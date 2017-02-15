Считаю, что этот институт (институт президентства) надо защищать. Вы почему правы - потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент после того, как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован. Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом. У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти.

В сети и средствах массовой информации развернулась дискуссия по поводу предложения, исходящего от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Напомним: Вячеслав Володин озвучил инициативу по поводу возможности принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе и на международной арене. Идея была озвучена после вопроса на встрече студентами и преподавателями университета Иннополис, занимающегося разработками в сфере информационных технологий. В университете Володина спросили, не считает ли он, что сегодня на президента РФ «идёт накат».Вячеслав Володин ответил так:Спикер нижней палаты парламента РФ напомнил, что в США несколько человек были осуждены по статье о защите чести и достоинства президента. Речь идёт о судебных решениях в отношении нескольких американцев, которые публиковали оскорбительные и ложные сведения о Бараке Обаме, когда тот занимал пост президента США.В либеральных СМИ уже успели назвать инициативу о защите института президентства «новым шагом в сторону авторитаризма» в России. Выходит, либеральные СМИ РФ нашли в себе смелость признать, что в США, где такой закон действует давно – авторитарная система власти...