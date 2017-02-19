Трое в Ялте-2017

Главными игроками в треугольнике США – Китай – Россия, где выстраиваются основные политические процессы, выступают первые двое. Наша страна каким-то образом маневрирует между ними. Этот триумвират сохранит свое значение и при Трампе. Однако содержание отношений может серьезно измениться.Последние годы шло геополитическое противоборство, носившее комплексный, многомерный характер. Соперничество развернулось не просто за лидерство или обладание ресурсами, территориями, коммуникациями. Основная борьба – в определении смысла существования и направлений развития человечества. При этом ни одна из сторон не имеет четкого видения будущего цивилизации. Китай, Россия, Индия скорее только подступаются к осмыслению настоящего, их истинные интеллектуальные элиты лишь задумываются над сохранением человечества и перспективной моделью бытия. Если говорить о США, то следует иметь в виду, что американское государство в классическом варианте не существует. Под этой вывеской действуют другие глобальные силы, сочетающие элементы транснационального сообщества, англосаксонской элиты и еврейской финансовой олигархии. Все государственные структуры США обслуживают этот «интернационал», цель и стратегия которого – обладание полной властью над планетой и человечеством, но никак не развитие и даже не стабильность. Не против этой ли силы нацелился Дональд Трамп, говоря о возвращении Америки американцам?Тогда может сложиться совершенно иной альянс в лице США, КНР и России для свержения или хотя бы ограничения нынешней власти финансового капитала. В одиночку Трамп против нее не выстоит. И не потому ли он приглашает в союзники Путина, подразумевая: через Россию к борьбе с мировым олигархатом возможно привлечение и Китая. Ведь по многим вопросам, в том числе в СБ ООН, Москва и Пекин действуют солидарно против Вашингтона, если точнее – против глобального субъекта, прикрывающегося именем США.Давление на Россию, санкции и рост военного противостояния подтолкнули КНР и РФ к стратегическому сближению. Совместными усилиями было затруднено присутствие США в Евразийском регионе, через ЕАЭС и ШОС ограничено их влияние на центральноазиатские республики. Запущен явно антизападный проект БРИКС. Москва и Пекин стали регулярно проводить совместные военные мероприятия. Китай своей программой «Освоение мира» начал последовательно отнимать у США контроль над стратегическими коммуникациями: Никарагуанский канал, военная база в Джибути, стерегущая выход в Аденский залив и Индийский океан, меры по установлению контроля над Малаккским проливом. Плюс проекты континентального и морского вариантов Великого шелкового пути. Плюс претензии России при явной заинтересованности Пекина на контроль над Северным морским путем. К тому же Китай активно осваивает инфраструктуру и рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, мощно вторгся в экономическое и финансовое пространство Европы да и США заполонил своими товарами.Дональд Трамп в своих предвыборных речах сделал много отнюдь не дружественных намеков в адрес Пекина. Прочитывается столкновение двух мощных проектов глобального масштаба. При этом и одна, и другая сторона апеллируют к наращиванию военной силы.И еще один геополитический момент присутствует в отношениях Китая и Америки – «перезаселение» планеты. Точнее, изменение менталитета человечества. В США начиная с 60-х годов воплощается «теория социального программирования» (Д. Ротшильд), происходит материализация массового сознания. Изначально это делалось ради прибылей западных производителей товаров. Сейчас продвигается другой проект – завладение миром через уничтожение государств и замену их «ассоциацией глобальных услуг» со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Инструментарий тоже несколько иной – вытеснение национальных ценностей, традиций, интересов некими универсальными стандартами. Цель – лишить государства социальных функций, выстроить отношения по линии производителей и потребителей неких услуг.В 2006 году Джордж Буш-младший подписал директиву «О преэмптивных действиях», суть которой в упреждении угроз. На деле последовательность такова: свержение неугодного режима и «демократизация», формирование новой политической нации и только потом восстановление экономики страны, которая была сочтена источником угрозы. Восстановления, понятно, никогда не будет. Примером таких преэмптивных действий служит нынешняя Украина. То же самое происходит на Ближнем Востоке и далее планируется везде, в том числе в России и Китае. Именно под воздействием сил, стремящихся к мировому господству, происходит по сути убийство классической Европы. И главной целью преэмптивной войны является воздействие на массовое сознание с целью «перезаселения» планеты. Поэтому под термином «перезаселение» следует понимать не только физическое перемещение масс населения с одних территорий на другие, хотя и такие процессы наблюдаются в Европе и США, а нечто иное – переидентификация сознания человечества, разрушение этносов, ликвидация таких понятий, как национальные интерес и культура, установление некоего универсального стандарта подчиненности. И даже физическое уничтожение «излишествующих» народов – через голод, эпидемии, междоусобные войны.Параллельно «перезаселению» идет процесс беспрекословного подчинения населения планеты мировой финансовой олигархии, ключевым моментом которого будет отказ от наличных денег и переход на электронные валюты. Это поставит под тотальный контроль каждую компанию, бюджеты государств, политические и общественные организации, любое физическое лицо. Сегодня можно констатировать, что мировое общественное сознание из сферы духовно-интеллектуального развития в основном переведено в материально-финансовое измерение. Плюс к этому абсолютный электронный контроль, инструментом которого становится Всемирная сеть.