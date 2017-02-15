Китай получил от России первую партию Су-35
Стало известно о поставке первой партии новейших российских истребителей Су-35 в Китайскую Народную Республику. По сообщениям Интерфакса, речь идёт о партии, состоящей из четырёх истребителей. Всего же по контракту Китай приобретает у РФ 24 таких самолёта.
В материале говорится о том, что в текущем году планируются поставки и ещё нескольких самолётов Су-35 в рамках того же контракта.
Таким образом, КНР становится первым зарубежным государством, в которое поставляются российские истребители Су-35. Общая стоимость контракта с Народно-освободительной армией Китая оценивается в 2 млрд долларов США.
Поставки Су-35 в Китай снова поднимают вопрос, который в таких случаях часто обсуждается экспертами. Вопрос состоит в том, достаточно ли оснащены новейшими самолётами российские лётные части, чтобы решать вопрос с поставками новейших истребителей зарубежным странам?
Мнений, как всегда, два. Первое – нужно оснастить для начала собственные ВКС. Второе – реализация новых самолётов на экспорт позволяет получать средства на развитие отрасли и увеличения поставок в рамках ГОЗ внутри России.
В материале говорится о том, что в текущем году планируются поставки и ещё нескольких самолётов Су-35 в рамках того же контракта.
Таким образом, КНР становится первым зарубежным государством, в которое поставляются российские истребители Су-35. Общая стоимость контракта с Народно-освободительной армией Китая оценивается в 2 млрд долларов США.
Поставки Су-35 в Китай снова поднимают вопрос, который в таких случаях часто обсуждается экспертами. Вопрос состоит в том, достаточно ли оснащены новейшими самолётами российские лётные части, чтобы решать вопрос с поставками новейших истребителей зарубежным странам?
Мнений, как всегда, два. Первое – нужно оснастить для начала собственные ВКС. Второе – реализация новых самолётов на экспорт позволяет получать средства на развитие отрасли и увеличения поставок в рамках ГОЗ внутри России.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru