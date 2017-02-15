17:32 15 февраля

Сепаратистский скандал в Киеве

Сепаратистский скандал в Киеве


Сепаратистский скандал. В Киеве. Да еще и в одном из престижных учебных заведений города. Звучит дико, но тем не менее, это факт. Как и то, что по факту скандала будет проводить проверку СБУ.

Итак, Славянская гимназия Киева оказалась в центре скандала с обвинениями в «массовом бытовом сепаратизме». Из-за чего бы, вы думали? Из-за отказа в помощи участникам АТО.




Все началось с того, что в родительском чате одного из классов в Viber появилось очередное сообщение на тему: "Уважаемые родители! Если есть возможность предоставить помощь нашим воинам АТО, то завтра следует принести (далее следовал список). Машина волонтеров уезжает завтра".



Но одна из родительниц по имени Светлана в качестве ответа выложила в группе фотографию установленного в Донецке памятника погибшим на Донбассе детям — "Аллеи ангелов".



Тут на арене появилась волонтер Татьяна Попова, которая, собственно, и была организатором сбора.



Ее, естественно, возмутила размещенная фотография. И Попова задала вполне нормальный с ее точки зрения, вопрос: «Не очень поняла, к чему последний снимок после просьбы оказать помощь в АТО нашим защитникам».

Ответ был, с одной стороны, прост, а с другой — породил вполне ожидаемый интернет-… ну, вы поняли, что.

«Это фотофакт. На памятнике имена убитых украинских детей. И больше тут ничего не скажешь, — ответила Светлана. — Я, в свою очередь, не сильно поняла, Татьяна, про каких «защитников» речь идет у Вас, потому как мне и моей родине никогда и ничем не угрожали мои соотечественники на Донбассе».

Естественно, на Светлану тут же был навешен ярлык «сепаратистка». После чего киевлянка перешла с украинского на русский и написала следующее:

«Власть триста раз поменяется, это было уже неоднократно на нашей земле. Конечно, я предпочла бы, чтобы меня и детей не втягивали в сомнительные инициативы, которые неизбежно получат адекватную правовую оценку. А также и моих детей. Кажется, они довольно успешно справляются с учебной программой, а калечить их души тем, что сейчас происходит — заставлять их рисовать рисунки атошникам и собирать им подаяние… это совершенно неприемлемо.

Для меня ни один украинец ни с Донбасса, ни из Львова не станет врагом, что бы ни рассказывали по телевизору. Кстати, и россиянин тоже. Так же учу и детей. А лучшее, что могут сделать власти для тех, кто посылает убивать таких же украинцев, — устроить реабилитацию, прежде всего психологическую.

Мне искренне жаль всех заложников этой ситуации».

Вадим, муж Светланы, тоже не остался в стороне.

«Никто не смеет заставлять моего ребенка писать письма людям в армии, которые утюжат мирное население Донбасса».

Вот такие киевляне…

Другие родители постарались замять скандал, просили общаться только по темам, касающимся детей. В итоге администратор удалил из группы и Светлану, и Попову, но, как оказалось, все только началось.

Тихо и без криков, ознакомившись с тем, что писала Попова, почти все родители... отказались помогать украинским военным. А конкретно, помощь принесли только 2 из 32 семей…

Улетевшая на орбиту Марса от возмущения Попова опубликовала переписку у себя в «Фейсбуке».

"Меня расстроило, что люди с такими взглядами ведут себя вызывающе.
...меня вместе с теми сепаратистами сравняли фактически, потому что удалили из группы и ее, и меня".

И Попова бросилась искать правды… в СБУ. Правда, предупредив руководство школы о своем заявлении.

"Руководство школы знает о заявлении в СБУ, и я просила предупредить об этом тех родителей, чтобы не удивлялись, если с ними захотят пообщаться люди из органов. Не реагировать на такое не могу".

В школе, по словам Поповой, ее заверили в проукраинской позиции учебного заведения.

"Понимают мое возмущение. Договорились, что на ближайших родительских собраниях не только в нашем классе, но и во всех будет разговор о патриотическом воспитании, и школа заявит о своей патриотической позиции всем родителям".

Но что больше всего изумило или возмутило Попову, так это то, что ни одна из семей, отказавших в поборах на атошников, не была переселенцами с Донбасса. Почему-то через некоторое время запись Попова убрала.

Попову поддержал известный ведущий «Пятого канала» Виталий Гайдукевич. Обозвал произошедшее в гимназии в "третий год войны" массовым бытовым сепаратизмом. Он много написал, но… потом тоже удалил. Однако это Интернет, и не все написанное можно безвозвратно стереть. Это вам не памятник.



"Это полный провал гуманитарной политики и информационной также. И тут еще кто-то размышляет, нужна ли масштабная украинизация? Нужен ли идеологический диктат в ВСУ? Ну-ну… Если распространение этого ада поможет скрытому гниению совка у нас под боком, то… Мы не можем быть пассивными".

Вот такая история. Вот такие киевляне. И, если внимательно проследить за тем, что пишут люди в соцсетях вообще, то начинаешь понимать, что даже те, кто скакал, понемногу начинают прозревать. И это обнадеживает. Ну а кто не был зомбаком, тот так и остался человеком. Но людям пока на Украине жить не всегда комфортно.
Автор: Роман Скоморохов
Первоисточник: http://vesti-ukr.com/kiev/225137-separatistskij-skandal-v-shkole-kieva-nabiraet-oboroty-v-seti


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Комментарии 18
  1. kouldoom Сегодня, 15:07
    Какая ещё помощь люди сами кое как на африканские зарплаты выживают.
    kouldoom
    1. Appraiser Сегодня, 15:20
      Надо всем участкам "АТО", а скоро и придется всем гражданам Украины, выдать по "таблетке" от страха ибо идиотам страх неведом. wink
      Appraiser
  2. проходящий Сегодня, 15:26
    подайте госпоже поповой на пропитание. Вот если война закончится волонтеры с голоду умрут, работать то не охота wassat
    проходящий
    1. Балу Сегодня, 15:54
      подайте госпоже поповой на пропитание
      Ну да, опухшей от недоедания
      респект и уважуха здравомыслящим украинцам и русским киевлянам, которые осознают ответственность за происходящее.
      Балу
  3. gorgo Сегодня, 15:27
    Киевляне в своей массе никогда и не скакали. Скакал приехавший воинствующий хутор.
    gorgo
  4. ЛукичЪ Сегодня, 15:37
    а я не удивляюсь. очень много в тынете нормальных, адекватных УКРАИНЦЕВ! hi
    ЛукичЪ
    1. Томпсон Сегодня, 17:07
      мало. Боятся!
      Томпсон
  5. синоби Сегодня, 15:43
    Понимаю позицию,одобряю,но вот писать что-то и объяснять майдонутым что либо,пустая трата времени и нервов.В данном случае ещё и опасно для жизни домочадцев.Следует следовать тактике тихого саботажа,помочь нечем и всё.А в последствии устроить тёмную активистке,в лучших традициях партизан.
    синоби
  6. Екатерина II Сегодня, 15:56
    "бытовых сепаратистов" вообще то почти вся страна.
    Непонятно зачем удивлять читателей о единичном случаи:?
    Нет черно белого мира-все цветное.
    Впрочем статьи и взгляды вроде - Украинцы - все бандеровцы, а население Отдельных районов -плохое, Россия плохая --будут еще долго печататься по обе стороны границы.
    И между делом будут висеть автобусные туры на Богомолье в Муром с жирным шрифтом Поездка в Россию, тур в Санкт Петербург, Москву, дешевые звонки в Россию и прочее.
    Екатерина II
  7. PatriotRU Сегодня, 15:56
    Тем временем, Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против Ильи Мэддисона из-за шутки про Коран. А на людей которые угрожали убить его, никаких дел не завели. Не кажется ли вам господа что примерно такая же ситуация и у нас происходит? Также меня удивляет что некоторые комментаторы которые только недавно называли Украинцев Каклами, Хохлами и т.д. Стали в миг пушистыми и милыми.
    PatriotRU
    1. ML-334 Сегодня, 16:34
      Слишком много негатива льётся-устали,здесь же позитив-радуемся.
      ML-334
      1. PatriotRU Сегодня, 16:39
        Вам хорошо , от того что в Братской Украине беспредел творится?
        PatriotRU
        1. ML-334 Сегодня, 16:54
          Что шмотки не собрали-беспредел?
          ML-334
          1. PatriotRU Сегодня, 16:59
            Я имею ввиду что одна часть населения идеалогически против другой, из-за внешних факторов
            PatriotRU
  8. twincam Сегодня, 16:37
    Сепаратистский скандал. В Киеве. Да еще и в одном из престижных учебных заведений города. Звучит дико, но тем не менее, это факт.

    Что именно дико для автора?
    twincam
  9. Дамир Сегодня, 16:38
    блин, про цироз печени слышал... но про цироз мозга!!!!!
    Дамир
  10. Serhiodjan Сегодня, 17:01
    Цитата: PatriotRU
    Вам хорошо , от того что в Братской Украине беспредел творится?


    Совсем нет, был там, жил там, любил там... а когда начался майдани некоторые с кем общался удалили меня из друзей в вк. Другие, которых я считаю адекватами - остались и сказали, что им не нравится что там происходит но что делать они не знают. Были и третьи которые искренне верили, что убрав Яныка, заживут нормально. Сейчас же приходит понимание потихоньку, что сми из рф не всегда врали, и что это не Россия желал Украине достичь дна. Ну а к тем кто был рьяно за, к бандерлогам у меня отношение уже не поменяется, не русские эти украинцы, а какие-то скорее анти. Чем думают и живут непонятно, идеи в их голове мне чужды и знать их я не хочу.
    Serhiodjan
  11. Томпсон Сегодня, 17:09
    Цитата: PatriotRU
    Тем временем, Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против Ильи Мэддисона из-за шутки про Коран. А на людей которые угрожали убить его, никаких дел не завели. Не кажется ли вам господа что примерно такая же ситуация и у нас происходит? Также меня удивляет что некоторые комментаторы которые только недавно называли Украинцев Каклами, Хохлами и т.д. Стали в миг пушистыми и милыми.

    Сам придумал и сам поверил? Каклами и укропами мы называем каклов и укропов майданутых на всю голову!!!
    А украинцев да, хохлами и украинцами! Как и всегда. Не путай
    Томпсон

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