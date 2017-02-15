Болгарские истребители будет ремонтировать корпорация «МиГ»

Болгария не отказалась от ремонта наших самолетов. У нас в конце прошлого года был подписан ряд соглашений, контрактов с ВВС Болгарии. Поэтому мы с ними сотрудничаем,

ВВС Болгарии продолжили сотрудничество с российской корпорацией «МиГ», подписав в конце прошлого года несколько договоров о ремонте своих истребителей одноименной марки, передает ТАСС сообщение главы корпорации Ильи Тарасенко.сказал Тарасенко агентству.Издание напоминает, что в конце 2015-го болгарский парламент ратифицировал соглашение с Польшей о ремонте истребителей МиГ-29 российского производства. Невзирая на протесты корпорации «МиГ» болгарская сторона отремонтировала в Польше 6 истребителей, заплатив более 6 млн. евро.В ноябре 2016 г болгарская военная прокуратура обвинила и.о. министра обороны страны Николая Ненчева в препятствовании сотрудничеству с российской корпорацией. По данным правоохранителей, Ненчев «хранил договоры с РСК "МиГ" в сейфе и не предпринимал никаких действий по их выполнению».