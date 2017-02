Игры самоубийц

После заявления Дональда Трампа об использовании ядерного оружия стрелки часов Судного дня, отражающих уровень опасности ядерной войны, шагнули на 30 секунд вперед. Решение приняли после анализа новых рисков. Это говорит о том, что в Америке осознают возможность подобного развития событий и хотят максимально обезопасить себя от цейтнота.Ядерный конфликт может начаться из-за непредвиденного развития событий на Украине, в Закавказье, Средней Азии, в ходе военных маневров США вблизи границ КНДР. Этот сценарий возьмем как наиболее вероятный.Пхеньян провел пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 и 2016-м, причем в прошлом году – два. После этого Совбез ООН ввел санкции против КНДР и выпустил резолюции, запрещающие ей разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. В Пхеньяне эти документы не признали.По военно-стратегическим планам Минобороны США возможны варианты применения американских вооруженных сил в ЮВА, в том числе для помощи Южной Корее при обострении ситуации. В частности, в Комитете начальников штабов ВС США созданы два постоянно корректируемых плана ведения боевых действий в Азии с применением ядерного оружия (ЯО). Один касается участия в защите Южной Кореи от возможной интервенции (OPLAN 5027). Другой предназначен для обеспечения защиты Корейского полуострова от вторжения войск потенциальных противников при возникновении любых других ЧП и событий, которые могут там произойти (OPLAN 5077).Китай – другая головная боль США. В январе Пекин передислоцировал межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в северо-восточную часть (провинция Хэйлунцзян), граничащую с российскими Приморским и Хабаровским краями («Китайское ракетно-ядерное предупреждение»). Стартовая масса DF-41 – около 80 тонн. Для сравнения: вес российской МБР мобильного базирования «Тополь-М» не превышает 46,5 тонны. DF-41 может нести до десяти разделяющихся боеголовок мощностью 150 килотонн каждая или иметь моноблочную ГЧ более одной мегатонны. Дальность полета – от 12 до 15 тысяч километров. Передислокация свидетельствует о потребности вооруженных сил КНР обеспечить удар по континентальной части США. Позиционный район китайских МБР оказывается ближе, например, к Чикаго, нежели к Москве или Санкт-Петербургу.С учетом официально объявленных и уже воплощаемых в жизнь геостратегических приоритетов команды нового американского президента, назвавшего Китай основной угрозой, военные приготовления Пекина обретают совсем иную окраску. Уже в ближайшее время КНР вполне может столкнуться с недружественными, а то и с открыто враждебными действиями США, причем не только экономического характера. В число предполагаемых антикитайских шагов Трампа могут попасть эскалация напряженности вокруг Тайваня и возврат к вопросу законности присутствия КНР на спорных островах в Южно-Китайском море. Эти наиболее слабые точки внешней политики Пекина Вашингтон легко может использовать для решения «китайского вопроса».Американцы имеют вполне конкретные планы развязывания и ведения современных войн, учитывающие практику применения во Второй мировой двух ядерных бомб, а также анализ результатов учений с применением ЯО. В ходу командно-штабные игры, на которых репетируются многочисленные сценарии, составленные исследовательскими институтами (типа Brookings Institution) и центрами (Center for Science and International Affairs at Harvard University). И везде в заключительной части – ядерная война. Более того, рассматриваются два конкретных варианта ее начала в 2019 и 2020 годах, несмотря на то, что окончательный результат – взаимное уничтожение воюющих сторон. Предполагаемый противник – коалиция России и КНР.Как будут развиваться события, аналитики в США и России просчитали с использованием суперЭВМ по часам и минутам.Август 2019 года. Пекин заявляет, что обладает военной мощью и может пресечь любые попытки Тайваня объявить независимость. Предупреждает, что арсенал его ЯО может быть применен против американских авианосных ударных соединений, если американцы вмешаются во внутренние дела Китая.Март 2020 года. Новое руководство Тайваня через выборы отстраняет правящую националистическую партию от власти. У руля в Тайбэе – Демократическая прогрессивная партия (Democratic Progressive Party – DDP).