Самоходные гаубицы Второй мировой войны. Часть 4. Редкие немецкие САУ
На начальном этапе Второй мировой войны немецкие войска захватили богатые европейские трофеи, среди которых была и бронетехника поверженных стран. Часть танков немцы использовали практически без переделок, а на шасси некоторых из них создавали бронетехнику различного назначения: от транспортеров боеприпасов до самоходных гаубиц, которые часто выпускались очень ограниченными сериями. В этой статье речь пойдет о самоходных гаубицах Sturmpanzer II (Bison II) (выпущено всего 12 штук), G.Pz. Mk. VI (e) (построено 18 штук: 6 со 150-мм и 12 со 105-мм гаубицами) и 10,5 cm leFH 18/3(Sf) B2(f) (выпущено всего 16 штук).
Sturmpanzer II (Bison II)
Несколько неожиданный, хотя и вполне закономерный успех боевого применения импровизированных самоходок Sturmpanzer I Bison, вооруженных 150-мм гаубицей sIG 33 и построенных на базе легкого танка Pz.Kpfw.I Ausf.B, открыл «второе дыхание» для танков устаревших типов. Работы по установке различных артиллерийских систем на шасси танков в Германии были продолжены. Начиная с 1940 года, попытки установки тяжелых 150-мм гаубиц, столь необходимых для поддержки пехоты на поле боя, предпринимались в Германии многократно.
Немецкие конструкторы работали с различными шасси как легких, так и средних танков: от Pz.Kpfw.I до Pz.Kpfw.IV. Еще до того как в серию пошел Sturmpanzer I Bison у немецких конструкторов были планы создать что-то более эффективное, построенное на шасси и компонентах танков Pz.Kpfw.II. В октябре 1940 года компания Alkett собрала первый прототип на базе шасси танка Panzer II Ausf B, которое, как оказалось, не обеспечивало достаточно места для размещения столь массивного орудия, а также не могло в достаточной мере гасить отдачу орудия при выстреле. При этом пехотная 150-мм гаубица sIG 33 ставилась на танк уже без лафета и колес.
18 февраля 1941 года было принято решение построить Sturmpanzer II (который иногда называли Bison II) на модифицированном шасси танка Pz.Kpfw.II. Компоновка была оставлена прежней, но корпус танка удлинили на 600 мм и расширили на 330 мм. В состав ходовой части был добавлен один дополнительный опорный каток, в итоге их стало шесть. В отличие от многих немецких САУ, той же модели Sturmpanzer I Bison, которая напоминала скворечник на гусеницах, или САУ Wespe, новая самоходная гаубица не имела защищающих расчет бронеплит по всей длине надстройки. За счет практически полного отсутствия бронерубки высота САУ была небольшой.
Вооружение осталось неизменным. Была использована пехотная 150-мм гаубица sIG 33, которую немцы установили ни на одном танковом шасси. Пушка оснащалась штатным телескопическим прицелом Rblf36, который обеспечивал двукратное увеличение. Возимый боекомплект состоял из 30 выстрелов почти полностью осколочно-фугасных, но для борьбы с бронированными целями могли использоваться и кумулятивные боеприпасы. В укладке перевозился 7,92-мм пулемет MG34, предназначенный для защиты от пехоты противника.
Механик-водитель самоходки располагался в небольшой бронированной рубке перед боевым отделением. В отличие от базового танка в его распоряжении имелся люк для посадки и высадки из боевой машины. Силовая установка, элементы ходовой части и трансмиссия были без принципиальных изменений заимствованы у серийного танка. Двигатель остался прежним. Это был 6-цилиндровый бензиновый Maybach HL62 TRM, развивавший мощность 140 л.с. при 2800 оборотах в минуту. Согласно другим данным на серийных самоходках мог использоваться двигатель Büssing-NAG L8V с максимальной мощностью 150 л.с. также при 2800 оборотах в минуту.
Топливо размещалось в двух баках общей емкостью 200 литров. Для обеспечения лучшего охлаждения в крыше моторного отделения были вырезаны два больших люка. Сделано это было еще и потому, что самоходки изначально планировалось использовать в Северной Африке, куда уже был переброшен Африканский корпус под командованием генерала Роммеля. Трансмиссия была унаследована от танка и включала в себя механическую коробку передач (5 скоростей вперед и одна назад) типа ZF Aphon SSG46, главный и бортовые фрикционы, а также ленточные тормоза.
После всех изменений масса самоходки выросла до 11,2 тонн, что было на 2,3 тонны больше, чем у базового варианта танка. Однако серьезного влияния на ходовые качества машины этот факт не оказал. Sturmpanzer II по-прежнему мог разгоняться до 40 км/ч при движении по шоссе. А вот запас хода незначительно снизился с 200 км (у танка) до 180 км при движении по дорогам с твердым покрытием.
Производство самоходок велось компанией Alkett в декабре 1941 — январе 1942 года, всего за этот период было собрано 12 самоходных гаубиц. Из них были сформированы 707-я и 708-я роты тяжелых пехотных орудий, которые были отправлены на североафриканский театр военных действий. Здесь они достаточно активно использовались в боях, принимали участие в сражении у Эль-Аламейна. Последние Sturmpanzer II (Bison II) были захвачены союзниками в мае 1943 года после капитуляции немецких войск в Тунисе.
Тактико-технические характеристики Sturmpanzer II:
Габаритные размеры: длина — 5410 мм, ширина — 2600 мм, высота — 1900 мм, клиренс — 340 мм.
Боевая масса — 11,2 т.
Силовая установка — карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Büssing-NAG L8V, мощностью 150 л.с.
Максимальная скорость — 40 км/ч (по шоссе), около 20 км/ч (по пересеченной местности).
Запас хода — 180 км.
Вооружение — 150-мм пехотная гаубица sIG 33 и один 7,92-мм пулемет MG34 в укладке.
Боекомплект — 30 выстрелов.
Экипаж — 4 человека.
10,5 cm leFH 18/3(Sf) B2(f)
После захвата Франции немецкие войска получили в свое распоряжение большое разнообразие трофейных танков самых разных годов выпуска, находившихся в разном техническом состоянии. Среди прочего немцам досталось около 160 тяжелых французских танков Char B1 bis. Большая их часть использовалась немцами без особых переделок, примерно 60 танков переделали в огнеметные, а 16 стали 105-мм самоходными гаубицами, полное наименование 10.5-cm leichte Feldhaubitze 18/3 (Sf.) auf Geschützwagen B2 (f) 740 (f).
Решение о создании на базе шасси захваченных французских танков самоходных артиллерийских установок было принято в Германии в марте 1941 года. Их планировалось использовать для поддержки создаваемых на том же танковом шасси огнеметных танков Flammenwerfer Auf Pz.Kpfw.B2. Поставленная пред конструкторами задача была достаточно быстро решена путем установки в открытой рубке 105-мм легкой полевой гаубицы leFH18. Для этого башня танка с 47-мм орудием, а также 75-мм гаубица в корпусе демонтировались. На крыше боевого отделения размещалась неподвижная рубка, в лобовом листе которой было смонтировано новое орудие. Толщина бронирования рубки составляла 20 мм, крыша отсутствовала. Углы наведения в вертикальной плоскости составляли от -4 до +20 градусов, в горизонтальной плоскости по 15 градусов влево и вправо. Возимый боекомплект состоял из 42 выстрелов.
Стоит отметить, что 105-мм легкая полевая гаубица leFH 18 на протяжении всей Второй мировой войны составляла основу полевой артиллерии вермахта, так что ее выбор был не случаен. Гаубица находилась на вооружении легких дивизионов артиллерийских полков и была основой всей немецкой дивизионной артиллерии. Согласно официальным данным на вооружении вермахта находилось до 7076 гаубиц данного типа. Естественно, что в разное время немецкие конструкторы рассматривали различные варианты по увеличению подвижности данной артиллерийской системы путем установки ее на различные танковые шасси.
