научились, мало того и даже не знают ,как это сделать...и что для этого нужно иметь....
          okko077
  14. neoshef Вчера, 19:33
    Так и будет продолжаться, пока всех упоротых хохлов в землю не положат. Конец войны, это конец порошенковской хунты.
    neoshef
  15. максим1987 Вчера, 19:33
    ХОХЛАТЫЕ ПОТИХОНЬКУ ДЕЛАЮТ СВОЕ ЧЕРНОЕ ДЕЛО ПОКА КТО-ТО СОПЛИ ЖУЕТ request
    максим1987
  16. Rusik.S Вчера, 19:34
    Отвечать то будут? Или опять "нужно выполнять минские соглашения " и жёсткая нота пртеста?
    Rusik.S
  17. kefan Вчера, 19:37
    Видимо, пока не решится руководство в больших кабинетах в Москве окончательно закончить эту часть марлезонского балета, так все и будет продолжаться, жаль простых людей, страдающих от невнятной политики Кремля.
    kefan
  18. Комментарий был удален.
  19. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:46
    Если бы в рядах ополченцев оказался сынок кого нибудь из миллиардеров России война уже бы закончилась -принимали бы Парад Победы в Киеве am А по простым смертным лупят всушники и наци -это как дождь, или ветер,к этому власть имущие привыкли.
    Изгоняющий либероидов
    1. Ингвар 72 Вчера, 21:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если бы в рядах ополченцев оказался сынок кого нибудь из миллиардеров России

      Я конечно понимаю увлечение многих фантастикой и фэнтези, но не до такой же степени! belay
      Ингвар 72
  20. Комментарий был удален.
  21. Alexey G Вчера, 20:09
    Цитата: D-Master
    Желательно побольше Азова в землю положить, для удобрения. Что бы хоть какой то толк был от этих упырей

    Как такую гадость потом есть?
    Alexey G
  22. Karabin Вчера, 20:10
    При этом тактика ВСУ прежняя – фактически никакой тактики...

    Не согласен. Тактика есть. Уничтожение инфраструктуры и ползучее занятие серых зон.
    Karabin
    1. одинокий Вчера, 20:31
      Вот это фраза "фактически никакой тактики" доказывает непрофессионализм представителья ВС ДНР.
      Вы совершенно правы в том ,что ВСУ в корне изменила тактику.Занимают серую зону,находят пространство между опорными пунктами и занимают их,одним словом,медленно делают то,что должны делать чисто по военной науке.
      одинокий
  23. гордый Вчера, 20:48
    А чего не бить, если знают что им не ответят?
    гордый
  24. Вождь краснокожих Вчера, 20:57
    Странная оконцовка статьи. Типичный "ура-патриотизм". Всех сносят, всех рассеивают, а территории теряются, бойцы гибнут, люди страдают... Напоминает сообщение про Донецкий аэропорт со стороны ВСУ - про.. ли его, но пресс аташе гордо заявил, что дистанционно его контролируют!...
    Вождь краснокожих
  25. DPN Вчера, 21:34
    Бьют специально по гражданским,чтобы вызвать не довольствие населения. НАС убивают ,а мы молчим . Трудно так долго держаться и тяжеловато получается 1/8.
    DPN
  26. German Titov Вчера, 22:53
    Из Донбасса, кто хотел -выезжал (иногда навсегда). После обстрелов январь-февраль (2017), вновь поехали "интуристы", в Россию. Мне бы тоже собраться (от Калининграда до Владивостока, друзей и родни "Фатает"). "Это Родина!", Парни". Я в Донбассе "проходчик (МГВМ)", в (далеком прошлом "Октябрьский рудник"). Статьи Романа Скоморохова на сайте читал, очень в точку и актуально. Мнение- "после войны поговорим". Всех причастных, с 15 февраля. Если мы живы, Братишки, значит держимся! Мир Вашему Дому!
    German Titov
  27. Dazdranagon Вчера, 22:53
    Ротацию им проведите, может перестанут! wassat
    Dazdranagon
  28. German Titov Вчера, 23:24
    Всем причастным! (читаем по заглавным). Самым Лучшим Уроком Жизни Была Армия! Поля в ДНР удобряем, пока "навозом". Люди у нас гостеприимные, поля удобряют всяким "дерьмом". "Косоруким антелеристам ВСУ"-пламянное "салам". "Утырки", мне утром на службу, а вы "хренячите".
    German Titov
  29. German Titov Вчера, 23:51
    Цитата: Dazdranagon
    Ротацию им проведите, может перестанут! wassat


    "Замечательный тост!" Походу давно пора, "в натуре "залюбили вкрай". До тех пор, пока "Гиацинтов" не понюхают, "косоруких" парней реально "штырит не по детски". Ща, на Киевском вроде успокоилось. Как Вы считаете, Коллега, может нам Киевский р-н. г . Донецка переименовать, в пылу "дебандеризации".
    German Titov

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