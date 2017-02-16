09:31 16 февраля

Флоты России и США: статистика уничтожения. Часть 2


БПК "Одаренный" в Японском море, 17.09.1983 года


Что утилизируем?

В первой части статьи было показано, что СССР, а затем и США начали на рубеже 90-х годов прошлого века масштабное сокращение флотов. Зададимся вопросом – что же в этом процессе было хорошего, а что плохого? Очевидно, что процесс сокращения был многогранен и состоял из объективных, неизбежных процессов, а также из принудительных действий, направленных на сознательное снижение боевых возможностей флота. Последнее – политическое решение, направленное на разрядку напряженности в отношениях сверхдержав.


К числу объективных и неизбежных процессов относятся – снижение уровня напряженности и вероятности начала полномасштабной войны, высвобождение людских и финансовых сил, скованных огромными армиями, для мирных дел. Кроме этого, какая-то часть утилизированной техники в любом случае должна была быть списана по срокам эксплуатации. Это все замечательно и может только радовать.

К субъективным процессам, с другой стороны, относятся принудительная потеря боеспособности и ликвидация техники, еще не до конца отдавшей на благо защиты Родины свой ресурс. О людях мы не говорим, так как в задачи настоящей работы это не входит.

Сосредоточимся на чисто технических сторонах проблемы. Вывод из боевого состава корабля может осуществляться по волевому решению командования до выработки им положенного срока службы. Такое возможно, когда корабль стал не нужен, его модернизация и эксплуатация не целесообразна. Либо по причине полного израсходования ресурса – по старости.

Если вычислить, какую долю в общем потоке утилизации составляли корабли, уничтоженные до истечения предельного срока службы, можно будет понять, насколько руководство флота и государства бережно относилось к имевшимся в распоряжении ресурсам. Понятно, что если встала неизбежная задача сокращения, то лучше избавляться от устаревшего хлама, а не от самых лучших и ценных боевых единиц. Корабль строится не для того, чтобы пойти на иголки через несколько лет после постройки. Но что, если начальство бездумно отправляет на переплавку не только устаревший хлам, но и новейшее вооружение? И как с этим обстоят дела у противника? Ведь одно дело, когда под видом сокращения ты списываешь то, что и так должно быть списано, так как безнадежно устарело. И совсем другое дело, когда ты отправляешь в утиль новейшую технику, в которую несколько лет назад были вложены деньги и силы твоего народа.

Как отделить новое от старого? В качестве условного барьера отсечки автор считает наиболее объективным показателем – срок службы в 20 лет. Если корабль списывается, отслужив 20 лет, то можно считать, что вложенные в его постройку средства, так или иначе, потрачены с пользой. 20 лет корабль отстаивал интересы страны – вот та отдача, которая от него требуется. Но если корабль идет в утиль, не отслужив даже 20 лет – это уже похоже на вредительство. Бывают исключения, когда недавно построенные корабли очень быстро морально устаревают и их модернизация сопоставима с постройкой новых. Да, такое возможно. Но только если это исключение. А если это система – то это уже разбазаривание государственных ресурсов. Туда же стоит отнести и преждевременное уничтожение техники из-за невозможности нормально ее обслуживать и ремонтировать.

Флоты России и США: статистика уничтожения. Часть 2


Все новое – на свалку!

В таблице 4 представлены общий тоннаж утилизированных кораблей младше 20 лет, и процент от общего объема утилизации. Видно, что до потрясений, связанных с развалом СССР, доля списания новых кораблей колебалась в пределах от 0 до 15%. Иными словами, обе стороны старались не выводить из состава новейшее вооружение.

Также это ярко говорит о процессах массового списания кораблей в советский период времени, до 1991 года. Как показано ранее, утилизация началась в СССР еще в 1987 году, до разрушения государства, когда все еще было относительно благополучно. Потом этот процесс продолжился уже и после развала страны. Это может дать ложное представление, как о естественном явлении – как будто бы мы просто избавлялись от хлама и старья. И после смены власти с Горбачева на Ельцина этот процесс продолжился. На самом деле до 1991 года доля новой техники в общем объеме списания составляла малую часть. В среднем, за 1986-1990 годы – около 16%. Конкретно в рекордном 1990 году – не более 40%. Т.е. сокращения касались в первую очередь действительно старой и отслужившей свой срок техники. Но уже в следующие 5 лет, с 1991 по 1995 годы, этот показатель взлетел с 16 до 43%, а далее и до 63%. Например, в 1995 году доля списания новой техники составила 96%, в 1998 и 1999 годах около 85%, в 1993 - 76%, в 1994, 1996 и 1997 - около 68%.

