Сепаратистский скандал. В Киеве. Да еще и в одном из престижных учебных заведений города. Звучит дико, но тем не менее, это факт. Как и то, что по факту скандала будет проводить проверку СБУ.Итак, Славянская гимназия Киева оказалась в центре скандала с обвинениями в «массовом бытовом сепаратизме». Из-за чего бы, вы думали? Из-за отказа в помощи участникам АТО.Все началось с того, что в родительском чате одного из классов в Viber появилось очередное сообщение на тему: "Уважаемые родители! Если есть возможность предоставить помощь нашим воинам АТО, то завтра следует принести (далее следовал список). Машина волонтеров уезжает завтра".Но одна из родительниц по имени Светлана в качестве ответа выложила в группе фотографию установленного в Донецке памятника погибшим на Донбассе детям — "Аллеи ангелов".Тут на арене появилась волонтер Татьяна Попова, которая, собственно, и была организатором сбора.Ее, естественно, возмутила размещенная фотография. И Попова задала вполне нормальный с ее точки зрения, вопрос: «Не очень поняла, к чему последний снимок после просьбы оказать помощь в АТО нашим защитникам».Ответ был, с одной стороны, прост, а с другой — породил вполне ожидаемый интернет-… ну, вы поняли, что.«Это фотофакт. На памятнике имена убитых украинских детей. И больше тут ничего не скажешь, — ответила Светлана. — Я, в свою очередь, не сильно поняла, Татьяна, про каких «защитников» речь идет у Вас, потому как мне и моей родине никогда и ничем не угрожали мои соотечественники на Донбассе».Естественно, на Светлану тут же был навешен ярлык «сепаратистка». После чего киевлянка перешла с украинского на русский и написала следующее:«Власть триста раз поменяется, это было уже неоднократно на нашей земле. Конечно, я предпочла бы, чтобы меня и детей не втягивали в сомнительные инициативы, которые неизбежно получат адекватную правовую оценку. А также и моих детей. Кажется, они довольно успешно справляются с учебной программой, а калечить их души тем, что сейчас происходит — заставлять их рисовать рисунки атошникам и собирать им подаяние… это совершенно неприемлемо.Для меня ни один украинец ни с Донбасса, ни из Львова не станет врагом, что бы ни рассказывали по телевизору. Кстати, и россиянин тоже. Так же учу и детей. А лучшее, что могут сделать власти для тех, кто посылает убивать таких же украинцев, — устроить реабилитацию, прежде всего психологическую.Мне искренне жаль всех заложников этой ситуации».Вадим, муж Светланы, тоже не остался в стороне.«Никто не смеет заставлять моего ребенка писать письма людям в армии, которые утюжат мирное население Донбасса».Вот такие киевляне…Другие родители постарались замять скандал, просили общаться только по темам, касающимся детей. В итоге администратор удалил из группы и Светлану, и Попову, но, как оказалось, все только началось.Тихо и без криков, ознакомившись с тем, что писала Попова, почти все родители... отказались помогать украинским военным. А конкретно, помощь принесли только 2 из 32 семей…Улетевшая на орбиту Марса от возмущения Попова опубликовала переписку у себя в «Фейсбуке»."Меня расстроило, что люди с такими взглядами ведут себя вызывающе....меня вместе с теми сепаратистами сравняли фактически, потому что удалили из группы и ее, и меня".И Попова бросилась искать правды… в СБУ. Правда, предупредив руководство школы о своем заявлении."Руководство школы знает о заявлении в СБУ, и я просила предупредить об этом тех родителей, чтобы не удивлялись, если с ними захотят пообщаться люди из органов. Не реагировать на такое не могу".В школе, по словам Поповой, ее заверили в проукраинской позиции учебного заведения."Понимают мое возмущение. Договорились, что на ближайших родительских собраниях не только в нашем классе, но и во всех будет разговор о патриотическом воспитании, и школа заявит о своей патриотической позиции всем родителям".Но что больше всего изумило или возмутило Попову, так это то, что ни одна из семей, отказавших в поборах на атошников, не была переселенцами с Донбасса. Почему-то через некоторое время запись Попова убрала.Попову поддержал известный ведущий «Пятого канала» Виталий Гайдукевич. Обозвал произошедшее в гимназии в "третий год войны" массовым бытовым сепаратизмом. Он много написал, но… потом тоже удалил. Однако это Интернет, и не все написанное можно безвозвратно стереть. Это вам не памятник."Это полный провал гуманитарной политики и информационной также. И тут еще кто-то размышляет, нужна ли масштабная украинизация? Нужен ли идеологический диктат в ВСУ? Ну-ну… Если распространение этого ада поможет скрытому гниению совка у нас под боком, то… Мы не можем быть пассивными".Вот такая история. Вот такие киевляне. И, если внимательно проследить за тем, что пишут люди в соцсетях вообще, то начинаешь понимать, что даже те, кто скакал, понемногу начинают прозревать. И это обнадеживает. Ну а кто не был зомбаком, тот так и остался человеком. Но людям пока на Украине жить не всегда комфортно.