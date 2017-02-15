10:12 15 февраля

Теперь и "хитрый план Трампа"?..

Глава пресс-службы администрации президента США Шон Спайсер в ходе одного из брифингов заявил о позиции Дональда Трампа по Крыму. По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Причём произойти это, как отметил пресс-секретарь Белого дома, на фоне деэскалации украинского конфликта. Другими словами, Трамп, по заявлению Спайсера, «уверен в том, что конфликт прекратится, как только Крым вернут под юрисдикцию Киева».

Теперь и "хитрый план Трампа"?..


Тот же Спайсер добавил, что несмотря на то, что нынешняя американская администрация собирается поладить с Россией на фоне возможности совместной борьбы с терроризмом, Белый дом «не меняет американскую стратегию по антироссийским санкциям». Об этом пишет РИА Новости.


Как только Спайсер сделал заявления по вопросу Крыма и санкциям, в стане конгрессменов США Белый дом услышал слова одобрения такой позицией. Отдельные эксперты в России при этом отмечают, что это «хитрый ход Трампа», связанный с желанием несколько притупить те антитрамповские политические остроты, которые наблюдаются с момента его победы на выборах. «Хитрый ход Трампа»?.. Судя по всему, это, в понимании тех самых отдельных экспертов, - продолжение «хитрого плана Путина».

На самом деле, как следует из заявления о «хитром плане Трампа», в нашей стране у многих граждан, включая экспертов, по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60
  1. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:34
    Нужно всегда помнить только о двух вечных,никогда непредающих союзниках России!
    Дмитрий Потапов
    1. тол100в Сегодня, 06:52
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Нужно всегда помнить только о двух вечных,никогда непредающих союзниках России!

      Цитата: Дмитрий Потапов
      что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.

      Любого "тепло-настроенного" президента СГА неминуемо ждет участь Д.Ф.Кеннеди!
      тол100в
      1. Ольгович Сегодня, 07:04
        Цитата: тол100в
        Любого "тепло-настроенного" президента СГА неминуемо ждет участь Д.Ф.Кеннеди!

        Да пошли они ВСЕ ....тра-та-та.
        Ольгович
        1. dorz Сегодня, 09:30
          Объявите на брифинге, чтобы американцы вернули захваченные территории у Мексики и что Россия готова выкупить обратно Аляску за 1 млн. руб. smile
          dorz
    2. Alex_Rarog Сегодня, 06:52
      Теперь их 3))) вы уважаемый про ВКС забыли)))
      А на санкции да нас рать.
      Alex_Rarog
      1. Комментарий был удален.
    3. Александр 3 Сегодня, 06:58
      Когда наши друзья в хорошем состоянии,то есть в форме соседи могут не требовать а только высказать своё мнение по этим вопросам.
      Александр 3
    4. Alena Frolovna Сегодня, 06:59
      Никогда "америка" не будет нашим союзником, потому как подобна древнему торгашескому Карфагену. Недаром, ещё в XIX веке, великий русский философ Константин Николаевич Леонтьев записал: «Соединённые Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде на новой почве в девственной земле».

      в нашей стране у многих граждан, включая экспертов, по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.


      Полнейшая чушь. Большинству совершенно безразлично - заняты своей жизнью.
      Alena Frolovna
      1. рич Сегодня, 07:31
        По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине для деэскалации украинского конфликта.

        Трамп свалил все в одну кучу: эскалация в Донбасе идет не между Россией и Украиной за Крым, а между субъектами самой Украины. Хоть бы на глобусе посмотрел где Крым, где Донбас.
        рич
        1. рич Сегодня, 07:35
          американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине для деэскалации украинского конфликта