Апрель 2020 года. КНР подписывает с РФ соглашение о совместном использовании навигационной системы GLONASS. Получает возможность устанавливать на боевых кораблях и других системах оружия ее элементы, что значительно увеличивает их боевые возможности и точность наведения.Май 2020 года. На Тайване состоялась инаугурация Chen Shui-bian в качестве президента Тайваня. В своей первой речи Chen денонсирует соглашение с Китаем «Две страны – одна нация» и заявит о том, что в период своего пребывания в должности намерен строить политику страны как независимой от КНР.Июнь 2020 года. Китай разрывает все контакты с Тайванем. Новость о президентской речи господина Chen доводится до общественности КНР, и это вызывает беспокойство внутри страны. Китайские официальные лица питают ненависть к США еще с периода нанесения бомбовых ударов по посольству Китая в Белграде в период войны в Косове.Август 2020 года. США начинают поставку Тайваню вооружения, необходимого для создания на территории острова «противоракетного щита», в частности Patriot PAC 2.Сентябрь 2020 года. Китайские истребители перебрасываются в провинцию Фуцзянь, расположенную близ Тайваня.Октябрь 2020 года. США направляют авианосец USS Kitty Hawk с группой кораблей сопровождения в Сидней, прикрываясь проведением там миссии «доброй воли». Пекин развертывает несколько кораблей своих ВМС в районе конфликта. Американское правительство заявляет о решимости защитить Тайвань от агрессии.1 ноября 2020 года. Австралийская система перехвата сообщений связи и коммуникаций ECHELON, расположенная в Пайн Гэп (The ECHELON communication intercept system at Pine Gap), фиксирует увеличение интенсивности военной связи между Пекином и боевой группировкой в районе Тайваня.4 ноября 2020 года, 4.00. Китай запускает ракету CSS-7 SRBM, оснащенную 250-килотонной ядерной головной частью, против хорошо защищенных тайваньских объектов. Одновременно над Тайбэем на большой высоте подрывается ядерное устройство, излучающее мощный электромагнитный импульс (HEMP). Выводится из строя основное радиоэлектронное оборудование, системы управления и контроля ВС Тайваня. Вскоре после подрыва HEMP значительное количество крылатых ракет стартует против основных военных объектов, расположенных на острове. Они выводят из строя большинство из 400 боевых самолетов страны. Армада боевых кораблей КНР блокирует главные порты Тайваня.9 ноября 2020 года. Американские истребители атакуют противника в континентальном Китае и в этом хаосе самолет российского президента, к тому времени случайно оказавшийся над одной из стран НАТО, принуждают к вынужденной посадке, однако он предпринимает попытки вернуться на родину. РФ как союзнице КНР объявляется война.Погружение в хаос11 ноября 2020 года. Россия атакует американские военные спутники: две наземные лазерные установки применяются для того, чтобы вывести из строя разведывательные аппараты, летающие на низких орбитах вокруг Земли. Запускаются перехватчики, предназначенные для уничтожения или разрушения КА на других орбитах. Часть российского гражданского населения укрывается в бомбоубежищах и туннелях метро, вывозится из городов в поселки и деревни.12 ноября 2020 года. Боевые действия глобального масштаба с применением ЯО начнутся, когда РФ выполняет обезоруживающий ядерный удар (as Russia launches a preemptive strike). Более тысячи российских ракет, на которых расположены 5400 головных частей, запускается как ответно-встречный удар (launched as a counterforce strike) против США и их союзников по НАТО.12.05 PM CDT. Ядерные взрывы происходят на нескольких российских спутниках на низких орбитах при прохождении над территорией США. Большинство незащищенных компьютеров и соответствующей техники ломается, уничтожаются системы связи, хранящаяся в накопителях информация, системы подачи электроэнергии в общенациональном масштабе. Транспорт, использующий электронное оборудование, выходит из строя. Наблюдаются потери гражданского населения и военных. Выведено из строя множество гражданских систем и сооружений в континентальной части США.