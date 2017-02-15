Проект «ЗЗ». Путин как миф «советского образца»
Мнение насчёт великого государственника Путина, которого на троне попросту некем заменить, — выдумка кремлёвских политтехнологов. Такого рода «миф» есть натуральное продолжение советских традиций в сфере управления народными массами. Поэтому налаживать отношения с путинской Россией для США было бы большой ошибкой. Некоторые американские аналитики надеются, что мистер Трамп такой ошибки не совершит: лучше уж… ядерная война.
О обманных надеждах русского народа в отношении Путина как «государственного деятеля» поведал Эдуард Штайнер в крупной австрийской газете «Die Presse».
По мнению автора, следует учесть ту «последовательность», с которой Владимир Путин в последнее время обходит Запад в геополитике, и задаться вопросом: а насколько российский лидер хорош как государственный деятель? И вообще, является ли фигура Путина «действительно лучшим выбором» (wirklich die beste Wahl) для «его страны»?
Самое интересное, что на такой вопрос… нет ответа. Зато есть ответ на вопрос о том, почему на вопрос нет ответа. «Потому что де-факто он [Путин] никогда не допускал честной конкуренции на выборах за все шестнадцать лет», — пишет Штайнер. Более того, Путин никогда не участвовал в прямых теледебатах с конкурирующими кандидатами.
Впрочем, Путин мог бы и в таком случае победить на выборах, поскольку он «отлично говорит на языке народа» и является хитрецом-профессионалом, всю жизнь посвятившим государственной службе. Кроме того, он заучил «много важных фактов и цифр наизусть».
С другой стороны, Путин мог бы и проиграть в «прямой конфронтации». Опять же, об этом в России вслух рассуждать не любят.
Однако сам тезис о том, что, кроме единственного Путина, в стране «нет никого», кто был бы ему равен и мог бы управлять страной, представляет собой политическую «конструкцию», а именно «миф, приготовленный по советскому образцу».
Отсутствие политической конкуренции в России привело к двум серьезным последствиям: 1) имидж Путина остаётся модным и безупречным; 2) его потенциальные противники дискредитированы внутри страны как «диверсанты», и от этого им приходится несладко.
Между тем на Западе русские оппозиционеры считаются «бесспорно лучшей альтернативой» Путину.
Но и образ «диверсантов», подкормленных Западом, и представление оппозиции как лучшей альтернативы, считает Штайнер, мешают установить истину.
Взять, к примеру, Навального, недавно осуждённого на 5 лет условно. В течение многих лет и по настоящее время этот 40-летний юрист стал реальной угрозой для властолюбцев в Кремле: именно он в 2011 году смог поднять народ на массовые демонстрации против Путина. А на выборах мэра Москвы в 2013 году ему удалось набрать 27 процентов голосов. Сегодня источник в Кремле утверждает, что власть не знает, как быть с этим оппозиционером. А тем временем Навальный собирается каким-то образом баллотироваться в президенты в 2018 году, то есть соперничать с самим Путиным.
Но разве он сможет? Что Навальный предложит народу? Разве что харизму и скандальность. Экспертов это не убедит. Никто не спорит, что его программа за последние 25 лет — «действительно лучшая», но Навальному «придётся отвечать на вопрос, как он сумеет изменить страну, которая не желает меняться».
К тому же справедливой политической конкуренции в России нет. И пока таковая конкуренция не появится, скрытного Путина надо будет оценивать по результатам, которые поддаются измерению. Вот «завоевания» в Крыму, вот операция на Ближнем Востоке, а вот ещё — экономика России. И вот она-то не выглядит «радужной». Да, двухлетняя рецессия закончилась, но вместо неё явился застой. Министерство экономики РФ считает, что только в 2019 или 2020 году экономика достигнет уровня 2014 года. По данным Международного валютного фонда, в течение десяти лет (с 2007 года) мировая экономика выросла на 38%, в то время как русская экономика поднялась всего на 16%.
Нет, конечно, не все эти проблемы — «вина Путина». Но он стал «заложником своей собственной системы». В рамках окостенелой системы «невозможно начать необходимые масштабные реформы, не поставив под угрозу свою власть», указывает Штайнер.
Как полагает аналитик, господин Путин «принёс процветание России в жертву». Это он сделал ради сохранения собственной власти, а также усиления роли государства на международной арене. «Другие самодержцы» ведут себя похожим образом, замечает австрийский журналист, приводя в пример Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем не менее, все достижения этих султанов хорошо видны через экономику. Это и лакмусовая бумажка, и ахиллесова пята такого рода государственных деятелей.
Налаживать отношения с путинской Россией для США было бы большой ошибкой, ведь Москва угрожает мировому господству Вашингтона. Некоторые американские политические комментаторы надеются, что мистер Трамп такой ошибки не совершит: лучше уж «ядерная война». Об этом не без иронии рассказывает Уильям Блюм в «Foreign Policy Journal».
В начале своей статьи он цитирует генерала Джеймса Мэттиса, нового министра обороны США. Тот недавно отметил, что, «начиная с Ялты», США много раз пытались улучшить отношения с Россией. Результат более чем скромный: «…относительно короткий список успехов». «Если кто-нибудь сумеет отыскать длинный список, пусть будет добр прислать мне копию», — шутит Мэттис.
Сам Блюм считает такое отношение к России «заблуждением, периодически повторяемым американскими военными чиновниками».
Год назад, после выхода новой доктрины национальной безопасности России, где в качестве угрозы были названы и Соединённые Штаты, и расширение НАТО, представитель Пентагона заявил: «У них нет оснований считать нас угрозой. Мы не ищем конфликта с Россией».
Между тем в начале января 2017 года Соединённые Штаты приступили к усилению своей военной мощи в Европе: 3500 американских солдат, 2500 танков, грузовиков и других боевых машин. Войска разворачиваются в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии и по всей Прибалтике. Как пояснил генерал Ходжес, эти меры стали «ответом на вторжение России в Украину и незаконную аннексию Крыма».
С другой стороны, Украина и Грузия — последние две страны, которые «осталось окружить» США и НАТО, и тогда «окружение» России будет завершено.
И тем не менее, продолжает Блюм, Соединённые Штаты… правы. «Россия представляет собой угрозу», — пишет автор.
Эта угроза — угроза американскому мировому господству. Беда американцев в том, что они едва ли могут с этим что-либо поделать. К примеру, телекомментатор National Public Radio К. Робертс негодует по поводу заявленного стремления Трампа развивать дружеские отношения с Россией. По мнению комментатора, Соединённые Штаты вели последовательную политику по отношению к СССР и России в течение семидесяти лет, а Трамп «пытается это отменить». И резюме: «Боже мой! Ядерная война была бы лучше этого!»
Есть и ещё одно мнение: Трамп и Путин никакой «реальной сделки» заключить не смогут. К такому выводу пришёл Кирк Беннетт, чей материал появился в журнале «The American Interest».
Независимо от намерений, пишет автор, администрация Трампа и Кремль, скорее всего, не придут к «большой сделке». Для этого просто нет никаких оснований. Надежды на то, что США обеспечат себе сотрудничество с Россией, сплотившись против Ирана, или совместно будут сдерживать Китай, «являются утопиями». Такие надежды нельзя считать фундаментом «реалистического подхода во внешней политике».
Кроме того, добавляет аналитик, большинство «страхов Москвы на постсоветском пространстве» никак не связано с США, а является «проблемами собственного производства». Поэтому сближение с Вашингтоном этих вопросов не решит.
Общий тон прогнозов очевиден: у России и США нет никаких общих точек для сближения. Помимо этого, США отнюдь не смогут помочь России решить какие-либо проблемы политического и экономического характера, поскольку Москва наплодила эти проблемы самостоятельно, и сваливать их на Вашингтон некорректно. Экономический застой или спад, отсутствие политической конкуренции при единственной и бессменной фигуре вождя, слабость оппозиционных конкурентов и несовпадение интересов США и РФ в геополитике приведут не к сближению, а к окончательному размежеванию Москвы и Вашингтона.
Перемен же в Москве американские и европейские эксперты не ждут, ибо, по их мнению, Путин завяз в «собственной» системе и стал её «заложником»: этот правитель попросту неспособен на реформы.
Ельцин и его преемник. Источник
О обманных надеждах русского народа в отношении Путина как «государственного деятеля» поведал Эдуард Штайнер в крупной австрийской газете «Die Presse».
По мнению автора, следует учесть ту «последовательность», с которой Владимир Путин в последнее время обходит Запад в геополитике, и задаться вопросом: а насколько российский лидер хорош как государственный деятель? И вообще, является ли фигура Путина «действительно лучшим выбором» (wirklich die beste Wahl) для «его страны»?
Самое интересное, что на такой вопрос… нет ответа. Зато есть ответ на вопрос о том, почему на вопрос нет ответа. «Потому что де-факто он [Путин] никогда не допускал честной конкуренции на выборах за все шестнадцать лет», — пишет Штайнер. Более того, Путин никогда не участвовал в прямых теледебатах с конкурирующими кандидатами.
Впрочем, Путин мог бы и в таком случае победить на выборах, поскольку он «отлично говорит на языке народа» и является хитрецом-профессионалом, всю жизнь посвятившим государственной службе. Кроме того, он заучил «много важных фактов и цифр наизусть».
С другой стороны, Путин мог бы и проиграть в «прямой конфронтации». Опять же, об этом в России вслух рассуждать не любят.
Однако сам тезис о том, что, кроме единственного Путина, в стране «нет никого», кто был бы ему равен и мог бы управлять страной, представляет собой политическую «конструкцию», а именно «миф, приготовленный по советскому образцу».
Отсутствие политической конкуренции в России привело к двум серьезным последствиям: 1) имидж Путина остаётся модным и безупречным; 2) его потенциальные противники дискредитированы внутри страны как «диверсанты», и от этого им приходится несладко.
Между тем на Западе русские оппозиционеры считаются «бесспорно лучшей альтернативой» Путину.
Но и образ «диверсантов», подкормленных Западом, и представление оппозиции как лучшей альтернативы, считает Штайнер, мешают установить истину.
Взять, к примеру, Навального, недавно осуждённого на 5 лет условно. В течение многих лет и по настоящее время этот 40-летний юрист стал реальной угрозой для властолюбцев в Кремле: именно он в 2011 году смог поднять народ на массовые демонстрации против Путина. А на выборах мэра Москвы в 2013 году ему удалось набрать 27 процентов голосов. Сегодня источник в Кремле утверждает, что власть не знает, как быть с этим оппозиционером. А тем временем Навальный собирается каким-то образом баллотироваться в президенты в 2018 году, то есть соперничать с самим Путиным.
Но разве он сможет? Что Навальный предложит народу? Разве что харизму и скандальность. Экспертов это не убедит. Никто не спорит, что его программа за последние 25 лет — «действительно лучшая», но Навальному «придётся отвечать на вопрос, как он сумеет изменить страну, которая не желает меняться».
К тому же справедливой политической конкуренции в России нет. И пока таковая конкуренция не появится, скрытного Путина надо будет оценивать по результатам, которые поддаются измерению. Вот «завоевания» в Крыму, вот операция на Ближнем Востоке, а вот ещё — экономика России. И вот она-то не выглядит «радужной». Да, двухлетняя рецессия закончилась, но вместо неё явился застой. Министерство экономики РФ считает, что только в 2019 или 2020 году экономика достигнет уровня 2014 года. По данным Международного валютного фонда, в течение десяти лет (с 2007 года) мировая экономика выросла на 38%, в то время как русская экономика поднялась всего на 16%.
Нет, конечно, не все эти проблемы — «вина Путина». Но он стал «заложником своей собственной системы». В рамках окостенелой системы «невозможно начать необходимые масштабные реформы, не поставив под угрозу свою власть», указывает Штайнер.
Как полагает аналитик, господин Путин «принёс процветание России в жертву». Это он сделал ради сохранения собственной власти, а также усиления роли государства на международной арене. «Другие самодержцы» ведут себя похожим образом, замечает австрийский журналист, приводя в пример Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем не менее, все достижения этих султанов хорошо видны через экономику. Это и лакмусовая бумажка, и ахиллесова пята такого рода государственных деятелей.
Налаживать отношения с путинской Россией для США было бы большой ошибкой, ведь Москва угрожает мировому господству Вашингтона. Некоторые американские политические комментаторы надеются, что мистер Трамп такой ошибки не совершит: лучше уж «ядерная война». Об этом не без иронии рассказывает Уильям Блюм в «Foreign Policy Journal».
В начале своей статьи он цитирует генерала Джеймса Мэттиса, нового министра обороны США. Тот недавно отметил, что, «начиная с Ялты», США много раз пытались улучшить отношения с Россией. Результат более чем скромный: «…относительно короткий список успехов». «Если кто-нибудь сумеет отыскать длинный список, пусть будет добр прислать мне копию», — шутит Мэттис.
Сам Блюм считает такое отношение к России «заблуждением, периодически повторяемым американскими военными чиновниками».
Год назад, после выхода новой доктрины национальной безопасности России, где в качестве угрозы были названы и Соединённые Штаты, и расширение НАТО, представитель Пентагона заявил: «У них нет оснований считать нас угрозой. Мы не ищем конфликта с Россией».
Между тем в начале января 2017 года Соединённые Штаты приступили к усилению своей военной мощи в Европе: 3500 американских солдат, 2500 танков, грузовиков и других боевых машин. Войска разворачиваются в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии и по всей Прибалтике. Как пояснил генерал Ходжес, эти меры стали «ответом на вторжение России в Украину и незаконную аннексию Крыма».
С другой стороны, Украина и Грузия — последние две страны, которые «осталось окружить» США и НАТО, и тогда «окружение» России будет завершено.
И тем не менее, продолжает Блюм, Соединённые Штаты… правы. «Россия представляет собой угрозу», — пишет автор.
Эта угроза — угроза американскому мировому господству. Беда американцев в том, что они едва ли могут с этим что-либо поделать. К примеру, телекомментатор National Public Radio К. Робертс негодует по поводу заявленного стремления Трампа развивать дружеские отношения с Россией. По мнению комментатора, Соединённые Штаты вели последовательную политику по отношению к СССР и России в течение семидесяти лет, а Трамп «пытается это отменить». И резюме: «Боже мой! Ядерная война была бы лучше этого!»
Есть и ещё одно мнение: Трамп и Путин никакой «реальной сделки» заключить не смогут. К такому выводу пришёл Кирк Беннетт, чей материал появился в журнале «The American Interest».
Независимо от намерений, пишет автор, администрация Трампа и Кремль, скорее всего, не придут к «большой сделке». Для этого просто нет никаких оснований. Надежды на то, что США обеспечат себе сотрудничество с Россией, сплотившись против Ирана, или совместно будут сдерживать Китай, «являются утопиями». Такие надежды нельзя считать фундаментом «реалистического подхода во внешней политике».
Кроме того, добавляет аналитик, большинство «страхов Москвы на постсоветском пространстве» никак не связано с США, а является «проблемами собственного производства». Поэтому сближение с Вашингтоном этих вопросов не решит.
* * *
Общий тон прогнозов очевиден: у России и США нет никаких общих точек для сближения. Помимо этого, США отнюдь не смогут помочь России решить какие-либо проблемы политического и экономического характера, поскольку Москва наплодила эти проблемы самостоятельно, и сваливать их на Вашингтон некорректно. Экономический застой или спад, отсутствие политической конкуренции при единственной и бессменной фигуре вождя, слабость оппозиционных конкурентов и несовпадение интересов США и РФ в геополитике приведут не к сближению, а к окончательному размежеванию Москвы и Вашингтона.
Перемен же в Москве американские и европейские эксперты не ждут, ибо, по их мнению, Путин завяз в «собственной» системе и стал её «заложником»: этот правитель попросту неспособен на реформы.
Автор: Олег Чувакин