          Мало ли на что он рассчитывает, а вот для Донбаса это не очень хорошая новость. Для порося это как: бомби Донбас, петя, до тех пор пока русские тебе Крым не отдадут
          рич
      2. Per se. Сегодня, 07:48
        Цитата: Alena Frolovna
        «Соединённые Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде на новой почве в девственной земле».
        Если сравнивать, то цивилизация англосаксов, как Британская империя, так далее США, хорошо усвоили и унаследовали тактику древнего Рима, уж никак США не Карфаген. Вот, Россия для них "Карфаген", который обязательно, в их навязчивых мечтах, "должен быть разрушен", и эти англосаксонские "рептилии" стали лидерами в мире капитализма, и своего не упускают. Отжали у нас под носом Украину, устроили там государственный переворот, а наши зависимые капиталисты утёрлись. Есть в шахматах гамбит, когда жертвуют фигуру, для получения стратегического преимущества, как правило, приводящего к победе. Крым надо было брать со всей Украиной, минимум со всем её юго-востоком, выигрывать всю партию, но у нас схватили одного "ферзя", который обернулся нам "гамбитом" от Запада. Имея все козыри на руках, мы заполучили то, что имеем, да ещё и нас виноватыми делают. Санкции или международное осуждение должны были получить организаторы государственного переворота, США, и подлые "гаранты" от ЕС. Если уж не рискнули наши власти вводить российские войска на Украину, страну, члена СНГ, при обращении за помощью законного президента Януковича, так хоть могли не признавать хунту, её фарс с бандеровскими "выборами", но признав право на самоопределение после переворота, ни только народа Крыма, но и Донбасса, других регионов бывшей Украины. Но, имеем, что имеем, когда власть зависима от чужого полюса силы, чужих правил игры в мировом "казино" капитализма, не для блага колоний придуманных, и уж точно, не для блага России.
        Per se.
      3. Балу Сегодня, 08:20
        Костер под нашим забором никогда не угаснет и дело не в Крыме. Бандерию ждет участь Югославии, Ливии и т.д.
        А Крым наш, Айс Крым-по документам тоже, а по факту айскрымчане пусть сами думают.
        Балу
        1. TRex Сегодня, 08:58
          Вообще-то есть встречное предложение к товарищу Трампу: вариант первый - Россия вернет Крым тогда, когда США вернут России Аляску; вариант второй -..... когда США вернут Мексике штат Техас; вариант третий- ..... когда рак на горе свистнет.
          Тогда-когда, когда-тогда... короче - после дождичка, в четверг. Товарищ! Вам же сказали: приходите завтра, а вы все время сегодня приходите.
          TRex
          1. Балу Сегодня, 09:00
            Вообще-то есть встречное предложение к товарищу Трампу: вариант первый - Россия вернет Крым тогда, когда США вернут России Аляску; вариант второй -..... когда США вернут Мексике штат Техас; вариант третий- ..... когда рак на горе свистнет.

            Россия не вернет Крым никогда, Аляска под вопросом
            Балу
      4. Тамбовский Волк Сегодня, 09:25
        Ну,это Вы зря.Здесь на ВО многие писали,что ТрампУсечка,ТрАмпушка,наш мужик и т.д.И что мы де вместе всех и вся и Щеневмерлую нам отдадут за так.Что,ребятки-демократки,ТрАмпушка то козлищем оказался,а признавать это как то не комильфо? Погодите,не то ещё будет.Никогда США нашим волкам не товарищи.Помните об этом,сюсюкающие.
        Тамбовский Волк
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:12
          Прекрасно сказано!
          Скептик-Самоучка
    5. Злой543 Сегодня, 07:15
      Хитрый Трамп пусть лучше заботится чтоб его из президентского кресла не выкинули, после отставки советника его уже в связях с нашей разведкой обвиняют. А по Крыму, как говаривал Глеб Жиглов:"дырку от бублика вы получите,а не Шарапова".
      Злой543
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:35
    Трамп, по заявлению Спайсера, «уверен в том, что конфликт прекратится, как только Крым вернут под юрисдикцию Киева».
    ну вот и ответ: никогда...
    андрей юрьевич
  3. Холуай Сегодня, 06:37
    Это просто нереально...
    Холуай
    1. viktor. Сегодня, 06:49
      и не серьёзно....
      viktor.
  4. rotor Сегодня, 06:39
    американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Причём произойти это, как отметил пресс-секретарь Белого дома, на фоне деэскалации украинского конфликта.


    А Россия ожидает от США деэскалации конфликта в Донбассе и возвращения Гавайев гавайцам.
    rotor
    1. Olegovi4 Сегодня, 06:53
      Цитата: rotor
      возвращения Гавайев гавайцам.

      если вы этого ожидаете, то удачи в вашей вселенной. думаю не стоит выдавать личные фантазии за чаянья всей страны.
      Olegovi4
    2. Александр романов Сегодня, 07:01
      Цитата: rotor
      А Россия ожидает от США деэскалации конфликта в Донбассе и возвращения Гавайев гавайцам

      Россия ничего не думает,России вообще наплевать на то,что там хочет и думает Трамп.
      Елене Громовои большой привет! -Трамп наш президент wassat
      Александр романов
      1. Айрателинсион Сегодня, 08:08
        Цитата: Александр романов
        Россия ничего не думает

        Какая печальная и , в сущности, правдивая оговорка...
        Айрателинсион
  5. mamont5 Сегодня, 06:42
    "...новый президент США «тепло настроен» по отношению к России. "
    Что за ерунда?! Любой президент США (да и любой страны) должен быть "тепло настроен" к СВОЕЙ стране. И это правильно.
    mamont5
  6. Комментарий был удален.
  7. inkass_98 Сегодня, 06:44
    Ссанкции США против СССР, а теперь России были и будут всегда, только повод будет меняться. И кончатся они только тогда, когда останется кто-то один.
    inkass_98
    1. rasputin17 Сегодня, 07:44
      Что бы списать свой гос.долг они готовы на любую авантюру! И ждать новой перезагрузки не стоит! hi
      rasputin17
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине».

    ...продуло бедолагу на сквозняке. Несёт что попало! laughing
    a.s.zzz888
  9. васильев ю Сегодня, 06:47
    Как у нас многие просто мечтают, чтобы Трамп оказался хуже Обамки и несостоявшейся зомби-президентши.
    Может подождать хотя бы пол года, поглядеть, а уж потом начинать истерить?
    васильев ю
    1. rasputin17 Сегодня, 07:42
      Цитата: васильев ю
      Может подождать хотя бы пол года, поглядеть,

      Два срока президентства бардака обезьяныча ждали перезагрузки! И чего дождалися? арабскую весну с майданом? negative
      rasputin17
      1. васильев ю Сегодня, 07:48
        Может подождать хотя бы пол года

        Не понимаю смысла истерить авансом.
        Всё это напоминает женщин в ПМС.
        васильев ю
        1. rasputin17 Сегодня, 07:54
          Цитата: васильев ю
          Не понимаю смысла истерить авансом.

          А тут ни кто и не истерит! Просто многие на вещи смотрят куда более реально опираясь на факты говорящие обратно и не питают надежд и иллюзий в отношении к нему! Он ведь как в шахматах все го лишь король а политику делают фигуры! hi
          rasputin17
          1. васильев ю Сегодня, 08:03
            Ну ей-богу, какое факты? Ещё раз пишу, пусть он вначале вычистит свои конюшни, потом по делам его и будут видны факты. Что сейчас заострять внимание на словах? Слова- они на то и слова, что делами не являются.
            васильев ю
            1. rasputin17 Сегодня, 08:11
              Цитата: васильев ю
              Слова- они на то и слова, что делами не являются.

              Это точно!!! В их случае слова и дела абсолютно разные вещи! good
              rasputin17
              1. васильев ю Сегодня, 08:42
                Последняя попытка.
                Где пока у Трампа ДЕЛА расходятся со словами? ФАКТЫ где на сегодня?
                А о будущем, я и сам могу сказки сочинять со счастливым концом, и ужастики чернушные.
                Выдавать свои желания и фантазии как всё будет в будущем- за дела Трампа, по крайней мере не умно.
                Я всего лишь говорю ПОДОЖДИТЕ ПЛАКАТЬСЯ КАКОЙ ТРАМП ПЛОХОЙ, ПОГЛЯДИТЕ В НАЧАЛЕ НА ДЕЛА ЕГО, может такими буквами понятнее будет.
                васильев ю
  10. Одиссей Сегодня, 06:48
    Напомню,что суть надежд на Трампа не в том,что он "хороший",а в том,что с ним(а точнее с американскими империалистами которых он представляет) можно договориться,а вот с Клинтон договориться невозможно в принципе.
    Но ,естественно,что Трамп ничего не будет дарить России и конечно не будет отказываться от такого удобного и бесплатного подконтрольного элемента как Украина.
    По Крыму,вообще,подвижек не будет,по крайней мере на уровне риторики США будут признавать Крым Украинским.
    Вот по Донбассу ,и по Украине в целом, возможна торговля.Позиция американцев -мы даем Вам возможность заморозить конфликт в Донбассе заставив Украину исполнять Минские соглашения и,в целом,не будет использовать Украину против вас,а что вы даете нам взамен ? С этого момента начнется торговля.
    Одиссей
  11. samarin1969 Сегодня, 06:49
    Для своей страны Трамп - молодец. ...А его ожидаемое заявление - очередное доказательство ....изма больших и малых "песковых". Вместо того, что бы готовить страну к противостоянию, идёт маниакальный поиск неких "друзей" за границей. Нет их там, за исключением Деки, Рафаэля и других героев.
    samarin1969
  12. Olegovi4 Сегодня, 06:51
    да откуда бредятина про "тепло настроен по отношению к России"? наглосаксы ни когда не были замечены в подобном. и я считаю нужно быть глупцом или не далёким человеком, чтобы считать глав стран наших противников (а не партнёров) "хорошими парнями" по отношению к нам.
    Olegovi4
  13. Fitter65 Сегодня, 07:00
    в нашей стране у многих граждан, включая экспертов, по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.

    Вот даже не верится что могут быть такие наивные люди.Трампу важней всего страна которой он руководит а остальные постольку поскольку.Как были они нашими вероятными,так они и останутся.Правда наш глава государства зовёт их партнёрами,но сути это не меняет
    Fitter65
  14. Alex_Tug Сегодня, 07:01
    По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине.

    Статья Конституции РФ о составе Российской Федерации меняется голосованием в конгрессе США?
    Alex_Tug
    1. samarin1969 Сегодня, 07:08
      "Статья Конституции РФ о составе Российской Федерации меняется голосованием в конгрессе США?"
      Ну, не без этого...Все кошельки государства - там.
      samarin1969
    2. udincev Сегодня, 07:52
      Крым мало похож на чемодан...
      Да и вернуть то кому?
      Пусть сначала штаты совместно с европротекторатом вернут Украину из небытия.
      udincev
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:06
    Аляску, и Калифорнию верните России, денежку с процентами за аренду,тогда может мы и подумаем, но, только лишь подумаем над вашим предложением.
    Изгоняющий либероидов
  16. демотиватор Сегодня, 07:07
    у многих граждан, включая экспертов, по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.
    Как по пословице - "хоть сс..... в глаза, а им всё божья роса". Я не берусь судить о том, кого больше - тех, "у кого ещё сохраняются иллюзии" или тех, кто реально смотрит на вещи. Но предположу, что не надо строить никаких иллюзий насчёт США и Трампа - это не последний кидок от них. Трамп ведь бизнесмен, а не рыцарь в белых одеждах. А в бизнесе "кинуть" - это норма, особенно если кинутая сторона ничего "предъявить" не может. Санкции в ближайшей перспективе, никто снимать не собирается - не для того их вводили. Вопрос теперь в другом - что будет дальше? Собственно, ясно и так, что Крым никто возвращать не будет, не для того 2,5 млн. жителей полуострова голосовали на референдуме. Значит, остаётся только одно поле для сотрудничества - это активное участие РФ в "совместной борьбе с международным терроризмом". В переводе на обычный язык - Россия должна воевать везде, где США укажут, и до последнего своего солдата. Может быть тогда, пообещают кое-какие послабления. Вот это как раз и есть крах иллюзий. Пресс-секретарь Белого дома сказал всего-то пару фраз, и все благие надежды накрылись медным тазом.
    демотиватор
  17. фа2998 Сегодня, 07:13
    Думаю на политическом горизонте нет второго Хрущева,и повторной передачи Крыма под юрисдикцию Киева -проблема! wassat hi
    фа2998
  18. ochakow703 Сегодня, 07:30
    "...американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Да нормально это. Только раз уж америка "светоч демократии", пусть вначале Аляску России вернет, а Техас - Мексике. Ведь там, в смысле "законного присоединения" все гораздо более мутно, чем у нас в Крыму.
    И еще. Трамп на новенького пока, но думаю он как бизнес-жулик точно знает, что на каждую хитрую опу есть особый винт. Так что пусть посидит долгими зимними вечерами над своими "хитрыми планами", один вон дохитрился, к концу срока уже даже вороны стали Белый дом облетать, а то как сядут, так от смеха и обделаются.
    ochakow703
    1. avt Сегодня, 09:05
      Цитата: ochakow703
      "...американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Да нормально это.

      Конечно . Вполне стабильно со времён 1918 , когда именно USы и презик Вилсон в частности рисовали новые карты и Россию без Крыма. Карта вполне себе ло сию пору хранится в библиотеке их конгресса. Ну и чего всполошились то ?? Ну за
      Цитата: a.s.zzz888
      ...продуло бедолагу на сквозняке. Несёт что попало!

