17:29 15 февраля

Инспекции СММ ОБСЕ сознательно препятствовали украинские снайперы

Руководитель донецкого отдела специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ольга Скриповская сегодня сообщает о том, что СММ не смогла попасть в посёлок Трудовские для проведения инспекции. В интервью Донецкому агентству новостей она сообщила о том, что инспекционной поездки помешал снайперский огонь, открытый с позиций украинских силовиков.

Из интервью с Ольгой Скриповской:
Мы туда поехали, постояли у блокпоста 40 минут. Но нас не пустили, объясняя это тем, что там работает снайпер. Мы собирались посмотреть поврежденный дом на улице Чехова, 17, но нам это так и не удалось сделать.


Инспекции СММ ОБСЕ сознательно препятствовали украинские снайперы



Напомним, что в Донецке прошла акция протеста против «слепоты ОБСЕ». Участники акции держали в руках плакаты, которые призывали руководителя СММ ОБСЕ Александра Хуга «открыть глаза» и не только констатировать нарушения в Донбассе, но и предпринимать меры для прекращения кровопролития в регионе.

В общей сложности в митинге перед окнами гостиницы, в которой проживают представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ, приняли участие около тысячи человек. Участники протестного митинга заявили о том, что ожидают от ОБСЕ признания фактов военных преступлений, совершаемых ВСУ и карательными батальонами. К митингующим вышли представители миссии, пообещав провести новую инспекцию в кварталах Петровского и Куйбышевского районов Донецка, куда постоянно прилетают украинские снаряды.

Кстати, СММ до сих пор не даёт ответа по поводу обнаружения украинских танков в жилом массиве Авдеевки. Мало того, не комментируется тот факт, что на фоне молчания самой миссии кадры с представителями ОБСЕ в непосредственной близости от танков ВСУ опубликовали в целом ряде СМИ.

Использованы фотографии: Newsonline24
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Комментарии 15
  1. Балу Сегодня, 14:57
    А дронов тоже не пустили полетать над поселком?
    Балу
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:00
      А толку?
      Они танки в упор не заметили...
      Скептик-Самоучка
      1. cniza Сегодня, 15:24
        Цитата: Балу
        А дронов тоже не пустили полетать над поселком?


        Видимо и их снайперы посбивали.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
          Вот ОБСЕшники какие хитрозадые , отличную отмазку придумали для своей слепоты :
          - Мистер Хуг , как ваши наблюдатели не увидели танки ВСУ ?
          - По нашим наблюдателям работал снайпер , в таких условиях они не имели возможности
          проводить мониторинг !
          bouncyhunter
      2. Горменгаст Сегодня, 15:25
        У Фемиды глаза завязаны. am
        Горменгаст
    2. vovanpain Сегодня, 15:03
      Напомним, что в Донецке прошла акция протеста против «слепоты ОБСЕ». Участники акции держали в руках плакаты, к

      Глас вопиющего в пустыне,вот пока ОБСЕ не прилетит по башке,не увидят они эти плакаты.немного повторюсь.
      vovanpain
      1. васильев ю Сегодня, 15:10
        Сжечь опять все ихние машины.
        васильев ю
  2. kefan Сегодня, 14:58
    Да этих никчемных представителей т.н. ОБСЕ гнать надо из Донбасса давно уже поганой метлой, толку от их присутствия ровным счетом никакого нет.
    kefan
    1. V.ic Сегодня, 15:06
      Цитата: kefan
      т.н. ОБСЕ

      ... не так называемое, а называемое = Одна Баба Сказала Епона-медь...
      V.ic
  3. Altona Сегодня, 15:10
    А на снайпера ведь управы нету. Работает и работает автономно.
    Altona
  4. рич Сегодня, 15:17
    СММ ОБСЕ: Мы туда поехали, но нас туда не пустили, объясняя это тем, что там работает снайпер.

    СММ ОБСЕ: Мы поехали в Авдеевку, но нас туда не пустили, объясняя это тем, что там работает дворник. Мы поехали в Мариуполь, но нас туда не пустили, объясняя это тем, что там работает плотник. Мы поехали в Донецк, но нас туда не пустили, объясняя это тем, что мы мне работаем, а только делаем вид.
    рич
  5. Masya Masya Сегодня, 15:33
    К митингующим вышли представители миссии, пообещав провести новую инспекцию

    Затем следующую " новую инспекцию", потом последующую "новую инспекцию" ... И так до бесконечности...
    Masya Masya
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:34
    Плохому танцору сознательно мешали яйца...
    Изгоняющий либероидов
  7. Толстоевский Сегодня, 15:50
    снайперы, матьихзаногу. ни одного обээсешника не завалили
    Толстоевский
  8. behemot Сегодня, 17:12
    ну что вы что вы! Это бронеконные буряты, ну или спецназ ГРУ, миролюбивые ВСУ не стреляют, хлебом-салом встречают.
    behemot

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