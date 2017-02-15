Россия примет активное участие в конкурсе на поставку Индии 400 истребителей

Мы обязательно будем участвовать в этом тендере и даже до объявления тендера мы направили индийской стороне наши предложения. Мы будем предлагать нашу технику типа "МиГ" и типа "Сухой",

Российский ОПК намерен побороться в тендере за поставку индийским ВВС 400 истребителей, передает РИА Новости сообщение замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.сказал Дрожжов журналистам на авиасалоне «Aero India-2017» в Бангалоре.Он напомнил также, что Россия и Индия «парафировали проект контракта на разработку истребителя пятого поколения». Кроме того, стороны прорабатывают документы, необходимые для подписания договора на модернизацию индийских истребителей Су-30МКИ.По словам гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Александро Артюхова, модернизированные самолеты «получат двигатели АЛ-41Ф-1С от истребителей Су-35».Одиннадцатая авиационно-космическая выставка «Aero India-2017», стартовавшая во вторник в Бангалоре, продлится до 18-го февраля.