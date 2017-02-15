Теперь и "хитрый план Трампа"?..
Глава пресс-службы администрации президента США Шон Спайсер в ходе одного из брифингов заявил о позиции Дональда Трампа по Крыму. По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Причём произойти это, как отметил пресс-секретарь Белого дома, на фоне деэскалации украинского конфликта. Другими словами, Трамп, по заявлению Спайсера, «уверен в том, что конфликт прекратится, как только Крым вернут под юрисдикцию Киева».
Тот же Спайсер добавил, что несмотря на то, что нынешняя американская администрация собирается поладить с Россией на фоне возможности совместной борьбы с терроризмом, Белый дом «не меняет американскую стратегию по антироссийским санкциям». Об этом пишет РИА Новости.
Как только Спайсер сделал заявления по вопросу Крыма и санкциям, в стане конгрессменов США Белый дом услышал слова одобрения такой позицией. Отдельные эксперты в России при этом отмечают, что это «хитрый ход Трампа», связанный с желанием несколько притупить те антитрамповские политические остроты, которые наблюдаются с момента его победы на выборах. «Хитрый ход Трампа»?.. Судя по всему, это, в понимании тех самых отдельных экспертов, - продолжение «хитрого плана Путина».
На самом деле, как следует из заявления о «хитром плане Трампа», в нашей стране у многих граждан, включая экспертов, по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.
Тот же Спайсер добавил, что несмотря на то, что нынешняя американская администрация собирается поладить с Россией на фоне возможности совместной борьбы с терроризмом, Белый дом «не меняет американскую стратегию по антироссийским санкциям». Об этом пишет РИА Новости.
Как только Спайсер сделал заявления по вопросу Крыма и санкциям, в стане конгрессменов США Белый дом услышал слова одобрения такой позицией. Отдельные эксперты в России при этом отмечают, что это «хитрый ход Трампа», связанный с желанием несколько притупить те антитрамповские политические остроты, которые наблюдаются с момента его победы на выборах. «Хитрый ход Трампа»?.. Судя по всему, это, в понимании тех самых отдельных экспертов, - продолжение «хитрого плана Путина».
На самом деле, как следует из заявления о «хитром плане Трампа», в нашей стране у многих граждан, включая экспертов, по-прежнему сохраняются иллюзии относительно того, что новый президент США «тепло настроен» по отношению к России.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump