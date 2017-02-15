Иран активно перенимает российский боевой опыт в ходе сирийского конфликта

На данный момент имеется три вопроса: сможет ли Тегеран перенести эти новые знания на иракский фронт? Пойдет ли Москва дальше в части передачи компетенций, в первую очередь, обучив Тегеран "доктрине Герасимова" и гибридным войнам? И, наконец, какой будет концептуальная реакция Армии обороны Израиля, которая с момента своего рождения подвержена сильному влиянию советских доктрин, и чья подготовка к новой войне только с движением "Хезболла" оказывается устаревшей?

Война в Сирии позволила Ирану обновить знания в области ведения боевых действий в конвенциональном конфликте благодаря практическому наблюдению за методикой действий российских войск, пишет французский бюллетень TTU. Статью приводит блог bmpd – говорится в публикации.Отмечается, что «передача компетенций не ограничилась пехотой, но и коснулась той области, которая в НАТО называется "взаимодействие между ВВС и сухопутными войсками"(Air-Land Integration)».«Силы специального назначения КСИР активно взаимодействовали с Силами специальных операций Министерства обороны России по проникновению во враждебные районы, с целью разработки и управления ударами, но также и с авиацией для того, чтобы сковать вражеские силы и упростить продвижение своих войск (поэтому в Иране появились бомбардировщики Ту-22М3), – пишет издание.По словам автора, «русский инкубатор» может привести к тому, что Тегеран захочет не просто пользоваться помощью в критических ситуациях, но в краткосрочной перспективе попытаться самостоятельно проводить боевые операции.Иранцы также «обучились принимать участие в операциях с участием дальнобойной артиллерии за счет использования баллистических ракет, чьи пуски производятся с побережья Каспийского моря». Кроме того, они начали создавать серьезный арсенал обычных вооружений, «чьи наступательные возможности с лета 2016 года находятся под защитой российского зенитного и противоракетного комплекса С-300ПМУ-2».По мнению издания, такие компетенции «способствуют изменению баланса сил на Ближнем Востоке в отношении региональных игроков и их западных союзников».заключает автор.