      Трам практически отмашку дал Поросю , как Конь да Лиза в своё время товарищу Саа....АХ! Какому человеку ! в 2018-м, как собственно через американскую послицу в письменном виде - ,,Твои дела"на запрос - ,,А можно я на Кувейт нападу, а то денег нет и это наша земля?" Нам и ЛДНР главное самим не плошать . US-ы по своей гнилой сути будут помогать убивать как можно больше обеим сторонам , а потом , ну когда определится сильнейший, примкнут делить добычу. Как они это делали В РБЕИХ Мировых войнах.Ничего нового , старо как Мир,герб им менять надо . Орел их совсем по повадкам не баркут , но по факту им надо уже да-а-а-авно на грифа менять.
      avt
  19. rasputin17 Сегодня, 07:37
    по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.

    Этими иллюзиями страдают и многие у нас!! Надо быть реалистами оперирующими фактами! И когда вступаешь с ними в полемику что не стоит ждать повората политики капитолия в отношении России как попадаешь в разряд пессимистов!
    rasputin17
  20. Комментарий был удален.
  21. Младший рядовой Сегодня, 07:54
    Словам политиков вообще не следует верить. Трамп прекрасно понимает, что Крым остался Российским навсегда. Но чисто для вида такие заявления он делать будет.
    Младший рядовой
  22. Jovanni Сегодня, 07:57
    Ну что Дональд, месяц продержался! Ну а теперь как всегда... Как все.
    Jovanni
  23. Egor-dis Сегодня, 08:03
    Что бы там ни говорил "Трамп", и на что бы ни надеялся, у него, в ближайшее время, будет достаточно других проблем, вместо того, чтобы заниматься Крымом, украиной и Донбассом. Мигранты, Мексиканская стена, клинтоноиды, дамба вот-вот упадет (возможно не последняя), с Китаем терки недетские намечаются, КНДР бузит. Думаю, для России как раз пришло время окончательно решить "украинский вопрос".
    Egor-dis
  24. Telur Сегодня, 08:20
    Цитата: Alena Frolovna
    «Соединённые Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде на новой почве в девственной земле».

    С самого детства увлекался пуническими войнами и всегда мои симпатии были на стороне Карфагена и напротив, лживый и порочный Рим не вызывал ничего кроме неприязни и сожаления о его победе... Да и победил он Карфаген не доблестью войск и талантами военачальников а только за счет подкупа и шантажа наемников и союзников Карфагена. Ну и еще погода помогла (во второй пунической войне) разметав и потопив флот Гаструбала с пополнением войск.
    3,14ндосы скорее на древний Рим похожи, как же везде свой нос суют и "несут свет своей демократии"..
    Telur
  25. Hariton Laptev Сегодня, 08:32
    НИ каких иллюзий!!! Амерам верить нельзя, нация каторжников и авантюристов. У них обман ради выгоды в крови, ни какого понятия чести и честности, одни баксы в глазах. И понимают они только слова сильного и то только после того как пинка в зад получили.
    Hariton Laptev
  26. PValery53 Сегодня, 08:44
    Если из уст "заведующего" Америкой прозвучат наглые слова про "возврат Крыма Украине", то придётся реально вручить ему уши от дохлого осла.
    PValery53
  27. rotmistr60 Сегодня, 08:46
    Теперь и "хитрый план Трампа"?..

    В России по этому поводу говорят: " На хитрую попу всегда найдется ключ с отверткой". Они (американцы) привыкли в своих фильмах спасать "свои задницы" (выдержка из любого фильма Сша), вот пусть и спасают.
    rotmistr60
  28. Рабинович Сегодня, 09:04
    А депутаты в Думе хлопали и радовались когда избрали Трампа. Получается они все предатели?
    Рабинович
    1. 1536 Сегодня, 09:35
      Зато все на виду.
      1536
  29. Jackking Сегодня, 09:10
    Только недалекие люди могут думать. что президент другой страны будет думать о России, да еще и в ущерб себе.
    Jackking
  30. 1536 Сегодня, 09:35
    А что по этому поводу думает президент Гондураса? Его мнение нас больше беспокоит.
    1536
  31. prior Сегодня, 09:50
    Ну и о чём сейчас встречаться ?
    О Сирии, об Иране, о санкциях, о ядерном разоружении ????
    Разве только о принадлежности России Калифорнии и о неоплаченном долге за Аляску....
    prior
  32. twincam Сегодня, 09:58
    ссылка на источник есть?
    а то местные ньюсмейкеры - те еще....
    они как бэ выражают свое мнение.
    twincam

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