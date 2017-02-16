«Холодная война» по-албански. Албанские националисты от борьбы против Энвера Ходжи до подготовки к войне в Косово

Албания стала единственной страной Восточной Европы, освободившейся от гитлеровской оккупации фактически собственными силами. Это во многом обусловило независимость внутриполитического и внешнеполитического курса страны в бытность ее социалистическим государством. В 1945 году фактическим главой государства стал первый секретарь Албанской партии труда Энвер Ходжа — убежденный сталинист, взявший курс на строительство социализма и коммунизма в Албании. 11 января 1946 года была официально упразднена монархия, а страна получила новое название — Народная Республика Албания (НРА).Приход к власти коммунистов был неоднозначно воспринят албанскими националистами. Хотя часть националистов вместе с коммунистами участвовала в антифашистском партизанском движении, большинство албанских националистов все же поддерживали коллаборационистский режим «Балли Комбетар», сотрудничавший с гитлеровцами. После поражения гитлеровской Германии многие видные деятели правительства «Балли Комбетар» бежали из страны и обосновались на Западе. Некоторые деятели коллаборационистского руководства, включая экс-премьера Малик-бея Бушати и представителей православных и католиков в регентском совете Лефа Носи и Антона Харапи, были арестованы и 14 января 1946 года казнены за сотрудничество с гитлеровским режимом. Оставшиеся на свободе члены «Балли Комбетар», тем не менее, пытались организовать антикоммунистическое сопротивление, но безуспешно — жесткий Энвер Ходжа достаточно оперативно подавил очаги вооруженного сопротивления в стране. Центр албанского националистического движения переместился в эмиграцию.Лагерь противников коммунистического правительства к концу 1940-х гг. составляли две основные силы — представители националистической организации «Балли Комбетар» и монархисты из организации «Lëvizja Legalitetit», считавшие необходимым возрождение в Албании монархии. Наиболее популярной фигурой среди монархистов был Абаз Купи. Покровительство албанским антикоммунистам оказывали британские и американские спецслужбы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Албании и ослаблении советского влияния на Балканском полуострове. 8 июля 1949 г. был основан Национальный комитет «Свободная Албания», в который вошли представители националистической организации «Балли Комбетар», монархисты из «Lëvizja Legalitetit», члены Крестьянской лиги и Аграрной лиги, а также бывшие военнослужащие из Независимой боевой группы. Возглавил организацию лидер и идеолог «Балли Комбетар» Мидхат Фрашери.Члены «Свободной Албании» обратились с предложением сотрудничества к бывшему албанскому королю Ахмету Зогу. Проживавший в Париже с супругой Жеральдиной, 54-летний отставной монарх продолжал считать себя законным правителем Албании. Поэтому он отказался принимать сторону Национального комитета «Свободная Албания», считая эту организацию нелегитимной. Поэтому в дальнейшей деятельности организация не смогла рассчитывать на поддержку бывшего албанского короля. Но это не сильно удручало создателей «Свободной Албании». Главное, что они продолжали получать финансовую и организационную поддержку от британских и американских спецслужб.3 октября 1949 года в Нью-Йорке скоропостижно скончался 69-летний Мидхат-бей Фрашери — один из наиболее выдающихся лидеров албанских националистов. «Свободную Албанию» возглавил Хасан Дости (1895-1991) — один из лидеров «Балли Комбетар», после победы коммунистов бежавший из Албании в Италию на лодке, предоставленной сотрудниками гитлеровского абвера. Как и многие другие коллаборационисты, Дости быстро поменял «старших товарищей» и стал сотрудничать с американской и британской разведками.Один из важных центров албанской антикоммунистической эмиграции в конце 1940-х — начале 1950-х гг. находился в Австралии. Там обосновались такие видные коллаборационисты как Реджеп Красничи и Джафер Дева. Хотя Джафер Дева, «албанский Гиммлер», принимал непосредственное участие в подготовке и организации подрывной деятельности против социалистической Албании, долгое время его сотрудничество с комитетом «Свободная Албания» не афишировалось — британцы и американцы все же не хотели дискредитировать своих подопечных связями с откровенными коллаборационистами и гитлеровскими союзниками. Однако, опыт Девы не мог не пригодиться западным спецслужбам. В 1950 г. Дева принимал участие в организации заброски в Албанию парашютистов — диверсантов.В 1954 г. руководство «Свободной Албании» сменилось. Хасан Дости уступил пост лидера организации Реджепу Красничи (1906-1999) — албанский националист, ученый — историк, в годы гитлеровской оккупации сотрудничавший с коллаборационистами. Он перебрался из Австралии в США, куда к середине 1950-х годов сместился центр албанской антикоммунистической эмиграции. Туда же в 1956 году переехал и Джафер Дева, который установил тесные связи с сотрудниками Центрального разведывательного управления США.С конца 1940-х гг. активную роль в деятельности Национального комитета «Свободная Албания» стал играть Абас Эрменьи (1913-2003). Выпускник Сорбонны, историк по профессии, Эрменьи был куда более приемлемой фигурой, чем бывшие коллаборационистские лидеры. Еще в 1939 году он выступил против итальянской оккупации Албании, принял участие в создании «Балли Комбетар», а затем командовал собственным отрядом, в лучшие времена насчитывавшим 4 тысячи человек и сражавшимся против итальянских войск. Эрменьи был противником итальянской, а затем и германской оккупации Албании, но при этом находился на радикальных антикоммунистических позициях. Такой человек, незапятнанный сотрудничеством с фашистами, представлял большую ценность для албанской антикоммунистической эмиграции.Именно Эрменьи, после прихода к власти в стране коммунистов, пытался организовать вооруженное сопротивление правительству Энвера Ходжи. Он даже попытался захватить город Шкодер, однако отряд антикоммунистов потерпел поражение. Осенью 1945 года Эрменьи бежал в Грецию. Власти Албании приговорили его заочно к смертной казни. В Греции Эрменьи арестовали, однако затем отпустили. Он возглавил отделение «Балли Комбетар», занявшись координацией деятельности албанских националистов по подготовке диверсий и вторжений на территорию Албании. Абас Эрменьи выдвигал план по переброске в Албанию по воздуху отрядов парашютистов — диверсантов, которые могли бы поднять на активные действия албанский народ. Но после нескольких неудачных вылазок американские и британские спецслужбы отказались от этих планов. Абас Эрменьи покинул Грецию и обосновался во Франции, где стал активно участвовать в пропагандистской деятельности «Свободной Албании».Лидеры «Свободной Албании» до середины 1950-х годов встречали всестороннюю поддержку со стороны западных государств. Так, лидер комитета Реджеп Красничи считался официальным представителем албанского правительства — до тех пор, пока в 1955 г. Албания не вступила в Организацию Объединенных Наций. В США обосновалась внушительная албанская диаспора, включившая в себя около 15 тысяч эмигрантов из коммунистической Албании. Помимо борьбы против коммунистического правительства в Албании, албанские националисты в эмиграции продолжали ориентироваться на освобождение Косово и Метохии как одну из главных целей албанского националистического движения.В 1966 г. была основана Третья Призренская лига. Напомним, что Первая Призренская лига была создана в 1878 году для противодействия передачи ряда населенных этническими албанцами районов Черногории и Греции. Вторая Призренская лига существовала в годы Второй мировой войны и ставила своей целью объединение населенных албанцами земель в «Великую Албанию». Третья Призренская лига также поставила на повестку дня вопрос о консолидации албанцев не только в пределах Албании, но и на всем Балканском полуострове. В первую очередь, албанских националистов интересовало Косово. Во главе Третьей Призренской лиги встал Джафер Дева, к этому времени плотно сотрудничавший с ЦРУ. Как известно, еще в годы войны Дева стремился опираться на поддержку косоваров и вообще уделял теме Косова большое внимание.Примечательно, что по вопросу о Косово Джафер Дева быстро нашел общий язык с «Сигурими» — спецслужбой коммунистической Албании. Как известно, албанский коммунистический лидер Энвер Ходжа также не был чужд стремлению объединить всех этнических албанцев в составе Албании. Он очень негативно оценивал политику Югославии в Косово и даже когда Иосип Броз Тито предоставил Косово автономию и открыл албанские школы для косоваров, Ходжа продолжал рассуждать о дискриминации албанцев в Косово.Создание Третьей Призренской лиги совпало с уходом с поста министра внутренних дел Югославии Александра Ранковича (1909-1983) — жесткого руководителя, подавлявшего любые сепаратистские поползновения косовских албанцев. В 1969 г. Косово получило статус Автономного края Косово. К этому времени в крае усилились националистические настроения. Их разделяла значительная часть албанской молодежи и интеллигенции. Не обошлось без активной пропаганды албанских эмигрантов, поддерживаемых Западом. Для США и Великобритании поддержка албанского национального движения в Косово представляла собой большой интерес, поскольку албанцы традиционно рассматривались как оппозиция славянскому, а значит и русскому, советскому влиянию на Балканском полуострове. Деятельность националистов в Косово привела к тому, что условия проживания в крае становились все менее комфортными для неалбанцев, особенно для сербов. За двадцать лет с 1961 по 1980 гг. Косово покинули более 90 тысяч сербов и еще свыше 20 тысяч выходцев из Черногории. Хотя экономические факторы также играли важную роль в отъезде сербов, на первом месте все же находились соображения безопасности — активизация албанского национального движения в крае сопровождалась ростом провокаций против сербского населения.В марте — апреле 1981 г. националисты спровоцировали очередную волну массовых беспорядков в Косово, которая закончилась вооруженными стычками косоваров с подразделениями Югославской народной армии. В беспорядках погибли 5 военнослужащих ЮНА и 9 (по официальным данным) косоваров (западные правозащитники называли цифры вплоть до 1000 человек, якобы убитых югославскими спецслужбами). Албанские националисты потребовали немедленного выхода Косово из состава СФРЮ, чем спровоцировали ответные меры со стороны югославских правоохранительных органов и армии.Помимо раскрутки косовской темы, албанские эмигранты занимались и планированием подрывной деятельности против режима Энвера Ходжи. Одним из наиболее знаменитых эпизодов в этой борьбе стала высадка группы Шевдета. 25 сентября 1982 г. группа из четырех человек — Мустафы Шевдета (на фото), Халита Байрами, Сабаудина Хаснедара и Фадиля Кацели — высадилась на Адриатическом побережье Албании. Во главе группы стоял Сабаудин Хаснедар по кличке "Дино" — в прошлом коммунист, оппозиционный Ходже, бежавший в Грецию еще в 1950 г. Однако, в действительности наиболее значимую роль в группе играл Мустафа Шевдет, связанный с действовавшими в странах Западной и Восточной Европы группировками албанской мафии. Однако, о планах Шевдета стало известно албанской контрразведке «Сигурими». В районе побережья были сконцентрированы подразделения армии и сил безопасности общей численностью до 10 тыс. человек. Участников группы нейтрализовали по одиночке. Тем не менее, Шевдету Мустафе удалось выйти из окружения. Он убил нескольких человек, прежде чем 27 сентября 1982 г. его окружили в бывшей мечети деревни Ковач. Шевдет убил хозяина дома и взял в заложники пятерых его дочерей. Несколько часов длилась спецоперация албанского МВД. В конце концов, Шевдет Мустафа был уничтожен в перестрелке.Албанским властям удалось взять живым Халита Байрами (на фото) — бывшего коммуниста, эмигранта, проживавшего прежде в Новой Зеландии и дружившего с лидером группы "Дино".Он дал показания о причастности к высадке ЦРУ США и разведки Югославии, а также о том, что действующий министр обороны Албании Кадри Хазбиу был связан с американской разведкой. Судя по всему, эти показания были продиктованы Байрами специально — после них Кадри Хазбиу сместили и расстреляли, а самого Байрами, что удивительно, не тронули и освободили, депортировав в Новую Зеландию.Падение коммунистического правительства в Албании позволило многим видным деятелям националистической и антикоммунистической эмиграции вернуться на родину. Они были уже пожилыми людьми, но на волне антикоммунистической истерии их встречали чуть ли не как национальных героев. В Албанию вернулся 88-летний Абас Эрменьи, который был избран почетным председателем возрожденной в стране националистической партии «Балли Комбетар».После свержения коммунистов основной целью албанских националистов стало освобождение Косово. В реализации этой цели албанцы, как и прежде, заручились поддержкой США и ряда других западных государств. Албанские националисты, в том числе и эмигранты, сыграли важную роль в формировании албанского национального движения в Косово, которое сыграло ключевую роль в кровопролитном вооруженном конфликте. Что интересно, в создании Армии освобождения Косово принимали практически равнозначное участие как националисты, в том числе профашистского толка, наследовавшие линию «Балли Комбетар», так и радикальные коммунисты — сталинисты.