Захар Прилепин о правде, "пятой колонне" и войне
В начале февраля этого года все новостные порталы облетела новость о том, что русский писатель, лауреат премии Правительства России в области культуры за 2016 год, Захар Прилепин получил из рук главы Донецкой народной республики Александра Захарченко погоны майора ВС ДНР. Пресс-служба главы республики объясняет, что у Прилепина достаточный опыт (он бывший спецназовец), писатель истинный патриот и политически грамотный человек.
Однако сам Прилепин эту новость считает не очень свежей, т.к. звание майора он получил ещё в конце 2016 года. Писатель занимает должность советника главы ДНР и должность замкомандира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
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С Захаром Прилепиным мне удалось познакомиться год назад. Он приезжал в Ростов на очередной книжный фестиваль. Тогда была большая встреча с читателями, он много и интересно говорил. Но меня поразило другое – маститый писатель современности, обладатель множества литературных премий (я насчитала 24) в перерывах между секциями фестиваля сидел в нашей публичной библиотеке и читал книжки. Я подошла, задала несколько вопросов. Затем к нам присоединились ещё несколько читателей и ещё.
Уже тогда можно было понять, что слова Прилепина не расходятся с делом, а его поездка на Донбасс была логичным продолжением той работы по политическому и историческому ликбезу, которую он проводит уже много лет. Приведу несколько цитат из нашей встречи.
О рождении псевдонима
"В моем паспорте написано, что я Евгений Николаевич Прилепин. Псевдоним Захар Прилепин родился сам собой. В конце девяностых, когда я отслужил в ОМОНе и вышел в обычную жизнь, мне удалось устроится журналистом в один из холдингов. От природы я очень плодовитый автор – могу писать по двенадцать статей в день. И писал. Но в изданиях, как правило, при большом обилии материалов журналисты берут псевдонимы. Мне пришлось их придумывать. В ход пошли имена знакомых и родственников, попал под раздачу даже мой кот. Среди псевдонимов было и имя моего прадеда – Захар Прилепин. И вот я заметил, что материалы, принадлежащие этому автору, имеют больший резонанс. Поэтому, когда была готова моя первая книжка, вопрос о подписи на обложке уже не стоял – Захар Прилепин. Книжка получилась успешной. Поэтому я поверил в удачу дедовского имени. Вторую книгу назвал так же. И пошло. Потом я просто привык к этому имени. Теперь Захаром зовут меня практически все, кроме родных. Дети, а их у меня четверо, говорят просто «папа». И это облегчает им жизнь".
Про писателей и политику
"Вопреки расхожим представлениям, русская классическая литература всегда очень чутко относилась к тому, что происходит не только внутри отдельного человека, но и в обществе, в политике. Писатели первой величины публиковались в журналах патриотической направленности. Они любили свою землю, и в этом не было ничего постыдного. Львиная доля литераторов была политизированной – писатели разбирались в происходящих событиях и оценивали их. Приведу такой пример: Фёдор Иванович Тютчев каждое утро читал газеты – делал заметки, записывал свои мысли и наблюдения (напомню, что четверостишие «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — В Россию можно только верить» принадлежит именно Тютчеву – прим. авт.)
Сейчас же у некоторых современных писателей не любить свою родину это что-то вроде моды. Но я не собираюсь быть критиком современной литературы. Просто делюсь наблюдением. При чтении многих произведений молодых авторов возникает чувство, что мы живём в окружении врагов. Всё, что связано с политикой – пиар, всё делится между своими, давно договорено и решено без нас. Отсюда тяжелый взгляд на действительность и произведения исполненные тоски. Мне такой подход не близок".
Про «аннексию Крыма»
"Я не могу понять, как можно быть русским писателем и выступать против того, что Крым снова вошел в состав России? Также я не могу понять, как можно не сопереживать жителям Донбасса? Как можно не переживать по поводу того, что люди этих территорий могли бы лишиться языка, на котором говорили их предки, могли лишиться великой культуры и истории?
Для меня всё, что происходит сегодня на Донбассе – большая боль. Потому что я родом из СССР и беду жителей Донецкой и Луганской республик воспринимаю как личную. И именно поэтому я выступаю против литераторов, которые пишут на русском языке, живут в столице нашей Родины и говорят об «аннексии» и о том, что Донбасс – это не наше дело. Наше. Потому что мы – русские. Однако, все что происходит сегодня, старо как мир. Тема пятой колонны была и во времена Пушкина, и значительно раньше. И если внимательно читать классическую русскую литературу, ответы на вопросы современности вы обязательно найдете. Именно поэтому я часто цитирую классиков. Ничего по сути не меняется".
