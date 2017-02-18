Голодомор для элиты

Стратегия России в отношении Украины должна быть и, несомненно, есть. Какая на самом деле, ответить может только наш президент, но он вряд ли скажет по вполне понятным причинам. Изложу свое видение, какой должна быть эта стратегия.Для меня очевидно, что Украина, Россия и Белоруссия – три части одного великого народа в разных государствах. Называть это явление можно по-всякому, чаще говорят «независимость», но, на мой взгляд, более уместен термин «раздробленность».Задача патриотов русского народа – объединение. Задача врагов – максимальный раскол. Что касается стратегии разъединения, тут все очевидно – делается это на платформе наличия разных государств, поисков и усугубления их различий. Чем их больше, тем лучше для врагов русского народа. А вот для объединения хорошей платформой является Евразийский экономический союз. Плюс у России и Белоруссии есть Союзное государство. В определенном смысле эта форма объединения работает, но, к сожалению, далеко не в полном объеме. В поезде вы даже не заметите, что пересекли границу между Россией и Белоруссией. А в политической сфере мы этого не наблюдаем. Белоруссия порой высказывает оценки, диаметрально противоположные позиции России, особенно во внешнеполитических вопросах. Часто Минск вовсе не торопится поддерживать Москву в сложных ситуациях. Это огорчает, конечно, но проблема преодолима.С Украиной все куда печальнее – после государственного переворота 2014 года ее элита, и так не особо дружественная России, полностью попала под влияние наших геополитических противников. И ныне Украина используется как плацдарм для нанесения нам максимального ущерба, политического и экономического.А что бы хотелось видеть в итоге? Чтобы Украина – вся – стала членом Таможенного союза. Это был бы первый реальный шаг к преодолению разногласий. Исходя из этого и надо выстраивать политику в отношении Украины.Часто слышим, что ее населяет не один, а несколько народов с разной историей, культурой, религией, менталитетом. Для меня все жители соседней страны – выходцы из одного праславянского корня. За многовековую историю произошло много событий, часть единого в прошлом народа жила в одном государстве, часть в другом, в третьем. Естественно, возникали различия в языке, одежде, менталитете, но по сути все равно остался один народ. Похожую картину мы можем найти, скажем, в истории Франции. Во времена Жанны д’Арк Бургундия была союзницей Англии. Вместе с ней проводила единую политику против Франции. А сегодня ни у кого нет сомнений в том, что Бургундия и Франция – одна страна. Хотя есть между ними и определенные различия, и память, что когда-то Бургундия была отдельным государством. Но это вовсе не значит, что она должна обрести независимость и вместе с Великобританией продолжить ту давнюю борьбу за расчленение Франции. Несмотря на все имеющиеся противоречия, не вижу разницы в ситуациях с той Бургундией и нынешней Украиной.Что же касается возможных конкретных действий, то считаю необходимым выделить в ситуации на Украине три составляющие: первая – народ, населяющий страну, вторая – государство, третья – некая правящая верхушка. О народе я уже сказал. Что же касается государства и его нынешнего руководства, узурпировавшего власть, – это изменники своего народа, которые за деньги готовы предпринять любые действия. Эти мерзавцы по заказу Запада ввергли Украину в гражданскую войну. Убедиться в том, что силовой захват власти не был патриотическим актом, а служил интересам внешних сил, просто. Достаточно ответить на вопрос, что мешало украинской политической элите дождаться очередных президентских выборов, лишний год потерпеть Януковича и дать возможность украинцам выбрать достойного ему преемника. В чем была срочность майдана? В том, что американцам требовалось прервать легитимную власть и тем самым открыть кратчайшую дорогу к гражданской войне.Нынешние узурпаторы ничего для своей страны сделать не могут и не желают. Потому в отношении Украины Россия должна вести себя так: используя дипломатические, экономические и прочие рычаги, не давать осуществлять кровавые репрессии против инакомыслящих, а в дальнейшем стремиться довести дело до банкротства нынешней киевской власти. За которым – смена власти и переход Украины в полном составе в зону влияния России.