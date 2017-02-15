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Единый фронт Алексея Навального
Политический деятель Алексей Навальный во время выступления на съезде общественно-политического движения «Солидарность» заявил о необходимости выдвижения на президентских выборах 2018 года единого кандидата, представляющего все оппозиционные силы в России, включая партии, имеющие места в Государственной Думе.
Предложенная Навальным процедура предполагает проведение предварительных выборов, по результатам которых и определится лидер, представляющий широкий спектр оппозиционных сил. Необходимо отметить, что на том же заседании «Солидарности» федеральным политическим советом движения было объявлено о поддержке Алексея Анатольевича, выразившего намерение баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.
Можно констатировать, что одному из наиболее одиозных представителей российской оппозиции наконец удалось найти политическую платформу, на которую он сможет опереться при организации предвыборной кампании. Известный политик, уже давно заявивший о своих властных амбициях, неоднократно обращался с призывами к различным течениям «демократического» толка выступить на парламентских выборах с консолидированной программой.
На первый взгляд может показаться, что возможности Навального по обретению популярности среди электората возросли. Его значительно подмоченная после двух судебных процессов о хищении денежных средств у «Кировлеса» репутация, возможно, могла бы быть отретуширована профессиональными политтехнологами и активистами на местах. Однако, учитывая, что по всей стране участниками «Солидарности» являются немногим более 3 тысяч человек, этот сценарий представляется маловероятным.
Более того, само указанное общественное движение пока еще является достаточно аморфной структурой. В настоящий момент оно представляет собой группу журналистов, правозащитников и политиков, которых фактически объединяют лишь два фактора: во-первых, неприятие существующей российской власти, а во-вторых, стремление самим эту власть получить. Основная проблема заключается в том, что представители «Солидарности» не предлагают россиянам конкретных целей своей деятельности, кроме умозрительных, по большому счету сводящихся к лозунгам «За все хорошее!» и «Против всего плохого!». В результате уже практически за десять лет своего существования движение до сих пор не может трансформироваться в политическую партию, что теоретически могло бы повысить его вес и увеличить шансы на успех хотя бы на региональном уровне.
Впрочем, главной преградой на пути к объединению всех оппозиционных сил и выдвижению от них единого кандидата на президентских выборах является обостренное самолюбие их наиболее известных представителей. Каждый ярый «борец с режимом», будь то Алексей Навальный или Михаил Касьянов, призывает к сплочению именно вокруг собственной персоны. Хотя Алексей Анатольевич и попытался заверить, что поддержит любого кандидата от оппозиции, который одержит победу на праймериз, известно, что в регионах страны уже начали открываться его предвыборные штабы. Именно эта разобщенность и стремление перетянуть одеяло на себя, а не мнимая «рука Кремля», критически вредят превращению нескольких десятков разрозненных течений в осязаемую политическую силу.
Автор: Аркадий Нойман
Политический деятель Алексей Навальный во время выступления на съезде общественно-политического движения «Солидарность» заявил о необходимости выдвижения на президентских выборах 2018 года единого кандидата, представляющего все оппозиционные силы в России, включая партии, имеющие места в Государственной Думе.
Предложенная Навальным процедура предполагает проведение предварительных выборов, по результатам которых и определится лидер, представляющий широкий спектр оппозиционных сил. Необходимо отметить, что на том же заседании «Солидарности» федеральным политическим советом движения было объявлено о поддержке Алексея Анатольевича, выразившего намерение баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.
Можно констатировать, что одному из наиболее одиозных представителей российской оппозиции наконец удалось найти политическую платформу, на которую он сможет опереться при организации предвыборной кампании. Известный политик, уже давно заявивший о своих властных амбициях, неоднократно обращался с призывами к различным течениям «демократического» толка выступить на парламентских выборах с консолидированной программой.
На первый взгляд может показаться, что возможности Навального по обретению популярности среди электората возросли. Его значительно подмоченная после двух судебных процессов о хищении денежных средств у «Кировлеса» репутация, возможно, могла бы быть отретуширована профессиональными политтехнологами и активистами на местах. Однако, учитывая, что по всей стране участниками «Солидарности» являются немногим более 3 тысяч человек, этот сценарий представляется маловероятным.
Более того, само указанное общественное движение пока еще является достаточно аморфной структурой. В настоящий момент оно представляет собой группу журналистов, правозащитников и политиков, которых фактически объединяют лишь два фактора: во-первых, неприятие существующей российской власти, а во-вторых, стремление самим эту власть получить. Основная проблема заключается в том, что представители «Солидарности» не предлагают россиянам конкретных целей своей деятельности, кроме умозрительных, по большому счету сводящихся к лозунгам «За все хорошее!» и «Против всего плохого!». В результате уже практически за десять лет своего существования движение до сих пор не может трансформироваться в политическую партию, что теоретически могло бы повысить его вес и увеличить шансы на успех хотя бы на региональном уровне.
Впрочем, главной преградой на пути к объединению всех оппозиционных сил и выдвижению от них единого кандидата на президентских выборах является обостренное самолюбие их наиболее известных представителей. Каждый ярый «борец с режимом», будь то Алексей Навальный или Михаил Касьянов, призывает к сплочению именно вокруг собственной персоны. Хотя Алексей Анатольевич и попытался заверить, что поддержит любого кандидата от оппозиции, который одержит победу на праймериз, известно, что в регионах страны уже начали открываться его предвыборные штабы. Именно эта разобщенность и стремление перетянуть одеяло на себя, а не мнимая «рука Кремля», критически вредят превращению нескольких десятков разрозненных течений в осязаемую политическую силу.
Автор: Аркадий Нойман