Проще говоря, массовое сокращение, начавшееся в 1987-1990 годах, как положительный процесс разрядки в холодной войне проводился достаточно умно – утилизировалась в основном старая техника. Здесь действительно было от чего избавляться без сожаления. СССР списывал совершенно ни на что не годные подводные лодки проектов 613, 627, 658, 611, 675 и др. Надводные корабли - СКР проектов 50, 204, 35, эсминцы проектов 56, 57, 30-бис, катера проекта 205, крейсера 68-бис и другое. Из относительно новых кораблей списанию подвергались явно неудачные, например АПЛ пр. 705, или АПЛ проекта 667А, которые в любом случае подлежали списанию по договорам ОСВ и СНВ, а перестраивать их все в носители крылатых ракет было слишком дорого.

Но вот с 1991 года, и после развала СССР этот процесс изменился структурно, и в утиль пошли корабли, еще недавно сошедшие со стапелей. Не иначе, как осознанным вредительством это объяснить нельзя.


Абсолютный лидер по соотношению водоизмещение/срок службы - ТАВКР "Новороссйск", прослуживший всего 11 лет.


В то же время в США сокращения происходили не в пример рациональнее. В 1995 году, когда Россия списала кораблей моложе 20 лет общим тоннажем 300 тыс. тонн (96% от общего объема за год), в США таких же новых кораблей в утиль пошло всего на 35 тыс. тонн, или 23% от общего тоннажа. Разница в 10 раз! Средние значения доли новых кораблей в общем объеме у них всего один раз приблизились к российским – в 1996-2000 годах, достигнув 30%. В остальные периоды – не более 5%. Всего за годы сокращений американцы списали в 4 раза меньше тоннажа кораблей в возрасте до 20 лет.


Эсминец DDG-79 Oscar Austin ведет артиллерийский огонь по списанному эсминцу Conolly типа Spruance. Последний прослужил в американском флоте 20 лет.


После 2000 года уничтожение новых единиц в России снизилось, но достигло нуля только в последние 5 лет.

Возможно, кому-то покажется надуманным оценочный критерий «старости» в 20 лет. Почему не 25 или 15? Спешу успокоить читателя – автор провел подсчеты и по этим возрастам тоже. Ситуация кардинально не изменилась. Кораблей младше 15 лет в США за годы активных сокращений списали в 13 раз меньше, чем в России. А если отталкиваться от цифры «25 лет», то в 2 раза меньше.

Проведенные расчеты позволяют отделить корабли, списание которых было естественным, и они в любом случае должны были быть утилизированы. Просто момент их вывода из строя совпал с общим масштабным сокращением. И теперь можно не на словах, а на цифрах измерить ущерб, нанесенный собственными властями военно-морскому флоту.

В зависимости от критерия оценки власти России сознательно уничтожили боеспособных современных кораблей в 2-13 раз больше, чем США, и общим тоннажем в пределах 450 тыс. тонн – 1900 тыс. тонн. Наибольшая часть этих потерь (85 %) пришлась на период правления Бориса Николаевича Ельцина…


БПК "Таллин". Прослужил около 15 лет. Списан в 1994 году. На момент списания находился в идеальном техническом состоянии.


Строительство

Само по себе списание кораблей, пусть даже относительно современных и еще добротных, еще полбеды. Если они заменяются вновь построенными, еще более эффективными боевыми единицами, процесс утилизации можно оценить положительно – вливается свежая кровь, идет ускоренное обновление. Как с эти делом обстояло у обеих сторон?

США, даже выводя из строя относительно свежие боевые единицы, активно наполняли флот еще более мощными кораблями. Строительство у них не останавливалось ни разу. Каждый год ВМС США получали что-то новое. Избавляясь от старья, они давали морякам что-то взамен. Конечно, общая численность флота тоже убывала, но весьма плавно и не так сильно, как в России. Можно считать эту убыль естественной.

В России с развалом СССР строительство стремительно деградировало. В первую постсоветскую пятилетку все выглядело достаточно радужно в первую очередь по причине достройки кораблей, заложенных еще в 80-е годы. Этот процесс шел по инерции. Но постепенно все, что осталось от СССР, закончилось. А закладывались ли новые корабли? И как их достраивали?



В таблице 5 показано количество закладываемых корпусов, а также доля достройки от числа заложенных (за исключением десантных кораблей и тральщиков). В советские годы было нормой закладывать по 16-18 корпусов и достраивать практически все. В первые 5 лет существования РФ закладка не остановилась полностью – в среднем закладывалось около 5 корпусов в год. Но вот достройка… Менее половины из заложенного было доведено до ввода в строй. Не была достроена и часть корпусов закладки до 1990 года, поэтому цифра 91,3% в период 1986-1990 годы тоже во многом на совести Ельцинской эпохи.

В 1996-2000 годах заложено всего 2 корпуса. Рекорд судостроения! За этот же период флот США получил 36 новеньких с иголочки кораблей…


Единственный крупный корабль, заложенный за 1996-2000 годы - К-535. Активная достройка началась только в конце 2000-х годов. Для сравнения, за эти же 5 лет (1996-2000 годы) ВМС США получили 17 океанских эсминцев, один атомный авианосец и 6 атомных подводных лодок


В 2001-2005 годах начались первые подвижки. И хотя бы смогли достроить все, что было заложено. Лишь в последние 5 лет заметен какой-то прогресс. Пока еще слишком слабый, чтобы радоваться.

Таким образом, за все постсоветское время наименьшее среднегодовое число закладок новых корпусов и наименее продуктивная достройка приходится на период правления Бориса Николаевич Ельцина…

Корректировка предварительных выводов.

В первой части был обозначен сам факт существования массовой утилизации кораблей обеими сторонами. Но судить о пользе или вреде этого процесса однозначно было невозможно. Теперь мы можем дать такую оценку. Сокращения, начатые в СССР, достаточно адекватны – за счет устаревшей техники в новой России превратились в уничтожение уже не старья, а новой техники. Мы можем выразить это конкретными цифрами – бездумное преждевременное уничтожение кораблей стоило России 1200 тысяч тонн водоизмещения, причем 85% от этого числа пришлось на годы правления Ельцина. Аналогичные потери США оказались в 4 раза меньше.

Строительство в период Ельцинской эпохи было обрушено в 5-8 раз, по сравнению с советским периодом. В то время как США снизили объемы строительства всего на 20-30%.

Это чистые потери нашей страны, без учета списания действительно отслуживших свой срок кораблей, которые в любом случае должны были быть утилизированы.

Окончание следует...
Автор: Алексей Alex_59 Поляков


17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14
  1. василий50 Сегодня, 06:59
    Так легко и непринуждённо уничтожать труд тысяч людей возможно только при полной безответственности. Ведь даже пальцем не погрозили тем кто всё это сотворил. Вон ельцину и меморю отстроили, а его присные до сих пор при власти.
    василий50
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:27
    Еще раз спасибо Алексей за статью hi Жду продолжения.
    Изгоняющий либероидов
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:34
    Спасибо!Всё доходчиво,и понятно.Вот вам и ответ недавней статье ,что у нас было всё не так уж и плохо.Ая бы сказал,что не только было плохо,но и катастрофически плохо.И так было везде,во всех отраслях ,и родах войск.Кладбища кораблей до сих пор не убраны.кое где.Доходило до того,что по моему Вилюйск,был подключен к ПЛАРБу,что бы был свет!
    Мар.Тира
    1. jonht Сегодня, 08:27
      Вилючинск...., но к сожалению лодку в энергосистему не включить частота тока на лодках 400 герц, а в сети 50 герц.
      jonht
  4. Печенег Сегодня, 07:48
    Да уж, я бы смеялся, если бы не хотел плакать.
    Печенег
  5. Serg65 Сегодня, 08:00
    Приветствуем Алексей hi
    Это может дать ложное представление, как о естественном явлении – как будто бы мы просто избавлялись от хлама и старья.

    Я с вашего позволения приведу несколько примеров этого "ложного представления"
    ПКР "Москва" с 1982 по 1989 года прошёл ремонт и модернизацию, последний выход в море в 1993 году, а уже в 94-м выведен в резерв 2-й категории с последующем переименованием в ПКЗ №108, в 1997 - м вышел в свой последний поход к далёкому Алангу. По слухам судьбу "Москвы" решил сам Ельцин, обиделся на то что в 1992-м в Новороссийске склоняя командира Богдашина к поднятию Андреевского флага, получил отказ от Касатонова "Или весь флот под Андрея. или ничего", после этого на крейсере начались странные пожары, ну и как результат - радостные индусы!
    БПК "Способный" в 1987-м встал в ремонт с модернизацией в СМЗ (Севастополь), к 1992-му 70% готовности . 3.07.92 была попытка подъёма украинского флага, в 1993-м отдан в собственность СМЗ в счёт уплаты долгов флота (У Родины не нашлось денег для БПК, Родина в это время собой торговала), такая же судьба постигла и упомянутый вами "Таллин", к стати он был из последней серии букарей.
    А сколько, таких кораблей было! Многих сразу после ремонта на иголки пускали!
    В 1996-2000 годах заложено всего 2 корпуса. Рекорд судостроения!

    what Вспомните судьбу СКР "Новик" - надежду Куроедова!
    Serg65
    1. Alex_59 Сегодня, 08:38
      Добрый день, Сергей!
      Цитата: Serg65
      Вспомните судьбу СКР "Новик" - надежду Куроедова!

