10:14 15 февраля

Киев утвердил гособоронзаказ на 3 года

Украинское правительство утвердило государственный оборонзаказ на 2017-2019 годы, однако публиковать все его детали не будет в интересах национальной безопасности, передает РИА Новости сообщение Минэкономразвития республики.

Киев утвердил гособоронзаказ на 3 года


Во вторник Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности Украины «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017, 2018 и 2019 годы».


Четырнадцатого февраля по представлению министерства экономического развития и торговли Украины правительство утвердило государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы… Это документ с ограниченным доступом, и в интересах национальной безопасности детали его содержания не могут быть обнародованы,
говорится в релизе ведомства.

В министерстве отметили, что среднесрочный оборонзаказ на Украине принимается впервые. Документ предполагает «прогнозируемость расходов государственного бюджета, создает условия для равномерной загрузки предприятий ОПК и устойчивого развития их производственных мощностей».

Как отметили в ведомстве, «государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы предусматривает финансирование закупок вооружения и военной техники (превалирующая часть), модернизацию существующих образцов вооружения, восстановление производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работы по созданию новых образцов вооружения».

Сообщается также, что в этом году «финансирование потребностей государственных заказчиков было увеличено по сравнению с предыдущим годом». Также возросла доля расходов из общего фонда госбюджета.

Использованы фотографии: http://www.fttc.com.ua
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Комментарии 30
  1. RUSOIVAN Сегодня, 09:08
    3 года? Оптимистичненько!
    RUSOIVAN
    1. cniza Сегодня, 10:06
      А им какая разница , лишь бы быть у "пилорамы".
      cniza
  2. victorsh Сегодня, 09:11
    Это документ с ограниченным доступом, и в интересах национальной безопасности детали его содержания не могут быть обнародованы,
    Правильно!Народ НЕ должен знать сколько денег получат предприятия Порошенко и лично он.
    victorsh
    1. PatriotRU Сегодня, 09:31
      Как будто у нас в России все прозрачно и идеально. Перед тем как кого-либо высмеивать надо на себя посмотреть. У нас больницы и школы в русских областях закрываются, пенсионеры пухнут от голода, тогда как Те кто у власти миллиарды воруют и пируют.
      PatriotRU
      1. Sergej1972 Сегодня, 09:39
        Я не видел у нас, в среднерусской глубинке, пухнущих от голода пенсионеров.
        Sergej1972
        1. МПК105 Сегодня, 09:59
          А я видел am .Соседям одиноким на продукты скидываемся,с огородов своих подкормить даём,у кого родня не в силах помочь...
          МПК105
      2. victorsh Сегодня, 09:59
        Так в России или Казахстане?
        У нас больницы и школы в русских областях закрываются, пенсионеры пухнут от голода,
        Если в России,то конкретно укажите город-село.
        victorsh
        1. PatriotRU Сегодня, 10:03
          Псковская область. Вопрос такой у нас значит у пенсионеров большая пенсия, хватает на подоражавшие лекарства, одежду, еду и ком.услуги. Если вы это не видите, то советую вам поубавить ура патриотизм. Ибо в начале года Закрыли центр реабилитации ветеранов, а ветеранам ВОВ разадвали по 500 рублей хвастаясь в СМИ.
          PatriotRU
          1. victorsh Сегодня, 10:13
            Ура-патриотизмом НИКОГДА не болел.Но работая в САБ вижу кто летает и куда.В прошлом году через наш аэропорт "прошло"около 4 млн. пассажиров(открытые данные).Четверть пенсионеры.
            victorsh
      3. vovanpain Сегодня, 10:02
        Цитата: PatriotRU
        Как будто у нас в России все прозрачно и идеально. Перед тем как кого-либо высмеивать надо на себя посмотреть.

        Не знаю как в Казахстане и говорить не буду,я живу в России,сам пенсионер,жена пенсионерка,мать пенсионерка,от голода не опухли,вы в Казахстане на себя посмотрите сначала. yesПы.СыИван,Иван он же Leto, он же ,Barguzin,он же Shnifer(последнюю реинкарнацию плохо помню request побыл на ВО слишком мало)Жги Иван,Жги парнасовское сердце. wink
        vovanpain
        1. PatriotRU Сегодня, 10:11
          для вас хорошая новость

          Центробанк вводит налог на получение пенсии

          Теперь пенсионерам придётся доплачивать Центробанку за то, что они пенсионеры. Этот своеобразный налог прописан в разработанном ЦБ законопроекте, который вводит обязательность получения любых выплат из бюджета исключительно на карту "Мир", обслуживаемую дочкой Центробанка — ОАО НСПК.

          Как заявила на днях заместитель председатель Центробанка Ольга Скоробогатова, перевыпуск карты "Мир" в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года. То есть у них будут отняты существующие пока бесплатные социальные карты, на которые они сейчас получают пенсии, и вместо них пенсионеры получат карты имени Эльвиры Набиуллиной.

          Тарифы на услугу указаны на сайтах банков. У Сбербанка, например, первый год обслуживания стоит 750 рублей. Никаких льгот для пенсионеров, понятно, в законе не предусмотрено. Да и зачем? Если это будет единственным способом получения пенсий, то какой смысл в льготах? Заплатят как миленькие. Пенсия в 7500 рублей в месяц? Отдай-ка 750 рублей за обслуживание. Конечно, некоторые банки пока предлагают их по льготным программам, но не факт, что эти льготы останутся после того, как так перечисление пенсии только на "Мир" станет обязательным. Кроме того, бесплатность тут условная: значит, за пенсионера заплатил банк.
          PatriotRU
  3. Александр романов Сегодня, 09:12
    Слава Украине
    Александр романов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:55
      Цитата: Александр романов
      Слава Украине

      сала Саша..сала...а то поймут тебя неправильно! laughing
      андрей юрьевич
  4. Ампер Сегодня, 09:14
    А деньги где будут брать?налоги повысят:пущай не десятину а так четвертину платят
    Ампер
    1. kapitan92 Сегодня, 09:37
      Цитата: Ампер
      А деньги где будут брать?налоги повысят:пущай не десятину а так четвертину платят

      На территории окраины до сих пор работают 5 наших банков, среди них такие как Сбербанк и ВТБ, имеются ввиду их "дочки". За 2016г они были докапитализированы порядка на 3 млрд. баксов, в 2016г из России было поставлено ГСМ (мазут, диз. топливо) на 90 млн.баксов, из Белоруссии на 160млн.
      Пора бы России определиться в своей политике к "братьям", кабы не опоздать!!! hi
      kapitan92
      1. kapitan92 Сегодня, 09:56
        Цитата: kapitan92
        На территории окраины до сих пор работают 5 наших банков,

        ".....Украина празднуют перемогу — российские банки, как частные, так и вполне государственный Сбербанк, вместо того, чтобы заботиться об интересах своей страны, закачивают деньги в финансовую систему Незалежной, поддерживая таким образом режим Порошенко. Как сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив, инвестиции РФ в поддержку киевской хунты составили $1,2 млрд, а министр финансов РФ Антон Силуанов и вовсе называл цифру в $3 млрд.

        «Главным инвестором в украинскую экономику стала Россия. Из-за войны российские банки продолжают демонстрировать едва ли не самые большие убытки и вынуждены докапитализироваться на большие суммы. Почти все они были направлены на поддержку банков», — пишут украинские СМИ На самом деле перемога не нова, еще в сентябре 2016 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: «Российские госбанки принимали участие в капитализации своих "дочек" в Украине. Российские банки вложили в украинские "дочки" в период, сложный для банковского процесса, для работы банковской системы Украины, порядка $3 млрд».

        При этом, те же украинские СМИ не скрывают что европейские банки бегут с Украины наперегонки: «За последние годы с украинского рынка ушло немало известных мировых брендов: Unicredit, Aegon, Universal bank и др»,
        Вот как то так получается. Как в басне Крылова!!!
        kapitan92
  5. Vitalson Сегодня, 09:16
    Памперсов, побольше заказываете камуфлированных памперсов.
    Vitalson
    1. PatriotRU Сегодня, 09:34
      Скажите мне, не стоит ли нам заказывать памперсы самим, вон в чечне 12км кортедж из дорогих машин устроили, а мы в нищете умираем. Что я хочу сказать, не мы ли трусы?
      PatriotRU
      1. Vitalson Сегодня, 09:38
        Всё пропало, суши вёсла. Вы лично в нищете умираете? Да с Чечнёй есть не малая проблема. Но я зайдя в супермаркет вижу как оттуда люди выходят с полными пакетами, и не аз в месяц а через день. Живу я в провинциальном городе Рязанской области. Так что не надо сгущать краски. Вы батенька не тот сайт выбрали. Ваши всёпропальщики сидят на Одноклассниках и Свиттере, т.е. Твиттере, пойдите туда, но перед походом не забудьте купить памперсы.
        Vitalson
      2. андрей юрьевич Сегодня, 10:00
        на "холодную" загибать хорош! да,хотелось бы лучше жить,и да,воруют миллиарды, но уж не " внищетеумираем". хотя это не проблема...стоит только не работать на пенсии и...возможно да-умрёшь в нищете. ибо за квартиру заплатить-аккурат пенсия уходит. и это правда,нравится это кому или нет.(неверующим-могу платёжки выложить,и размер пенсии).
        андрей юрьевич
      3. Ампер Сегодня, 10:07
        От таких патриотов еще хуже стоновиться!возьмите себя в руки,не надо драматизировать.будьте мужиком!!!!
        Ампер
  6. васильев ю Сегодня, 09:28
    Планы на три года.
    Ну да, если у России всё получится с трубопроводами и украинский перекроют в 2019 г, смысла задерживаться и тратить лишнее бабло на Украине- нет.
    васильев ю
    1. revnagan Сегодня, 09:35
      Да не перекроют украинский трубопровод,успокойтесь уже.Можно будет его частично разгрузить,можно будет часть сырья пустить в обход,но полностью -не перекроют.Что же до "стёба" в отношении оборонки Украины...ну-ну.Позитивное настроение-это хорошо,только выпуск продукции уже вырос в разы.По комплектующим к боеприпасам - в десятки! раз.За год!Но вы продолжайте,конечно,стебаться над "тупыми хох.лами".
      revnagan
      1. Александр романов Сегодня, 09:38
        Цитата: revnagan
        Но вы продолжайте,конечно,стебаться над "тупыми хох.лами".

        Есть такое выражение-Деньги на ветер.Это США могут себе позволить большой бюджет,а Украина по швам лопнет от постоянных военных трат
        Ах да,там всеукраиснкий маидан собирают ,на это раз во всех городах сразу с просьбои приходить с оружием. Наверное от хорошеи жизни. Шо будет не знаю,но это говорит о правильном пути украинского руководства.
        Александр романов
        1. revnagan Сегодня, 09:54
          Цитата: Александр романов
          это говорит о правильном пути украинского руководства.

          Если я хоть слово сказал о "правильном курсе украинского руководства"-приведите мою цитату.И я сразу,добровольно удалю свой аккаунт на сайте."Майдаун"собирается с завидной регулярностью каждые полгода-год.Что то никак не соберётся.Может причина такого поведения не понятна людям типа "васильева ю"(ну что взять с инфантильной публики),но вы то понимаете: так пытаются показать своё "фе" те чудики,что поддержали хунту,но ничего не получили.Теперь они требуют от "власти" поделиться.Только кто поделится?Вальцман?Да он удавится за гривну.А "бабки" вкладывает в ВТК,потому что получает с этого доход.Больше денег-больше продукции-больше доход(Боже,кому я это объясняю!).Но продукции действительно больше.Намного больше.В разы.Куда полетит продукция?Но вы продолжайте верить,что вот-вот Украина загнётся,и стебитесь дальше.
          revnagan
        2. роман66 Сегодня, 09:54
          всеукраинский - это где? чтоб все влезли?
          роман66
      2. васильев ю Сегодня, 09:41
        Это ты, сынок Байдена, всё-таки надеешься не перекроют?
        Ну-ну, не буду тогда тебе портить настроение.
        Или ты в тайне за ЛДНР болеешь? Если они возьмут власть в Киеве, то точно не перекроют, надо будет их поддержать деньгами за транзит.
        васильев ю
        1. васильев ю Сегодня, 09:43
          Ради справедливости, согласен с тобой.
          Полностью не перекроют, газ нужно же подавать на Украину, будут давление поддерживать, лишь бы ГТС не накрылась.
          васильев ю
        2. revnagan Сегодня, 09:59
          Цитата: васильев ю
          Это ты, сынок Байдена, всё-таки надеешься не перекроют?

          Знаете меня лично?А вы хотя бы потрудились найти мои предыдущие посты,проанализировать их?И ещё-"тыкать" незнакомым людям даже в Интернете-верх неприличия.Я всё понимаю,виновато скорее всего тяжёлое детство..деревянные игрушки...Но всё таки поймите - тут собрались люди культурные,а не ваши собутыльники из подворотни.
          Цитата: васильев ю
          Ну-ну, не буду тогда тебе портить настроение.

          Ну что вы-клоуны меня только развлекают,так что благодарю...
          revnagan
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    Документ предполагает «прогнозируемость расходов государственного бюджета, создает условия для равномерной загрузки предприятий ОПК и устойчивого развития их производственных мощностей».


    бумага всё стерпит... наивные Д,Б! laughing
    a.s.zzz888

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