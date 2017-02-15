В США испытаны новые корректируемые бомбы
Компании Textron Systems провела очередной этап испытаний корректируемых бомб G-CLAW, которые успешно поразили подвижные цели, сообщает Warspot.
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. «В ходе тестирования несколько G-CLAW были сброшены с легкого одномоторного турбовинтового самолета общего назначения Cessna Caravan. Бомбы успешно поразили статические и подвижные цели, находившиеся на расстоянии более 2 км от точки сброса. При этом отклонение от точки прицеливания составило не более 1 м, в том числе, и при поражении подвижных целей», – говорится в материале.
По словам генерального менеджера программы G-CLAW Брайана Синкевича, «благодаря тройной системе наведения новая авиабомба способна эффективно работать против статических и подвижных целей».
Сообщается, что в боеприпасе используется боеголовка, включающая в себя «инерциальную, спутниковую, а также полуактивную лазерную системы наведения».
По данным разработчиков, бомба оснащена взрывателем с несколькими режимами работы, в том числе, с устанавливаемой высотой подрыва.
G-CLAW корректирует свой полет благодаря системе оперения и может пролететь до 15 км от точки сброса до цели. «Боеприпас массой менее 23 кг (боевая часть – 9 кг) обеспечивает поражение живой силы и легкобронированной бронетехники на площади, сравнимой с футбольным полем, и по этому показателю превосходит 450-кг осколочно-фугасную авиабомбу», – рассказали в компании.
Другая особенность G-CLAW – возможность сброса практически с любых воздушных средств, в т.ч. с беспилотников, вертолетов и легких самолетов.
Бомбы G-CLAW под крылом штурмового самолета Scorpion.
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. «В ходе тестирования несколько G-CLAW были сброшены с легкого одномоторного турбовинтового самолета общего назначения Cessna Caravan. Бомбы успешно поразили статические и подвижные цели, находившиеся на расстоянии более 2 км от точки сброса. При этом отклонение от точки прицеливания составило не более 1 м, в том числе, и при поражении подвижных целей», – говорится в материале.
По словам генерального менеджера программы G-CLAW Брайана Синкевича, «благодаря тройной системе наведения новая авиабомба способна эффективно работать против статических и подвижных целей».
Сообщается, что в боеприпасе используется боеголовка, включающая в себя «инерциальную, спутниковую, а также полуактивную лазерную системы наведения».
По данным разработчиков, бомба оснащена взрывателем с несколькими режимами работы, в том числе, с устанавливаемой высотой подрыва.
G-CLAW корректирует свой полет благодаря системе оперения и может пролететь до 15 км от точки сброса до цели. «Боеприпас массой менее 23 кг (боевая часть – 9 кг) обеспечивает поражение живой силы и легкобронированной бронетехники на площади, сравнимой с футбольным полем, и по этому показателю превосходит 450-кг осколочно-фугасную авиабомбу», – рассказали в компании.
Другая особенность G-CLAW – возможность сброса практически с любых воздушных средств, в т.ч. с беспилотников, вертолетов и легких самолетов.
Использованы фотографии: defence-blog.com