Безусловно, путь от нынешней гражданской войны до интеграции в Таможенный союз не будет простым. Высказываются мнения, что со сменой власти в Киеве гражданская война не прекратится, поскольку общество реально расколото. Но тут уместно вспомнить Гражданскую войну начала XX века. Огромное количество людей враждовало друг с другом. Одни свято верили, что красные плохие, другие жили с полным неприятием идей Белого движения. Еще больше было тех, кого ни красные, ни белые не интересовали – лишь бы никто не мешал жить. Однако стоило войне закончиться, как народ, за исключением эмигрировавшей части, довольно скоро объединился. Причем настолько, что через короткий промежуток времени смог встретить агрессию объединенной Европы и победить.Раны гражданских войн затягиваются быстро. Северный Кавказ 90-х – тоже опыт и пример. Сегодня те, кто стрелял в русских солдат в Чечне, вместе с остальной нашей армией отстаивают интересы России в конфликте в Сирии.Как это было достигнуто? Точно не деньгами. Пообещай большевики денег каждому врангелевцу, намеревавшемуся бежать из Крыма, многие согласились бы? Наверняка нет – речь шла не о деньгах, а о непримиримых противоречиях. Сегодня эти противоречия удалось устранить, в том числе убеждением. Жители Чечни видят: то же самое, что происходило у них, сейчас повторяется в Сирии. И становится очевидным, что к той войне привели не противоречия между чеченцами и русскими, между Москвой и Грозным, а действия внешних сил в период ослабления государственности. Ни Кавказ, ни остальная Россия не хотели кровопролития, зато оно было на руку Вашингтону и Лондону.Где черпает силы нынешний киевский режим – внутри страны или за рубежом? Ответ очевиден. Соответственно, чтобы эта власть рухнула, нужно лишить ее зарубежной подпитки. Порошенко и остальные прекрасно понимают, что на поддержку населения рассчитывать уже бессмысленно. Пока Запад будет вкладывать в Украину деньги, ее жителей тем или иным способом будут принуждать нынешнюю власть поддерживать. «Если у атамана нет золотого запаса, нет и атамана», – уже не открытие. Так что главная задача России – перекрыть финансирование нынешних государственных структур на Украине. С одной стороны – проявлять настойчивость в международных структурах, чтобы максимально свернуть кредиты и денежную помощь Киеву из-за рубежа. С другой – уменьшить доходную часть украинского бюджета. Россия сейчас активно этим занимается. Строительство газопроводов в обход Украины через год-два лишит ее средств за транзит. То есть в стратегии России должны быть задействованы два метода: не позволять Киеву решать свои проблемы при помощи военной силы и сокращать «кормовую базу» для украинской политической элиты. Абсолютно разумная стратегия – до той поры, когда в Киеве поменяется власть. Без внешнего финансирования нынешняя элита прекратит существование. А тех, кто ее искренне поддерживает, нетрудно будет распропагандировать.Представьте, что все каналы украинского ТВ начнут рассказывать о том, что майдан инспирирован Штатами, что снайперы, расстреливавшие протестантов, были не «людьми Януковича» или агентами ФСБ, а обыкновенными наемниками, реализовывавшими обкатанный в разных странах сценарий «цветной революции». За пять лет до майдана в одной из книг я подробно описывал эти технологии – все исполняется по одной и той же методичке. Покажут свидетельство того, как украинская армия расстреливала Донбасс, вскроют могилы преступно убитых граждан, из тюрем выйдут те, кого там держали и пытали за сопротивление нынешнему режиму… Если это все обрушится на голову украинского обывателя, его отношение к происходящему сегодня наверняка изменится. На таком фоне уже можно рассчитывать на проведение свободных и демократических выборов. Я не исключаю, что Захарченко может стать президентом – он честно отстаивал свои идеалы, боролся за новую Украину, воевал, был ранен. Вокруг него вполне могут объединиться те, для кого власть, ввергнувшая страну в братоубийственную войну, преступна.При этом важно понимать, что смена руководства в США вовсе не подразумевает добровольного отказа Белого дома от манипулирования Украиной. Отказ должен быть Америке в первую очередь выгоден – вопрос в том, что она может получить при этом. Потому борьба на дипломатических фронтах играет для будущего Украины куда большую роль, нежели боевые действия на Донбассе. Добрый дядя Трамп не будет ни с того, ни с сего делать России приятно. Значит, повернем ситуацию так, чтобы нужные нам решения стали для него наилучшим выходом.