Инспекции СММ ОБСЕ сознательно препятствовали украинские снайперы

Мы туда поехали, постояли у блокпоста 40 минут. Но нас не пустили, объясняя это тем, что там работает снайпер. Мы собирались посмотреть поврежденный дом на улице Чехова, 17, но нам это так и не удалось сделать.

Руководитель донецкого отдела специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ольга Скриповская сегодня сообщает о том, что СММ не смогла попасть в посёлок Трудовские для проведения инспекции. В интервью Донецкому агентству новостей она сообщила о том, что инспекционной поездки помешал снайперский огонь, открытый с позиций украинских силовиков.Из интервью с Ольгой Скриповской:Напомним, что в Донецке прошла акция протеста против «слепоты ОБСЕ». Участники акции держали в руках плакаты, которые призывали руководителя СММ ОБСЕ Александра Хуга «открыть глаза» и не только констатировать нарушения в Донбассе, но и предпринимать меры для прекращения кровопролития в регионе.В общей сложности в митинге перед окнами гостиницы, в которой проживают представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ, приняли участие около тысячи человек. Участники протестного митинга заявили о том, что ожидают от ОБСЕ признания фактов военных преступлений, совершаемых ВСУ и карательными батальонами. К митингующим вышли представители миссии, пообещав провести новую инспекцию в кварталах Петровского и Куйбышевского районов Донецка, куда постоянно прилетают украинские снаряды.Кстати, СММ до сих пор не даёт ответа по поводу обнаружения украинских танков в жилом массиве Авдеевки. Мало того, не комментируется тот факт, что на фоне молчания самой миссии кадры с представителями ОБСЕ в непосредственной близости от танков ВСУ опубликовали в целом ряде СМИ.