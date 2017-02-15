10:11 15 февраля

Модернизированный Ил-96 может заменить иностранные пассажирские самолёты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вместе с Минпромторгом и Минобороны разработали вариант модернизации гражданского самолета Ил-96, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ОАК.

Модернизированный Ил-96 может заменить иностранные пассажирские самолёты


«Создание самолета Ил-96-400М будет способствовать решению задач обеспечения транспортной доступности российских регионов, удовлетворению потребности в дальнемагистральной авиатехнике отечественного производства, а также технологической независимости Российской Федерации», говорится в релизе.


Отмечается, что Ил-96-400М создается как дальнейшее развитие самолета Ил-96-300.

По данным агентства, «обновленный Ил-96 должен будет заменить некоторые иностранные самолеты, срок службы которых подходит к концу». О решении возродить пассажирский самолет стало известно в 2016 году. Тогда глава Минпромторга сообщил, что не реанимацию производства будет выделено 50 млрд. рублей.

«Ил-96 производится в Воронеже с 1987 года. До 2014 года такими самолетами пользовалась авиакомпания "Аэрофлот": у авиакомпании было порядка восьми-десяти самолетов», – рассказал заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Все они уже отлетали положенные 55 тыс. часов и были выведены из эксплуатации.

Если действительно модернизировать самолет Ил-96, то получится модель, вполне сопоставимая с некоторыми Boeing и Airbus". Впрочем, в таком случае заменить в самолете придется все, даже части фюзеляжа. Нетронутой останется только "концептуальная разработка" воздушного судна,
отметил Сытник.

Основной проблемой Ил-96 является топливная неэффективность. «Если современный Boeing или Airbus сжигает порядка 17,5 грамма топлива на пассажиро-километр, то российские аналоги расходуют заметно больше – от 21 до 28 граммов», – сказал эксперт.

Но эта проблема решаема. По его словам, «в эксплуатацию уже введены двигатели нового поколения с пониженным потреблением топлива, а также разрабатываются и другие – легче по весу и такие же по мощности». С их привлечением самолет сможет вырабатывать порядка 15,5 грамма топлива на пассажиро-километр.

Российская авионика тоже хорошо себя продемонстрировала – на ней летают Ту-160, Sukhoi Superjet 100 и МС-21, кроме того, она используется и в космической деятельности, поэтому ее смело можно устанавливать в новый Ил-96, уверен Сытник.

Использованы фотографии: ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
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Комментарии 8
  1. maxim947 Сегодня, 09:44
    Так ведь новость была недавно, или хорошие новости по 2 раза публикуются? ))
    maxim947
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:53
      Цитата: maxim947
      В России планируют возродить производство пассажирского Ил-96

      неее! это для тех кто не понял.
      андрей юрьевич
      1. cniza Сегодня, 09:56
        Нам нужен такой самолет , особенно в случае дальнейшего санкционного давления на нас.
        cniza
  2. Талгат Сегодня, 09:50
    Основной трагедией "перестройки" явилось конечно "прихватизация" когда то, что весь народ строил "прихватизировали" гусинские березовские ходорковские и всякие прочие -инские и -овские

    Вторая беда была развал на нац республики и разрушение хоз связей и потеря единого рынка - любой экономист скажет что это НАИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ - чем больше рынок тем выгоднее - но эта проблема вроде как решается - призывы Казахстана услышаны в России с приходом Путина и интеграция набирает обороты

    Третья беда это развал всего производства - мы стали кормить иностранцев - вся одежда пища и т машины и техника все иностранное. Единственное светлое пятно была Беларусь - сохранила производство и развила даже - например у нас пользуется популярностью их техника - и стиралки и холодильники и т д до лифтов вплоть

    Так, что если интегрируемся и делаем новую Евразию, то свои самолеты производить просто необходимо - не летать же на боингах - и не кормить амеров. В крайнем случае такие вещи можно даже дотировать за счет нефти
    Талгат
  3. Altona Сегодня, 09:55
    Это надо было делать еще вчера, а с Boeing и Airbus брать пошлину за монопольное положение на рынке. А вообще, "рыночников" 1990-х годов за это решение следовало бы расстрелять пожизненно. Кто там рулил гражданской авиацией? Шапошников, Дьяченко?
    Altona
    1. twincam Сегодня, 10:02
      надо было начинать с пятнистого и борюсика.
      сейчас-то уже какой смысл ныть....
      twincam
  4. weksha50 Сегодня, 10:01
    Новость то неплохая... Но ее еще надо и практически реализовать, и, что самое главное - заставить российские авиакомпании покупать и эксплуатировать именно ЭТУ авиатехнику... Как заставить ? Было бы нормальное правительство, давно бы уже разработало приемлемые для всех участников процесса механизмы... Но у "эхвективных манагеров" голова другим занята постоянно...
    Территория страны - огромная... Уж с дальними большими городами новый Ил-96 хороший воздушный мост смог бы навести...
    weksha50
  5. donavi49 Сегодня, 10:04
    Не взлетит, даже с пошлиной.

    96 - имеет 4 двигателя. Сегодня это каменный век, по экономике. Даже 380 который везет как два Ил-96 - испытывает огромные проблемы с окупаемостью, как в АК, так у и Арбуза, несмотря на 300+ оплаченных самолетов.

    Все остальные машины сравнительной емкости имеют только 2 двигателя. А это экономия на топливе (не только фактическом потреблении, но и на аэродинамике, 2 двигателя портят ее меньше, чем 4), экономия на обслуживании, экономия на ремонте.

    Боинг 747 - если что помер. Причем даже в грузовом виде, его достраивают по остаточным заказам. Уже определенна дата выкатки последнего 747.
    donavi49

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