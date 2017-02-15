Киев утвердил гособоронзаказ на 3 года

Четырнадцатого февраля по представлению министерства экономического развития и торговли Украины правительство утвердило государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы… Это документ с ограниченным доступом, и в интересах национальной безопасности детали его содержания не могут быть обнародованы,

Украинское правительство утвердило государственный оборонзаказ на 2017-2019 годы, однако публиковать все его детали не будет в интересах национальной безопасности, передает РИА Новости сообщение Минэкономразвития республики.Во вторник Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности Украины «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017, 2018 и 2019 годы».говорится в релизе ведомства.В министерстве отметили, что среднесрочный оборонзаказ на Украине принимается впервые. Документ предполагает «прогнозируемость расходов государственного бюджета, создает условия для равномерной загрузки предприятий ОПК и устойчивого развития их производственных мощностей».Как отметили в ведомстве, «государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы предусматривает финансирование закупок вооружения и военной техники (превалирующая часть), модернизацию существующих образцов вооружения, восстановление производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работы по созданию новых образцов вооружения».Сообщается также, что в этом году «финансирование потребностей государственных заказчиков было увеличено по сравнению с предыдущим годом». Также возросла доля расходов из общего фонда госбюджета.