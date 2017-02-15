14:05 15 февраля

Представители «Свободной сирийской армии» приедут на переговоры в Астану

Руководство оппозиционной «Свободной сирийской армии» приняло решение о направлении своей делегации на очередной раунд переговоров в Астану, передает РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

Представители «Свободной сирийской армии» приедут на переговоры в Астану
Представитель ССА Усама Абу Зейд

Небольшая делегация командиров и представителей "Свободной сирийской армии" отправляется в Астану для участия в технических дискуссиях по режиму прекращения огня. Ожидается, что переговоры подготовят почву для переговоров в Женеве,
говорится в сообщении.


При этом в организации заявили, что «с начала объявления режима прекращения огня в Сирии правительственная армия нарушает его условия».

Агентство напоминает, что очередное заседание в рамках процесса по политическому урегулированию ситуации в САР состоится в столице Казахстана 15-16 февраля.

Встреча пройдет в закрытом режиме, но по ее окончании запланирована пресс-конференция. В Астане уже находятся делегации из России и Ирана, а также представители правительства Сирии и ООН. Ожидается прибытие турецкой делегации и переговорщиков от вооруженной оппозиции.

Начало нового раунда переговоров под эгидой ООН в Женеве запланировано на 23 февраля.

Использованы фотографии: РИА Новости. Болат Шайхинов
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Комментарии 21
  1. рич Сегодня, 11:41
    Хорошо бы наконец договорились
    рич
    1. Zoldat_A Сегодня, 11:52
      Цитата: рич
      Хорошо бы наконец договорились

      Я такие лица, как на фотографии в статье, почти 20 лет видел. То в тюрбане, то в "мухаммедке", то ещё в каком малахае... И все эти годы либо сам в них стрелял, либо приказывал стрелять. Не о чем с ними договариваться. Уничтожать их надо....
      Zoldat_A
      1. Монос Сегодня, 11:58
        Цитата: Zoldat_A
        Не о чем с ними договариваться. Уничтожать их надо....

        Приветствую, Алексей.
        Я тоже считаю, что все эти договорённости будут временными. Замирить басурман можно только силой, подавив их волю, уничтожив самых отмороженных.
        Монос
        1. Zoldat_A Сегодня, 12:07
          Доброго дня, Виктор!
          Цитата: Монос
          Замирить басурман можно только силой, подавив их волю, уничтожив самых отмороженных.

          Давно проверено практикой - муслимы из отмороженных умеют дружить и идут на переговоры только тогда, когда знают, что в случае шага влево-вправо будут уничтожены. Психология их так уж сложилась веками - уважают и понимают только силу. А когда с ними начинаешь говорить по-человечески - они это считают слабостью и никаких переговорщиков за людей не считают. Так что, касаемо меня лично, мне проще очередь из АКСа дать, чем тратить время, нервы, а, иногда, и жизни пацанов, на переговоры...
          Zoldat_A
          1. Монос Сегодня, 12:13
            Цитата: Zoldat_A
            Психология их так уж сложилась веками - уважают и понимают только силу.

            Да. Правда Ваша. Я бы ещё отметил, что отдельно взятый индивид может быть вполне адекватным, но стоит им собраться в кучу, как тут же превращаются в наглое, агрессивное существо.
            Монос
            1. Zoldat_A Сегодня, 12:27
              Цитата: Монос
              отдельно взятый индивид может быть вполне адекватным, но стоит им собраться в кучу, как тут же превращаются в наглое, агрессивное существо.

              По своему опыту скажу - это не только муслимов касается. То же самое на Кавказе. То же самое - юго-восточная Азия... Вот только у нас, русских, почему-то никогда этого не видел. А штатники, немцы, французы, кстати, почему-то абсолютно наоборот. У них если боится один, то толпа только умножает страх. Например, сам видел в ГДР, как на дискотеке два наших десантника спокойно, чуть не строем построили человек 30 немцев и спокойно, по очереди, набили им всем рыла. Нет у них, у немцев, такого понятия - "Наших бьют!"... Объяснил, конечно, пацанам, что так себя вести нельзя, рассказал, что для порядка по десятке на губе отчалить придётся, но в неофициальной обстановке сказал, что горжусь ими - так я их воспитывал, так Василий Филипыч завещал....
              Zoldat_A
              1. Монос Сегодня, 12:48
                Цитата: Zoldat_A
                А штатники, немцы, французы, кстати, почему-то абсолютно наоборот. У них если боится один, то толпа только умножает страх.

                Вот это интересное наблюдение. А я всё удивлялся, как это пара сотен наших болельщиков гоняла по Парижу несколько тысяч наглов. Теперь всё встало на свои места. smile
                Монос
                1. Zoldat_A Сегодня, 13:14
                  Цитата: Монос
                  А я всё удивлялся, как это пара сотен наших болельщиков гоняла по Парижу несколько тысяч наглов. Теперь всё встало на свои места.