      Кстати - да! Косяк! У меня его в списке заложенных нет. Хотя это мало на что влияет - его все равно не достроили.
      Цитата: Serg65
      А сколько, таких кораблей было! Многих сразу после ремонта на иголки пускали!

      Почти все 1134А. А 1134Б большая часть даже в ремонтах не нуждалась, находились в отличном состоянии и без всякой логики были списаны.
      Alex_59
      1. Serg65 Сегодня, 09:13
        Цитата: Alex_59
        Почти все 1134А. А 1134Б большая часть даже в ремонтах не нуждалась,

        БПК "Николаев" в 1987-м, а БПК "Ташкент" в 1988-м. были поставлены на модернизацию по пр.11347. На них планировали разместить по 32 ракеты "Гранат" в место кормового ЗРК "Шторм", носовой "Шторм" заменить на "Шторм - Н", разместить две "Осы", "Раструб". ГАК " Звезда - М1". Но в 92-м отдали за долги заводу с последующим выходом в Аланг.
        Serg65
  6. котэ119 Сегодня, 08:02
    Цитата: Мар.Тира
    Доходило до того,что по моему Вилюйск,был подключен к ПЛАРБу,что бы был свет!

    Вилюйск населённый пункт в Якутии, Вы неверное имели ввиду Вилючинск. А по поводу подключения пла к городским электросетям, по моему, сказки.
    котэ119
  7. Монархист Сегодня, 08:13
    Ох ещё долго будет нам икаться от ЕБэНа. Различные Касьяновы и прч.удивляются: почему народ за нас не хочет голосовать,ведь,мы такие вальяжные либирасты. Народ надолго наелся лбиралистов
    Монархист
  8. Башибузук Сегодня, 08:59
    Ужас.
    Цифры, сухие цифры производят гораздо более жуткое впечатление, чем самые эмоциональные рассказы.
    Вот с чем сравнить такую историю флота?
    Две Цусимы одновременно и блокада Балтфлота в Великую Отечественную.
    Закладывать корабли, чтобы тут же их резать? За четыре года заложить всего два корпуса?
    Хоть Алексей и не хочет касаться людей, а я не могу мимо пройти. Сам на проекте 50 служил, и видел сколько подобных корпусов стояло в базе бригады кораблей консервации на Севере. А такие базы по всем флотам были.
    Там тоже служили офицеры и мичманы.Куда было деть всю эту прорву молодых военных? На гражданку.
    А что творилось в те годы на гражданке?
    Представляю степень разочарования и потери смысла жизни у всех этих лейтенантов, старлеев-капитанов . Учился. готовился, послужил - и под зад коленом...в нархоз, как пугали в свое время. А специфика подготовки все-таки несколько другая, чем у выпускника, скажем КВИМУ или Таганрогского радиотехнического.
    Ужас.
    Спасибо, Алексей, за академическую сухость изложения.
    Потому что для меня за этим кроется АД.
    Башибузук
    1. Serg65 Сегодня, 09:25
      Цитата: Башибузук
      Сам на проекте 50 служил

      "Горностаи" один из любимых мною кораблей, и первый боевой корабль увиденный мною в Кронштадтской Средней гаване! drinks
      Serg65
  9. Шульц Сегодня, 09:08
    Грамотный анализ, только для полноты картины в перечень уничтоженных кораблей надо включить и закрытые проекты, и тогда катастрофу по ВМФ 90-х годов можно любому сомневающемуся "эксперту" сунуть под нос в виде обвинительного заключения по статье "ИЗМЕНА РОДИНЕ"
    Шульц
  10. Monster_Fat Сегодня, 09:09
    Опять "много буковофф" чтобы подтвердить лишь тот факт, что времена ЕБН проводилась целенаправленная политика разоружения России... А то это и так не видно... Достаточно взять соотвествующие справочники, например Jane's Fighting Ships за 1991 год и за 2015 год и сравнить..
    Monster_Fat

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня