17:34 15 февраля

На Западе выявили ложь Киева о росте ВВП Украины в 2016

Западные эксперты выявили махинации в итоговой финансовой отчётности украинского правительства. Речь идёт о данных кабмина Украины о «росте ВВП». По заявлениям представителей кабинета министров «незалежной» от начала 2016 года, украинская экономика должна была вырасти не более чем на 1,1%. Затем (к середине года) прогноз был озвучен уже на уровне 1,8-2%. Однако правительство Украины решило добавить энтузиазма и объявило, что украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2%. Украинские СМИ тут же отреагировали, с пафосом заявив, что это «на уровне среднеевропейских показателей», приведя в пример Швецию. Там тоже около 2,2% экономического роста.

Однако западные эксперты опускают украинское правительство, Укрстат и отдельные украинские СМИ с небес на землю. В частности, ведущий менеджер крупной инвестиционной компании Эрик Найман (после целой серии публикаций на ту же тему в западных СМИ) в Фейсбуке пишет о том, что правительство Гройсмана занимается манипуляциями, представляя не соответствующие действительности данные о якобы росте ВВП Украины на 2,2% в год.

На Западе выявили ложь Киева о росте ВВП Украины в 2016



Перевод фрагмента заявления Эрика Наймана, опубликованного в ряде СМИ и сетевых порталов (как российских, так и украинских):

Если для расчётов ВВП Украины использовать статистику внешней торговли Нацбанка, а не Укрстата (подконтрольного правительству Украины), то в 2016 году экономика не выросла на 2,2%, а наоборот — упала на 4,2%. По данным НБУ, внешняя торговля Украины в 2016 году была дефицитной — около 5,581 млрд долларов США: экспорт - 45,917 млрд долларов США и импорт - 51,498 млрд долларов. Разница реальности и того, что представил Госстат на основании данных правительства — 6,4%!


Украинский портал УНИАН, который обычно вторит данным правительства Украины, вынужден признать, что публикации Наймана и западных экспертов в СМИ больше похожи на правду, нежели публикации правительственных источников г-на Гройсмана.

На Западе задаются вопросом, для чего украинскому кабмину понадобилось идти на явное завышение цифр. Ответ на самом деле прост. Во-первых, Гройсман таким образом пытается добыть для себя политические баллы. Во-вторых, у Украины есть соглашение с кредиторами о выплате долга из средств, которые появляются в случае роста ВВП. Отдельные эксперты на самой Украине считают, что ложь о росте ВВП понадобилась кабмину, чтобы «перевести стрелки» в связи с плачевным состоянием дел в экономике на тех самых кредиторов (например, МВФ), которые теперь вправе потребовать начала выплат по долгам, не дожидаясь 2019 года. Идея такова: денег в казне нет, так как их нужно выплачивать кредиторам, чтобы те дали Украине новые кредиты.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 60
  1. Горменгаст Сегодня, 14:19
    Говорят, что на этом хитрости не заканчиваются; они еще и экономику ЛДНР в своем составе учитывают и даже совершенно непонятным образом, Крым. laughing

    Тут уместен интернет-мем - отрицательные темпы роста. laughing
    Горменгаст
    1. Монос Сегодня, 14:38
      Цитата: Горменгаст
      Говорят, что на этом хитрости не заканчиваются; они еще и экономику ЛДНР в своем составе учитывают и даже совершенно непонятным образом, Крым. laughing

      Тут уместен интернет-мем - отрицательные темпы роста. laughing

      smile Не важно как. Главное, чтобы красиво было!
      Монос
      1. PatriotRU Сегодня, 15:06
        Сколько вам лет, боже, может хватит постить подобные фотки. У нас тоже таких кадров хватает. Подделка показателей ВВП нормальное являние для большинства стран, включая нашей страны.
        PatriotRU
        1. cniza Сегодня, 15:20
          Это скромно называется - разные методики подсчета , а если посчитать " правильно " то всегда будет рост.
          cniza
        2. Монос Сегодня, 15:31
          Цитата: PatriotRU
          Сколько вам лет,

          Могу с Вами поделиться. И чем Вас фотка не устраивает? Вполне адекватная иллюстрация украинского абсурда. А если Вы желаете серьёзно обсуждать то, что воспринимать серьёзно не возможно, пройдите мимо. Я не обижусь.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:44
            Витя , меньше внимания на таких патриотов без флага , дружище . Но как же весело запад начал опускать стульчак в лице Поросёнки ! Ему впору удолбаться вусмерть и улетать в другую галактику ... lol
            bouncyhunter
            1. PatriotRU Сегодня, 16:14
              Вы понимаете что унижаете не само правительство, а обычных граждан которые живут там. Своими детскими выходками вы отворачиваете от себя лояльно настроенных украинцев. Ведь завтра украинские Националисты каждые ваши цитаты растащат по новостным сайтам и настроят против вас неокрепшие умы.
              PatriotRU
              1. Монос Сегодня, 16:35
                Цитата: PatriotRU
                Вы понимаете что унижаете не само правительство, а обычных граждан которые живут там.

                Вы мне льстите. Хотел бы я посмотреть на человека, который вздумает меня цитировать. belay
                А что касается существа вопроса... Все адекватные украинцы уже в ЛДНР, или России. А те не многие адекватные, которые не смогли уехать, воспринимают всё адекватно. Там остались только "кастрюли". И вот их судьба меня ничуть не волнует. И их отношение ко мне и моей стране меня ничуть не волнует. И я не собираюсь сыпать сахар в их горькую похлёбку, которую они сами и сварили и жалеть я их не собираюсь. Они сами выбрали своё будущее. Может Вам запостить фотографии как они передавали по цепочке булыжники для забрасывания "Беркута" и разливали бензин по бутылкам? Или выложить видео, где детки, о которых Вы беспокоитесь, скачут с речёвкой: "Москаляку на гиляку" ? Вам перевести эту речёвку? Вы эти либеральные сопли оставьте себе. Здесь люди достаточно взрослые, чтобы трезво оценивать ситуацию.
                Монос
                1. PatriotRU Сегодня, 17:11
                  Как раз таки Нет, там остались СОВЕТСКИЕ пенсионеры, которые в ЛНР и ДНР и тем более России не нужные. Наше правительство не знает как от своих избавится, думаете им нужные Украинские? Там много адекватных украинцев, не все могут , взять и все бросить и уехать. Кто их тут будет ждать, встречать, обустраивать, ВЫ? Если вы имеете чуточку разума вы поймете меня. Более того вам бы понравилось если бы они с нашим же флагом так поступали и обзывали нас также? Начните с себя, и поменьше негатива нашим славянским братьям.
                  PatriotRU
                  1. Монос Сегодня, 17:19
                    Цитата: PatriotRU
                    Более того вам бы понравилось если бы они с нашим же флагом так поступали и обзывали нас также?

                    Вы разве не поняли, что это УКРАИНКА запостила селфи с УКРАИНСКИМ флагом ? Она решила, что это патриотично и эротично. Ну Вы даёте !
                    Монос
              2. Шарапов Сегодня, 16:49
                Унижение граждан правительством (которое они избрали) - это пенсия 40 у.е., и еще многое другое, что происходит в укробандеровщине - перечислять устанешь. А злоупотребление флагом - это у них в крови, никого вы этим там не удивите - помойки жовто-блакитные сам наблюдал.
                Шарапов
                1. PatriotRU Сегодня, 17:14
                  Господин Шарапов, Наше правительство тоже над нашими пенсионерами, инвалидами и ветеранами издевается, давайте не будем. То что у них в правительстве гиены сидят они тоже не виноваты. Также как и мы не виноваты что нами сейчас рулят Единная Россия и Олигархи (ЧУБАЙС и т.д). Извините меня, наши сограждане когда под градусом , и не такое вытворяют, нельзя же поголовно всех обобщать
                  PatriotRU
  2. Ростов Папа Сегодня, 14:19
    Словами классиков.
    Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами....
    Ростов Папа
  3. Александр романов Сегодня, 14:22
    Может Гроисман не ошибся,а просто ковыряясь в бумагах,перепутал свои банковский счет с отчетом бюджета ВВП Украины.
    Александр романов
    1. роман66 Сегодня, 14:50
      вообще наивность запада поражает - всерьез украм верят?
      роман66
    2. PatriotRU Сегодня, 15:09
      Александр, меня удивляет просто ваша страстная ярость над ними шутить. Ведь если все незаконные деньги которые украли наши чиновники вернуть в бюджет, наш кризис закончится и мы на один уровень с Германией встанем)))
      PatriotRU
      1. Александр романов Сегодня, 15:56
        Цитата: PatriotRU
        Александр, меня удивляет просто ваша страстная ярость над ними шутит

        Иди троль на другой саит.
        Александр романов
  4. Б.Т.В. Сегодня, 14:23
    Эрик " попал"! Сейчас сделают " невъездным агентом Кремля".
    Б.Т.В.
  5. рич Сегодня, 14:23
    Украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2% как в Швеции

    Идея такова: денег в казне нет, так как их нужно выплачивать кредиторам, чтобы те дали Украине новые кредиты.

    Это не вранье, а железная логика (автор видимо Кличко) "украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2% как в Швеции, потому что у нас флаги одной расцветки"
    рич
    1. volodya Сегодня, 15:14
      Цитата: рич
      Украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2% как в Швеции

      Идея такова: денег в казне нет, так как их нужно выплачивать кредиторам, чтобы те дали Украине новые кредиты.

      Это не вранье, а железная логика (автор видимо Кличко) "украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2% как в Швеции, потому что у нас флаги одной расцветки"

      Даёшь Кличка в президенты Украины!
      volodya
      1. рич Сегодня, 15:28
        Мне больше нравится из интервью:
        Корреспондент: -А как вас друзья называют?
        Кличко: -Когда мы поженились жена взяла мою фамилию - Теперь я просто Виталя

        Вот ведь бабы какие бывают!
        рич
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:24
    Кто то на западе прозрел, или просто ложь из Киева порядком надоела?
    Изгоняющий либероидов
    1. okko077 Сегодня, 14:42
      Я видел этот отчёт по ящику. В Укропии всё привязвно к $.После "перемоги" $ скакнул более чем в 2 раза, а минимальную зарплату подняли менее чем в 2 раза и только вчера, это при многократном повышении коммунальных платежей.А пенсии остались те же. Все бреши закрывают печатным станком, и украденные деньги в Приват банке тоже. И эта маланская рожа говорит в прямом эфире, что всё в Окраине улучшается, иначе ,как бы они повысили минимальную зарплату?!.. Вы знаете главного спонсора свидомитов? Это ЯПОНИЯ. Она опять в начале года подарила им более 2 лярдов $ на войну...
      okko077
      1. Товарищ_Сталин Сегодня, 16:05
        Бакс скакнул в 3,5 раза - с 8 до 28 гривней за бакс, о каком двукратном росте вы говорите?
        Товарищ_Сталин
        1. okko077 Сегодня, 16:35
          C 12 до 27, 8 было когда?
          okko077
          1. Шарапов Сегодня, 17:00
            В начале 2014 было 8 грин за доллар. А гривня стоила 4 рубля. Теперь это для них как сон.
            Шарапов
  7. Винни76 Сегодня, 14:25
    Немцы тоже молодцы. Вначале устанавливают квоты для Украины, а потом делают круглые глаза типа дефицит внешней торговли. Их Франкенштейн - пущай сами и кормят, нефига отлынивать.
    Винни76
  8. kouldoom Сегодня, 14:26
    Меня удивляет сам факт как ну как самая развитая республика СССР, можно сказать 2 Франция скатилась по уровню развития к странам Африки.
    kouldoom
    1. PatriotRU Сегодня, 15:12

      Не особо Россия и Казахстан далеко ушли)
      PatriotRU
      1. Максим Шелудяков Сегодня, 15:42
        Во первых Мрот у нас повысили, а во вторых Мрот получает ну может дворник за уборку 4-5 подьездов или сторож ночь-через- три. Вы хотите сказать, что дворник во Франции получает 1500€?
        Максим Шелудяков
        1. PatriotRU Сегодня, 16:20
          Если не больше))) Думаете почему Арабы и другие эмигранты туда стремятся) Просто у нас средняя пенсия равняется 13000 руб. Если убрать коммунальные платежи, лекарства и одежду, остается около 7000 рублей. 7000 мы разделим на 60 (курс рубля к доллару) и на 30 дней , у нас выходит 3,88 доллара в день на еду. Официально в ООН , если на человека в день на еду уходит меньше 2 долларов, он считается нищим. Наши пенсионеры почти что нищие. Пища для размышление для вас
          PatriotRU
          1. Максим Шелудяков Сегодня, 16:48
            Вы бы, молодой человек, все ж таки методичечку бы тут не цитировали, не тот ресурс. 3.88 и 2 это практически вдвое. Смотрю на свою маму - пенсия 19000, работала медсестрой, фельдшером . Коммуналку естественно плачу сам. Не вижу нищеты, хоть сто графиков приведите. Вот путевку дали в профилакторий. Бесплатно. Летом на юг поедет.
            Максим Шелудяков
            1. PatriotRU Сегодня, 17:20
              я ошибся 2 доллара в день это уже голод, а не нищета. Вот вы хороший сын своей матери, за что вам отдельное уважение, но подумайте сами, не за всеми пенсионерами ухаживают их дети. Тем более, давайте посмотрим правде в глаза, 19000 это ничтожно мало. Когда я считал коммуналку, лекарства, одежду я брал минимум который только возможен. Допустим, а если у пенсионера Артрит и нужно ему Лекарство ХУМЕРА? Наше правительство за это не заплатит, а наш пенсионер половину своей пенсии на это потратит. Те сэкономленные деньги, мы раздадим Монголии, Сирии, КНДР , Африки. А нащих стариков пожалеем.
              PatriotRU
            2. PatriotRU Сегодня, 17:22
              А почему я поднимаю вопросы социалки, Армия и Народ едины! Если народу туго, думаю и армии будет не сладко. Тем более наше правительство Закрывает реабилетационые центры для ветеранов, убирает льготы, и сужает перечень бесплатных лекарств.
              PatriotRU
            3. Saratoga833 Сегодня, 17:27
              Цитата: Максим Шелудяков
              пенсия 19000, работала медсестрой, фельдшером .

              У медсестры или фельдшера зарплата около 15000 рублей. Так что ваше утверждение о пенсии медсестре 19000 руб. или Ваше враньё или она пенсию такую получила не за эту работу!
              Saratoga833
          2. Шарапов Сегодня, 17:14
            Цитата: PatriotRU
            Наши пенсионеры почти что нищие.

            13 тыс получает мой тесть - простой работяга. - это - 220 долларов. Родственник в укробандеровщине (тоже работяга) получает 1300 грн пенсии - 48 у.е. Цены там меньше на 10-15%. Если говорить о минималке - то получают ее там в основном квалифицированные рабочие, неквалифицированных частники массово сократили, перевели на зарплату в конверте (ниже минималки). Недавно там родственница стала безработной и перспектив = никаких.
            Шарапов
    2. PatriotRU Сегодня, 15:14
      Из данных приведенных выше следует, что в России уровень минимальной заработной платы один из низких среди стран БРИКС.
      PatriotRU
      1. kouldoom Сегодня, 15:16
        и то верно как так crying
        kouldoom
    3. Комментарий был удален.
  9. мичман Сегодня, 14:27
    Какой рост ВВП? Из 12 предприятий Минрадиопрома СССР, подчиненных мне когда то, ни одно не работает. На их территории агенты США пытаются добывать газ. Возьмите еще 8 бывших оборонных министерств и станет ясно. Это еврейское руководство пытается кого то обмануть. Население сократилось за год на 1,5 млн. человек. Честь имею.
    мичман
    1. Kenneth Сегодня, 15:06
      И тут евреи виноваты.
      Kenneth
  10. любитель Сегодня, 14:28
    На Украине не было роста экономики с 1989 г.
    Так что ничего нового...
    любитель
  11. НЕКСУС Сегодня, 14:30
    Западные эксперты выявили махинации в итоговой финансовой отчётности украинского правительства.

    Да ладно,шо правда?Да не может быть! what Прям открыли всем глаза. fellow
    НЕКСУС
    1. роман66 Сегодня, 14:52
      себе, себе открыли, такие доверчивые, бесконфликтные.....
      роман66
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:55
        Цитата: роман66
        себе, себе открыли, такие доверчивые, бесконфликтные.....

        Занимателен момент-
        Западные эксперты выявили махинации в итоговой финансовой отчётности украинского правительства.

        И после этого,Параша утверждает,что у них независимость и свобода? Видимо он имел ввиду,что от граждан Украины уже ничего не зависит,а потому они тупо свободны...
        НЕКСУС
  12. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:36
    И не чему-то мы не учимся...
    Ложка хороша к обеду - слыхали небось все...
    К чему пишу-то? А, вот к чему...
    Стал быть надо получить кредиты - показали темпы роста, кредиты получены...
    Раздухарили на весь мир о "процветании"...
    А потом, в уголке, скоромненько так, через ДВА месяца - типа ложь все это...
    Но пипл то уже схавал первую порцию сладкой лжи - и кому сейчас нужна запоздалая правда?
    Только потешить свое ЧСВ - вот, мол, мы же говорили...
    Скептик-Самоучка
  13. kefan Сегодня, 14:37
    Эти "продвинутые" эуропейцы пока даже не подозревают, с кем они связались, все еще впереди, будем посмотреть...
    kefan
  14. Hariton Laptev Сегодня, 14:51
    Когда Хохол родился Еврей зарыдал.
    Hariton Laptev
  15. Любомир Сегодня, 14:54
    А теперь на себя глянем: http://kommersant.ru/doc/3211937 Просмотрите статью про отечественную статистическую оценку промышленности, называется «Руководство страны опирается на ошибочные данные об экономике»
    Любомир
  16. Громобой Сегодня, 14:54
    Да ерунда все эти приписки...
    Их можно компенсировать дополнительными западными кредитами и статистика выправится wassat
    Громобой
  17. Горный стрелок Сегодня, 15:08
    Что нам стоит дом построить. Нарисуем, будем жить. wassat
    Горный стрелок
  18. Kenneth Сегодня, 15:09
    Расчет ВВП через статистику внешней торговли это сильно.
    Kenneth
  19. Екатерина II Сегодня, 15:12
    Хочеться запомнить данную статью...Вот запомнить и все. Хороший образец как нужно писать статью.Медаль автору...
    В частности, ведущий менеджер крупной западной инвестиционной компании Эрик Найман с Фейсбуке пишет о том, что правительство Гройсмана занимается манипуляциями, представляя не соответствующие действительности данные о якобы росте ВВП Украины на 2,2% в год.

    Отмечаем слова
    Ведущий менеджер-(Эрик - Управляющий партнер компании) -ну можно согласиться с оговорками.
    Крупной западной компании-- и тут засада...РБ+Украина это ЗАПАД!
    Capital Times Investment Company – ведущий независимый инвестиционно-банковский бутик в Украине и Беларуси с безупречной репутацией.
    Сайт-http://capital-times.com/by-ru/kompaniya/
    Ну и третье--Фейсбук, за который так часто ругают американцев и прочих, за их новости оттуда. Ну это так-мелочь.
    В общем громкие слова о крупной западной компании, о том что Запад "выявил ложь" и прочее-автоматически не должны здесь фигурировать.
    Новость должна быть такой
    Управляющий партнер компании Capital Times (Украина, РБ)Эрик Найман заявил, что ВВП Украины в 2016 году сократился на 4,2%, а не вырос на 2,2%,Фейсбук
    Включать в себя

    Западный аналитик Найман задаётся вопросом, для чего украинскому кабмину понадобилось идти на явное завышение цифр.

    Если он и задавал вопрос в соц. сети то в Фейсбуке многие задают вопросы
    Смотрю комментариев до меня было множество, но не один не написал, не проверил данные..
    Насчет ВВП Украины--все равно данные делает в отчете сам МВФ, для своих рекомендаций и решений. Данные публикуемые для внутренних потребителей его не волнуют. Хоть +5% напишут
    Екатерина II
  20. Kenneth Сегодня, 15:12
    По Блумбергу у щеневмерлой 1.4 , у нас -0.5
    Kenneth
  21. dubowitskij.vick Сегодня, 15:18
    Цитата: рич
    Украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2% как в Швеции

    Идея такова: денег в казне нет, так как их нужно выплачивать кредиторам, чтобы те дали Украине новые кредиты.

    Это не вранье, а железная логика (автор видимо Кличко) "украинский ВВП по итогам 2016 года вырос на 2,2% как в Швеции, потому что у нас флаги одной расцветки"


    dubowitskij.vick
  22. sergei1975 Сегодня, 16:18
    Из всего ,что выросло на Украине ,это рейтинг Владимира Владимировича Путина, то есть-ВВП !
    sergei1975
  23. Moskovit Сегодня, 16:21
    Рост ВВП как у сосульки
    Moskovit
  24. oldzek Сегодня, 16:26
    ну если и правда что в отчет включены Крым и Донбасс то получается как в анекдоте средняя температура по больнице.
    oldzek
    1. любитель Сегодня, 17:07
      Все более менее Донбасса значительные предприятия зареестрированые на подконтрольной Киеву териитории,платят налоги в Укробюжет вот и считают
      любитель
  25. timgan777 Сегодня, 17:19
    краина похожа на злобную бешеную собаку пожирающую саму себя с хвоста, брызгая при этом кровью, ядом и дерьмом на всё что её окружает и ненавидя свой народ и соседей за то что она такая
    timgan777
  26. Политотдел Сегодня, 17:21
    Рост экономики конечно есть...Вот скоро лес "кругляк" в европу начнут экспортировать ,как дрова...! (на Украине много лесов полей и рек..))) Идет массовое ограбление региона(назло России,чтобы нам ничего не досталось..) Нам бы народ НАШ сохранить, а остальное дело наживное..
    Политотдел

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