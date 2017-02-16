09:31 16 февраля

«Клин» вбит: между Россией и Ираном пробежала "чёрная кошка"

«Клин» вбит: между Россией и Ираном пробежала "чёрная кошка"


Неужели американцам уже удалось вбить обещанный «клин» между Тегераном и Москвой? Неужели администрация Трампа быстро и запрягает, и едет? Едва ли. Да и ни к чему Вашингтону вмешиваться. Иран и Россия сумеют прекрасно охладить отношения и без США.

Как известно, визит Дмитрия Рогозина в Иран официально отменили по неким «техническим причинам»: будто бы из-за нарушения «конфиденциальности». Надо полагать, это лишь повод, отговорка. Дело в том, что Иран строит свою стратегию без оглядки на Москву, экономически во многом зависимую от Запада, а Москве самостоятельная стратегия Ирана не нравится. Тегеран, к примеру, не прочь сотрудничать с Вашингтоном и даже закупать в США самолёты, несмотря на новые санкции и на то, что Вашингтон считает Тегеран «страной-террористом номер один». Столь гибкая политика Ирана не вписывается в жёсткие московские шаблоны.


Господин Рогозин отказался комментировать информацию в прессе о несостоявшемся визите в Иран.

«Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать», — цитируют вице-премьера РФ «Вести».

Д. Рогозин должен был возглавить делегацию россиян на переговорах по расширению сотрудничества Москвы и Тегерана в области развития технологий и обороны. По информации «Коммерсанта», вице-премьер решил отменить визит, объяснив это «техническими причинами». Вместе с тем визиты в Иран первого вице-премьера Игоря Шувалова и министра энергетики Александра Новака, по словам правительственных источников, «каких-либо изменений не претерпели».

Ранее агентство «IRNA» со ссылкой на посла Ирана в России Мехди Санаи сообщило, что делегация из России во главе с г-ном Рогозином прибудет в Иран: вице-премьер РФ намеревался встретиться с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сореном Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом. Визит Шувалова, отмечает ТАСС, планируется с целью улучшения экономических и торговых отношений, а также расширения сотрудничества между Ираном и ЕврАзЭС. Что касается главы Минэнерго РФ, то он встретится с министром нефти Ирана Бижаном Зангане и другими официальными лицами. Точные даты визитов не сообщаются.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что поводом для резкого шага Рогозина стало оглашение Ираном информации о предстоящем визите: изначально Рогозин просил соблюдать конфиденциальность. Стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», заметил источник в аппарате правительства, например, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнёров на закупку самолётов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями».

Издание напоминает, что недавно, в начале декабря прошлого года, авиакомпания «Iran Air» подписала с корпорацией «Боинг» контракт на поставку восьмидесяти самолётов: пятидесяти «Boeing-737» и тридцати «Boeing-777» в течение десяти лет.

Кроме того, имеется у Ирана и контракт с европейской компанией «Airbus», в котором речь идёт о поставке Ирану ста воздушных судов: сорока шести А320, тридцати восьми А330 и шестнадцати A350 XWB. Совокупная стоимость обоих соглашений приближается к огромной сумме: 30 млрд. долл.

А вот России мало что светит у Ирана: в 2016 году, отмечает «Коммерсант», «Гражданские самолёты Сухого» подписали с одной иранской авиакомпанией «меморандум о взаимопонимании» по поставкам «Sukhoi Superjet 100», но этот документ ни к чему Иран не обязывает. Тут России не повезло: перспективы контракта находятся в руках Минфина США. Если Минфин не разрешит, сделки не будет в принципе, ведь на SSJ-100 устанавливаются американские комплектующие.

Что касается российских военных самолётов, то и тут у Москвы шансов практически нет: тяжёлые истребители Су-30СМ не могут быть проданы Тегерану, поскольку резолюция Совбеза ООН №2231 ограничивает поставку Ирану обычных вооружений, и это означает, что продажа боевых самолётов может осуществляться с предварительного разрешения Совбеза ООН.

Видимо, добавим, этим и объясняется «самолётный» разворот Ирана в сторону США. У России попросту нет той техники, которую в Тегеране могли бы закупить без проблем и проволочек. А вот у Запада техника есть, и Запад с удовольствием её продаст.

Кроме того, Иран использует имеющиеся возможности для давления на Россию с целью выторговывания возможных преференций. Переговоры с сильной позиции — самое обыкновенное дело в международной политике и экономике. И Иран тут ничем не отличается от других игроков, тем более что в последние годы его региональное влияние заметно выросло.

У Ирана есть два способа оказывать давление на Москву.

Во-первых, отмечает Ирина Алкснис в газете «Взгляд», Иран играет на сделке по поставке Ирану российского комплекса С-300. Несмотря на осуществлённую поставку, старая тема по-прежнему представляет собой удобный повод для нажима на Кремль: мол, «вы недостаточно надёжный партнёр».

Во-вторых, Москве для проведения операции в Сирии требуется содействие Тегерана: тут и действия «на земле», и предоставление Ираном своего воздушного пространства. Маршруты стратегических бомбардировщиков проходят как раз через Иран, и уже был случай, когда небо стало причиной публичной ссоры.

Тем временем, добавим, отношения США и Ирана стремительно ухудшаются. По крайней мере, президент Трамп и его команда делают всё возможное для этого. Если Барак Обама, при котором, кстати, «Iran Air» и подписала с «Боингом» самолётный контракт, сделал немало для улучшения отношений с Тегераном в рамках решения «ядерной проблемы», то Дональд Трамп практически свёл все достижения предшественника на нет.

Напомним, 3 февраля Белый дом расширил экономические санкции против Ирана. В американском Минфине заявили, что решение о санкциях связывается с иранской программой по баллистическим ракетам, а также поддержкой Тегераном «Хезболлы».

Что интересно, в Вашингтоне не скрывают своих намерений разорвать стратегический союз между Тегераном и Москвой, совместно действующими в Сирии. Мы уже отмечали на «ВО», что Белый дом собирается вбить «клин» между Москвой и Тегераном. «Клин» подразумевает создание помех дипломатическому и военному сотрудничеству двух государств. «Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — рассказал собеседник из Белого дома «The Wall Street Journal». Команда Трампа полагает, что именно разрыв России с Ираном поможет побыстрее окончить затянувшуюся сирийскую войну (очевидно, добавим, по старому рецепту Х. Клинтон «Асад должен уйти»).

Источник из окружения Трампа откровенно сказал «The Wall Street Journal», что администрация президента желает разорвать как военный, так и дипломатический союз России и Ирана. Вашингтон будет использовать любую возможность, дабы вбить клин между двумя государствами.

И после отмены визита Рогозина, добавим, по поводу которого вице-премьер в своём стиле сказал «чего я буду прессу комментировать», создалось ясное впечатление: клин и вбивать-то не надо, он уже вбит. Его вбила как сама Россия, отказавшаяся поставлять в своё время С-300 Ирану, так и бывшая администрация США в лице президента Обамы, во время которого действовала крайне жёсткая политика санкций в отношении Ирана (часть этих санкций на уровне ООН сохранена до сих пор).

Помимо этого, на возможное сотрудничество России и Ирана влияют и американские санкции против России — это хорошо проявляется в вопросе печальных перспектив контракта по SSJ-100, зависимых от решения Минфина США, потому как на самолёт устанавливаются американские комплектующие, а Минфин США заведует антироссийскими санкциями, накладывающими соответствующие ограничения на поставки таких комплектующих.

О фактическом «кресте» на программе SSJ-100 пресса писала ещё в 2015 году. Ни для кого не секрет, что «Sukhoi SuperJet 100» создавался на базе зарубежных технологий. Иностранные узлы составляют в конечном продукте от 40% (оценка самого производителя) до 80% (данные независимых экспертов). Компания «Гражданские самолёты Сухого» в финансовом отчёте за второй квартал 2015 года, как передавала «Би-би-си», признала риски, связанные с санкциями западных государств против России. Отмечалось, что ужесточение санкций фактически поставит крест на программе SSJ-100.

Для укрепления союза с Ираном у России есть лишь одна возможность: использовать любые вероятные ошибки администрации Д. Трампа. Последний скор на непродуманные решения и заявления и легко находит врагов на международном уровне. Однако даже Трамп, которого трудно считать великим мыслителем, понимает, что отказываться от мирной самолётной сделки с Ираном американцам было бы ни к чему: ведь надо поднимать родную экономику. К тому же это позволит вбить существующий клин между Ираном и Россией поглубже.

А на обиженных воду возят.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:29
    А вот России мало что светит у Ирана: в 2016 году, отмечает «Коммерсант»,


    Эта газетенка слишком пристрастна в выводах.