Первый прототип новой САУ с рубкой, выполненной из неброневой стали, был готов к июню 1941 года. При этом к моменту начала работ полностью исправных шасси французских тяжелых танков имелось достаточно мало. Согласно производственным планам Управления Вооружения в 1941 году было выпущено всего 10 таких самоходных гаубиц двумя партиями по 5 машин. В 1942 году было переоборудовано таким образом еще 6 танков. Таким образом, компанией Rheinmetall Borsig, располагавшейся в Дюссельдорфе, было собрано всего 16 самоходных артиллерийских установок данного типа.
Габариты новой самоходной гаубицы были весьма внушительными (высота практически 3 метра, длина — 6,5 метров), ее внешний вид можно было назвать несуразным. Но если размеры самоходки не были таким уж серьезным ее недостатком, то большой вес сказывался сильнее. Боевая масса машины была унаследована от тяжелого танка и составляла не менее 32,5 тонн, что было достаточно много для оставшегося неизменным 307-сильного двигателя. Даже при движении по шоссе САУ не развивала скорости более 28 км/ч, да и запас ее хода был сравнительно небольшим — 150 км.
Все выпущенные самоходки получили буквенное обозначение в алфавитном порядке — от А до P. Все машины поступили на вооружение 93-го артиллерийского полка 26-й танковой дивизии. В составе полка было три батареи по 4 самоходных гаубицы в каждой, еще 4 машины были сверхнормативными. При эксплуатации данной боевой техники практически сразу же были выявлены недостатки, к которым относили низкую маневренность и перегруженность шасси, что часто приводило к поломкам. По состоянию на 31 мая 1943 года боеспособными в полку оставались 14 машин. Тогда же они были переданы в учебное подразделение, расположенное в Гавре, на их место пришли 12 САУ Wespe. Однако в дальнейшем по мере осложнения обстановки на фронте самоходки вновь вернули в строй. Они были приданы 90-й танковой дивизии, которая действовала в Сардинии.
Тактико-технические характеристики 10,5 cm leFH 18/3(Sf) B2(f):
Габаритные размеры: длина — около 6,5 м, ширина — 2,4 м, высота — около 3 м.
Боевая масса — 32,5 т.
Силовая установка — 6-цилиндровый бензиновый двигатель Renault мощностью 307 л.с.
Максимальная скорость — до 28 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 135-150 км.
Вооружение — 105-мм легкая полевая гаубица leFH 18/3 и один 7,92-мм пулемет MG34 в укладке.
Боекомплект — 42 выстрела.
Экипаж — 4 человека.
G.Pz. Mk. VI (e)
В отличие от многочисленных французских бронированных машин, британские танки немцами в массовом порядке никогда не использовались и не переделывались. Исключение в какой-то мере составляли только легкие английские танки Mk VI. По всей видимости, по той причине, что они составляли основу танкового парка Британского экспедиционного корпуса во Франции и были захвачены немцами в хоть сколько-то значительных количествах. На шасси данных танков немцами изготавливались два типа САУ, вооруженных 105-мм легкой полевой гаубицей leFH 16 и 150-мм тяжелой полевой гаубицей 15 cm sFH 13.
В обоих случаях речь шла об использовании устаревших артиллерийских систем периода еще Первой мировой войны. Вариант самоходной гаубицы с полным обозначением 10,5cm leFh16 auf Fgst Geschutzwagen Mk.VI(e) был готов уже летом 1940 года. Доработки машины были в первую очередь связаны с установкой на танковое шасси 105-мм гаубицы на специальном лафете. Артиллерийское орудие с длиной ствола 22 калибра и не имеющее дульного тормоза получило углы вертикального наведения в пределах от -8 до +41 градусов. Экипаж самоходки включал в себя 5 человек: механика-водителя, командира, наводчика и двух заряжающих.
Гаубица была расположена в открытой сверху и сзади бронированной рубке, которая появилась на месте танковой башни в кормовой части боевой машины. Толщина брони рубки составляла от 12 до 20 мм, бронелисты рубки были расположены под небольшими углами и обеспечивали защиту от попаданий пуль и осколков. В качестве альтернативного варианта рассматривалась также установка 150-мм гаубицы sFH 13. Однако орудие столь большого калибра для шасси легкого британского танка было чересчур мощным, что вело к проблемам при стрельбе. Однако несколько трофейных танков (до 6) были все-таки вооружены и таким орудием.
Всего немцы собрали 12 самоходных установок, вооруженных 105-мм гаубицей, и 6 — 150-мм гаубицей. Для их выпуска были использованы наиболее хорошо сохранившиеся британские танки Mk.VIb и Mk.VIc, которые хранились на пунктах сбора трофейной техники во Франции. По сути это были танкетки с вращающимися башнями, массой чуть более 5 тонн. На базе этих легких британских танков немцы также создали транспортер боеприпасов (12 машин) и подвижный наблюдательный пункт (4 машины). Все САУ и сопутствующая техника поступали на вооружение 227-го артиллерийского полка, а также вновь сформированной в рамках данной части 1-й батареи штурмовых орудий.
Скорее всего, самоходки вместе с полком отбыли на Восточный фронт в октябре 1941 года. Боевое крещение данные самоходные гаубицы приняли в боях под Ленинградом. Причем, по отзывам немцев, они могли использоваться даже для борьбы с советскими танками. Самоходки на английском шасси провоевали в СССР до конца 1942 года, когда в боях были потеряны последние машины данного типа.
Тактико-технические характеристики G.Pz. Mk. VI (e):
Боевая масса — 6,5 т.
Силовая установка — 6-цилиндровый бензиновый двигатель Meadows ESTE мощностью 88 л.с.
Вооружение — 105-мм полевая гаубица leFH 16 и один 7,92-мм пулемет MG34.
Экипаж — 5 человек.
Источники информации:
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/germany/15cm_sig33_pz2.htm
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/gb/light_mk6.htm
http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:G93_GW_Mk_VIe/История
http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:F28_105_leFH18B2/История
http://stalinhdtv.livejournal.com/21397.html
Материалы из открытых источников
Sturmpanzer II (Bison II)
Несколько неожиданный, хотя и вполне закономерный успех боевого применения импровизированных самоходок Sturmpanzer I Bison, вооруженных 150-мм гаубицей sIG 33 и построенных на базе легкого танка Pz.Kpfw.I Ausf.B, открыл «второе дыхание» для танков устаревших типов. Работы по установке различных артиллерийских систем на шасси танков в Германии были продолжены. Начиная с 1940 года, попытки установки тяжелых 150-мм гаубиц, столь необходимых для поддержки пехоты на поле боя, предпринимались в Германии многократно.
Немецкие конструкторы работали с различными шасси как легких, так и средних танков: от Pz.Kpfw.I до Pz.Kpfw.IV. Еще до того как в серию пошел Sturmpanzer I Bison у немецких конструкторов были планы создать что-то более эффективное, построенное на шасси и компонентах танков Pz.Kpfw.II. В октябре 1940 года компания Alkett собрала первый прототип на базе шасси танка Panzer II Ausf B, которое, как оказалось, не обеспечивало достаточно места для размещения столь массивного орудия, а также не могло в достаточной мере гасить отдачу орудия при выстреле. При этом пехотная 150-мм гаубица sIG 33 ставилась на танк уже без лафета и колес.
18 февраля 1941 года было принято решение построить Sturmpanzer II (который иногда называли Bison II) на модифицированном шасси танка Pz.Kpfw.II. Компоновка была оставлена прежней, но корпус танка удлинили на 600 мм и расширили на 330 мм. В состав ходовой части был добавлен один дополнительный опорный каток, в итоге их стало шесть. В отличие от многих немецких САУ, той же модели Sturmpanzer I Bison, которая напоминала скворечник на гусеницах, или САУ Wespe, новая самоходная гаубица не имела защищающих расчет бронеплит по всей длине надстройки. За счет практически полного отсутствия бронерубки высота САУ была небольшой.
Вооружение осталось неизменным. Была использована пехотная 150-мм гаубица sIG 33, которую немцы установили ни на одном танковом шасси. Пушка оснащалась штатным телескопическим прицелом Rblf36, который обеспечивал двукратное увеличение. Возимый боекомплект состоял из 30 выстрелов почти полностью осколочно-фугасных, но для борьбы с бронированными целями могли использоваться и кумулятивные боеприпасы. В укладке перевозился 7,92-мм пулемет MG34, предназначенный для защиты от пехоты противника.
Механик-водитель самоходки располагался в небольшой бронированной рубке перед боевым отделением. В отличие от базового танка в его распоряжении имелся люк для посадки и высадки из боевой машины. Силовая установка, элементы ходовой части и трансмиссия были без принципиальных изменений заимствованы у серийного танка. Двигатель остался прежним. Это был 6-цилиндровый бензиновый Maybach HL62 TRM, развивавший мощность 140 л.с. при 2800 оборотах в минуту. Согласно другим данным на серийных самоходках мог использоваться двигатель Büssing-NAG L8V с максимальной мощностью 150 л.с. также при 2800 оборотах в минуту.
Топливо размещалось в двух баках общей емкостью 200 литров. Для обеспечения лучшего охлаждения в крыше моторного отделения были вырезаны два больших люка. Сделано это было еще и потому, что самоходки изначально планировалось использовать в Северной Африке, куда уже был переброшен Африканский корпус под командованием генерала Роммеля. Трансмиссия была унаследована от танка и включала в себя механическую коробку передач (5 скоростей вперед и одна назад) типа ZF Aphon SSG46, главный и бортовые фрикционы, а также ленточные тормоза.
После всех изменений масса самоходки выросла до 11,2 тонн, что было на 2,3 тонны больше, чем у базового варианта танка. Однако серьезного влияния на ходовые качества машины этот факт не оказал. Sturmpanzer II по-прежнему мог разгоняться до 40 км/ч при движении по шоссе. А вот запас хода незначительно снизился с 200 км (у танка) до 180 км при движении по дорогам с твердым покрытием.
Производство самоходок велось компанией Alkett в декабре 1941 — январе 1942 года, всего за этот период было собрано 12 самоходных гаубиц. Из них были сформированы 707-я и 708-я роты тяжелых пехотных орудий, которые были отправлены на североафриканский театр военных действий. Здесь они достаточно активно использовались в боях, принимали участие в сражении у Эль-Аламейна. Последние Sturmpanzer II (Bison II) были захвачены союзниками в мае 1943 года после капитуляции немецких войск в Тунисе.
Тактико-технические характеристики Sturmpanzer II:
Габаритные размеры: длина — 5410 мм, ширина — 2600 мм, высота — 1900 мм, клиренс — 340 мм.
Боевая масса — 11,2 т.
Силовая установка — карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Büssing-NAG L8V, мощностью 150 л.с.
Максимальная скорость — 40 км/ч (по шоссе), около 20 км/ч (по пересеченной местности).
Запас хода — 180 км.
Вооружение — 150-мм пехотная гаубица sIG 33 и один 7,92-мм пулемет MG34 в укладке.
Боекомплект — 30 выстрелов.
Экипаж — 4 человека.
10,5 cm leFH 18/3(Sf) B2(f)
После захвата Франции немецкие войска получили в свое распоряжение большое разнообразие трофейных танков самых разных годов выпуска, находившихся в разном техническом состоянии. Среди прочего немцам досталось около 160 тяжелых французских танков Char B1 bis. Большая их часть использовалась немцами без особых переделок, примерно 60 танков переделали в огнеметные, а 16 стали 105-мм самоходными гаубицами, полное наименование 10.5-cm leichte Feldhaubitze 18/3 (Sf.) auf Geschützwagen B2 (f) 740 (f).
Решение о создании на базе шасси захваченных французских танков самоходных артиллерийских установок было принято в Германии в марте 1941 года. Их планировалось использовать для поддержки создаваемых на том же танковом шасси огнеметных танков Flammenwerfer Auf Pz.Kpfw.B2. Поставленная пред конструкторами задача была достаточно быстро решена путем установки в открытой рубке 105-мм легкой полевой гаубицы leFH18. Для этого башня танка с 47-мм орудием, а также 75-мм гаубица в корпусе демонтировались. На крыше боевого отделения размещалась неподвижная рубка, в лобовом листе которой было смонтировано новое орудие. Толщина бронирования рубки составляла 20 мм, крыша отсутствовала. Углы наведения в вертикальной плоскости составляли от -4 до +20 градусов, в горизонтальной плоскости по 15 градусов влево и вправо. Возимый боекомплект состоял из 42 выстрелов.
Стоит отметить, что 105-мм легкая полевая гаубица leFH 18 на протяжении всей Второй мировой войны составляла основу полевой артиллерии вермахта, так что ее выбор был не случаен. Гаубица находилась на вооружении легких дивизионов артиллерийских полков и была основой всей немецкой дивизионной артиллерии. Согласно официальным данным на вооружении вермахта находилось до 7076 гаубиц данного типа. Естественно, что в разное время немецкие конструкторы рассматривали различные варианты по увеличению подвижности данной артиллерийской системы путем установки ее на различные танковые шасси.
Первый прототип новой САУ с рубкой, выполненной из неброневой стали, был готов к июню 1941 года. При этом к моменту начала работ полностью исправных шасси французских тяжелых танков имелось достаточно мало. Согласно производственным планам Управления Вооружения в 1941 году было выпущено всего 10 таких самоходных гаубиц двумя партиями по 5 машин. В 1942 году было переоборудовано таким образом еще 6 танков. Таким образом, компанией Rheinmetall Borsig, располагавшейся в Дюссельдорфе, было собрано всего 16 самоходных артиллерийских установок данного типа.
Габариты новой самоходной гаубицы были весьма внушительными (высота практически 3 метра, длина — 6,5 метров), ее внешний вид можно было назвать несуразным. Но если размеры самоходки не были таким уж серьезным ее недостатком, то большой вес сказывался сильнее. Боевая масса машины была унаследована от тяжелого танка и составляла не менее 32,5 тонн, что было достаточно много для оставшегося неизменным 307-сильного двигателя. Даже при движении по шоссе САУ не развивала скорости более 28 км/ч, да и запас ее хода был сравнительно небольшим — 150 км.
Все выпущенные самоходки получили буквенное обозначение в алфавитном порядке — от А до P. Все машины поступили на вооружение 93-го артиллерийского полка 26-й танковой дивизии. В составе полка было три батареи по 4 самоходных гаубицы в каждой, еще 4 машины были сверхнормативными. При эксплуатации данной боевой техники практически сразу же были выявлены недостатки, к которым относили низкую маневренность и перегруженность шасси, что часто приводило к поломкам. По состоянию на 31 мая 1943 года боеспособными в полку оставались 14 машин. Тогда же они были переданы в учебное подразделение, расположенное в Гавре, на их место пришли 12 САУ Wespe. Однако в дальнейшем по мере осложнения обстановки на фронте самоходки вновь вернули в строй. Они были приданы 90-й танковой дивизии, которая действовала в Сардинии.
Тактико-технические характеристики 10,5 cm leFH 18/3(Sf) B2(f):
Габаритные размеры: длина — около 6,5 м, ширина — 2,4 м, высота — около 3 м.
Боевая масса — 32,5 т.
Силовая установка — 6-цилиндровый бензиновый двигатель Renault мощностью 307 л.с.
Максимальная скорость — до 28 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 135-150 км.
Вооружение — 105-мм легкая полевая гаубица leFH 18/3 и один 7,92-мм пулемет MG34 в укладке.
Боекомплект — 42 выстрела.
Экипаж — 4 человека.
G.Pz. Mk. VI (e)
В отличие от многочисленных французских бронированных машин, британские танки немцами в массовом порядке никогда не использовались и не переделывались. Исключение в какой-то мере составляли только легкие английские танки Mk VI. По всей видимости, по той причине, что они составляли основу танкового парка Британского экспедиционного корпуса во Франции и были захвачены немцами в хоть сколько-то значительных количествах. На шасси данных танков немцами изготавливались два типа САУ, вооруженных 105-мм легкой полевой гаубицей leFH 16 и 150-мм тяжелой полевой гаубицей 15 cm sFH 13.
В обоих случаях речь шла об использовании устаревших артиллерийских систем периода еще Первой мировой войны. Вариант самоходной гаубицы с полным обозначением 10,5cm leFh16 auf Fgst Geschutzwagen Mk.VI(e) был готов уже летом 1940 года. Доработки машины были в первую очередь связаны с установкой на танковое шасси 105-мм гаубицы на специальном лафете. Артиллерийское орудие с длиной ствола 22 калибра и не имеющее дульного тормоза получило углы вертикального наведения в пределах от -8 до +41 градусов. Экипаж самоходки включал в себя 5 человек: механика-водителя, командира, наводчика и двух заряжающих.
Гаубица была расположена в открытой сверху и сзади бронированной рубке, которая появилась на месте танковой башни в кормовой части боевой машины. Толщина брони рубки составляла от 12 до 20 мм, бронелисты рубки были расположены под небольшими углами и обеспечивали защиту от попаданий пуль и осколков. В качестве альтернативного варианта рассматривалась также установка 150-мм гаубицы sFH 13. Однако орудие столь большого калибра для шасси легкого британского танка было чересчур мощным, что вело к проблемам при стрельбе. Однако несколько трофейных танков (до 6) были все-таки вооружены и таким орудием.
Всего немцы собрали 12 самоходных установок, вооруженных 105-мм гаубицей, и 6 — 150-мм гаубицей. Для их выпуска были использованы наиболее хорошо сохранившиеся британские танки Mk.VIb и Mk.VIc, которые хранились на пунктах сбора трофейной техники во Франции. По сути это были танкетки с вращающимися башнями, массой чуть более 5 тонн. На базе этих легких британских танков немцы также создали транспортер боеприпасов (12 машин) и подвижный наблюдательный пункт (4 машины). Все САУ и сопутствующая техника поступали на вооружение 227-го артиллерийского полка, а также вновь сформированной в рамках данной части 1-й батареи штурмовых орудий.
Скорее всего, самоходки вместе с полком отбыли на Восточный фронт в октябре 1941 года. Боевое крещение данные самоходные гаубицы приняли в боях под Ленинградом. Причем, по отзывам немцев, они могли использоваться даже для борьбы с советскими танками. Самоходки на английском шасси провоевали в СССР до конца 1942 года, когда в боях были потеряны последние машины данного типа.
Тактико-технические характеристики G.Pz. Mk. VI (e):
Боевая масса — 6,5 т.
Силовая установка — 6-цилиндровый бензиновый двигатель Meadows ESTE мощностью 88 л.с.
Вооружение — 105-мм полевая гаубица leFH 16 и один 7,92-мм пулемет MG34.
Экипаж — 5 человек.
Источники информации:
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/germany/15cm_sig33_pz2.htm
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/gb/light_mk6.htm
http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:G93_GW_Mk_VIe/История
http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:F28_105_leFH18B2/История
http://stalinhdtv.livejournal.com/21397.html
Материалы из открытых источников