                  На том стоим. Так учили партия, правительство и Василий Филлипыч... hi
                  Zoldat_A
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:32
                    Алексей , Витя - моё почтение ! hi
                    С интересом следил за вашей беседой не вмешиваясь . И испытывал нешуточную гордость за СССР . Полностью согласен с вами . От себя по теме : если из всей этой разношёрстной толпы бармалеев выделить самых агрессивных и сделать из них сторожевых псов , то оставшиеся бараны не доставят никаких проблем .
                    bouncyhunter
                    1. Монос Сегодня, 13:41
                      Здравствуй, Паша.
                      Ну так, Алексей - человек опытный, заслуженный, битый жизнью. Его взвешенные рассуждения - это не болтовня доморощенных икспердов. Мне тоже интересно его послушать.
                      Монос
                      1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
                        Витя , я уже давно слежу за его комментариями и понял что этот человек много повидал на своём веку . А к словам таких людей я прислушиваюсь с особым вниманием .
                        bouncyhunter
        2. cniza Сегодня, 12:08
          Любые переговоры лучше боевых действий , а передавить можно потом и потихоньку.
          cniza
          1. Монос Сегодня, 12:19
            Цитата: cniza
            Любые переговоры лучше боевых действий , а передавить можно потом и потихоньку.

            Знаете, вот здесь я с Сатановским соглашусь: сначала пусти юшку, а потом разговаривай. Иначе тебя слушать не будут. А если тебя не слушают, то о каких переговорах может идти речь ?
            Монос
    2. vovanpain Сегодня, 11:54
      Цитата: рич
      Хорошо бы наконец договорились

      Да хорошо бы было,Коллега.Но похоже это будет очередной Минск,только для Сирии,так же будут ездить контактные группы,будут что то обсуждать и так же будут стрелять. request
      vovanpain
      1. Монос Сегодня, 12:05
        Цитата: vovanpain
        Но похоже это будет очередной Минск

        В Сирии мы и Асад не связаны условностями, присутствие наше лигитимно и все признают наличие террористов. Свободы для маневра наших дипломатов и военных больше, так что думаю там будет по-другому.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
          Думаю что сирийский "Гордиев узел" будет успешно разрублен раньше украинского .
          bouncyhunter
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:46
        Цитата: vovanpain
        похоже это будет очередной Минск,только для Сирии,так же будут ездить контактные группы,будут что то обсуждать

        И закончится таким же пшиком без музыки, каким закончился Минск... Минск изначально был мёртворождённым договором, потому что НИКОГДА Донецк и Луганск не войдут в состав Украины ни на основе федерализации, ни на какой другой. Всё, умерла так умерла. И сейчас такой же мёртворождённый договор подпишут, введут против России ещё какие-нибудь санкции за его неисполнение, помашут текстом где только можно - от ООН до В.Соловьёва - и ВСЁ.... Дальше - тишина.... То есть, тишина с бумажкой, а стрелять-то не перестанут....
        Zoldat_A
    3. сибиралт Сегодня, 12:23
      Как-то и без Америки обходятся. Похоже, без них лучше договариваться.
      сибиралт
  2. Талгат Сегодня, 11:45
    Россия, Беларусь и Казахстан используют факт разъединения в свою пользу - как бы отдельные страны и как бы приглашаются бородачи и турки на переговоры не в Россию или Иран (которые по факту воюют) а якобы в третью страну Казахстан - который официально не воюет в Сирии. При этом все как бы "забывают что КЗ инициатор интеграции на постсоветской территории и главный военный и политический союзник России - не говоря об ОДКБ и КСОР и общей ПВО и т д) Т е на самом деле Россия принимает эти делегации по сути на " своей территории"

    Тут играют на руку связи КЗ с Турцией - Россия использует нас как площадку где удобно решать дипломатические вопросы

    то же самое когда в Минск приглашали по переговорам по Украине
    Талгат
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    по тихой, по тихой и может быть договорятся до приемлимых условий...
    a.s.zzz888
    1. Zoldat_A Сегодня, 12:51
      Цитата: a.s.zzz888
      по тихой, по тихой и может быть договорятся до приемлимых условий...

      А Вы когда-нибудь о чём-нибудь с муслимами пробовали договориться? С ними хорошо получается договариваться, если я, переговорщик, стою перед ними с АКСом на плече, а позади меня - взвод десантуры, четыре БМДухи и пара танков. Вот тогда переговоры идут НИШТЯК. И условия получаются приемлемые.... И то спиной к ним поворачиваться не советую....
      Zoldat_A

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