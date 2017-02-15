20:35 15 февраля

Работа русских Су-34 по целеуказанию авианаводчиков в Сирии

В течении несколько последних дней сирийская провинция Даръа стала ареной ожесточённых боёв правительственных войск с джихадистами, воюющими под знаменем исламистской группировки «Тахрир аш-Шам». Российские и сирийские штурмовики, мастерски наводимые на цель авианаводчиками эффективно уничтожают базы и боевую технику джихадистов.

Результаты слаженной совместной работы сирийских военных, отвечающих за целеуказание российских самолётов, удалось заснять военным корреспондентам САА.




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Комментарии 2
  1. НЕКСУС Сегодня, 19:10
    Ну что тут скажешь...ролик малоинформативный,но видно,что работают наши ребятки.
    НЕКСУС
  2. Evgenijus Сегодня, 20:14
    Не все можно показывать, как бородачей "подсвечивают", потому и малоинформативный ролик ...
    Evgenijus

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