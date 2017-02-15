А все ли известно Фрадкову?

Встреча президента Путина с М. Фрадковым и Л. Решетниковым

Индекс Хирша у К.А. Кокарева

Индекс Хирша у А.В. Глазовой

Индекс Хирша у сотрудника Института Африки РАН А.М. Васильева

Индекс Хирша у сотрудника Института востоковедения РАН В.Я. Белокреницкого

31 января с.г. президент Путин встретился с директором Российского института стратегических исследований М. Фрадковым и экс-директором Института Л. Решетниковым.Во время встречи М. Фрадков, видимо, успев познакомиться с текущим положением дел в Институте, сказал: «Леонид Петрович (Решетников. – П.Г.) оставляет хороший коллектив, с хорошим именем, имиджем и с наработками» (http://www.putin-today.ru/archives/40802).На сайте Института говорится: «Российский институт стратегических исследований– крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации» (https://riss.ru/about/). Следует уточнить, что Институт был учрежден в 1992 г. Б. Ельциным. Поскольку РИСИ позиционирует себя как научное учреждение, то там, по определению, должны работать ученые. Как известно, «весьма информативным наукометрическим параметром считается так называемый индекс Хирша (h-индекс), предложенный в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности учёного, основанной как на количестве его публикаций, так и количестве цитирований этих публикаций» (http://elibrary.pro/rinc-i-indeksy.html).Профессиональное сообщество ученых определяет уровень цитируемости авторов следующим образом:«- Индекс Хирша от 0-2 по РИНЦ (Российскому индексу научного цитирования. – П.Г.) - соответствует научной активности начинающего ученого (соискателя ученой степени, аспиранта);- Индекс Хирша от 3 до 6 по РИНЦ - соответствует научной активности кандидата наук;- Индекс Хирша от 7 до 10 по РИНЦ - соответствует научной активности доктора наук;- Индекс Хирша от 11 до 15 - соответствует научной активности известного ученого (члена диссертационного совета, основателя научной школы);- Индекс Хирша от 16 и выше - соответствует научной активности ученого с мировым именем (руководителя научной организации, председателя диссертационного совета)» (http://elibrary.pro/rinc-i-indeksy.html).Каков же индекс Хирша у ведущих сотрудников Института, оставленных Фрадкову Решетниковым? Согласно Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/authors.asp) ситуация выглядит следующим образом (должностные лица называются в том же порядке, что и на сайте Института):Заместители директора:Гузенкова Т.С. – 5,Прокофьев И.В. – 2,Тищенко Г.Г. – 3,Глазова А.В. – 1.Главные советники директора:Кокарев К.А. – 1,Козин В.П. – 2.Чтобы не быть голословными, приведем пару скриншотов:Как видно, УЧЕНЫМ из РИСИ есть куда расти. Может, хоть Фрадков Институт до ума доведет.Пожелаем успехов!