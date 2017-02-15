17:28 15 февраля

Россия примет активное участие в конкурсе на поставку Индии 400 истребителей

Российский ОПК намерен побороться в тендере за поставку индийским ВВС 400 истребителей, передает РИА Новости сообщение замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.

На выствке «Aero India – 2017»

Мы обязательно будем участвовать в этом тендере и даже до объявления тендера мы направили индийской стороне наши предложения. Мы будем предлагать нашу технику типа "МиГ" и типа "Сухой",
сказал Дрожжов журналистам на авиасалоне «Aero India-2017» в Бангалоре.


Он напомнил также, что Россия и Индия «парафировали проект контракта на разработку истребителя пятого поколения». Кроме того, стороны прорабатывают документы, необходимые для подписания договора на модернизацию индийских истребителей Су-30МКИ.

По словам гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Александро Артюхова, модернизированные самолеты «получат двигатели АЛ-41Ф-1С от истребителей Су-35».

Одиннадцатая авиационно-космическая выставка «Aero India-2017», стартовавшая во вторник в Бангалоре, продлится до 18-го февраля.

Использованы фотографии: Ренат Закиев/РГ
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Комментарии 26
  1. V.ic Сегодня, 15:10
    (С)Мы обязательно будем участвовать

    Да, да, главное = это участие... Это у Троцкого было: движение - всё, конечная цель - ничто.
    V.ic
    1. maxim947 Сегодня, 15:31
      Год назад или около того, индусы выбрали чинук вместо МИ-26, почему для меня не понятно. Писали много, и про то, чтобы не держать яйца в одной корзине, и еще о чем то, но убедительна была версия про лобби и откаты, короче те еще "фрукты".
      maxim947
  2. senima56 Сегодня, 15:16
    Главное- победа! А про "участие"- это выдумки неудачников!
    senima56
    1. cniza Сегодня, 15:26
      Индусы тоже любят откаты. wink
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 15:27
        400 самолётов. Индусы скромничают, нужно было объявлять тендер на сразу на 4000. И откат просить как за 4000, а купить 40.
        А по факту индусы хотят получить технологии новейших истребителей, основное условие тендера - производства части самолетов на территории Индии. Российские МиГи - это технологии СССР/России, с которыми индусы знакомы. А они хотят получить и западные технологии, поэтому ранее выбрали Рафали. Но лягушатники их кинули по полной. Как по цене так и по технологиям.
        Zibelew
    2. Evgeniy667b Сегодня, 16:07
      Главное наличие в российской армии достаточного количества авиационной техники, ровно как и морской, проще говоря кораблей и судов. Ни тем, ни другим мы не располагаем. Продажу такого количества самолетов можно расценивать как намеренное снижение обороноспособности РФ, что является Преступлением. Что касается индусов, то они уже подлегли под полосатых, так что себе дороже.Вот пусть и прыгабют по лианам!
      Evgeniy667b
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:18
    Ничего себе куш! Это ОАК будет несколько лет жить - не тужить. wassat
    Горный стрелок
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:32
      Цитата: Горный стрелок
      Ничего себе куш! Это ОАК будет несколько лет жить - не тужить. wassat

      Важно чтоб это негативно не сказалось на исполнении нашей программы перевооружения...а то тендер на 400 самолетов если выиграем, выполнение его чтоб за счет урезания поставок нашим ВКС не было.
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
        Андрей , я думаю что если тендер будет выигран , всё будет оговорено так чтобы не пострадали поставки в родные ВКС . Но это в том случае если кошелёк не возьмёт верх над здравым смыслом .
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:11
          Цитата: bouncyhunter
          Но это в том случае если кошелёк не возьмёт верх над здравым смыслом .

          Вот об этом,Паша я и толкую... hi
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:18
            Нет у меня уверенности что кошелёк не победит . А нам дадут пространные объяснения на тему : "Поставка данных образцов в ВКС считается нецелесообразным в силу объективных причин" ...
            bouncyhunter
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:22
              Цитата: bouncyhunter
              Нет у меня уверенности что кошелёк не победит . А нам дадут пространные объяснения на тему : "Поставка данных образцов в ВКС считается нецелесообразным в силу объективных причин" ...

              Да поплюй...очень не хотелось бы.Только из клозета то выбираться начали...
              НЕКСУС
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
                Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо . Я вообще не пессимист , но осторожный оптимист . Потому и с надеждой смотрю в будущее . Есть же люди , понимающие что голышом , зато с полной задницей денег ты беззащитен .
                bouncyhunter
    2. Монос Сегодня, 15:41
      Это скем они рубиться собрались? Китай "горные" танки лепит, индусы, не успев купить Рафали, собираются ещё тучу истребителей закупить. Вообще, какой то региончик стрёмный.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:13
        Да там кипят страсти уже сколько лет . Индия и Пакистан - старые заклятые соседи . А уж с поддержкой Пакистана со стороны Китая там вся кастрюля кипит и хлопает крышкой . В силу того что у Индии есть граница и с Китаем , и с Китаем индусы и вооружаются . При этом , однако , не забывая свою хитровычпоканость .
        bouncyhunter
    3. Alexey RA Сегодня, 16:45
      Цитата: Горный стрелок
      Ничего себе куш! Это ОАК будет несколько лет жить - не тужить.

      Да щазз... это же индийский тендер - бессмысленный и беспощадный.
      Помните тендер MRCA (он же MMRCA)? Начиналось всё в 2001 году со 126 "Мираж-2000". А закончилось только в 2015 году - 36 "Рафалями".

      Да ещё и в процессе на половину участников заведут дела за коррупцию. smile
      Alexey RA
  4. Pete Mitchell Сегодня, 15:23
    Ну за такой кусок надо рубиться, удачи им.
    Нельзя повторить ситуацию когда самоуверившись не упирались, в итоге французы влезли. Действительно удачи им.
    Pete Mitchell
  5. Vik66 Сегодня, 15:24
    А пупок не развяжется - столько наштамповать ? laughing
    Vik66
    1. bulvas Сегодня, 15:28
      Цитата: Vik66
      А пупок не развяжется - столько наштамповать ? laughing


      Большая часть должна собираться в Индии
      bulvas
  6. Vik66 Сегодня, 15:30
    Цитата: bulvas
    Цитата: Vik66
    А пупок не развяжется - столько наштамповать ? laughing


    Большая часть должна собираться в Индии

    Ага, а давайте вложимся и построим авиазавод индусам, а себе - как-нибудь потом winked
    Vik66
  7. Skubudu Сегодня, 15:36
    С АЛ-41Ф-1С очень удачно складывается, можно всем партнерам его на апгрейд СУшек предлагать
    Skubudu
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:38
    Туда лично Трамп приедет лоббировать ф35, а не будут брать --введут санкции -запретят кормить коров lol
    Изгоняющий либероидов
    1. user1212 Сегодня, 16:00
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Туда лично Трамп приедет лоббировать ф35

      С передачей технологий? laughing
      Да и Пакистан может обидеться am
      user1212
  9. активатор Сегодня, 15:49
    Ну если вспомнить эпопею с рафалями то этот тендер будет длится ровно 400 лет yes
    активатор
  10. Дамир Сегодня, 16:55
    скока скока!?!!?!? 400 штук???? т.е. всей авиапромышленности России работы лет на 20-ть!!!!!!! НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!! очередной развод индусами всего авиасообщества...
    Дамир
  11. behemot Сегодня, 17:08
    хитропопые индусы повертят задом, помусолят, а потом миражи купят. Ну проходили же уже это.
    behemot

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