На Западе выявили ложь Киева о росте ВВП Украины в 2016

Если для расчётов ВВП Украины использовать статистику внешней торговли Нацбанка, а не Укрстата (подконтрольного правительству Украины), то в 2016 году экономика не выросла на 2,2%, а наоборот — упала на 4,2%. По данным НБУ, внешняя торговля Украины в 2016 году была дефицитной — около 5,581 млрд долларов США: экспорт - 45,917 млрд долларов США и импорт - 51,498 млрд долларов. Разница реальности и того, что представил Госстат на основании данных правительства — 6,4%!

Западные эксперты выявили махинации в итоговой финансовой отчётности украинского правительства. Речь идёт о данных кабмина Украины о «росте ВВП». По заявлениям представителей кабинета министров «незалежной» от начала 2016 года, украинская экономика должна была вырасти не более чем на 1,1%. Затем (к середине года) прогноз был озвучен уже на уровне 1,8-2%. Однако правительство Украины решило добавить энтузиазма и объявило, что украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2%. Украинские СМИ тут же отреагировали, с пафосом заявив, что это «на уровне среднеевропейских показателей», приведя в пример Швецию. Там тоже около 2,2% экономического роста.Однако западные эксперты опускают украинское правительство, Укрстат и отдельные украинские СМИ с небес на землю. В частности, ведущий менеджер крупной инвестиционной компании Эрик Найман (после целой серии публикаций на ту же тему в западных СМИ) в Фейсбуке пишет о том, что правительство Гройсмана занимается манипуляциями, представляя не соответствующие действительности данные о якобы росте ВВП Украины на 2,2% в год.Перевод фрагмента заявления Эрика Наймана, опубликованного в ряде СМИ и сетевых порталов (как российских, так и украинских):Украинский портал УНИАН , который обычно вторит данным правительства Украины, вынужден признать, что публикации Наймана и западных экспертов в СМИ больше похожи на правду, нежели публикации правительственных источников г-на Гройсмана.На Западе задаются вопросом, для чего украинскому кабмину понадобилось идти на явное завышение цифр. Ответ на самом деле прост. Во-первых, Гройсман таким образом пытается добыть для себя политические баллы. Во-вторых, у Украины есть соглашение с кредиторами о выплате долга из средств, которые появляются в случае роста ВВП. Отдельные эксперты на самой Украине считают, что ложь о росте ВВП понадобилась кабмину, чтобы «перевести стрелки» в связи с плачевным состоянием дел в экономике на тех самых кредиторов (например, МВФ), которые теперь вправе потребовать начала выплат по долгам, не дожидаясь 2019 года. Идея такова: денег в казне нет, так как их нужно выплачивать кредиторам, чтобы те дали Украине новые кредиты.