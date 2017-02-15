14:09 15 февраля

В США испытаны новые корректируемые бомбы

Компании Textron Systems провела очередной этап испытаний корректируемых бомб G-CLAW, которые успешно поразили подвижные цели, сообщает Warspot.

В США испытаны новые корректируемые бомбы
Бомбы G-CLAW под крылом штурмового самолета Scorpion.

Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. «В ходе тестирования несколько G-CLAW были сброшены с легкого одномоторного турбовинтового самолета общего назначения Cessna Caravan. Бомбы успешно поразили статические и подвижные цели, находившиеся на расстоянии более 2 км от точки сброса. При этом отклонение от точки прицеливания составило не более 1 м, в том числе, и при поражении подвижных целей», – говорится в материале.


По словам генерального менеджера программы G-CLAW Брайана Синкевича, «благодаря тройной системе наведения новая авиабомба способна эффективно работать против статических и подвижных целей».

Сообщается, что в боеприпасе используется боеголовка, включающая в себя «инерциальную, спутниковую, а также полуактивную лазерную системы наведения».

По данным разработчиков, бомба оснащена взрывателем с несколькими режимами работы, в том числе, с устанавливаемой высотой подрыва.

G-CLAW корректирует свой полет благодаря системе оперения и может пролететь до 15 км от точки сброса до цели. «Боеприпас массой менее 23 кг (боевая часть – 9 кг) обеспечивает поражение живой силы и легкобронированной бронетехники на площади, сравнимой с футбольным полем, и по этому показателю превосходит 450-кг осколочно-фугасную авиабомбу», – рассказали в компании.



Другая особенность G-CLAW – возможность сброса практически с любых воздушных средств, в т.ч. с беспилотников, вертолетов и легких самолетов.

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 13
  1. barclay Сегодня, 13:23
    Хорошая и дорогая, вероятно, игрушка. Хорошая в смысле заявленной универсальности применения. Только вот я сомневаюсь, что 9 кг ВВ может поразить площадь "футбольного поля". Тут явно какое то преувеличение.
    barclay
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
      Я вот тоже по этому поводу репу чешу ... Чего же матрасы туда запихондрили ... request
      bouncyhunter
    2. Монос Сегодня, 13:47
      Цитата: barclay
      Только вот я сомневаюсь, что 9 кг ВВ может поразить площадь "футбольного поля".

      Скорее всего такое возможно при подрыве на высоте и шрапнельной начинке или сегментной оболочке БЧ.
      Монос
  2. Арон Заави Сегодня, 13:24
    Это нароботки для легкого штурмовика. В условиях военных конфликтов "малой интенсивности" такая машина обязательно появится.
    Арон Заави
  3. Fregate Сегодня, 13:27
    «Боеприпас массой менее 23 кг (боевая часть – 9 кг) обеспечивает поражение живой силы и легкобронированной бронетехники на площади, сравнимой с футбольным полем, и по этому показателю превосходит 450-кг осколочно-фугасную авиабомбу»

    Да ладно. Что же за БЧ у нее?
    Fregate
    1. Вадим237 Сегодня, 13:43
      Ядерная, малой мощности - 0.01 килотонны.
      Вадим237
  4. ИванДМБ89 Сегодня, 13:28
    генерального менеджера программы G-CLAW Брайана Синкевича

    во Борька Сенкевич, родственник нашего кино-путешественника всплыл!
    Молодец, устроился! надеюсь родину не забудет! )))
    ИванДМБ89
  5. Рабинович Сегодня, 13:39
    Хорошая бомба, надо Израилю таких прикупить.
    Рабинович
    1. Вадим237 Сегодня, 13:45
      Деньги на это вам сам производитель выделяет - США.
      Вадим237
    2. AUL Сегодня, 13:45
      А чего не самим смастерить?
      AUL
  6. WildFox Сегодня, 13:47
    Цитата: barclay
    Хорошая и дорогая, вероятно, игрушка. Хорошая в смысле заявленной универсальности применения. Только вот я сомневаюсь, что 9 кг ВВ может поразить площадь "футбольного поля". Тут явно какое то преувеличение.

    Думаю недописали , что по живой силе при подрыва на высоте. Вполне реально если учесть что большая часть осколков обычных бомб уходит вверх. hi
    WildFox
  7. Altona Сегодня, 14:06
    Всё это хорошо и замечательно, стоимость озвучьте пожалуйста. По-моему, есть средства более дешевые и не менее эффективные.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 14:07
    Цитата: Монос
    Скорее всего такое возможно при подрыве на высоте и шрапнельной начинке или сегментной оболочке БЧ.

    ------------------------
    И скока там шрапнельной начинки? Или там такая шрапнель, что сравнима с утиной дробью?
    Altona

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