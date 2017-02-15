17:30 15 февраля

Пекинских пожарных «вооружили» установками залпового огня

Пекинские пожарные получили в распоряжение специальные РСЗО для тушения пожаров на большой высоте, передает РИА Новости сообщение китайского радио (CRI).

Пекинских пожарных «вооружили» установками залпового огня


Согласно информации, «установка оснащена 24 ракетами, каждая из которых содержит 3,6 килограмма огнеподавляющего вещества и способна пробивать армированные стекла толщиной до двух сантиметров».


Отмечается, что установка, созданная китайскими инженерами-ракетчиками, «позволяет тушить пожары на высоте до 300 метров».

Первая такая РСЗО установлена в бизнес-квартале Пекина, где находятся 8 самых высоких зданий столицы.

Наводить ракеты на цель помогают инфракрасные и лазерные датчики. Компьютер рассчитывает траекторию полета снаряда.



По данным CRI, «запуск всех 24 ракет можно произвести за 72 секунды». В целях обеспечения безопасности ракеты оснащены системой самоуничтожения. При необходимости она уводит снаряд в безопасное место и разбивает о землю.

Стоимость системы составляет около $ 1,24 млн.

Использованы фотографии: China Daily
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Комментарии 21
  1. Копчёный Сегодня, 14:19
    Я вообще ещё в детстве думал, что трубы на старых пожарных машинах это для залпового огня. Оказалось там только пожарные рукава. Как жизнь интересно устроена то.
    Копчёный
    1. cniza Сегодня, 15:22
      Интересное решение , особенно для небоскребов.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:47
        Вполне закономерно . Если есть (причём давно) реактивные огнемёты , то почему нет реактивных огнетушителей ? Теперь есть ! good
        bouncyhunter
  2. Громобой Сегодня, 14:22
    Такую установку можно и для разгона демонстраций применить,если прямой наводкой.
    Водомёты всё же это прошлый век no
    Громобой
    1. Александр романов Сегодня, 14:23
      Цитата: Громобой
      Ну,такую установку можно и для разгона демонстраций применить,если прямой наводкой.

      Зачем?
      Александр романов
      1. рич Сегодня, 14:29
        А чтоб не курили в общественных местах
        рич
        1. Громобой Сегодня, 14:34
          Чтобы оранжевые революции разгонять.
          Громобой
          1. Svarog51 Сегодня, 15:13
            Чё та я не видел "Солнцепёк" в красном с белой полосой. recourse
            Svarog51
            1. Громобой Сегодня, 15:18
              Цитата: Svarog51
              Чё та я не видел "Солнцепёк" в красном с белой полосой.

              Да,недоработка feel
              Громобой
              1. Svarog51 Сегодня, 15:31
                Ух ты! Вот спасибо! Теперь я спокоен! drinks
                Svarog51
                1. Банный Сегодня, 15:52
                  Это видно МЧСовский они танки любят)))
                  Банный
                  1. Серый брат Сегодня, 16:41
                    Цитата: Банный
                    Это видно МЧСовский они танки любят)))

                    Это украинский, хотя установка разработана в СССР.
                    Российский вот:
                    ГАЗ-5903В "Ветлуга"

                    В обоих, кстати, ракет нет - они специальными капсулами стреляют и в этом плане скорее миномёт напоминают.
                    Там заряд быстро прогорает, чтобы не добавлять.
                    Серый брат
      2. Дрюня2 Сегодня, 16:55
        эхх живут люди - разрабатывают и применяют,
        только у нас нас на выставках каких нибудь покажут и "в стол"
        если тушим 17 этаж страдают все чуть ли не до 1 этажа
        может вёдрами меньше ущерба бы было ? sad
        Дрюня2
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:26
    Вообще,интересное решение, можно под видом пожарных ВДВ в Киев посылать -переодеть их да технику перекрасить. good
    Изгоняющий либероидов
  4. KOMA Сегодня, 14:27
    Хорошая штуковина! Можно дистанционно тушить пожары на большой площади, только меняй калибр!
    KOMA
    1. Topotun Сегодня, 15:00
      Только не усилится ли пожар от не доконца сгоревшего двигателя?
      Topotun
    2. Svarog51 Сегодня, 15:23
      Многофункциональные машины получаются. Такие на Донбасе нужны - и химический завод потушить можно и "горячие головы" охлаждать. Калибр менять не надо, только БЧ на ракетах - либо порошок противопожарный, либо наоборот. fellow
      Svarog51
  5. Fregate Сегодня, 14:43
    При необходимости она уводит снаряд в безопасное место и разбивает о землю.

    Это куда в центре города туша небоскреб она уведет ракету?
    Fregate
    1. san4es Сегодня, 14:51
      И чё-ж мы с Баренцева моря МБРами тайгу не тушим? what
      san4es
      1. Svarog51 Сегодня, 15:09
        Так, вроде, не из Канады и Аляски пока запросов не было. request
        Svarog51
  6. капрал Сегодня, 15:35
    «установка оснащена 24 ракетами, каждая из которых содержит 3,6 килограмма огнеподавляющего вещества и способна пробивать армированные стекла толщиной до двух сантиметров».

    А не проще ли обязать владельцев недвижимости в небоскребах, раэмещать на площадях средства автономного пожаротушения,оснащенные этим самым огнеподавляющим веществом?
    капрал

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