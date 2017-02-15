14:07 15 февраля

Иран активно перенимает российский боевой опыт в ходе сирийского конфликта

Война в Сирии позволила Ирану обновить знания в области ведения боевых действий в конвенциональном конфликте благодаря практическому наблюдению за методикой действий российских войск, пишет французский бюллетень TTU. Статью приводит блог bmpd.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России на иранской авиабазе Хамадан, август 2016 года.

«"Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) и силы шиитской милиции в ходе недавней битвы за Алеппо показали, что они стали применять новые концепции оперативного применения войск, которые им были неизвестны еще два года назад. Взятие города велось в три этапа: прерывание линий снабжения со всеми близлежащими окрестностями, действий по окружению и прорыв фронта за счет последовательных и одновременных атак, бомбардировок очагов сопротивления», – говорится в публикации.


Отмечается, что «передача компетенций не ограничилась пехотой, но и коснулась той области, которая в НАТО называется "взаимодействие между ВВС и сухопутными войсками"(Air-Land Integration)».

«Силы специального назначения КСИР активно взаимодействовали с Силами специальных операций Министерства обороны России по проникновению во враждебные районы, с целью разработки и управления ударами, но также и с авиацией для того, чтобы сковать вражеские силы и упростить продвижение своих войск (поэтому в Иране появились бомбардировщики Ту-22М3), – пишет издание.

По словам автора, «русский инкубатор» может привести к тому, что Тегеран захочет не просто пользоваться помощью в критических ситуациях, но в краткосрочной перспективе попытаться самостоятельно проводить боевые операции.

Иранцы также «обучились принимать участие в операциях с участием дальнобойной артиллерии за счет использования баллистических ракет, чьи пуски производятся с побережья Каспийского моря». Кроме того, они начали создавать серьезный арсенал обычных вооружений, «чьи наступательные возможности с лета 2016 года находятся под защитой российского зенитного и противоракетного комплекса С-300ПМУ-2».

По мнению издания, такие компетенции «способствуют изменению баланса сил на Ближнем Востоке в отношении региональных игроков и их западных союзников».

На данный момент имеется три вопроса: сможет ли Тегеран перенести эти новые знания на иракский фронт? Пойдет ли Москва дальше в части передачи компетенций, в первую очередь, обучив Тегеран "доктрине Герасимова" и гибридным войнам? И, наконец, какой будет концептуальная реакция Армии обороны Израиля, которая с момента своего рождения подвержена сильному влиянию советских доктрин, и чья подготовка к новой войне только с движением "Хезболла" оказывается устаревшей?
заключает автор.

Использованы фотографии: AP Photo / WarfareWW
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Комментарии 28
  1. cniza Сегодня, 10:15
    На данный момент имеется три вопроса: сможет ли Тегеран перенести эти новые знания на иракский фронт? Пойдет ли Москва дальше в части передачи компетенций, в первую очередь, обучив Тегеран "доктрине Герасимова" и гибридным войнам? И, наконец, какой будет концептуальная реакция Армии обороны Израиля, которая с момента своего рождения подвержена сильному влиянию советских доктрин, и чья подготовка к новой войне только с движением "Хезболла" оказывается устаревшей?


    А это будет зависеть от поведения США и еже с ними.
    cniza
    1. dik-nsk Сегодня, 10:23
      ну, я думаю Израиль не напрасно опасается персов, как только они окрепнут до нужных кондиций - хана земле обетованной, уж очень пакостно евреи ведут себя на ближнем востоке, все аукнется
      dik-nsk
      1. Zoldat_A Сегодня, 10:44
        Цитата: dik-nsk
        как только они окрепнут до нужных кондиций - хана земле обетованной, уж очень пакостно евреи ведут себя на ближнем востоке, все аукнется

        Однозначно. Только вот с инновациями в области военной науки автор статьи явно лишканул.
        прерывание линий снабжения со всеми близлежащими окрестностями, действий по окружению и прорыв фронта за счет последовательных и одновременных атак, бомбардировок очагов сопротивления
        - этому в Академии им.М.В.Фрунзе ещё 50 лет назад учили. И иранцы не мальчики - тоже это знали. Не сами догадались, так наши "торгпреды" объяснили. Так что нового - ничего....
        Zoldat_A
        1. Злой543 Сегодня, 11:16
          Ну всё... Трепещите недруги Ирана.
          Правильно делают что учатся, знания лишними не бывают. Лучше учится на чужих ошибках, чем на своих.
          Злой543
      2. Арон Заави Сегодня, 11:19
        Цитата: dik-nsk
        ну, я думаю Израиль не напрасно опасается персов, как только они окрепнут до нужных кондиций - хана земле обетованной, уж очень пакостно евреи ведут себя на ближнем востоке, все аукнется

        Мрии, мрии.
        Арон Заави
        1. avt Сегодня, 11:32
          Цитата: Арон Заави
          Мрии, мрии.

          Ну в среднесрочной перспективе - да .На сегодня в регионе у Израиля сопоставимых по военной силе оппонентов нет и не предвидится. Однако имеем факт данный в ощущение вполне себе реальный , а именно - в результате троцкистких закидонов дорвавшихся до власти в ,,белом домикеЭ во главе с Хусейновичем вызванных ,,верблюжьими революциями " .Иран и его КСИР в частности по факту уже на границе с Израилем. Если раньше в том же Ливане присутствие осуществлялось опосредованно через более менее стабильную в отношениях с Израилем Сирию, то нынче они в Ливане вообще напрямую рулят .Уравновешивать по факту должна Россия присутствием в Тартусе и Хмеймим . НО ...ничто не вечно под Луной. Трамп не Клинтон , но не факт , что не зажгут не по детски.Янкесы уже в Камышлах.
          avt
          1. dima9990 Сегодня, 12:28
            кто бы ещё научил персов воевать. в ирако-иранскую войну они детей посылали на минные поля перед атакой. да и наши сирийцев уже сколько лет учат. толку то. еще Александр Македонский при Гавгамелах показал чего стоит персидская армия. ни чего не поменялось. имхо.
            dima9990
            1. avt Сегодня, 12:39
              Цитата: dima9990
              кто бы ещё научил персов воевать.

              wassatСпасибо -не надо. Как то лучше свои методики оставить для обучения своих воинов.
              avt
            2. mitrich Сегодня, 13:05
              Да и греки персов почти всегда били меньшими силами (Марафон, Платеи, возвращение наемников с центра Персии (Анабасис) и проч.). По сравнению с западными, ближне восточные воины, это как минимум, слабаки.
              А как мы турок крошили в многочисленных войнах?
              mitrich
          2. Zoldat_A Сегодня, 13:11
            Цитата: avt
            Цитата: Арон Заави
            Мрии, мрии.

            Ну в среднесрочной перспективе - да .На сегодня в регионе у Израиля сопоставимых по военной силе оппонентов нет и не предвидится. Однако имеем факт данный в ощущение вполне себе реальный , а именно - в результате троцкистких закидонов дорвавшихся до власти в ,,белом домикеЭ во главе с Хусейновичем вызванных ,,верблюжьими революциями " .Иран и его КСИР в частности по факту уже на границе с Израилем. Если раньше в том же Ливане присутствие осуществлялось опосредованно через более менее стабильную в отношениях с Израилем Сирию, то нынче они в Ливане вообще напрямую рулят .Уравновешивать по факту должна Россия присутствием в Тартусе и Хмеймим . НО ...ничто не вечно под Луной. Трамп не Клинтон , но не факт , что не зажгут не по детски.Янкесы уже в Камышлах.

            Можно небольшой совет? Не спорьте, уважаемый, с богоизбранными. Ни на ВО, ни в жизни. Измажетесь, пахнуть нехорошо будет. Пусть уж лучше они сами по себе где-то будут....
            Zoldat_A
        2. Владыка Ситх Сегодня, 13:15
          Как у укров #скоро laughing
          Владыка Ситх
        3. commbatant Сегодня, 13:20
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: dik-nsk
          ну, я думаю Израиль не напрасно опасается персов, как только они окрепнут до нужных кондиций - хана земле обетованной, уж очень пакостно евреи ведут себя на ближнем востоке, все аукнется

          Мрии, мрии.


          переведи на наш?
          commbatant
    2. сибиралт Сегодня, 11:37
      Скорее всего все дело в заливе и иранских С-300. США и их шавка Катар явно теряют там свое стратегическое влияние.
      сибиралт
    3. commbatant Сегодня, 13:18
      Цитата: cniza
      На данный момент имеется три вопроса: сможет ли Тегеран перенести эти новые знания на иракский фронт? Пойдет ли Москва дальше в части передачи компетенций, в первую очередь, обучив Тегеран "доктрине Герасимова" и гибридным войнам? И, наконец, какой будет концептуальная реакция Армии обороны Израиля, которая с момента своего рождения подвержена сильному влиянию советских доктрин, и чья подготовка к новой войне только с движением "Хезболла" оказывается устаревшей?


      А это будет зависеть от поведения США и еже с ними.


      Да бросьте ни "Хезболла" ни спецназ КСИР ИРИ не представляют границам Израиля (как миниму до оснащения ими средствами РТР и РЭБ) опасности...

      А вот РФ надо дистанцироваться от них уже после окончания войны находясь на базах в САР...
      commbatant
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
    Иранцы также «обучились принимать участие в операциях с участием дальнобойной артиллерии за счет использования баллистических ракет, чьи пуски производятся с побережья Каспийского моря».


    вот мерикатосы и задергались - "Усё пропало,шеф!" из к/ф
    a.s.zzz888
    1. Zoldat_A Сегодня, 10:48
      Цитата: a.s.zzz888
      вот мерикатосы и задергались - "Усё пропало,шеф!"

      Уж больно у них чесалось с Ираном сделать то же, что и с Ливией. Только Иран не Ливия. Там халявы не будет. Сунутся - это будет даже не Вьетнам.... Ни одно CNN американский флаг не отстирает от поноса....
      Zoldat_A
      1. Кривбасс Сегодня, 11:39
        Абсолютно то же самое слышал перед операцией в Ираке."Только суньтесь 0 Саддам вам такое покажет" :)))В итоге именно Ирак оказался затопленным поносом бравых иракских вояк.
        Кривбасс
        1. Lock36 Сегодня, 13:15
          Цитата: Кривбасс
          Абсолютно то же самое слышал перед операцией в Ираке.

          Да, в Ираке американцы просто перекупили гениралитет. Но, например, расскажите, что Вы знаете про боевые потери бравой амерской авиации в той войне? И это были сплошь устаревшие системы...
          Lock36
    2. Scoun Сегодня, 11:04
      Цитата: a.s.zzz888
      вот мерикатосы и задергались