На заседании Бильдербергского клуба 10–11 июня 2015 года в Австрийских Альпах (Тельфс) была впервые представлена компания Google. Присутствовали сразу три ее топ-менеджера: президент Эрик Шмидт, вице-президент Демис Хассабис и член руководства Реджина Дуган. Кстати, Дуган с 2009 по 2012-й возглавляла Агентство передовых оборонных исследований Пентагона (DARPA) и является ярым сторонником тотальной слежки, внедрения биометрической идентификации личности, электронного татуирования. Интересно содержание обсужденных вопросов и принятых решений: искусственный интеллект, кибернетическая безопасность, текущие экономические проблемы. Можно предположить, что Бильдербергский клуб начиная с 2013 года переориентируется на сферу ментальных войн, тотального контроля личности и электронных денег. Все эти направления носят глобальный характер, взаимосвязаны и призваны кардинально изменить сущность мира. В частности, за повсеместным внедрением электронных денег и «цифровизацией» экономики активизируется формирование «электронных» правительств, что в свою очередь поставит государства, компании и граждан под более строгий контроль.Что последует за принятыми решениями? Прежде всего разработка мощных наступательных операций по проникновению в электронные системы США, Китая и России, а затем и нанесение чувствительных ударов на подавление и разрушение. Последствия могут быть серьезные: вывод из строя управления вооруженными силами, нарушение функционирования всего бортового оборудования, сбои в работе банковских терминалов, вирусные атаки. Потому обвинения в адрес Москвы и Пекина в успешных взломах западных серверов – всего лишь информационная артподготовка. Стоит напомнить, что в дополнение к АНБ, активно разоблачаемому Сноуденом и «Викиликс», в 2014 году развернуто мощное главное киберкомандование в Пентагоне, насчитывающее более четырех тысяч специалистов со всего мира, в том числе из России. Планы воздействия на массовое сознание, финансовой колонизации, кибератак направлены прежде всего против России и Китая, против институтов ШОС и БРИКС. В поддержку такой агрессии будет оказываться военное и политическое давление, пойдет провоцирование вооруженных конфликтов, начнутся дискредитация и демонизация национальных лидеров, их курса, жесткая критика проводимых ими мероприятий, посыплются обвинения в развязывании гонки вооружений. Если удастся подорвать стабильность в стране и ослабить ее защиту, можно разжечь внутренний конфликт, а затем нанести военный удар. Для его обоснования будут скорее всего спровоцированы столкновения России с Европой, Китая – с азиатской страной (возможно, с Японией) или Австралией. Так что мировой бойни исключать нельзя.Конечно, это безумство, но оно стало реальностью при Обаме и настойчиво реализуется с помощью США и Европы, в которых нет серьезных сил, способных ему противостоять. Понимает ли это Дональд Трамп и отвечает ли такая стратегия национальным интересам Соединенных Штатов?Ведь Китай тоже не дремлет. Во-первых, Пекин сплотил не только общество своей страны, но и китайские диаспоры по всему миру, включая знаменитые «триады». Во-вторых, КНР не просто овладевает пространством с помощью экономики и новых технологий, но и несет повсеместно идеи социализма с китайской спецификой, свои культуру, дух, традицию, смысл бытия.В-третьих, Пекин жестко опекает свою финансовую систему – более 90 процентов банковской сферы под контролем государства. Чему Дональд Трамп сильно завидует. Защите не только гостайны, но и банковской сферы китайцы уделяют первостепенное значение. В то же время в Пекине очень интересуются чужими киберсекретами, американскими в первую очередь. Но Китаю война не нужна, он «овладевает миром без единого выстрела», и этим очень гордится. Это генеральная линия КПК и всего руководства страны. Но это и историческая стратегия китайской цивилизации. В теории геополитического противоборства нет равных Сунь-Цзы, творившему более 2500 лет назад,. Его главный постулат – побеждать замыслом: «Кто – еще до сражения – побеждает предварительным расчетом, у того шансов много. Поэтому самая лучшая война – разбить замыслы противника, на следующем месте – разбить его союзы, на следующем месте – разбить его войска». Некоторые стратагемы Сунь-Цзы полностью применимы для современной геополитики: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь… Если он силен, уклоняйся от него, вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства, приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение, если силы его свежи, утоми его, если они дружны, разъедини их, нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает».Но что ждет российско-американские отношения? Сразу оговоримся – России сейчас тоже не до войны. Во-первых, мы к ней не готовы. Во-вторых, войны никогда не приносили России ощутимых выгод. Даже победа в Великой Отечественной сегодня почти проиграна. Для Трампа нынешняя Россия не соперник ни в экономике, ни в технологиях, ни в инфраструктурных проектах. В военном плане мы тоже не угроза для США, по обычным вооружениям они превосходят нас кратно. Плюс всеохватывающая коррупция – 131-е место по уровню борьбы с ней из 176 стран (год назад были на 119-м). И мощная «пятая колонна» во властных структурах. Трампу это все известно. Единственное, в чем мы сопоставимы, – ядерное оружие. И Трамп тут же предложил по этому вопросу договориться.Нужно иметь в виду, что нынешнее американское руководство будет вести диалог с нами с позиции сильной стороны и действовать соответствующе, ставя во главу угла только свои интересы. Так же по сути поступают китайские товарищи. Другого отношения ожидать не стоит. Но Россия может использовать тактику, опробованную при сирийском урегулировании, выстроив треугольник Москва – Тегеран – Анкара. Владимир Путин мог бы на встрече с Дональдом Трампом предложить собраться руководителям США, КНР и РФ, поговорить с глазу на глаз о мировых проблемах, наметить общую программу действий. В том числе по возвращению власти народам США и России.