    С другой стороны РОССИЯ в свое время сделал пакость ИРАНУ с подачи МЕДВЕДЕВА и я не ожидаю теплых чувств иранцев к нашей стране...как говорится в политике нет друзей есть только интересы страны.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:33
      Источники «Коммерсанта» утверждают
      либеральная пресса. чего от неё ждать ? а по военной технике...иран может наступить на грабли Саддама...
      андрей юрьевич
    2. Ихрек Сегодня, 09:05
      С другой стороны РОССИЯ в свое время сделал пакость ИРАНУ с подачи МЕДВЕДЕВА

      Остаётся надеяться на Путина - виртуоза международной политики, который найдёт способ развязать этот узел. Иран является важным партнёром, значимость которого на ближнем востоке трудно переоценить как с военной так и с экономической, политической и стратегической точки зрения. А Ирану было бы не плохо всё таки уяснить западная цивилизация всегда была враждебной ему и при малейшей возможности уничтожить Иран они это сделают. Может Иран хочет задобрить запад своими действиями, но я уверен запад - это хищник по природе, его не задобришь, ему нельзя верить, ему нельзя доверять. При удобном случае он обязательно растерзает любую страну из числа "не своих", к которой относится Иран, кстати и Россия относится к таковой. Это я знал ещё со школьной скамьи и очень переживал за действия тогдашнего руководства страны во главе с Горбачёвым а затем Ельцина. в 1991 году я учился в 11 классе, когда выбирали Ельцина, мне ёщё не бы 18 лет, но я понимал не искренность Ельцина и всю родню и знакомых агитировал голосовать тогда за Макашова. К сожалению таких как я было мало в итоге победил известно кто и что потом случилось тоже известно. Некоторые скажут не было другого пути. Таким я отвечаю - посмотрите на Китай.
      Ихрек
  2. апро Сегодня, 06:44
    Все правильно ,все сходиться Иран не наш.Иран на сегодня обладает большим суверинететом чем Россия ,своей не последовательной политикой правительство России само загнала себя в тупик,ну поживем посмотрим.
    апро
    1. Ольгович Сегодня, 07:02
      Цитата: апро
      Все правильно ,все сходиться Иран не наш.Иран на сегодня обладает большим суверинететом чем Россия ,своей не последовательной политикой правительство России само загнала себя в тупик,ну поживем посмотрим.


      Иран просто соблюдает свою выгоду -и, объективно, прав ....
      Ольгович
      1. апро Сегодня, 07:19
        Цитата: Ольгович
        Иран просто соблюдает свою выгоду -и, объективно, прав ....

        На Иран западу очень сложно давить,на Россию намного проще ведь подписали разные бумажки с ВТО признали международный арбитраж над российским законодательством и прочими международными вымогателями.Ирану есть с кем сотрудничать на России свет клином не сошелся.
        апро
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:49
    Когда принималось решение совбеза по Ирану нам головой надо было думать , а не попой.
    Дмитрий Потапов
  4. parusnik Сегодня, 06:59
    Ни для кого не секрет, что «Sukhoi SuperJet 100» создавался на базе зарубежных технологий. Иностранные узлы составляют в конечном продукте от 40% (оценка самого производителя) до 80% (данные независимых экспертов).
    ...Вот и икнулось партнерство с Западом..А свое то где.."Хочешь конфетку? А нету.."
    parusnik
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:22
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    есть только интересы страны

    Восток дело тонкое Петруха.Она как капризная старуха.К тому же американцы умеют себя преподнести,умеют торговаться.Тактика кнута,и пряника ,у них доведена до совершенства.Угрозы Трампа в отношении Ирана судя по всему уловка!И они на неё попались.Нам же остаётся продавать то ,что мы умеем очень хорошо продавать.Оружие!
    Мар.Тира
    1. антивирус Сегодня, 08:33
      США оторвут Иран от РФ.
      А Китай не сдадим. Терпеть и работать.
      антивирус
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:38
    Персы не забыли разгром от Александра Македонского? laughing и решили отомстить Европе? Их цивилизации много тысяч лет, почти столько же, сколько Китайской. Вполне могут воспринимать Россию, как случайно и недавно "оцивилизовавшуюся" дикую территорию. laughing
    Да и Рогозин ВЫПАДАЕТ из правительства России. Как то с интеллектом у него - не того...
    Горный стрелок
    1. andj61 Сегодня, 09:08
      Цитата: Горный стрелок
      Да и Рогозин ВЫПАДАЕТ из правительства России. Как то с интеллектом у него - не того...

      Ну, по этому критерию из общего ряда правительства России он, вероятно, и не выпадает... feel Рогозин популист, Путин использовал его недюжинную харизму и при его работе представителем в НАТО, и на посту вице-премьера.Все мы дружно меялись над тем, как Рогозин троллил абсолютно невыразительных чиновников НАТО в Брюсселе. bully Вот только для организации работы в оборонной промышленности не столько харизма требуется, сколько техническая грамотность и способность должным образом организовать работу. А в этом плане у нас далеко не столь безоблачно... hi
      andj61
  7. oracul Сегодня, 07:49
    На войне как на войне, тем более гибридной. И никогда не стоит забывать известную мысль: восток - дело тонкое. Наконец, надо привыкать к тому за что сами боремся - самостоятельность и независимость, учет национальных интересов. Было бы предельно наивным даже допускать, что Иран, испытывавший в течение длительного времени санкции со стороны США, при нашем, мягко скажем, попустительстве в Совбезе ООН, вдруг сходу начнет испытывать некие братские чувства к России. Так что речь может идти всего лишь о временном альянсе при совпадении интересов. И только время и дела покажут насколько серьёзны могут быть отношения между нами.
    oracul
  8. Горменгаст Сегодня, 07:56
    Пор-моему, преждевременно говорить об охлаждении на основании отмены одного визита.

    По гражданским самолетам - может, Иран хочет каким-то образом рассчитаться за них замороженными средствами; их, может, иначе не выцарапать.

    По военным самолетам - тут ничего не поделаешь; проголосовали в ООН.

    А вот по суперджету - могу только поздравить мудрость и дальновидность руководства, использовавшего иностранные комплектующие.

    Также поздравляю авторов многочисленных статей о триумфе суперджета, буквально на всех рынках. am
    Горменгаст
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
    «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями».


    Всё очень даже предсказуемо, вваливаешь в них, а они потом нос воротят... Надо бы немного иранцам поблагодарней быть.
    a.s.zzz888
  10. raid14 Сегодня, 08:27
    Ошибка российской политики по отношению к Ирану, её действия с позиции "большого брата", навязывание предложений и указаний противоречащих иранским интересам.
    Действия санкций и длительная международная изоляция, научила Иран действовать полагаясь исключительно на свои силы.
    Любое давление, политическое, экономическое или информационное (позитивное или негативное), воспринимается иранцами, как вмешательство в их внутреннюю и внешнюю политику.
    Отсюда и вытекают такие резкие иранские развороты в политике и экономике по отношению и к России и к Западу.
    raid14
    1. andj61 Сегодня, 09:01
      Цитата: raid14
      Ошибка российской политики по отношению к Ирану, её действия с позиции "большого брата", навязывание предложений и указаний противоречащих иранским интересам.
      Действия санкций и длительная международная изоляция, научила Иран действовать полагаясь исключительно на свои силы.

      Позиция "большого брата"? stop Россия такой политики не проводила, да и Иран такого бы просто не позволил - у аятолл крайне простая позиция - США - это большой сатана, Россия - малый!
      Также и вызывает большие сомнения посылка автора:
      в Вашингтоне не скрывают своих намерений разорвать стратегический союз между Тегераном и Москвой, совместно действующими в Сирии.

      Какой нафиг стратегический союз? no Россия и Иран являются попутчиками по крайне ограниченному кругу вопросов, в котором они вынуждены сотрудничать. И это вынужденное сотрудничество - результат сильнейшего давления США и на Иран, и на Россию (Сирия также результат этого давления).
      Аятоллы нам стратегическими союзниками не могут быть по определению! Но это не значит, что их противоречия с Западом мы не можем использовать в собственных интересах. hi
      andj61
      1. raid14 Сегодня, 09:13
        На востоке у людей хорошая память, они помнят добро и не забывают предательства. (Как ситуацию с С-300)
        У иранцев предвзятое отношение к России по ситуации в Сирии, они там воюют с 2011, мы пришли позже и по их мнению " примеряем лавры победителей" диктуя свои условия и сирийцам и курдам и Хезболле, без учета предложений и пожеланий Тегерана.
        raid14
        1. andj61 Сегодня, 09:24
          Цитата: raid14
          На востоке у людей хорошая память, они помнят добро и не забывают предательства. (Как ситуацию с С-300)

          Иран никогда не был союзником России, и никогда им не будет. Слишком разные у нас интересы!
          andj61
  11. антивирус Сегодня, 08:31
    Тем временем, добавим, отношения США и Ирана стремительно ухудшаются. По крайней мере, президент Трамп и его команда делают всё возможное для этого
    Иран без этих отношений жил 40 лет
    антивирус
  12. netslave Сегодня, 08:43
    Собственно, чего обижаться-то? Сами покупаем Боинги и Эйрбасы. Нет у нас сейчас гражданского авиастроения.
    netslave
  13. Monster_Fat Сегодня, 08:57
    Иран- мусульманское государство у которого амбиции не меньше, чем у Турции. Россия никогда не рассматривалась Ираном как союзник из-за того что в России сильно еврейское лобби и в Иране совершенно справедливо считают, что Россия будет противником Ирана в его расширении влияния на российскую мусульманскую диаспору.
    Monster_Fat
  14. Siberian Сегодня, 09:23
    Иран не может давить тем, что его войска в наземной операции в Сирии участвуют - т.к. в случае правлении Сирии он автоматически становится целью номер 1.
    Siberian
  15. Flinky Сегодня, 09:23
    Мы тоже умеем бабушку лохматить. А Олегу давно бы уже пора перестать рассматривать геополитику через либерастные сми.
    Flinky

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня