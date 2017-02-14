00:25 15 февраля

"Виктор Леонов" провёл патрулирование у восточного побережья США

Американский телеканал FOXNews выходит с репортажем о том, что российский военный корабль «впервые с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа» осуществил патрулирование морской зоны у восточного побережья США. Речь идёт о разведывательном корабле МВФ РФ «Виктор Леонов» (натовская кодификация - «Вишня»).

"Виктор Леонов" провёл патрулирование у восточного побережья США


В материале американского телеканала сообщается, что разведывательный корабль Военно-морского флота России шёл вдоль восточного побережья штата Делавэр примерно в 70 морских милях (около 130 км) от побережья. Средняя скорость движения корабля составляла примерно 10 узлов.


После сообщения о том, что «впервые после инаугурации Трампа», ФоксНьюс добавляет, что в предыдущий раз разведывательный корабль «Виктор Леонов» появлялся «у берегов США» в 2015 году.

Необходимо отметить, что российский военный корабль не нарушал международных правил судоходства, двигаясь далеко от морских границ США.

Для справки: в штате Делавэр находится одна из крупнейших в США баз ВВС. Располагается она в нескольких километрах от столицы штата – города Довер. База в Довере известна тем, что на неё доставляются все американские военнослужащие, погибшие в ходе выполнения операций за пределами Штатов. На базе имеется крупнейший морг и патологоанатомическая спецлаборатория ВВС США.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru/news_page
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Комментарии 31
  1. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:56
    Дайте только время,наши карабли оттуда вылазить не будут, нам тоже очень нужны "глаза и уши" чтобы "светоч демократии "перестал спокойно спать.
    Изгоняющий либероидов
    1. oleg-gr Вчера, 20:08
      Не все матрасникам у наших границ летать. Пора и нам прописаться у морских границ США и Канады.
      oleg-gr
      1. Страшный_Л. Вчера, 21:22
        Российский военный корабль «впервые с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа» осуществил патрулирование морской зоны у восточного побережья США. Речь идёт о разведывательном корабле МВФ РФ «Виктор Леонов»

        меня одного это МВФ РФ напрягло?
        Страшный_Л.
    2. Burbon Вчера, 21:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      чтобы "светоч демократии "перестал спокойно спать.

      и что? бабе Зине от этого теплее?
      Burbon
    3. Fregate Вчера, 21:19
      Это наши хакеры вдоль их побережья прогуливались.))
      Fregate
      1. Громобой Вчера, 22:32
        Ко всему прочему Америка информирует своих граждан,что их эсминец в Чёрном море опять облетали опасно и непрофессионально русские военные самолёты,а Путин развернул уже 2 дивизиона(8 ед.) ракет средней дальности smile
        Громобой
  2. fif21 Вчера, 20:01
    А матрасники думают , что заход их кораблей в черное море останется без ответки? Зря ! Русские ракеты должны попадать в цель! wassat
    fif21
    1. Burbon Вчера, 21:13
      Цитата: fif21
      Русские ракеты должны попадать в цель!

      это какие ракеты? надеюсь не с разведовательного корабля? там их просто нет.
      Burbon
  3. Jovanni Вчера, 20:04
    Ну всё понятно! Вот где российские хакеры живут. Сидят себе в каютах лайнера и хакают на американское побережье...
    Jovanni
    1. Zoldat_A Вчера, 23:25
      Цитата: Jovanni
      Вот где российские хакеры живут. Сидят себе в каютах лайнера и хакают на американское побережье...

      Да ведь ежу понятно - новость рассчитана на АМЕРИКАНСКОГО человека. Вот какой плохой Трамп - только вступил в должность - а русские уже тут. Итог - Трамп - русский шпион, ставленник Кремля.... Всё просто, как азбука. Не понять это могут только дети и американцы....
      Zoldat_A
  4. Proton Вчера, 20:05
    laughing Русские идут,русские летят,русские плывут
    Proton
    1. НЕКСУС Вчера, 20:08
      Цитата: Proton
      laughing Русские идут,русские летят,русские плывут

      Наши моряки не плавают,а ходят...а плавает коричневая плохопахнущая субстанция...
      НЕКСУС
      1. Burbon Вчера, 22:15
        Цитата: НЕКСУС
        Наши моряки не плавают,а ходят

        точно, только не только наши ,а все МОРЯКИ
        Burbon
  5. НЕКСУС Вчера, 20:06
    Для справки: в штате Делавэр находится одна из крупнейших в США баз ВВС. Располагается она в нескольких километрах от столицы штата – города Довер. База в Довере известна тем, что на неё доставляются все американские военнослужащие, погибшие в ходе выполнения операций за пределами Штатов. На базе имеется крупнейший морг и патологоанатомическая спецлаборатория ВВС США.

    Может если побольше таких баз будет в США,они поменьше совать свой нос будут в дела,в которые их не звали?
    НЕКСУС
    1. Zoldat_A Вчера, 23:29
      Цитата: НЕКСУС
      Может если побольше таких баз будет в США,они поменьше совать свой нос будут в дела,в которые их не звали?

      США будут меньше совать свой нос тогда, когда по нему чаще бить будут... Мы 25 лет по нему не били (я считаю от Анголы). Пора бы им вспомнить наш кулак....
      Zoldat_A
  6. Громобой Вчера, 20:09
    российский военный корабль «впервые с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа» осуществил патрулирование морской зоны у восточного побережья США.
    А это здесь причём?
    Ходил и будет ходить,или ему после избрания Трампа нужно и разведывательные мачты срубить?Мне кажется наоборот --- нужно новую поставить.Повыше...
    Громобой
    1. Громобой Вчера, 20:21
      Виктор Николаевич Леонов (1916—2003) — советский моряк, дважды Герой Советского Союза, командир отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.
      В рядах Военно-Морского флота с 1937 года. Призван на Северный флот, где прошёл курс обучения в учебном отряде подводного плавания имени С. М. Кирова в городе Полярном Мурманской области, и направлен для дальнейшего прохождения службы на подводную лодку Щ-402.
      С началом Великой Отечественной войны старший краснофлотец В. Н. Леонов обращается с рапортом о зачислении его в 181-й отдельный разведывательный отряд Северного флота, в составе которого с 18 июля 1941 года провёл около 50-ти боевых операций в тылу противника. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. С декабря 1942 года, после присвоения офицерского звания — заместитель командира отряда по политической части, а через год, в декабре 1943 года — командир 181-го особого разведывательного отряда Северного флота. В апреле 1944 года ему присвоено звание лейтенанта.
      В октябре 1944 года, в период проведения Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск, разведчики под командованием В. Н. Леонова высадились на занятый противником берег и двое суток пробирались к назначенному пункту в условиях бездорожья. Утром 12 октября они внезапно атаковали вражескую 88-миллиметровую батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватили в плен большое число гитлеровцев. Когда появился катер с гитлеровским десантом, совместно с отрядом капитана И. П. Барченко-Емельянова отразили атаки противника, захватив в плен около 60 гитлеровцев. Этот бой обеспечил успех десанта в Линахамари, взятие порта и города.
      Тем самым, отряд Леонова своими действиями создал благоприятные условия для высадки советского десанта в незамерзающем порту Линахамари и последующего освобождения Петсамо (Печенги) и Киркенеса.По завершении разгрома фашистской Германии для фронтового разведчика Леонова война продолжилась на Дальнем Востоке, где отдельный разведывательный отряд Тихоокеанского флота под его командованием первым высаживался в портах Расин, Сэйсин и Гэндзан. Одно из самых «громких» дел отряда Леонова В. Н. — пленение в корейском порту Вонсан около трёх с половиной тысяч японских солдат и офицеров. А в порту Гэндзан разведчики-леоновцы разоружили и взяли в плен около двух тысяч солдат и двухсот офицеров, захватив 3 артиллерийские батареи, 5 самолётов, несколько складов боеприпасов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%
      D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA
      %D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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      Громобой
      1. To be or not to be Вчера, 21:09
        Бывшее название ССВ-175 "Одограф "
        To be or not to be
        1. Громобой Вчера, 22:45
          Помню ролик CNN (в Гаване отснятый),где на фоне стоящего корабля стоят на берегу 3 наших моряка стоят на набережной,пьют чего то из баночек drinks ,а когда оператор пытается приблизится и взять интервью ,то один наш начинает энергично махать руками(но,коммент ,говорит))).Не подумайте ,что пытаюсь очернить---наоборот очень уважаю такую службу,но наверно заходы в дружественные порты для экипажа это большой праздник,особенно после напряжённой работы в море.Тем более К У Б А!
          Громобой
    2. Арон Заави Вчера, 22:55
      Цитата: Громобой

