Кадровая ситуация в вооруженных силах России
Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин дал интервью «Известиям», в котором ответил на насущные вопросы, касающиеся кадровой сферы вооруженных сил страны: укомплектованности офицерским составом, подготовки офицеров, численности контрактников.
— Еще пару лет назад проблема нехватки офицеров в Вооруженных силах России стояла достаточно остро. Удалось ли ее решить?
— Хочу сразу сказать: острой проблемы с комплектованием офицерских должностей сейчас уже нет. Но, надо признать, определенные трудности были. Хотя набор курсантов в военные вузы не прекращался, их до недавнего времени не хватало, чтобы укомплектовать все первичные офицерские должности. Но уже в следующем, 2018 году в войска прибудет первый за последние пять лет полноценный выпуск лейтенантов.
В 2009–2012 годах в Вооруженных силах проводилось формирование так называемого «нового облика». Важное место в этой реформе занимала оптимизация офицерских должностей. Их численность стала меньше. Также отдельные должности офицерского состава были заменены должностями сержантов, старшин и даже стали гражданскими.
Поэтому значительно снизилась потребность в подготовке офицерских кадров. Уменьшилось и количество курсантов в вузах. По ряду специальностей, по которым воинские должности не предусматривались, подготовка вообще была прекращена. Поэтому до недавнего времени у нас и был определенный кадровый голод.
Но сегодня при малочисленности выпусков из военно-учебных заведений мы задействовали дополнительные источники комплектования офицерскими кадрами. Они позволили привлечь нам в Вооруженные силы более 7 тыс. офицеров. В частности, речь идет о приеме на военную службу по контракту кадровых офицеров, находящихся в запасе. Все они имеют такую же военную подготовку, такие же права и социальные гарантии, как и другие офицеры, проходящие военную службу по контракту. А их карьера полностью зависит от успехов по службе и последующего повышения уровня образования и военной подготовки.
Также нами были найдены неординарные и одновременно эффективные подходы к поддержанию укомплектованности ряда других офицерских должностей. Так, в 2016 году впервые проведена подготовка летчиков из офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. Это люди, окончившие профильные военные вузы, досконально знающие устройство самолета и принципы действия его механизмов. Их профессиональная переподготовка заняла полтора года.
В прошлом году в войска пришел первый выпуск новоиспеченных летчиков. Сегодня обучение проходят еще 50 таких военнослужащих. По линии командования ВВС их летная карьера, я считаю, спланирована неплохо.
Еще одна новация — подготовка на краткосрочных курсах военных академий и училищ офицеров — командиров взводов из числа солдат и сержантов по контракту, имеющих высшее образование. В целом все источники комплектования позволили нам в 2016 году принять на военную службу более 11 тыс. офицеров. Полагаем, что все они останутся на службе до начала полноценных выпусков из наших вузов в 2018 году.
— Многие ли увольняются из Вооруженных сил?
— Не менее важная задача в вопросе поддержания укомплектованности — это сохранение опытных, мотивированных на военную службу офицерских кадров. Эта работа в прошлом году дала положительный эффект. За год количество досрочно уволенных офицеров удалось ощутимо снизить — почти в два раза.
Избегать досрочного увольнения помогает персональный подход, индивидуальная работа с каждым увольняемым офицером. Командирам нужно обратить внимание на быт и заботы подчиненных, принять все меры, чтобы не терять настоящее и будущее Вооруженных сил.
Еще одна очень важная задача — сохранение молодых офицеров и особенно выпускников вузов. Работа по планированию их встречи начинается уже сегодня. Мы синхронизируем работу командиров, кадровых, жилищных, финансовых органов и других заинтересованных структур. Она включает стажировку по месту будущей службы, решение вопросов обеспечения жильем, трудоустройства членов семей, постановку на все виды довольствия, оказание помощи в служебной и профессиональной адаптации.
В следующем году кроме традиционных выпусков в июне и в июле, в ряде вузов Сухопутных войск первые выпуски пройдут уже в марте, а также в декабре. Зимние и весенние выпуски будут для выпускников командных специальностей, переведенных на четырехгодичные программы подготовки. Это офицеры мотострелковых, танковых войск и ряда других специальностей Сухопутных войск.
— До недавнего времени будущие офицеры обучались пять лет. Как теперь будет организовано четырехлетнее обучение?
— Да, действительно, до недавнего времени в Минобороны России срок обучения для всех специальностей составлял пять лет. Но сейчас по отдельным специальностям командного профиля Сухопутных войск срок освоения основных образовательных программ стал четыре года. При этом ни объем, ни содержание, ни уровень получаемого образования не изменяются.
Наименование гражданской специальности по четырехгодичной программе обучения соответствует профилю образовательной программы «Управление персоналом». Без ложной скромности могу сказать, что мы взяли хорошие темпы набора курсантов в вузы. Это важнейшая задача перспективного комплектования войск офицерами.
