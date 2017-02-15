Работа русских Су-34 по целеуказанию авианаводчиков в Сирии
В течении несколько последних дней сирийская провинция Даръа стала ареной ожесточённых боёв правительственных войск с джихадистами, воюющими под знаменем исламистской группировки «Тахрир аш-Шам». Российские и сирийские штурмовики, мастерски наводимые на цель авианаводчиками эффективно уничтожают базы и боевую технику джихадистов.
Результаты слаженной совместной работы сирийских военных, отвечающих за целеуказание российских самолётов, удалось заснять военным корреспондентам САА.
Результаты слаженной совместной работы сирийских военных, отвечающих за целеуказание российских самолётов, удалось заснять военным корреспондентам САА.