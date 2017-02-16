Флоты России и США: статистика уничтожения. Часть 2

БПК "Одаренный" в Японском море, 17.09.1983 года

Абсолютный лидер по соотношению водоизмещение/срок службы - ТАВКР "Новороссйск", прослуживший всего 11 лет.

Эсминец DDG-79 Oscar Austin ведет артиллерийский огонь по списанному эсминцу Conolly типа Spruance. Последний прослужил в американском флоте 20 лет.

БПК "Таллин". Прослужил около 15 лет. Списан в 1994 году. На момент списания находился в идеальном техническом состоянии.

Единственный крупный корабль, заложенный за 1996-2000 годы - К-535. Активная достройка началась только в конце 2000-х годов. Для сравнения, за эти же 5 лет (1996-2000 годы) ВМС США получили 17 океанских эсминцев, один атомный авианосец и 6 атомных подводных лодок

В первой части статьи было показано, что СССР, а затем и США начали на рубеже 90-х годов прошлого века масштабное сокращение флотов. Зададимся вопросом – что же в этом процессе было хорошего, а что плохого? Очевидно, что процесс сокращения был многогранен и состоял из объективных, неизбежных процессов, а также из принудительных действий, направленных на сознательное снижение боевых возможностей флота. Последнее – политическое решение, направленное на разрядку напряженности в отношениях сверхдержав.К числу объективных и неизбежных процессов относятся – снижение уровня напряженности и вероятности начала полномасштабной войны, высвобождение людских и финансовых сил, скованных огромными армиями, для мирных дел. Кроме этого, какая-то часть утилизированной техники в любом случае должна была быть списана по срокам эксплуатации. Это все замечательно и может только радовать.К субъективным процессам, с другой стороны, относятся принудительная потеря боеспособности и ликвидация техники, еще не до конца отдавшей на благо защиты Родины свой ресурс. О людях мы не говорим, так как в задачи настоящей работы это не входит.Сосредоточимся на чисто технических сторонах проблемы. Вывод из боевого состава корабля может осуществляться по волевому решению командования до выработки им положенного срока службы. Такое возможно, когда корабль стал не нужен, его модернизация и эксплуатация не целесообразна. Либо по причине полного израсходования ресурса – по старости.Если вычислить, какую долю в общем потоке утилизации составляли корабли, уничтоженные до истечения предельного срока службы, можно будет понять, насколько руководство флота и государства бережно относилось к имевшимся в распоряжении ресурсам. Понятно, что если встала неизбежная задача сокращения, то лучше избавляться от устаревшего хлама, а не от самых лучших и ценных боевых единиц. Корабль строится не для того, чтобы пойти на иголки через несколько лет после постройки. Но что, если начальство бездумно отправляет на переплавку не только устаревший хлам, но и новейшее вооружение? И как с этим обстоят дела у противника? Ведь одно дело, когда под видом сокращения ты списываешь то, что и так должно быть списано, так как безнадежно устарело. И совсем другое дело, когда ты отправляешь в утиль новейшую технику, в которую несколько лет назад были вложены деньги и силы твоего народа.Как отделить новое от старого? В качестве условного барьера отсечки автор считает наиболее объективным показателем – срок службы в 20 лет. Если корабль списывается, отслужив 20 лет, то можно считать, что вложенные в его постройку средства, так или иначе, потрачены с пользой. 20 лет корабль отстаивал интересы страны – вот та отдача, которая от него требуется. Но если корабль идет в утиль, не отслужив даже 20 лет – это уже похоже на вредительство. Бывают исключения, когда недавно построенные корабли очень быстро морально устаревают и их модернизация сопоставима с постройкой новых. Да, такое возможно. Но только если это исключение. А если это система – то это уже разбазаривание государственных ресурсов. Туда же стоит отнести и преждевременное уничтожение техники из-за невозможности нормально ее обслуживать и ремонтировать.В таблице 4 представлены общий тоннаж утилизированных кораблей младше 20 лет, и процент от общего объема утилизации. Видно, что до потрясений, связанных с развалом СССР, доля списания новых кораблей колебалась в пределах от 0 до 15%. Иными словами, обе стороны старались не выводить из состава новейшее вооружение.Также это ярко говорит о процессах массового списания кораблей в советский период времени, до 1991 года. Как показано ранее, утилизация началась в СССР еще в 1987 году, до разрушения государства, когда все еще было относительно благополучно. Потом этот процесс продолжился уже и после развала страны. Это может дать ложное представление, как о естественном явлении – как будто бы мы просто избавлялись от хлама и старья. И после смены власти с Горбачева на Ельцина этот процесс продолжился. На самом деле до 1991 года доля новой техники в общем объеме списания составляла малую часть. В среднем, за 1986-1990 годы – около 16%. Конкретно в рекордном 1990 году – не более 40%. Т.е. сокращения касались в первую очередь действительно старой и отслужившей свой срок техники. Но уже в следующие 5 лет, с 1991 по 1995 годы, этот показатель взлетел с 16 до 43%, а далее и до 63%. Например, в 1995 году доля списания новой техники составила 96%, в 1998 и 1999 годах около 85%, в 1993 - 76%, в 1994, 1996 и 1997 - около 68%.