"Виктор Леонов" провёл патрулирование у восточного побережья США
Американский телеканал FOXNews выходит с репортажем о том, что российский военный корабль «впервые с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа» осуществил патрулирование морской зоны у восточного побережья США. Речь идёт о разведывательном корабле МВФ РФ «Виктор Леонов» (натовская кодификация - «Вишня»).
В материале американского телеканала сообщается, что разведывательный корабль Военно-морского флота России шёл вдоль восточного побережья штата Делавэр примерно в 70 морских милях (около 130 км) от побережья. Средняя скорость движения корабля составляла примерно 10 узлов.
После сообщения о том, что «впервые после инаугурации Трампа», ФоксНьюс добавляет, что в предыдущий раз разведывательный корабль «Виктор Леонов» появлялся «у берегов США» в 2015 году.
Необходимо отметить, что российский военный корабль не нарушал международных правил судоходства, двигаясь далеко от морских границ США.
Для справки: в штате Делавэр находится одна из крупнейших в США баз ВВС. Располагается она в нескольких километрах от столицы штата – города Довер. База в Довере известна тем, что на неё доставляются все американские военнослужащие, погибшие в ходе выполнения операций за пределами Штатов. На базе имеется крупнейший морг и патологоанатомическая спецлаборатория ВВС США.
В материале американского телеканала сообщается, что разведывательный корабль Военно-морского флота России шёл вдоль восточного побережья штата Делавэр примерно в 70 морских милях (около 130 км) от побережья. Средняя скорость движения корабля составляла примерно 10 узлов.
После сообщения о том, что «впервые после инаугурации Трампа», ФоксНьюс добавляет, что в предыдущий раз разведывательный корабль «Виктор Леонов» появлялся «у берегов США» в 2015 году.
Необходимо отметить, что российский военный корабль не нарушал международных правил судоходства, двигаясь далеко от морских границ США.
Для справки: в штате Делавэр находится одна из крупнейших в США баз ВВС. Располагается она в нескольких километрах от столицы штата – города Довер. База в Довере известна тем, что на неё доставляются все американские военнослужащие, погибшие в ходе выполнения операций за пределами Штатов. На базе имеется крупнейший морг и патологоанатомическая спецлаборатория ВВС США.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru/news_page