Про ДНР
"Я думаю, Донбасс никогда уже не станет украинским. Он может быть территориально больше, но меньше – нет. И ДНР, и ЛНР уже вошли и в российскую экономику, и в социальную жизнь. Не так давно мне пришло электронное письмо от жительницы Донецка. Она приглашала меня на встречу в их университет. Я принял приглашение. Мы начали переписываться. И она призналась, что когда все только начиналось, никто не думал о серьёзности происходящего. А потом вдруг люди стали понимать, что выходить из дому нужно с документами в кармане. Вдруг – попадешь под бомбёжку? А потом – больница или морг. И как тебя опознать? Весь ужас в том, что мысли эти стали для жителей будничными: надо взять документы, надо идти по такой-то улице, там меньшая вероятность того, что тебя убьют. Эта же женщина написала, что она преподаватель русского языка и литературы, что ее сын ушёл в ополчение и она верит, что они победят. Потому что на их стороне правда. Вот эти люди, которые вышли на защиту своей земли для меня – герои. Они мне близки и понятны. А те, кто сидят в теплых квартирах и пишут о том, что Донбасс нужно вернуть Украине и научить его жителей «новой правде» - нет".
Когда приходит успех
"Самая продаваемая из моих книг – «Обитель». Но история ее была непростой. Я написал роман о жизни в Соловецком лагере особого назначения. И когда принес его издателю, он очень удивился, зачем я его написал. Много ведь есть произведений на эту тему. И много больших имён – Шаламов, Рыбаков, Солженицын. Но я писал о том, о чем хотел писать, без всяких оглядок на популярность темы. Книгу издали на свой страх и риск. И вдруг она стала очень популярной.
Я вообще заметил удивительную вещь – невозможно предугадать, написать умышленно то, что будут читать. Можно написать книгу о Донбассе, но она будет не интересной читателю, если она не интересна автору. Если он написал ее только потому, что это модно. Я писал про Чечню ( Прилепин принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане – прим. авт.). Примерно в то же время похожие книги выпустили ещё 30 авторов. Но никто не получил такую известность. Может, потому что всё написанное нужно было прожить, а может потому, что ты или можешь писать, или не можешь. Расчет в литературе – дело последнее".
Про реформы
"Я не думаю, что сегодня России нужна революция. Хотя меня почему-то всегда ассоциируют с человеком, который пойдёт на баррикады. Я сформировал свои взгляды в 90-х. Но тогда у нас была другая страна, и мы все свято верили, что сможем построить что-то лучшее. Но вскоре стало понятно, что это лучшее не может прийти к нам из Европы. Лучшее есть в нас самих. У России своя дорога, и пусть она непростая, но своя.
Когда нам открыли доступ в другие страны, появилась возможность анализировать и понимать, где правда. В то время у меня были довольно радикальные взгляды (Захар Прилепин принимал участие в «Марше несогласных, в 2010 году подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти»» - прим. авт.) Я развивался, на своем опыте пытался понять, где правда. Хотя сегодня я живу в «личном перемирии с властью», всё-таки хочу, чтобы меня слышали, поэтому иногда говорю громче. Власть должна нас слышать, только в этом случае всё, что мы делаем, имеет смысл.
Я думаю, что серьезные перемены России нужны. Но это не революция".
Про соцсети
Несколько лет «Фейсбук» был для Захара Прилепина главной ареной для публичных выступлений. Потом начались проблемы – администрация блокировала страницу писателя за политически некорректные цитаты из классиков. К примеру, за фразу Чехова: "Хохлы упрямый народ: им кажется великолепным всё то, что они изрекают, и свои хохлацие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом".
Захар Прилепин ответил на блокировку так: «Любую подлость и пошлость можно написать про Россию <…>. И ничего тебе не будет. А Чехова процитируешь — и привет. Антон Палыч, ты экстремист».
"В социальные сети я вышел вынужденно, - объяснял он на встрече с читателями в Ростове. - Потому что там циркулируют идеи, с которыми я в корне не согласен. И не хочу, чтобы наша молодежь в них поверила. Социальные сети сегодня – серьезная площадка для дебатов и главный инструмент информационных войн. Новые «сенсации» имеют тысячи перепостов. Рождаются новые, модные персонажи. Тот же Альфред Кох, который очень грамотно излагает очень сомнительные вещи имеет армию подписчиков. Или Борис Акунин. Читая их талантливые тексты, молодые, незрелые души верят, что там живёт правда.
Я стараюсь не ввязываться в споры, просто предлагаю свою точку зрения. Люди читают, им это интересно. Одна из моих подписчиков написала, что ее муж, сосудистый хирург, когда возвращается домой и ложится на диван, чтобы отдохнуть, просит, чтобы ему вслух почитали мой "Фейсбук". Мне было очень приятно. И когда я пишу очередной пост, вспоминаю этого хирурга. Вспоминаю другие письма, которые ко мне приходят. И думаю, что все это не зря. Правда на нашей стороне. А где правда, там и сила".
Автор: Светлана Хлыстун