Пекинских пожарных «вооружили» установками залпового огня
Пекинские пожарные получили в распоряжение специальные РСЗО для тушения пожаров на большой высоте, передает РИА Новости сообщение китайского радио (CRI).
Согласно информации, «установка оснащена 24 ракетами, каждая из которых содержит 3,6 килограмма огнеподавляющего вещества и способна пробивать армированные стекла толщиной до двух сантиметров».
Отмечается, что установка, созданная китайскими инженерами-ракетчиками, «позволяет тушить пожары на высоте до 300 метров».
Первая такая РСЗО установлена в бизнес-квартале Пекина, где находятся 8 самых высоких зданий столицы.
Наводить ракеты на цель помогают инфракрасные и лазерные датчики. Компьютер рассчитывает траекторию полета снаряда.
По данным CRI, «запуск всех 24 ракет можно произвести за 72 секунды». В целях обеспечения безопасности ракеты оснащены системой самоуничтожения. При необходимости она уводит снаряд в безопасное место и разбивает о землю.
Стоимость системы составляет около $ 1,24 млн.
Согласно информации, «установка оснащена 24 ракетами, каждая из которых содержит 3,6 килограмма огнеподавляющего вещества и способна пробивать армированные стекла толщиной до двух сантиметров».
Отмечается, что установка, созданная китайскими инженерами-ракетчиками, «позволяет тушить пожары на высоте до 300 метров».
Первая такая РСЗО установлена в бизнес-квартале Пекина, где находятся 8 самых высоких зданий столицы.
Наводить ракеты на цель помогают инфракрасные и лазерные датчики. Компьютер рассчитывает траекторию полета снаряда.
По данным CRI, «запуск всех 24 ракет можно произвести за 72 секунды». В целях обеспечения безопасности ракеты оснащены системой самоуничтожения. При необходимости она уводит снаряд в безопасное место и разбивает о землю.
Стоимость системы составляет около $ 1,24 млн.
Использованы фотографии: China Daily