Американские стратегические бомбардировщики взлетают с аэродромов постоянного базирования. Воздушная группировка включает двадцать В-2 и пять В-3 в штате Техас, причем четыре из них поднимаются с авиабазы «Бергстром» (Bergstrom), расположенной недалеко от города Остин (Austin). 25 самолетов несут 400 ядерных бомб и ракет.12.10 PM CDT. Ракеты НАТО «Першинг II», «Грифон», дислоцированные в Европе, запускаются по целям в России и СНГ.Российские субмарины, вооруженные баллистическими ракетами, ударяют по назначенным объектам в США. 55 головных частей из 76 запущенных с ПЛАРБ ракет достигают цели. Каждый взрыв образует огненный шар, испускающий интенсивное световое излучение продолжительностью около 10 секунд. Все горючие материалы и предметы, находящиеся на расстоянии от трех до девяти километров, воспламеняются. Люди и животные, находящиеся в 6,5–18,5 километра, получают ожоги второй степени. Атмосферная ударная волна от каждого ядерного взрыва вызывает полное или частичное разрушение всех строений в радиусе 1,5–4,5 километра.12.50 PM CDT. Массированная атака американских ракет, запущенных с ПЛАРБ, преодолевает систему ПРО вокруг Москвы. В ядерном ударе участвуют БРПЛ США, Великобритании и Франции. Около 200 ракет достигают назначенных целей (около 49 уничтожаются средствами ПРО Москвы). Большинство лидеров российского руководства, находясь в подземных убежищах, остаются живы, но значительная часть гражданского населения, находившегося в туннелях метро и других укрытиях, гибнет в течение нескольких часов. Общая площадь поражения составляет около ста тысяч квадратных километров. Здесь не останется ничего живого.В США убиты около 800 тысяч человек, до трех миллионов ранены или получили травмы.1.00 PM CDT. Третья волна ядерных ударов достигает целей в США, на территорию Штатов падает 146 головных частей. В долине города Рио Гранде Вэлли (In the Rio Grande Valley) одна головная часть мощностью 350 килотонн взорвалась над городом Браунсвилл (Brownsville), три 350-килотонная ГЧ – в районе города МакАллен (McAllen), ГЧ по 550 килотонн – на земле в районе Харлингена (Harlingen) и на аэродроме Графства Камерун. Массовые пожары.Общая мощность всех ядерных взрывов составила около 128 мегатонн (в 40 раз больше всех взорвавшихся боеприпасов и обычных бомб и снарядов, использованных в ходе Второй мировой). В штате Техас уничтожены около трех миллионов пятисот тысяч человек.2.00 PM CD. На территории США горит около 700 тысяч квадратных километров, на российской территории – до 250 тысяч, порядка 180 тысяч квадратных километров – в Европе. Постоянное или периодически возникающее и гаснущее пламя наблюдается на трети территории американских штатов – Северная Дакота, Огайо, Нью-Джерси, Мэриленд, Род-Айлэнд, Коннектикут и Массачусетс.Поскольку в результате ядерных взрывов на территории США разрушены основные дамбы и платины, потоки воды из резервуаров устремляются в долины, русла наиболее крупных рек, таких как Миссури, Колорадо и Теннеси, пострадают наибольшим образом.5.00 PM CDT. Облака, образовавшиеся после серии ядерных взрывов, на высотах от 100 до 300 километров перемещаются ветрами, образуя огромные формирования из дымов, пепла и пыли. В темноте под образовавшимися облаками воздух заметно остужается.Испарения с поверхности земли смешиваются с радиоактивными остатками ядерных взрывов, осаждаются в местах, над которыми проходят облака. Радиация из осадков такой мощности, что вызывает у выживших после ядерного взрыва военнослужащих и гражданских лучевую болезнь. Черные дожди, идущие из облаков, радиоактивны – в ряде случаев их вполне достаточно для того, чтобы вызвать ожоги кожи.Дымы, образовавшиеся при горении городских построек, также радиоактивны и опасны для жизни. Взрывы и пожары уничтожают 70 процентов мирового промышленного потенциала.12.00 ночи CDT 13 ноября 2020 года. Обмен ядерными ударами заканчивается. На территории США взрываются 5800 ядерных головных частей общей мощностью 3900 мегатонн. Российское ядерное оружие успешно применено в Европе. Около 6100 ЯГЧ общей мощностью 1900 мегатонн взорвано в России. В ходе глобальной ядерной войны израсходовано около 50 процентов всех стратегических и тактических ядерных средств.Около 10 процентов из всех запущенных по целям и объектам боеприпасов не достигли целей, 30 процентов уничтожены на земле. В общей сложности в ходе третьей мировой войны подорвано 18 тысяч ЯГЧ суммарной мощностью 8500 мегатонн. С учетом тактического ЯО в мире было 67 тысяч ядерных боеприпасов.