      Ходил и будет ходить,или ему после избрания Трампа нужно и разведывательные мачты срубить?Мне кажется наоборот --- нужно новую поставить.Повыше...

      Все нормально. Трамп тоже уже отреагировал. Его пресс секретарь заявил , что ожидает президент США ожидает возвращения Крыма Украине.
      Арон Заави
      1. Громобой Вчера, 23:40
        Да знаю...В Киеве наверно салют по этому поводу. bully
        Я всегда чуял ,что от этой администрации ничего хорошего не жди...а все восторженные статейки можно порвать на четыре равных части и использовать.
        Думаю,что тем самым они повышают ставки перед встречей с Путиным.Возрастание активности на Донбасском фронте из той же оперы(хотя многие тут предрекают,что Пор-ко отказано в доверии и Украина переживает сейчас начало изоляции и разворота от неё западных стран).
        Как раз наоборот!..она в своей конфигурации очень выгодна США,чтобы или военным способом давить на русский Донбасс (а значит и на Москву) или стать предметом торга в иранском вопросе.
        Навряд ли переговоры помогут снять напряжённость в Европе---русские из Крыма не уйдут,а НАТО не прекратит своего развёртывания на нашей границе.
        Громобой
      2. Холуай Сегодня, 00:11
        Цитата: Арон Заави
        Все нормально. Трамп тоже уже отреагировал. Его пресс секретарь заявил , что ожидает президент США ожидает возвращения Крыма Украине.

        Крым Украине? Просто нереально при любых раскладах. Если в США этого не пойму, то будет война в которой выживут в основном в России где плотность населения маленькая...А США просто не будет...там плотность населения слишком большая, да и затопит их спровоцированная волна... Выбор однако у благополучного государства США...
        Холуай
  7. kefan Вчера, 20:50
    Ну и правильно, должны же мы быть в курсе, что там супостат замышляет.
    kefan
  8. Холуай Вчера, 21:03
    Старенький уже Корабль...
    Холуай
    1. To be or not to be Вчера, 21:11
      Главное начинка и спецы на борту.
      To be or not to be
      1. To be or not to be Вчера, 21:23
        В начале 2014 года был у берегов СШа -26 февраля 2014 года в столицу Кубы Гавану прибыл средний разведывательный корабль (СРЗК) Северного флота ВМФ России
        Был Крым
        To be or not to be
  9. DPN Вчера, 21:16
    !30 км конечно далековато в бинокль хрен рассмотришь, будем надеяться это только начало.
    DPN
  10. Аналитик Вчера, 21:28
    Ну у Делавера не помешает патрулирование ударных ракетных катеров на ротационной основе.
    Аналитик
  11. kefan Вчера, 21:34
    Нам бы побольше таких кораблей, ну впрочем, как и других.
    kefan
  12. 1536 Вчера, 22:54
    А что в этом такого? Почему американцы так удивляются? Они посылают свои корабли в черное море, где им нечего делать вообще, а мы по-прежнему переживаем за индейцев, вероломно выселенных правительством США в резервации в штате Делавер.
    1536
  13. dubowitskij.vick Сегодня, 00:04
    Цитата: Burbon
    Цитата: fif21
    Русские ракеты должны попадать в цель!

    это какие ракеты? надеюсь не с разведовательного корабля? там их просто нет.

    Цитата: DPN
    !30 км конечно далековато в бинокль хрен рассмотришь, будем надеяться это только начало.

    Есть более чутливые инструменты, чем бинокль и глаза. Гражданин России А. Попов придумал штукенцию, развитие которой привело к применению "глаз", заглядывающих далеко за горизонт. Что гораздо более информативно, чем картинка берега.
    dubowitskij.vick

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