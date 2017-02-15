14:06 15 февраля

Китай получил от России первую партию Су-35

Стало известно о поставке первой партии новейших российских истребителей Су-35 в Китайскую Народную Республику. По сообщениям Интерфакса, речь идёт о партии, состоящей из четырёх истребителей. Всего же по контракту Китай приобретает у РФ 24 таких самолёта.

Китай получил от России первую партию Су-35


В материале говорится о том, что в текущем году планируются поставки и ещё нескольких самолётов Су-35 в рамках того же контракта.


Таким образом, КНР становится первым зарубежным государством, в которое поставляются российские истребители Су-35. Общая стоимость контракта с Народно-освободительной армией Китая оценивается в 2 млрд долларов США.

Поставки Су-35 в Китай снова поднимают вопрос, который в таких случаях часто обсуждается экспертами. Вопрос состоит в том, достаточно ли оснащены новейшими самолётами российские лётные части, чтобы решать вопрос с поставками новейших истребителей зарубежным странам?

Мнений, как всегда, два. Первое – нужно оснастить для начала собственные ВКС. Второе – реализация новых самолётов на экспорт позволяет получать средства на развитие отрасли и увеличения поставок в рамках ГОЗ внутри России.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15
  1. Алексей 2016 Сегодня, 12:29
    Ну, чтож... скоро увидим клонов 35-го)))
    Алексей 2016
    1. DMoroz Сегодня, 12:35
      Скорее не клонов, а аналогов с меньшими ТТХ (пока)... А перспективные модули и агрегаты штамповать и ставить на свои точно будут
      DMoroz
      1. cniza Сегодня, 12:49
        А они и так получили с заниженными ТТХ , потому что это экспорт и двигатель , в ближайшем будущим , им не по зубам.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
          Согласен на все 120% . С копированием российских двигателей у китайцев всегда проблемы .
          bouncyhunter
    2. Одиссей Сегодня, 13:18
      Цитата: Алексей 2016
      Ну, чтож... скоро увидим клонов 35-го)))

      Не увидим,вот двигатель возможно попытаются клонировать.
      Одиссей
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:31
    Как могут в год делать 16 Су-35 для ВКС, если в этом году уже пошли поставки в Китай? Всего Киатай получит в этом году 6 единиц. А ВКС получат наверно в этом году от силы 10-12 единиц, вместо 16 по плану.
    Владыка Ситх
    1. Александр романов Сегодня, 12:44
      Цитата: Владыка Ситх
      Как могут в год делать 16 Су-35 для ВКС,

      Сергеи,а их и не делали 12 было,а 16 не помню. А так,вот нашел напросторах инета,на сколько верно судить не могу.И ссылку давать бессмысленно
      В 2017 году — 10 ед, стр.№ 04-07 — 04-16

      В 2018 году — 10 ед, стр.№ 05-11 — 05-20

      В 2019 году — 10 ед, стр.№ 06-15 — 06-20, 07-01 — 07-04

      В 2020 году — 10 ед, стр.№ 07-13 — 07-20, 08-01 — 08-02
      Александр романов
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:48
      Цитата: Владыка Ситх
      Всего Киатай получит в этом году 6 единиц. А ВКС получат наверно в этом году от силы 10-12 единиц, вместо 16 по плану.

      Не совсем так...наши ВКС получат 16 плановых 35-х...на сколько я знаю,Завод в Комсомольске-на Амуре расширяется,дабы повысить производительность.Возможно строится или построен еще один завод по производству СУ-35. До 20 года,в наших ВКС должно быть 96 СУ-35С по заключенному контракту с МО.
      НЕКСУС
  3. Fast_mutant Сегодня, 12:44
    Мне вот интересно, чем мы будем сбивать эти "их" 35-ки "в случае чего"? Надеюсь там стоят закладочки, не позволяющие ИМ валить НАШИ МИГи и СУшки...
    Fast_mutant
    1. Дамир Сегодня, 13:41
      их не потребуется сбивать.... они просто не будут работать при пересечении определенных координат... т.е грубо говоря пересек границу и дальше все... только по солнышку ориентироватся... а про оружие применить и "думать не моги", просто не сработает... 21 век на дворе...
      Дамир
  4. jetfors_84 Сегодня, 12:46
    Были бы деньги , можно было бы сначала себе понастроить. А так приходится держать баланс по возможности.
    jetfors_84
  5. Младший рядовой Сегодня, 13:04
    Цитата: bouncyhunter
    Согласен на все 120% . С копированием российских двигателей у китайцев всегда проблемы .

    С копированием у них проблем нет. А ресурс двигателя они такой изобразить не могут.
    Младший рядовой
  6. Одиссей Сегодня, 13:16
    Цитата: Владыка Ситх
    Всего Киатай получит в этом году 6 единиц.

    График по КНР-4 борта в 2016,10 в 2017,10 в 2018.Всего-24.
    По нашим 98 бортов до 2020 года.Поставлено 58.Осталось 40 на три года.Вполне реально,возможно в 2020-й залезут.
    Одиссей
  7. Монархист Сегодня, 13:32
    "Достаточно ли оснащены новейшими самолетами российские летные части,чтобы решать вопрос с поставками новейших истребителей зарубежным странам?" Так бы вопрос не стоял при :Александр3,товарищей Сталине: вперед себе,а уж потом посмотрим. Сейчас наш бюджет вынуждает"семь раз посчитать", а потом решать.
    Ещё в восьмидесятых, где-то читал,что поставки вооружений за рубеж позволяют:а) пополнять бюджет-самое минимальное,б)"привязывают" партнёра (много плюсов),в)позволяют знать все оружейные новинки.
    Монархист
  8. Волька Сегодня, 13:56
    по-моему ГД РФ давно пора озаботиться и принять федеральный закон ограничивающий продажу за границу новейших образцов вооружений, если их в РФ не налажен серийный выпуск и поставка в российскую армию и флот в достаточном для собственной безопасности количестве, тем более продажу передовых технологий в военной сфере...
    Волька

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня