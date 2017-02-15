Работа русских Су-34 по целеуказанию авианаводчиков в Сирии

В течении несколько последних дней сирийская провинция Даръа стала ареной ожесточённых боёв правительственных войск с джихадистами, воюющими под знаменем исламистской группировки «Тахрир аш-Шам». Российские и сирийские штурмовики, мастерски наводимые на цель авианаводчиками эффективно уничтожают базы и боевую технику джихадистов.Результаты слаженной совместной работы сирийских военных, отвечающих за целеуказание российских самолётов, удалось заснять военным корреспондентам САА.