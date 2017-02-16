«Клин» вбит: между Россией и Ираном пробежала "чёрная кошка"
Неужели американцам уже удалось вбить обещанный «клин» между Тегераном и Москвой? Неужели администрация Трампа быстро и запрягает, и едет? Едва ли. Да и ни к чему Вашингтону вмешиваться. Иран и Россия сумеют прекрасно охладить отношения и без США.
Как известно, визит Дмитрия Рогозина в Иран официально отменили по неким «техническим причинам»: будто бы из-за нарушения «конфиденциальности». Надо полагать, это лишь повод, отговорка. Дело в том, что Иран строит свою стратегию без оглядки на Москву, экономически во многом зависимую от Запада, а Москве самостоятельная стратегия Ирана не нравится. Тегеран, к примеру, не прочь сотрудничать с Вашингтоном и даже закупать в США самолёты, несмотря на новые санкции и на то, что Вашингтон считает Тегеран «страной-террористом номер один». Столь гибкая политика Ирана не вписывается в жёсткие московские шаблоны.
Господин Рогозин отказался комментировать информацию в прессе о несостоявшемся визите в Иран.
«Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать», — цитируют вице-премьера РФ «Вести».
Д. Рогозин должен был возглавить делегацию россиян на переговорах по расширению сотрудничества Москвы и Тегерана в области развития технологий и обороны. По информации «Коммерсанта», вице-премьер решил отменить визит, объяснив это «техническими причинами». Вместе с тем визиты в Иран первого вице-премьера Игоря Шувалова и министра энергетики Александра Новака, по словам правительственных источников, «каких-либо изменений не претерпели».
Ранее агентство «IRNA» со ссылкой на посла Ирана в России Мехди Санаи сообщило, что делегация из России во главе с г-ном Рогозином прибудет в Иран: вице-премьер РФ намеревался встретиться с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сореном Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом. Визит Шувалова, отмечает ТАСС, планируется с целью улучшения экономических и торговых отношений, а также расширения сотрудничества между Ираном и ЕврАзЭС. Что касается главы Минэнерго РФ, то он встретится с министром нефти Ирана Бижаном Зангане и другими официальными лицами. Точные даты визитов не сообщаются.
Источники «Коммерсанта» утверждают, что поводом для резкого шага Рогозина стало оглашение Ираном информации о предстоящем визите: изначально Рогозин просил соблюдать конфиденциальность. Стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», заметил источник в аппарате правительства, например, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнёров на закупку самолётов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями».
Издание напоминает, что недавно, в начале декабря прошлого года, авиакомпания «Iran Air» подписала с корпорацией «Боинг» контракт на поставку восьмидесяти самолётов: пятидесяти «Boeing-737» и тридцати «Boeing-777» в течение десяти лет.
Кроме того, имеется у Ирана и контракт с европейской компанией «Airbus», в котором речь идёт о поставке Ирану ста воздушных судов: сорока шести А320, тридцати восьми А330 и шестнадцати A350 XWB. Совокупная стоимость обоих соглашений приближается к огромной сумме: 30 млрд. долл.
А вот России мало что светит у Ирана: в 2016 году, отмечает «Коммерсант», «Гражданские самолёты Сухого» подписали с одной иранской авиакомпанией «меморандум о взаимопонимании» по поставкам «Sukhoi Superjet 100», но этот документ ни к чему Иран не обязывает. Тут России не повезло: перспективы контракта находятся в руках Минфина США. Если Минфин не разрешит, сделки не будет в принципе, ведь на SSJ-100 устанавливаются американские комплектующие.
Что касается российских военных самолётов, то и тут у Москвы шансов практически нет: тяжёлые истребители Су-30СМ не могут быть проданы Тегерану, поскольку резолюция Совбеза ООН №2231 ограничивает поставку Ирану обычных вооружений, и это означает, что продажа боевых самолётов может осуществляться с предварительного разрешения Совбеза ООН.
Видимо, добавим, этим и объясняется «самолётный» разворот Ирана в сторону США. У России попросту нет той техники, которую в Тегеране могли бы закупить без проблем и проволочек. А вот у Запада техника есть, и Запад с удовольствием её продаст.
Кроме того, Иран использует имеющиеся возможности для давления на Россию с целью выторговывания возможных преференций. Переговоры с сильной позиции — самое обыкновенное дело в международной политике и экономике. И Иран тут ничем не отличается от других игроков, тем более что в последние годы его региональное влияние заметно выросло.
У Ирана есть два способа оказывать давление на Москву.
Во-первых, отмечает Ирина Алкснис в газете «Взгляд», Иран играет на сделке по поставке Ирану российского комплекса С-300. Несмотря на осуществлённую поставку, старая тема по-прежнему представляет собой удобный повод для нажима на Кремль: мол, «вы недостаточно надёжный партнёр».
Во-вторых, Москве для проведения операции в Сирии требуется содействие Тегерана: тут и действия «на земле», и предоставление Ираном своего воздушного пространства. Маршруты стратегических бомбардировщиков проходят как раз через Иран, и уже был случай, когда небо стало причиной публичной ссоры.
Тем временем, добавим, отношения США и Ирана стремительно ухудшаются. По крайней мере, президент Трамп и его команда делают всё возможное для этого. Если Барак Обама, при котором, кстати, «Iran Air» и подписала с «Боингом» самолётный контракт, сделал немало для улучшения отношений с Тегераном в рамках решения «ядерной проблемы», то Дональд Трамп практически свёл все достижения предшественника на нет.
Напомним, 3 февраля Белый дом расширил экономические санкции против Ирана. В американском Минфине заявили, что решение о санкциях связывается с иранской программой по баллистическим ракетам, а также поддержкой Тегераном «Хезболлы».
Что интересно, в Вашингтоне не скрывают своих намерений разорвать стратегический союз между Тегераном и Москвой, совместно действующими в Сирии. Мы уже отмечали на «ВО», что Белый дом собирается вбить «клин» между Москвой и Тегераном. «Клин» подразумевает создание помех дипломатическому и военному сотрудничеству двух государств. «Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — рассказал собеседник из Белого дома «The Wall Street Journal». Команда Трампа полагает, что именно разрыв России с Ираном поможет побыстрее окончить затянувшуюся сирийскую войну (очевидно, добавим, по старому рецепту Х. Клинтон «Асад должен уйти»).
Источник из окружения Трампа откровенно сказал «The Wall Street Journal», что администрация президента желает разорвать как военный, так и дипломатический союз России и Ирана. Вашингтон будет использовать любую возможность, дабы вбить клин между двумя государствами.
И после отмены визита Рогозина, добавим, по поводу которого вице-премьер в своём стиле сказал «чего я буду прессу комментировать», создалось ясное впечатление: клин и вбивать-то не надо, он уже вбит. Его вбила как сама Россия, отказавшаяся поставлять в своё время С-300 Ирану, так и бывшая администрация США в лице президента Обамы, во время которого действовала крайне жёсткая политика санкций в отношении Ирана (часть этих санкций на уровне ООН сохранена до сих пор).
Помимо этого, на возможное сотрудничество России и Ирана влияют и американские санкции против России — это хорошо проявляется в вопросе печальных перспектив контракта по SSJ-100, зависимых от решения Минфина США, потому как на самолёт устанавливаются американские комплектующие, а Минфин США заведует антироссийскими санкциями, накладывающими соответствующие ограничения на поставки таких комплектующих.
О фактическом «кресте» на программе SSJ-100 пресса писала ещё в 2015 году. Ни для кого не секрет, что «Sukhoi SuperJet 100» создавался на базе зарубежных технологий. Иностранные узлы составляют в конечном продукте от 40% (оценка самого производителя) до 80% (данные независимых экспертов). Компания «Гражданские самолёты Сухого» в финансовом отчёте за второй квартал 2015 года, как передавала «Би-би-си», признала риски, связанные с санкциями западных государств против России. Отмечалось, что ужесточение санкций фактически поставит крест на программе SSJ-100.
Для укрепления союза с Ираном у России есть лишь одна возможность: использовать любые вероятные ошибки администрации Д. Трампа. Последний скор на непродуманные решения и заявления и легко находит врагов на международном уровне. Однако даже Трамп, которого трудно считать великим мыслителем, понимает, что отказываться от мирной самолётной сделки с Ираном американцам было бы ни к чему: ведь надо поднимать родную экономику. К тому же это позволит вбить существующий клин между Ираном и Россией поглубже.
А на обиженных воду возят.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru