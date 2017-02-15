14:04 15 февраля

Болгарские истребители будет ремонтировать корпорация «МиГ»

ВВС Болгарии продолжили сотрудничество с российской корпорацией «МиГ», подписав в конце прошлого года несколько договоров о ремонте своих истребителей одноименной марки, передает ТАСС сообщение главы корпорации Ильи Тарасенко.

Болгарские истребители будет ремонтировать корпорация «МиГ»


Болгария не отказалась от ремонта наших самолетов. У нас в конце прошлого года был подписан ряд соглашений, контрактов с ВВС Болгарии. Поэтому мы с ними сотрудничаем,
сказал Тарасенко агентству.


Издание напоминает, что в конце 2015-го болгарский парламент ратифицировал соглашение с Польшей о ремонте истребителей МиГ-29 российского производства. Невзирая на протесты корпорации «МиГ» болгарская сторона отремонтировала в Польше 6 истребителей, заплатив более 6 млн. евро.

В ноябре 2016 г болгарская военная прокуратура обвинила и.о. министра обороны страны Николая Ненчева в препятствовании сотрудничеству с российской корпорацией. По данным правоохранителей, Ненчев «хранил договоры с РСК "МиГ" в сейфе и не предпринимал никаких действий по их выполнению».

Использованы фотографии: Георгий Петков/ /i-korotchenko.livejournal.com
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Комментарии 11
  1. AUL Сегодня, 13:47
    Мы для члена НАТО будем чинить истребители?! Однако...
    AUL
    1. barclay Сегодня, 13:55
      ВВС Болгарии продолжили сотрудничество с российской корпорацией «МиГ»
      Это до тех пор, пока в БрЮсселе об этом не задумались. А как задумаются, так на этом все сотрудничество и прекратится. Чай, оно не в первый раз.
      Но самое главное для нас то, что бы ни каких "в долг". Только предоплата!
      barclay
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:04
        ВВС Болгарии продолжили сотрудничество с российской корпорацией «МиГ»

        Что , братушки , припекло ? А что же вам НАТО ваше самолётов новых не подсеет в виде военной помощи ?
        bouncyhunter
    2. Громобой Сегодня, 13:56
      Да какое они НАТО,взяли их туда ,чтобы не разбежались.Посмотрите какие мы марки выпускаем с членом НАТО.)))
      Громобой
      1. barclay Сегодня, 14:01
        Не разбежались, и служат "делу НАТО" верой и правдой, перекрывая свое воздушное пространство для наших самолетов в самый ответственный момент уже не один раз.
        barclay
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:50
    Надо сделать так,что бы они развалились в воздухе!Существенно сократив из моторесурс!
    Мар.Тира
  3. рич Сегодня, 13:51
    Мы им «МиГ»и собираемся ремонтировать, а они нам "южный поток" неплохо "отремонтировали". Ну и что, что они в НАТО, главное они же нам братушки
    подряд две мировые войны против нас воевали - С кем не бывает, Бог им судья, главное они же нам братушки
    рич
  4. avt Сегодня, 13:55
    Невзирая на протесты корпорации «МиГ» болгарская сторона отремонтировала в Польше 6 истребителей, заплатив более 6 млн. евро.
    wassat bully Какие ,,протесты"??? Гарантию МиГ на такой ремонт не даёт и все-е-е-е. Все притензии к себе. Ну вот ,,братушки " круг нарезали и всё таки решили - понты в ,,солидарности НАТОвской" хорошо , а жизнь дороже.
    avt
  5. Бомба Сегодня, 13:56
    Видать пшеки так наремонтировали что пилоты теперь как камикадзе летают....
    Бомба
    1. V.ic Сегодня, 14:00
      Цитата: Бомба
      пшеки так наремонтировали что пилоты теперь как камикадзе летают.

      ...капитализьм, батенька, распил "бабла"! recourse
      V.ic
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:59
    А чего не с укроиной заключили контракт? fool Они бы вас избавили от самолетов -в смысле после их ремонта вашей авиации было бы противопоказано небо! !! lol
    Изгоняющий либероидов

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