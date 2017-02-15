Представители «Свободной сирийской армии» приедут на переговоры в Астану

Небольшая делегация командиров и представителей "Свободной сирийской армии" отправляется в Астану для участия в технических дискуссиях по режиму прекращения огня. Ожидается, что переговоры подготовят почву для переговоров в Женеве,

Руководство оппозиционной «Свободной сирийской армии» приняло решение о направлении своей делегации на очередной раунд переговоров в Астану, передает РИА Новости сообщение пресс-службы организации.говорится в сообщении.При этом в организации заявили, что «с начала объявления режима прекращения огня в Сирии правительственная армия нарушает его условия».Агентство напоминает, что очередное заседание в рамках процесса по политическому урегулированию ситуации в САР состоится в столице Казахстана 15-16 февраля.Встреча пройдет в закрытом режиме, но по ее окончании запланирована пресс-конференция. В Астане уже находятся делегации из России и Ирана, а также представители правительства Сирии и ООН. Ожидается прибытие турецкой делегации и переговорщиков от вооруженной оппозиции.Начало нового раунда переговоров под эгидой ООН в Женеве запланировано на 23 февраля.