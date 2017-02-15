Бронетранспортер Alecto APC (Великобритания)



Единственная известная фотография бронетранспортера на базе САУ Alecto. Фото Aviarmor.net



САУ A25 E2 Alecto Mk I. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Тягач на базе "Алекто", неверно принимаемый за ранний вариант бронетранспортера. Фото Aviarmor.net

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://armor.kiev.ua/

http://wheelsandtracks.blogspot.ru/

В начале 1945 года британская армия решила закрыть проект самоходной артиллерийской установки A25 E2 Alecto. Обе существующие версии этой бронемашины уже не могли устроить заказчика по тем или иным причинам, из-за чего дальнейшие работы сочли нецелесообразными. Компания-разработчик не стала мириться с таким решением военных, результатом чего стало появление нескольких новых проектов. Одним из вариантов дальнейшего развития артиллерийской самоходки должен был стать перспективный бронетранспортер.Напомним, САУ Alecto создавалась с 1942 года по инициативе компании Vickers-Armstrong. Целью проекта было создание бронемашины с гаубицей калибра 95 мм, установленной на существующем гусеничном шасси легкого танка A25 / Mk VIII Harry Hopkins. Впоследствии появились несколько новых версий машины, отличавшихся типом используемого вооружения. САУ представляла определенный интерес для армии, но необходимость длительной и сложной доводки базового танка привела к тому, что опытные «Алекто» вышли на испытания только в конце 1944 года. Армия больше не нуждалась в такой технике, из-за чего от проекта отказались.Компания-разработчик уже успела вложить в свой проект массу сил, времени и денег, из-за чего не желала прекращать работы без получения заказа. Как следствие, вскоре появились три новых проекта на основе имеющейся самоходки. Путем тех или иных доработок бронемашины предлагалось строить гусеничный бульдозер, артиллерийский тягач или бронетранспортер. Вся эта техника, как минимум в теории, имела шансы поступить на вооружение армии Великобритании или иной страны.Следует отметить, что о проектах дальнейшего развития САУ Alecto сохранилось крайне мало информации. Так, в случае с бронетранспортером известны только некоторые особенности конструкции, ряд черт общей архитектуры, а также использованные подходы к конструированию. Точные характеристики, однако, неизвестны, из-за чего основные параметры могут быть определены только оценочно, с учетом имеющихся данных о другой бронетехнике перспективного семейства. Наконец, известна лишь одна фотография опытного бронетранспортера. Также существует еще один снимок, который нередко указывают в качестве изображения ранней версии БТР с открытым десантным отделением. Однако на самом деле на этом фото был запечатлен артиллерийский тягач того же семейства.Во всех доступных источниках бронетранспортер на базе самоходки именуется как Alecto APC. Использовалось ли такое обозначение официально или проект имел иное название – неизвестно. Тем не менее, подобное название отражает как класс оригинальной бронемашины, так и ее принадлежность к семейству, что позволяет использовать его без каких-либо затруднений или риска путаницы с другими образцами.«Превращение» легкого танка в артиллерийскую самоходку было связано с необходимостью создания обновленного броневого корпуса. Такой же подход должен был использоваться и в новом проекте. Существующее шасси должно было лишиться части имеющегося бронирования и получить новые агрегаты, соответствующие предназначению техники. При этом требовались самые серьезные изменения конструкции, поскольку новое предназначение подразумевало использование иной компоновки.По имеющимся данным, в рамках проекта Alecto APC пришлось использовать совершенно новую компоновку корпуса, способную обеспечить решение новых боевых задач. Моторно-трансмиссионное отделение следовало перенести в переднюю часть корпуса, высвободив корму для размещения десанта. Это позволяло использовать двери в кормовом листе, что повышало безопасность высадки бойцов. Одновременно с этим пришлось внести серьезные коррективы в конструкцию корпуса, трансмиссии и некоторых других систем.Как следует из сохранившихся данных, фактически бронетранспортер нового типа должен был строиться по капотной компоновке. Передняя часть корпуса была выполнена в виде броневого кожуха, предназначенного для размещения двигателя и части узлов трансмиссии. Позади этого отсека располагался обитаемый объем увеличенного размера. Обитаемая часть корпуса имела лобовой лист с набором смотровых приборов, состоящие из двух листов борта и вертикальный кормовой лист. Сверху десант предлагалось защищать двускатной крышей, состоящей из крупных прямоугольных бронелистов. Обитаемый отсек корпуса имел достаточно большие размеры и оснащался развитыми надгусеничными нишами.Точные сведения об уровне защиты БТР Alecto APC отсутствуют. Можно предполагать, что, являясь дальнейшим развитием самоходки и легкого танка, бронетранспортер должен был сохранять схожее бронирование. Напомним, лобовая проекция машин Mk VIII Harry Hopkins и Alecto защищалась катаной броней толщиной 38 мм. Прочие агрегаты корпусов этой техники имели толщину от 6 до 17 мм. Такая броня могла защитить экипаж и десант от стрелкового оружия и некоторых малокалиберных артиллерийских систем.Базовая самоходка комплектовалась 12-цилиндровым бензиновым оппозитным двигателем фирмы Meadows мощностью 148 л.с. Кроме того, машина имела пятискоростную механическую коробку передач и другие агрегаты трансмиссии, обеспечивающие выдачу крутящего момента на кормовые ведущие колеса. В связи с перекомпоновкой корпуса в проекте Alecto APC пришлось соответствующим образом переработать трансмиссию. Теперь часть ее устройств находилась в передней части корпуса, тогда как остальные должны были устанавливаться в корме. Соединение двух блоков, по-видимому, обеспечивалось при помощи карданного вала, проходящего вдоль корпуса.Бронетранспортер сохранил существующую гусеничную ходовую часть, предназначенную для обеспечения высокой подвижности с возможностью активного маневрирования во всем диапазоне скоростей движения. На каждом борту машины помещалось по четыре опорных катка большого диаметра. В отличие от предыдущих машин семейства, теперь предлагалось использовать катки унифицированной конструкции, имеющие выгнутую форму центрального диска. Три передних катка имели резиновые бандажи, а кормовые вместо этого оснащались зубчатыми венцами для перемотки гусениц.Катки получили индивидуальную подвеску на основе пружин. Оси всех катков, включая ведущие, располагались на шарнирах, позволявших им перемещаться вокруг вертикальной оси. Такое перемещение осуществлялось при помощи системы тяг, связанных с рулевым колесом на посту управления. При движении на высокой скорости механик-водитель мог управлять при помощи руля, который отвечал за поворот опорных катков. Последние при этом изгибали гусеницу, обеспечивая вхождение в поворот. Одновременно с этим не исключался «танковый» разворот за счет затормаживания одной из гусениц.Основной задачей перспективной бронемашины была транспортировка солдат с оружием. Для их размещения отдавалась большая часть обитаемого отсека. Сиденья или простые лавки для десанта могли устанавливаться в два ряда, как у бортов, так и на продольной оси корпуса. Размеры отделения позволяли перевозить десант до 6-8 человек. Для попадания внутрь и высадки из бронетранспортера предлагалось использовать крупные двери в кормовом листе корпуса. Две двери должны были открываться в стороны, что могло обеспечить дополнительную защиту при спешивании. Под кормовыми дверями в корпусе имелись два широких люка небольшой высоты, однако они, скорее всего, предназначались не для десанта, а для обслуживания трансмиссии.Солдаты-пассажиры не имели возможности использовать личное оружие во время нахождения внутри десантного отделения. Бортовые листы и кормовые двери не оснащались амбразурами или иными подобными устройствами для стрельбы. Любопытной особенностью десантного отделения бронетранспортера Alecto APC, пока еще не характерной для современной техники этого класса, было наличие вентиляторов для подачи свежего воздуха внутрь корпуса. Входные устройства этого оборудования располагались на крыше.Экипаж бронетранспортера, вероятно, должен был состоять из одного или двух человек. Рабочие места экипажа должны были находиться в передней части обитаемого отсека. Таким образом, в отличие от предыдущих проектов семейства Mk VII / Mk VIII / Alecto, новый бронетранспортер имел шанс получить менее сложные системы контроля за работой двигателя и трансмиссии, поскольку пост управления находился непосредственно рядом с ними. Возможно, одно из рабочих мест экипажа могло оснащаться пулеметом для самообороны. Имеющееся фото позволяет предполагать, что пулемет – если и предусматривался проектом – мог крепиться на установке в лобовом листе корпуса.