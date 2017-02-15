Единый фронт Алексея Навального

Политический деятель Алексей Навальный во время выступления на съезде общественно-политического движения «Солидарность» заявил о необходимости выдвижения на президентских выборах 2018 года единого кандидата, представляющего все оппозиционные силы в России, включая партии, имеющие места в Государственной Думе.Предложенная Навальным процедура предполагает проведение предварительных выборов, по результатам которых и определится лидер, представляющий широкий спектр оппозиционных сил. Необходимо отметить, что на том же заседании «Солидарности» федеральным политическим советом движения было объявлено о поддержке Алексея Анатольевича, выразившего намерение баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.Можно констатировать, что одному из наиболее одиозных представителей российской оппозиции наконец удалось найти политическую платформу, на которую он сможет опереться при организации предвыборной кампании. Известный политик, уже давно заявивший о своих властных амбициях, неоднократно обращался с призывами к различным течениям «демократического» толка выступить на парламентских выборах с консолидированной программой.На первый взгляд может показаться, что возможности Навального по обретению популярности среди электората возросли. Его значительно подмоченная после двух судебных процессов о хищении денежных средств у «Кировлеса» репутация, возможно, могла бы быть отретуширована профессиональными политтехнологами и активистами на местах. Однако, учитывая, что по всей стране участниками «Солидарности» являются немногим более 3 тысяч человек, этот сценарий представляется маловероятным.Более того, само указанное общественное движение пока еще является достаточно аморфной структурой. В настоящий момент оно представляет собой группу журналистов, правозащитников и политиков, которых фактически объединяют лишь два фактора: во-первых, неприятие существующей российской власти, а во-вторых, стремление самим эту власть получить. Основная проблема заключается в том, что представители «Солидарности» не предлагают россиянам конкретных целей своей деятельности, кроме умозрительных, по большому счету сводящихся к лозунгам «За все хорошее!» и «Против всего плохого!». В результате уже практически за десять лет своего существования движение до сих пор не может трансформироваться в политическую партию, что теоретически могло бы повысить его вес и увеличить шансы на успех хотя бы на региональном уровне.Впрочем, главной преградой на пути к объединению всех оппозиционных сил и выдвижению от них единого кандидата на президентских выборах является обостренное самолюбие их наиболее известных представителей. Каждый ярый «борец с режимом», будь то Алексей Навальный или Михаил Касьянов, призывает к сплочению именно вокруг собственной персоны. Хотя Алексей Анатольевич и попытался заверить, что поддержит любого кандидата от оппозиции, который одержит победу на праймериз, известно, что в регионах страны уже начали открываться его предвыборные штабы. Именно эта разобщенность и стремление перетянуть одеяло на себя, а не мнимая «рука Кремля», критически вредят превращению нескольких десятков разрозненных течений в осязаемую политическую силу.