Проще говоря, массовое сокращение, начавшееся в 1987-1990 годах, как положительный процесс разрядки в холодной войне проводился достаточно умно – утилизировалась в основном старая техника. Здесь действительно было от чего избавляться без сожаления. СССР списывал совершенно ни на что не годные подводные лодки проектов 613, 627, 658, 611, 675 и др. Надводные корабли - СКР проектов 50, 204, 35, эсминцы проектов 56, 57, 30-бис, катера проекта 205, крейсера 68-бис и другое. Из относительно новых кораблей списанию подвергались явно неудачные, например АПЛ пр. 705, или АПЛ проекта 667А, которые в любом случае подлежали списанию по договорам ОСВ и СНВ, а перестраивать их все в носители крылатых ракет было слишком дорого.Но вот с 1991 года, и после развала СССР этот процесс изменился структурно, и в утиль пошли корабли, еще недавно сошедшие со стапелей. Не иначе, как осознанным вредительством это объяснить нельзя.В то же время в США сокращения происходили не в пример рациональнее. В 1995 году, когда Россия списала кораблей моложе 20 лет общим тоннажем 300 тыс. тонн (96% от общего объема за год), в США таких же новых кораблей в утиль пошло всего на 35 тыс. тонн, или 23% от общего тоннажа. Разница в 10 раз! Средние значения доли новых кораблей в общем объеме у них всего один раз приблизились к российским – в 1996-2000 годах, достигнув 30%. В остальные периоды – не более 5%. Всего за годы сокращений американцы списали в 4 раза меньше тоннажа кораблей в возрасте до 20 лет.После 2000 года уничтожение новых единиц в России снизилось, но достигло нуля только в последние 5 лет.Возможно, кому-то покажется надуманным оценочный критерий «старости» в 20 лет. Почему не 25 или 15? Спешу успокоить читателя – автор провел подсчеты и по этим возрастам тоже. Ситуация кардинально не изменилась. Кораблей младше 15 лет в США за годы активных сокращений списали в 13 раз меньше, чем в России. А если отталкиваться от цифры «25 лет», то в 2 раза меньше.Проведенные расчеты позволяют отделить корабли, списание которых было естественным, и они в любом случае должны были быть утилизированы. Просто момент их вывода из строя совпал с общим масштабным сокращением. И теперь можно не на словах, а на цифрах измерить ущерб, нанесенный собственными властями военно-морскому флоту.В зависимости от критерия оценки власти России сознательно уничтожили боеспособных современных кораблей в 2-13 раз больше, чем США, и общим тоннажем в пределах 450 тыс. тонн – 1900 тыс. тонн. Наибольшая часть этих потерь (85 %) пришлась на период правления Бориса Николаевича Ельцина…Само по себе списание кораблей, пусть даже относительно современных и еще добротных, еще полбеды. Если они заменяются вновь построенными, еще более эффективными боевыми единицами, процесс утилизации можно оценить положительно – вливается свежая кровь, идет ускоренное обновление. Как с эти делом обстояло у обеих сторон?США, даже выводя из строя относительно свежие боевые единицы, активно наполняли флот еще более мощными кораблями. Строительство у них не останавливалось ни разу. Каждый год ВМС США получали что-то новое. Избавляясь от старья, они давали морякам что-то взамен. Конечно, общая численность флота тоже убывала, но весьма плавно и не так сильно, как в России. Можно считать эту убыль естественной.В России с развалом СССР строительство стремительно деградировало. В первую постсоветскую пятилетку все выглядело достаточно радужно в первую очередь по причине достройки кораблей, заложенных еще в 80-е годы. Этот процесс шел по инерции. Но постепенно все, что осталось от СССР, закончилось. А закладывались ли новые корабли? И как их достраивали?В таблице 5 показано количество закладываемых корпусов, а также доля достройки от числа заложенных (за исключением десантных кораблей и тральщиков). В советские годы было нормой закладывать по 16-18 корпусов и достраивать практически все. В первые 5 лет существования РФ закладка не остановилась полностью – в среднем закладывалось около 5 корпусов в год. Но вот достройка… Менее половины из заложенного было доведено до ввода в строй. Не была достроена и часть корпусов закладки до 1990 года, поэтому цифра 91,3% в период 1986-1990 годы тоже во многом на совести Ельцинской эпохи.В 1996-2000 годах заложено всего 2 корпуса. Рекорд судостроения! За этот же период флот США получил 36 новеньких с иголочки кораблей…В 2001-2005 годах начались первые подвижки. И хотя бы смогли достроить все, что было заложено. Лишь в последние 5 лет заметен какой-то прогресс. Пока еще слишком слабый, чтобы радоваться.Таким образом, за все постсоветское время наименьшее среднегодовое число закладок новых корпусов и наименее продуктивная достройка приходится на период правления Бориса Николаевич Ельцина…В первой части был обозначен сам факт существования массовой утилизации кораблей обеими сторонами. Но судить о пользе или вреде этого процесса однозначно было невозможно. Теперь мы можем дать такую оценку. Сокращения, начатые в СССР, достаточно адекватны – за счет устаревшей техники в новой России превратились в уничтожение уже не старья, а новой техники. Мы можем выразить это конкретными цифрами – бездумное преждевременное уничтожение кораблей стоило России 1200 тысяч тонн водоизмещения, причем 85% от этого числа пришлось на годы правления Ельцина. Аналогичные потери США оказались в 4 раза меньше.Строительство в период Ельцинской эпохи было обрушено в 5-8 раз, по сравнению с советским периодом. В то время как США снизили объемы строительства всего на 20-30%.Это чистые потери нашей страны, без учета списания действительно отслуживших свой срок кораблей, которые в любом случае должны были быть утилизированы.