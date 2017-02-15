Модернизированный Ил-96 может заменить иностранные пассажирские самолёты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вместе с Минпромторгом и Минобороны разработали вариант модернизации гражданского самолета Ил-96, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ОАК.
«Создание самолета Ил-96-400М будет способствовать решению задач обеспечения транспортной доступности российских регионов, удовлетворению потребности в дальнемагистральной авиатехнике отечественного производства, а также технологической независимости Российской Федерации», говорится в релизе.
Отмечается, что Ил-96-400М создается как дальнейшее развитие самолета Ил-96-300.
По данным агентства, «обновленный Ил-96 должен будет заменить некоторые иностранные самолеты, срок службы которых подходит к концу». О решении возродить пассажирский самолет стало известно в 2016 году. Тогда глава Минпромторга сообщил, что не реанимацию производства будет выделено 50 млрд. рублей.
«Ил-96 производится в Воронеже с 1987 года. До 2014 года такими самолетами пользовалась авиакомпания "Аэрофлот": у авиакомпании было порядка восьми-десяти самолетов», – рассказал заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
Все они уже отлетали положенные 55 тыс. часов и были выведены из эксплуатации.
Основной проблемой Ил-96 является топливная неэффективность. «Если современный Boeing или Airbus сжигает порядка 17,5 грамма топлива на пассажиро-километр, то российские аналоги расходуют заметно больше – от 21 до 28 граммов», – сказал эксперт.
Но эта проблема решаема. По его словам, «в эксплуатацию уже введены двигатели нового поколения с пониженным потреблением топлива, а также разрабатываются и другие – легче по весу и такие же по мощности». С их привлечением самолет сможет вырабатывать порядка 15,5 грамма топлива на пассажиро-километр.
Российская авионика тоже хорошо себя продемонстрировала – на ней летают Ту-160, Sukhoi Superjet 100 и МС-21, кроме того, она используется и в космической деятельности, поэтому ее смело можно устанавливать в новый Ил-96, уверен Сытник.
«Создание самолета Ил-96-400М будет способствовать решению задач обеспечения транспортной доступности российских регионов, удовлетворению потребности в дальнемагистральной авиатехнике отечественного производства, а также технологической независимости Российской Федерации», говорится в релизе.
Отмечается, что Ил-96-400М создается как дальнейшее развитие самолета Ил-96-300.
По данным агентства, «обновленный Ил-96 должен будет заменить некоторые иностранные самолеты, срок службы которых подходит к концу». О решении возродить пассажирский самолет стало известно в 2016 году. Тогда глава Минпромторга сообщил, что не реанимацию производства будет выделено 50 млрд. рублей.
«Ил-96 производится в Воронеже с 1987 года. До 2014 года такими самолетами пользовалась авиакомпания "Аэрофлот": у авиакомпании было порядка восьми-десяти самолетов», – рассказал заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
Все они уже отлетали положенные 55 тыс. часов и были выведены из эксплуатации.
Если действительно модернизировать самолет Ил-96, то получится модель, вполне сопоставимая с некоторыми Boeing и Airbus". Впрочем, в таком случае заменить в самолете придется все, даже части фюзеляжа. Нетронутой останется только "концептуальная разработка" воздушного судна,отметил Сытник.
Основной проблемой Ил-96 является топливная неэффективность. «Если современный Boeing или Airbus сжигает порядка 17,5 грамма топлива на пассажиро-километр, то российские аналоги расходуют заметно больше – от 21 до 28 граммов», – сказал эксперт.
Но эта проблема решаема. По его словам, «в эксплуатацию уже введены двигатели нового поколения с пониженным потреблением топлива, а также разрабатываются и другие – легче по весу и такие же по мощности». С их привлечением самолет сможет вырабатывать порядка 15,5 грамма топлива на пассажиро-километр.
Российская авионика тоже хорошо себя продемонстрировала – на ней летают Ту-160, Sukhoi Superjet 100 и МС-21, кроме того, она используется и в космической деятельности, поэтому ее смело можно устанавливать в новый Ил-96, уверен Сытник.
Использованы фотографии: ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"