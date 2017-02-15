Модернизированный Ил-96 может заменить иностранные пассажирские самолёты

Если действительно модернизировать самолет Ил-96, то получится модель, вполне сопоставимая с некоторыми Boeing и Airbus". Впрочем, в таком случае заменить в самолете придется все, даже части фюзеляжа. Нетронутой останется только "концептуальная разработка" воздушного судна,

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вместе с Минпромторгом и Минобороны разработали вариант модернизации гражданского самолета Ил-96, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ОАК.«Создание самолета Ил-96-400М будет способствовать решению задач обеспечения транспортной доступности российских регионов, удовлетворению потребности в дальнемагистральной авиатехнике отечественного производства, а также технологической независимости Российской Федерации», говорится в релизе.Отмечается, что Ил-96-400М создается как дальнейшее развитие самолета Ил-96-300.По данным агентства, «обновленный Ил-96 должен будет заменить некоторые иностранные самолеты, срок службы которых подходит к концу». О решении возродить пассажирский самолет стало известно в 2016 году. Тогда глава Минпромторга сообщил, что не реанимацию производства будет выделено 50 млрд. рублей.– рассказал заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.Все они уже отлетали положенные 55 тыс. часов и были выведены из эксплуатации.отметил Сытник.Основной проблемой Ил-96 является топливная неэффективность.– сказал эксперт.Но эта проблема решаема. По его словам, «в эксплуатацию уже введены двигатели нового поколения с пониженным потреблением топлива, а также разрабатываются и другие – легче по весу и такие же по мощности». С их привлечением самолет сможет вырабатывать порядка 15,5 грамма топлива на пассажиро-километр.Российская авионика тоже хорошо себя продемонстрировала – на ней летают Ту-160, Sukhoi Superjet 100 и МС-21, кроме того, она используется и в космической деятельности, поэтому ее смело можно устанавливать в новый Ил-96, уверен Сытник.