В текущем году вузы будут укомплектованы переменным составом полностью. При этом будет учтена необходимость комплектования и новых соединений, и войск, подлежащих перевооружению на современную технику.
Сейчас для подготовки будущих офицеров мы активно внедряем новые формы обучения. В частности, с 1 сентября прошлого года подготовка слушателей и курсантов военно-учебных заведений переведена на обучение по электронным учебникам и учебным пособиям.
— Российское образование перешло на болонскую систему. А как этот процесс идет в военных вузах?
— Хочу подчеркнуть, что в вузах Минобороны реализуются те же стандарты высшего образования, что и в гражданских. В военно-учебных заведениях подготовка по программам бакалавриата не осуществляется. По программам специалитета обучаем будущих офицеров тактического звена. Курс магистратуры рассчитан на выпуск специалистов оперативно-тактического в военных академиях, а также в академии Генерального штаба — оперативно-стратегического уровня.
В военных училищах курсанты осваивают программу специалитета. Такие выпускники занимают младшие офицерские должности — командира взвода, батареи, а также ротного или батальонного звена. Для дальнейшего продвижения по службе необходимо освоить программу магистратуры в профильной академии. Это уже открывает дорогу к должности командира полка или бригады, заместителя командира дивизии. Для назначения на высшие офицерские должности требуется освоить программу магистратуры Военной академии Генштаба.
— Разговоры о переходе Российской армии на контрактный способ комплектования идут уже давно. Какая сейчас ситуация?
— Сразу хочу отметить, что наращивание численности военнослужащих-контрактников, а также прапорщиков и мичманов — это важнейшая государственная задача. Она определена программным майским указом президента Российской Федерации № 604 от 2012 года.
Плановые показатели отбора и приема граждан на военную службу по контракту в 2016 году выполнены на 100%. Установленный параметр укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту достигнут. Это позволило укомплектовать почти 384 тыс. должностей.
На 100% укомплектованы контрактниками должности сержантского состава. Большинство направленных для прохождения военной службы по контракту — до 30 лет, у них высокий или хороший уровень нервно-психической устойчивости. Сегодня на должностях рядового и сержантского состава 67% военнослужащих имеют профессиональное образование (высшее или среднее профессиональное).
Количество принятых на военную службу по контракту граждан с высшим образованием ежегодно растет. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 2%.
Для привлечения и работы с кандидатами сегодня по всей стране действуют 83 пункта отбора на военную службу по контракту. Два из них (в Кандалакше Мурманской области и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот») открыты в 2016 году.
— Еще пару лет назад проблема нехватки офицеров в Вооруженных силах России стояла достаточно остро. Удалось ли ее решить?
— Хочу сразу сказать: острой проблемы с комплектованием офицерских должностей сейчас уже нет. Но, надо признать, определенные трудности были. Хотя набор курсантов в военные вузы не прекращался, их до недавнего времени не хватало, чтобы укомплектовать все первичные офицерские должности. Но уже в следующем, 2018 году в войска прибудет первый за последние пять лет полноценный выпуск лейтенантов.
В 2009–2012 годах в Вооруженных силах проводилось формирование так называемого «нового облика». Важное место в этой реформе занимала оптимизация офицерских должностей. Их численность стала меньше. Также отдельные должности офицерского состава были заменены должностями сержантов, старшин и даже стали гражданскими.
Поэтому значительно снизилась потребность в подготовке офицерских кадров. Уменьшилось и количество курсантов в вузах. По ряду специальностей, по которым воинские должности не предусматривались, подготовка вообще была прекращена. Поэтому до недавнего времени у нас и был определенный кадровый голод.
Но сегодня при малочисленности выпусков из военно-учебных заведений мы задействовали дополнительные источники комплектования офицерскими кадрами. Они позволили привлечь нам в Вооруженные силы более 7 тыс. офицеров. В частности, речь идет о приеме на военную службу по контракту кадровых офицеров, находящихся в запасе. Все они имеют такую же военную подготовку, такие же права и социальные гарантии, как и другие офицеры, проходящие военную службу по контракту. А их карьера полностью зависит от успехов по службе и последующего повышения уровня образования и военной подготовки.
Также нами были найдены неординарные и одновременно эффективные подходы к поддержанию укомплектованности ряда других офицерских должностей. Так, в 2016 году впервые проведена подготовка летчиков из офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. Это люди, окончившие профильные военные вузы, досконально знающие устройство самолета и принципы действия его механизмов. Их профессиональная переподготовка заняла полтора года.
В прошлом году в войска пришел первый выпуск новоиспеченных летчиков. Сегодня обучение проходят еще 50 таких военнослужащих. По линии командования ВВС их летная карьера, я считаю, спланирована неплохо.
Еще одна новация — подготовка на краткосрочных курсах военных академий и училищ офицеров — командиров взводов из числа солдат и сержантов по контракту, имеющих высшее образование. В целом все источники комплектования позволили нам в 2016 году принять на военную службу более 11 тыс. офицеров. Полагаем, что все они останутся на службе до начала полноценных выпусков из наших вузов в 2018 году.
— Многие ли увольняются из Вооруженных сил?
— Не менее важная задача в вопросе поддержания укомплектованности — это сохранение опытных, мотивированных на военную службу офицерских кадров. Эта работа в прошлом году дала положительный эффект. За год количество досрочно уволенных офицеров удалось ощутимо снизить — почти в два раза.
Избегать досрочного увольнения помогает персональный подход, индивидуальная работа с каждым увольняемым офицером. Командирам нужно обратить внимание на быт и заботы подчиненных, принять все меры, чтобы не терять настоящее и будущее Вооруженных сил.
Еще одна очень важная задача — сохранение молодых офицеров и особенно выпускников вузов. Работа по планированию их встречи начинается уже сегодня. Мы синхронизируем работу командиров, кадровых, жилищных, финансовых органов и других заинтересованных структур. Она включает стажировку по месту будущей службы, решение вопросов обеспечения жильем, трудоустройства членов семей, постановку на все виды довольствия, оказание помощи в служебной и профессиональной адаптации.
В следующем году кроме традиционных выпусков в июне и в июле, в ряде вузов Сухопутных войск первые выпуски пройдут уже в марте, а также в декабре. Зимние и весенние выпуски будут для выпускников командных специальностей, переведенных на четырехгодичные программы подготовки. Это офицеры мотострелковых, танковых войск и ряда других специальностей Сухопутных войск.
— До недавнего времени будущие офицеры обучались пять лет. Как теперь будет организовано четырехлетнее обучение?
— Да, действительно, до недавнего времени в Минобороны России срок обучения для всех специальностей составлял пять лет. Но сейчас по отдельным специальностям командного профиля Сухопутных войск срок освоения основных образовательных программ стал четыре года. При этом ни объем, ни содержание, ни уровень получаемого образования не изменяются.
Наименование гражданской специальности по четырехгодичной программе обучения соответствует профилю образовательной программы «Управление персоналом». Без ложной скромности могу сказать, что мы взяли хорошие темпы набора курсантов в вузы. Это важнейшая задача перспективного комплектования войск офицерами.
В текущем году вузы будут укомплектованы переменным составом полностью. При этом будет учтена необходимость комплектования и новых соединений, и войск, подлежащих перевооружению на современную технику.
Сейчас для подготовки будущих офицеров мы активно внедряем новые формы обучения. В частности, с 1 сентября прошлого года подготовка слушателей и курсантов военно-учебных заведений переведена на обучение по электронным учебникам и учебным пособиям.
— Российское образование перешло на болонскую систему. А как этот процесс идет в военных вузах?
— Хочу подчеркнуть, что в вузах Минобороны реализуются те же стандарты высшего образования, что и в гражданских. В военно-учебных заведениях подготовка по программам бакалавриата не осуществляется. По программам специалитета обучаем будущих офицеров тактического звена. Курс магистратуры рассчитан на выпуск специалистов оперативно-тактического в военных академиях, а также в академии Генерального штаба — оперативно-стратегического уровня.
В военных училищах курсанты осваивают программу специалитета. Такие выпускники занимают младшие офицерские должности — командира взвода, батареи, а также ротного или батальонного звена. Для дальнейшего продвижения по службе необходимо освоить программу магистратуры в профильной академии. Это уже открывает дорогу к должности командира полка или бригады, заместителя командира дивизии. Для назначения на высшие офицерские должности требуется освоить программу магистратуры Военной академии Генштаба.
— Разговоры о переходе Российской армии на контрактный способ комплектования идут уже давно. Какая сейчас ситуация?
— Сразу хочу отметить, что наращивание численности военнослужащих-контрактников, а также прапорщиков и мичманов — это важнейшая государственная задача. Она определена программным майским указом президента Российской Федерации № 604 от 2012 года.
Плановые показатели отбора и приема граждан на военную службу по контракту в 2016 году выполнены на 100%. Установленный параметр укомплектованности Вооруженных сил военнослужащими по контракту достигнут. Это позволило укомплектовать почти 384 тыс. должностей.
На 100% укомплектованы контрактниками должности сержантского состава. Большинство направленных для прохождения военной службы по контракту — до 30 лет, у них высокий или хороший уровень нервно-психической устойчивости. Сегодня на должностях рядового и сержантского состава 67% военнослужащих имеют профессиональное образование (высшее или среднее профессиональное).
Количество принятых на военную службу по контракту граждан с высшим образованием ежегодно растет. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 2%.
Для привлечения и работы с кандидатами сегодня по всей стране действуют 83 пункта отбора на военную службу по контракту. Два из них (в Кандалакше Мурманской области и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот») открыты в 2016 году.