      Американцы и натовцы ещё с Украины задёргались, такой войны с таким применением артиллерии и её взаимодействия с пехотой, они ещё не сталкивались, либо подзабыли.
      Это у нас "Бог войны" Артиллерия и "Царица полей" пехота.
      Scoun
      1. Кривбасс Сегодня, 11:41
        В Сирии воюют российские пехота и артиллерия?А уж как воюют бравые всвдовские воякм,хорошо известно.В Алеппо подтвердят :)))
        Кривбасс
        1. Кривбасс Сегодня, 11:41
          Асадовские
          Кривбасс
  3. Громобой Сегодня, 10:28
    Иранцы также «обучились принимать участие в операциях с участием дальнобойной артиллерии за счет использования баллистических ракет, чьи пуски производятся с побережья Каспийского моря»
    Вот этот момент мне особо понравился,уж не Муджамар ли устроился работать во французское издательство?
    Громобой
  4. Ампер Сегодня, 10:29
    Иран окружон военными конфликтоми и не добрыми соседями, ему как воздух необходим боевой опыт,только вот наблюдать одно'а воевать другое
    Ампер
  5. Zlat070 Сегодня, 10:29
    Особенно понравилось выражение "доктрина Герасимова"!!!
    Zlat070
  6. Altona Сегодня, 11:35
    В принципе ничего нового, это все та же концепция Второй Мировой войны. Когда гарнизоны отрезаются от баз снабжения, бомбится сам гарнизон, бомбятся желающие прийти на помощь и все такое. Просто с наличием новых вооружений и средств разведки все это происходит живее.
    Altona
  7. Izotovp Сегодня, 11:52
    На самом деле еще вопрос-будет ли усиление Ирана во вред Израилю. Когда есть внятные центры силы становится понятнее с кем разговаривать и делить сферы влияния.
    Izotovp
  8. Талгат Сегодня, 11:52
    Цитата: cniza
    На данный момент имеется три вопроса: сможет ли Тегеран перенести эти новые знания на иракский фронт? Пойдет ли Москва дальше в части передачи компетенций, в первую очередь, обучив Тегеран "доктрине Герасимова" и гибридным войнам? И, наконец, какой будет концептуальная реакция Армии обороны Израиля, которая с момента своего рождения подвержена сильному влиянию советских доктрин, и чья подготовка к новой войне только с движением "Хезболла" оказывается устаревшей?


    А это будет зависеть от поведения США и еже с ними.



    Согласен - вероятнее всего руководство России будет "играть в большую игру" - т е пытаться выторговать преференции ослабление санкции Признание Крыма и т д - балансируя. Если США пойдут на встречу то Россия вероятно ослабит союз с Ираном и Китаем - если нет то РФ спокойно пойдет навстречу естественным союзникам
    Талгат
  9. commbatant Сегодня, 13:08
    [/b]

    Взятие города велось в три этапа: прерывание линий снабжения со всеми близлежащими окрестностями, действий по окружению

    Так это основа любой военной операции: а) изоляция ТВД (прим.: воспрещение подхода резервов); б) нарушение коммуникаций противника; в) нарушение управление войсками противника; указанные задачи должны быть решены до начала активной фазы операции (сражения)

    «русский инкубатор» может привести к тому, что Тегеран захочет не просто пользоваться помощью в критических ситуациях, но в краткосрочной перспективе попытаться самостоятельно проводить боевые операции.



    что под этим подразумевал автор? ИРИ региональная держава с ограниченными возможностями по обороне собственной территории, он в состоянии посылать в другие страны региона только легкопехотные подразделения и спецназ, не удевлюсь, что снабжение частей и соединений КСИР ИРИ в САР осуществляется ВТА и ВМФ РФ, так как ни амфибийных сил ни тяжелых транспортных самолетов у ИРИ нет и не предвидется...

    Иранцы также «обучились принимать участие в операциях [b]с участием дальнобойной артиллерии за счет использования баллистических ракет, чьи пуски производятся с побережья Каспийского моря».


    ахинея какая-то....

    «чьи наступательные возможности с лета 2016 года находятся под защитой российского зенитного и противоракетного комплекса С-300ПМУ-2».


    такого комплекса в САР нет, есть войсковой С-300В и он прикрывает ПМТО РФ в Тартусе и ему наплевать на запасы КСИР ИРИ находящихся в САР, как и на саму САР....

    Понятно, что в ходе компании в САР КСИР ИРИ получит какой-то опыт, однако подобный опыт не помог в 90-х годак Ираку, когда Иракская гвардия имеющая опыт войны с регулярными силами ИРИ была "перемолота" англо-саксами, а ее командование было банально куплено США...
    commbatant

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