В США в общей сложности погибли 110 миллионов человек. В России – 40 миллионов. Сотни тысяч жертв в ряде стран СНГ. На территории континентального Китая зафиксировано около 900 миллионов человек убитыми из двух миллиардов населения страны.Что касается жертв ядерной войны в других странах, то в Великобритании 20 миллионов человек убитыми (из 57 млн), в Бельгии – два миллиона (из 5100 млн чел.), в Австралии – три миллиона (из 16 млн чел.), в Мексике – более трех миллионов, большинство из которых проживали в приграничных с США городах.Общее число убитых в ядерной войне – около 400 миллионов.9.00 AM CDT. Люди, выжившие после воздействия на них поражающих факторов ядерных взрывов, имеют мало шансов на медицинскую помощь. В США в специальных госпиталях имеется всего 80 тысяч койкомест, в то время как в стране – около 20 миллионов раненых и пострадавших. Около девяти миллионов человек получили сильные ожоги тела, в то время, как только 200 койкомест сохранилось в госпиталях, где могут оказать помощь людям, получившим ожоги различной степени. Имеется достаточно большое число пострадавших от воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ). Продолжаются пожары, люди получают дополнительное облучение от наведенной радиации, других поражающих факторов.18 ноября. Облака дыма в северной части гемисферы распространяются и образуют своеобразный шлейф вокруг земли, покрывая в основном принявшие участие в конфликте страны. Огромное количество дыма и пыли в атмосфере включают около 1500 миллионов тонн и они, поглощая солнечный свет, закрывают солнце.20 ноября. Средняя доза радиоактивности в США после ядерных атак – около 500 рентген. Для сравнения: доза в 100 рентген, полученная в течение недели, вызывает болезнь у половины людей, подвергшихся облучению. До 50 процентов людей, получивших дозу 450 рентген, в короткое время умрут в течение 30 дней. При полученной дозе радиоактивности 1500 рентген практически все погибнут через 10 суток.Люди, находившиеся внутри помещений на протяжении одной недели, сокращают дозу радиации примерно до 70 процентов.Для всей территории США средняя доза радиации на открытых площадках составляет 1200 рентген. Для россиян, находящихся примерно в таких же условиях, – 150 рентген. Разница в том, что в России ЯО мощнее, а территория больше. В европейских странах люди на открытой местности могут получить среднюю дозу радиации 500 рентген. Радиоактивные осадки выпадают на землю совершенно не одинаково по плотности и объему: в США дозы заражения более 1800 рентген – в восьми процентах сельских районов, дозы радиации более 500 рентген в России покрывают только один процент территории.20 декабря. В Северном полушарии дым в нижних слоях атмосферы начинает рассеиваться, в то время как на больших высотах все еще абсорбирует солнечный свет. Отмечаются сильные ветры в некоторых прибрежных районах. Туманы окутывают побережья океанов, а дым обволакивает Северную Америку и Евразию. У большого количества гражданского населения и персонала, страдающего от больших доз радиации, появляются дополнительные симптомы лучевой болезни: выпадение волос и лейкопения.25 декабря. Дым в северной части гемисферы закрывает большую часть солнечного света и в силу того, что он проник в атмосферу, большая часть озоновой дыры переместилась в Южное полушарие.Боевые действия на море между флотами НАТО и России ослабли. В ВМС США из 15 авианосцев российскими субмаринами три уничтожены в первый день войны, еще пять – в портах чуть позже.Выведено из строя большинство гражданских спутников. На орбитах осколками повреждаются другие КА, радиация от взорванных ядерных боеприпасов начинает ориентироваться магнитными силовыми линиями Земли, превращая пространство вокруг нее в мертвую зону на многие годы...Таковы прогнозные оценки развития и последствий ядерного апокалипсиса. Очень не хотелось бы, чтобы этот мрачный сценарий когда-либо стал реальностью. Но он серьезное напоминание о том, что вероятность ядерной глобальной катастрофы очень высока. Поэтому в ближайшее время лидеры США, России, КНР, других стран должны принять исчерпывающие меры, чтобы спасти человечество от падения в пропасть.