Точные сведения о геометрических параметрах бронетранспортера «Алекто» неизвестны. Тем не менее, есть основания полагать, что по своим размерам эта машина могла соответствовать базовой самоходной артиллерийской установке. Напомним, длина САУ A25 E2 Alecto по корпусу составляла 4,27 м, ширина – 2,7 м, высота – 2,1 м. Длина и ширина бронетранспортера могла остаться такими же, однако высота должна была заметно увеличиться, вплоть до 2,5-2,7 м. Боевая масса самоходки определялась на уровне 8,64 т. За счет удаления орудийной установки и монтажа обновленного корпуса весовые параметры БТР Alecto APC могли быть схожими.Сохранение силовой установки и ходовой части, несмотря на изменение трансмиссии, могло дать возможность получить подвижность на уровне базового образца. Таким образом, максимальная скорость на шоссе могла достигать 48 км/ч, запас хода – 190 км. Также сохранялась возможность преодоления различных препятствий, склонов, траншей и т.д. В целом, бронетранспортер имел приемлемую подвижность и мог перевозить пехоту по полю боя, в том числе в одних порядках с танками и самоходками.Проект бронетранспортера Alecto APC был разработан в 1945 году. В том же году, вероятно, была построена опытная машина, необходимая для испытаний. Каким именно образом строился прототип – остается только гадать. Максимальная унификация с существующим образцом позволяет говорить о возможности переделки одной из построенных ранее опытных САУ. В то же время, применение совершенно нового корпуса с иным составом бронирования и новой компоновкой может говорить о строительстве прототипа с нуля. Так или иначе, в 1945 году опытный образец перспективной бронемашины для перевозки пехоты был выведен на испытания.Ранее, еще до начала проекта Alecto APC, базовая самоходка успела пройти доводку и избавиться от части имевшихся недостатков. Как следствие, бронетранспортер с самого начала не имел подобных проблем и мог рассчитывать на большое будущее. Тем не менее, после проведения испытаний этой техники армия решила не ставить ее на вооружение и не запускать серийное производство. Перспективный БТР так и остался в единственном экземпляре.По имеющимся данным, началу войсковой эксплуатации бронетранспортеров «Алекто» мог помешать целый ряд причин. Незадолго до испытаний этой машины завершились боевые действия в Европе, из-за чего нужды армии в новой технике резко сократились. Выпуск большого количества новых бронетранспортеров при наличии массы существующих машин аналогичного назначения могли посчитать нецелесообразным. Уже две эти причины могли привести к отказу от интересного образца.На дальнейшей судьбе БТР могла сказаться и ситуация с семейством базовой техники. Легкие танки Mk VIII Harry Hopkins к этому времени были сняты с серийного производства, а массовый выпуск САУ Alecto так и не начался. Как следствие, в случае получения соответствующего заказа промышленности пришлось бы возобновлять выпуск уже снятых с производства узлов и агрегатов. Это позволило бы дать армии новую бронетехнику, но выпускаемые машины могли потерять важнейшее преимущество в виде максимальной унификации с существующими серийными образцами.В целом, проект бронетранспортера мог представлять интерес для военных Великобритании и других стран. Тем не менее, он появился не в самое удачное время, из-за чего не смог дойти до серийного производства техники. Никто не пожелал закупать Alecto APC. Единственный опытный образец позже был отправлен на разборку, повторив судьбу двух прототипов базовой самоходки.Перспективный бронетранспортер Vickers-Armstrong Alecto APC отличался от другой техники своего времени рядом характерных черт, прямо связанных с решением поставленных задач. Он имел полностью закрытый корпус, отличался компоновкой с передним моторным и кормовым десантным отделением, задними дверями для высадки людей и т.д. Все эти особенности позволяют считать машину «Алекто» одним из первых гусеничных бронетранспортеров современного облика. Сам проект, имеющий множество любопытных особенностей, так и не был доведен до серийного производства. Тем не менее, основные моменты его концепции в дальнейшем были реализованы в новых проектах аналогичной техники, строившейся серийно и использовавшейся войсками.