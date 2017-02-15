14:03 15 февраля

О защите чести и достоинства президента РФ

В сети и средствах массовой информации развернулась дискуссия по поводу предложения, исходящего от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Напомним: Вячеслав Володин озвучил инициативу по поводу возможности принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе и на международной арене. Идея была озвучена после вопроса на встрече студентами и преподавателями университета Иннополис, занимающегося разработками в сфере информационных технологий. В университете Володина спросили, не считает ли он, что сегодня на президента РФ «идёт накат».

Вячеслав Володин ответил так:
Считаю, что этот институт (институт президентства) надо защищать. Вы почему правы - потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент после того, как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован. Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом. У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти.


О защите чести и достоинства президента РФ



Спикер нижней палаты парламента РФ напомнил, что в США несколько человек были осуждены по статье о защите чести и достоинства президента. Речь идёт о судебных решениях в отношении нескольких американцев, которые публиковали оскорбительные и ложные сведения о Бараке Обаме, когда тот занимал пост президента США.

В либеральных СМИ уже успели назвать инициативу о защите института президентства «новым шагом в сторону авторитаризма» в России. Выходит, либеральные СМИ РФ нашли в себе смелость признать, что в США, где такой закон действует давно – авторитарная система власти...

Использованы фотографии: Medialeaks
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26
  1. dik-nsk Сегодня, 12:45
    конечно надо, вон, у матрасников фбровка одна только ляпнула против Трампа - сразу на выход с волчьим билетом, а у нас народ, особо с интернетом, совсем разучился "за базар отвечать"
    dik-nsk
    1. Zibelew Сегодня, 12:50
      В мае 1990 года был принят аналогичный закон о защите чести и достоинства президента СССР. Он предусматривал штрафы и исправительные работы, а также до трех лет заключения гражданам, публично оскорбляющим и клевещущим на Михаила Горбачёва, и до шести лет злоумышленникам, делающим это с помощью СМИ.
      Горбачёву не помогло,возникают неприятные ассоциации...
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
        Тагирьян , привет ! hi
        В либеральных СМИ уже успели назвать инициативу о защите института президентства «новым шагом в сторону авторитаризма» в России.

        Я и не сомневался что либерасты завоют и затопают ножками . Им только повод дай . Хотя , им и повод не нужен - сами придумают ! lol
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:04
          Паша,приветствую! hi

          Цитата: bouncyhunter
          Им только повод дай . Хотя , им и повод не нужен - сами придумают !

          Не думаю...либеральное движение в опале ,так что повонять то они могут,но кто их слушать то будет?
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
            Привет , Андрей ! hi
            Не думаю...либеральное движение в опале ,так что повонять то они могут,но кто их слушать то будет?

            Ну как кто - гейропейцы и матрасы ! Либерастам платят из-за лужи именно за то , чтобы воняли почаще и повонючее !
            bouncyhunter
            1. Zibelew Сегодня, 13:36
              Привет Павел! hi Вечно на этом форуме ругают либералов. Да, их надо ругать. Они вредят России. Но кто их держит во власти, как ни президент? Какая польза от Медведева, Кудрина, Грефа и тому подобных?
              Zibelew
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:41
                Если бы я знал ответ на твой вопрос , Тагирьян , то либо сидел в кабинете на Лубянке , либо в какой-нибудь стране у которой нет договора о выдаче , либо в Лефортово , либо (что наиболее вероятно) нырнул на 2 метра под землю ... laughing Кстати , зови меня Паша , привычнее как-то .
                bouncyhunter
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:02
      Цитата: dik-nsk
      конечно надо, вон, у матрасников фбровка одна только ляпнула против Трампа - сразу на выход с волчьим билетом, а у нас народ, особо с интернетом, совсем разучился "за базар отвечать"

      Разговор то идет о защите чести президента НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ. Вспомните как принимали нашего президента в Австралии и что президенты Канады,Австралии и США говорили о ВВП...вспомните заявления и оскорбления Макаки,которые он озвучивал в адрес нашего президента публично...
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
        По поводу защиты чести президента на международной арене думаю так : ляпнул непотребство - получи персональные санкции в ответ .
        bouncyhunter
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 13:23
          Америкосы в таких случаях воруют провинившегося, для суда у себя. Это такая их практика, надо перенимать. Вот немного дела поправим в государстве и , по примеру "исключительных", надо призывать к ответу в суде, в России.
          Ст.пропорщик
        2. AUL Сегодня, 13:28
          Ну, на наши законы за границей, мягко говоря, чихали. Персональные санкции против какого-то журналюги или просто частного лица - даже не смешно. Так что применять его будут, в основном, "для внутреннего пользования". Ну, а практику применения законов вы все прекрасно знаете. Кого угодно можно , при желании, подвести под любую статью и кого угодно можно от любой статьи отмазать. Все зависит от заказа.
          AUL
  2. volot-voin Сегодня, 12:48
    "Демократия" - инструмент для разваливания государств, применяемый мировой элитой. Государства которые оставили вклад в истории были авторитарны, даже если брать такие как древний Рим, Элладу... достаточно жестко управлялись и были централизованы при внешней демократии, сенате, различных Думах, Радах,Вече, парламентах. Попробовали бы в древнем Риме выйти на трибуну и крикнуть что Косул му...к, и посмотрели бы каким способом вас бы стали потом казнить))))
    volot-voin
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:55
      Цитата: volot-voin
      Попробовали бы в древнем Риме выйти на трибуну и крикнуть что Косул му...к, и посмотрели бы каким способом вас бы стали потом казнить))))

      пример Рима-сомнителен...особенно,как впомнишь,.как казну пополняли,с помощью жён сенеторов...
      андрей юрьевич
    2. dik-nsk Сегодня, 13:02
      есть еще хорошее выражение Иосифа Виссарионовича "я считал, что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа"))
      dik-nsk
  3. Lawless Сегодня, 13:00
    Однозначно!!!!
    Либерастов надо утихомирить!Не уважают выбор большинства!!Нападки на президента-это нападки на всю страну!!!
    Lawless
  4. апро Сегодня, 13:04
    Де Голь как-то листая парижские газеты сказал что не видно анекдотов о нем значит его популярность у французов падает.Зачем этот закон????кого он защищает???президента от народа???Ведь есть достаточно юридических методов решения этой проблемы чего ещё надоть? ??
    апро
  5. WildFox Сегодня, 13:05
    Проблема не в законах а в правоприменении. На все территории бывшего СССР законы изумительные и мы должны жить в счастливых государствах. Просто отвлеченный пример , почему людям нападавшим на сотрудников скорых не впаять срок хоть за хулиганство с отягчающими? Может потому что в исполнительной власти дофига решал? hi
    WildFox
  6. raid14 Сегодня, 13:16
    А у нас, что 319 статья УК РФ не работает?
    Или возвращаемся к реанимации 3 главы Уголовного уложения Российской Империи?
    Статьи от 100 до 106 как раз подойдут к данному предложению, придумывать ничего не надо.
    raid14
  7. инженерный Сегодня, 13:16
    Лично мое мнение, думаю так же думают многие, оскорбили президента страны, значит оскорбили народ который возглавляет оскорбленный президент. Народ избирал себе президента и не должно быть так, чтобы каждая шавка, будь она подданная любой страны, тявкала в сторону избранного народом президента.
    инженерный
  8. dzvero Сегодня, 13:21
    Если у президента поддержка народа, то закон не нужен. Если непопулярен, то никакой закон не поможет.
    dzvero
    1. Стропорез Сегодня, 13:28
      Цитата: dzvero
      Если непопулярен, то никакой закон не поможет.

      а нац.гв. на что?
      Стропорез
      1. raid14 Сегодня, 13:32
        "Насильно мил не будешь"- народная мудрость
        raid14
        1. Стропорез Сегодня, 13:35
          Цитата: raid14
          "Насильно мил не будешь"- народная мудрость

          есть ещё мудрость: "любовь зла........."
          Стропорез
          1. raid14 Сегодня, 13:45
            Бояться будут точно, в остальном не уверен.
            Oderint, dum metuant Калигула.
            raid14
  9. KudrevKN Сегодня, 13:24
    Понятно. что жизнь не мед! Однако свои эмоции трэба сдерживать, хотя относительно прэзэдентов "о" ПатрошенкО и ЛукошенкО особенно в последнее время даже у меня, спокойного и интеллигентного человека эмоции зашкаливают "праведным гневом"!? Относительно других известных президентов, включая естественно Владимира Владимировича иногда позволяю себе некоторую вольность называть его на немецкий манер ( память о совместной службе в ГДР) - Вальдемар Вальдемарович или "дядюшка" (его псевдоним для оперативного контакта как куратора "Штази" (контрразведка по линии 2 упра генерала Рогозина КГБ СССР) в Саксонии)..
    KudrevKN
  10. askort154 Сегодня, 13:45
    Я не против закона, но только с примечанием в первом пункте

    * кроме Горбачёва и Ельцна ! negative
    askort154

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня