17:30 15 февраля

Во Франции испытали сверхзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку

Минобороны Франции во вторник провело успешное испытание сверхзвуковой ракеты ASMP-A, которая была выпущена с палубного самолета Rafale M, передает Warspot сообщение ресурса navyrecognition.com.

Во Франции испытали сверхзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку


Отмечается, что принявший участие в испытательном полете истребитель входит в состав авиакрыла авианосца Charles de Gaulle, который в настоящее время находится в ремонте.


«Истребитель Rafale M взлетел с базы ВВС Франции в Аворе и совершил 4-часовой полёт, в ходе которого были протестированы все системы самолёта, осуществлён полёт на низких и сверхнизких высотах, а также воздушная дозаправка. Финалом тестирования стал пуск ракеты ASMP-A, способной нести ядерную боеголовку (без ядерного заряда), по цели, расположенной в ракетном испытательном центре DGA в городе Бискаррос», – говорится в публикации.

ASMP-A класса «воздух-земля» является одним из элементов воздушного компонента ядерных сил Франции. Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» перед применением стратегического ядерного оружия. Во Франции существуют специальные истребительные подразделения (в ВВС и ВМС), летчики которых проходят особую подготовку для использования ядерных боеприпасов.

Прошедшая во вторник тренировка как раз и является частью регулярных проверок боеспособности этих подразделений.



Справка ресурса: «ASMP-A разработана корпорацией MBDA и способна поражать цели на расстоянии до 500 км, развивая скорость свыше 3000 км/ч. По неофициальным данным, мощность боеголовки ракеты ASMP-A составляет 300 килотонн».

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 33
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:40
    Минобороны Франции во вторник провело успешное испытание сверхзвуковой
    пакеты
    ASMP-A

    Редактора и автора belay на мыло...

    И где же интересно такая ракета может найти применение?
    Тот же ЛЕХА
    1. Громобой Сегодня, 15:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      на мыло...
      Я даже на сайте президента иногда ошибки замечаю.Это вообще беда современных СМИ---если раньше готовилась одна газета в сутки,то сейчас информация льётся огромной рекой,поэтому люди очень торопятся.Простим?
      Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» пред применением стратегического ядерного оружия.
      В первой волне комбинированного массированного удара тоже ничего.
      Громобой
      1. Minus Сегодня, 16:07
        Я сегодня у ребенка в учебнике по русскому языку обнаружил 6 грамматических ошибок на одной странице... 6 класс, руссая школа... am
        Minus
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
          Да ладно , коллеги , ведь и мы сами иногда грешим против правописания "великого и могучего" . Мы это делаем либо намеренно , либо в спешке и не глядя . Но вот в учебнике - это уже перебор ! Да и на правительственных сайтах редакторы что - тупо пялятся в клубничку ? А потом удивляемся ужасающим результатам ЕГЭ по русскому языку ...
          А по теме - не совсем понял смысл такой ракеты у французов . Это щелбан матрасам - мол , и без вас могём ?
          bouncyhunter
          1. Minus Сегодня, 16:51
            Мы и сами конечно ошибаемся.... И я часто со смартфона пишу всякую ересь.Или т9 пишет всякую ахинею, или сам ,как сейчас навеселе))) А теперь,что касается клубнички- на сайте министерства образования Красноярского края всегда висел только один рекламный баннер. Ссылка на сайт для *взрослых* . Убрали пол года назад, когда начал везде об этом писать.
            Minus
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:55
              Баннеры с клубничкой убирать это хорошо . Но ведь есть умельцы , обходящие ограничения . Да и клубничку я привёл в качестве примера . Имелось ввиду что редакторы протирают портки и получают за это зряплату . wink
              bouncyhunter
        2. Atlant-1164 Сегодня, 17:20
          ну да..
          Цитата: Minus
          6 класс, руССая школа...
          Atlant-1164
    2. капрал Сегодня, 15:55
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      И где же интересно такая ракета может найти применение?

      Написано же:
      ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» пред применением стратегического ядерного оружия

      Хотя если 300кт -это последнее предупреждение, то какое у них стратегическое? what
      капрал
      1. Громобой Сегодня, 16:13
        Цитата: капрал
        Хотя если 300кт -это последнее предупреждение, то какое у них стратегическое?

        Когда вместо одной ракеты всё авиакрыло отстреляется.
        Громобой
  2. Арон Заави Сегодня, 15:44
    Ракета хороша. Если такую или ее аналог добавить к F-35 , то хорошая система сдерживания получится.
    Арон Заави
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:46
      Так купите у них,или лицензию возьмите...
      Изгоняющий либероидов
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:48
      Арон Заави
      Ракета хороша. Если такую или ее аналог добавить к F-35 , то хорошая система сдерживания получится.
      От кого?
      Наблюдатель2014
      1. Atlant-1164 Сегодня, 17:21
        от Палестины._
        Atlant-1164
    3. Minus Сегодня, 15:54
      А чем же она хороша? Или чем она лучше ракет состоящих на вооружении США?
      Minus
  3. 0255 Сегодня, 15:48
    Эксперты ВО, а французские ракеты распил или нет? laughing
    0255
    1. Minus Сегодня, 16:04
      Нет,не распил. Они готовятся взорвать район 13... wassat
      Minus
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:49
    Ну,уверен что с ядерной боеголовкой дальность будет повыше 500 -та километров. Ракета явно для европейского твд, точнее -против нас.
    Изгоняющий либероидов
  5. AID.S Сегодня, 15:51
    Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» пред
    исчезновением Франции , да и всех остальных.... не Годурас же "предупреждать" собрались.
    AID.S
  6. 25ru Сегодня, 15:56
    Цитата: 0255
    Эксперты ВО, а французские ракеты распил или нет?


    Нет. Мне данные о ценнике ASMP с СБЧ не встречались. Рабочая лошадь перед применением БРПЛ. Ну , или "последнее предупреждение" - "Иду на Вы".

    Цитата: Тот же ЛЕХА
    И где же интересно такая ракета может найти применение?


    Ниша нашего "Искандера". Если забыли, то у франков долгое время был аналог "Точки" - "Плутон". Ерничание оставьте при себе, в XX веке Франция имела полную триаду.
    25ru
  7. Minus Сегодня, 15:59
    *Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» пред применением стратегического ядерного оружия* - после такого предупреждения Франция рискует превратится в радиационную пустыню. А применение против стран не обладающих стратегическим вооружением явно не оправдана...
    Minus
  8. Cat Man Null Сегодня, 16:04
    Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» перед применением стратегического ядерного оружия...

    - шедевр, даже для совремённой жур-рналистики laughing
    - никто там, куда эта ракета полетит, не станет разбираться - есть на ней ЯО, или нет. Способна нести? Значит, несет...
    - а дальше последует соответствующий ответ. И там уже все будет по-настоящему...
    Cat Man Null
    1. Alexey RA Сегодня, 16:39
      Угу... сразу вспоминаются неоднократные заявления США о необходимости разработки неядерных МБР. И как эти заявления потом тихо спускались на тормозах. Ибо после обнаружения пуска МБР никто не будет разбираться - ядерная она или нет. Никто не хочет проморгать "обезоруживающий удар".
      Alexey RA
      1. Вадим237 Сегодня, 17:12
        Ну прежде чем пустить такие, не ядерные МБР, по какой то третьей стране - будут предупреждать Китай и Россию
        Вадим237
        1. Alexey RA Сегодня, 17:16
          Цитата: Вадим237
          Ну прежде чем пустить такие, не ядерные МБР, по какой то третьей стране - будут предупреждать Китай и Россию

          Угу... это не по Вам, это не по Вам... рубеж принятия противником решения на ответно-встречный удар пройден... началось разведение головных частей... а теперь можно сказать правду - это настоящая МБР и она летит по Вашу душу!.
          10 ГЧ ИН в варианте СБЧ достаточно для того, чтобы обезглавить страну и серьёзно затруднить управление ВС. И такие вот ядерные-неядерные МБР крайне опасны в плане размывания порога угрозы.
          Alexey RA
  9. Redfox3k Сегодня, 16:27
    Боюсь, что после "последнего предупреждения" носителю некуда будет садиться. Да и вообще все страны запада, имеющие ядерное оружие предусматривают его использование исключительно против нас с вами. Поэтому нам надо выходить из договора по РСМД. Анонс ASMP-A с ЯБЧ - явное тому подтверждение. Причем надо выйти так, чтоб французы забыли своё "последнее предупреждение" ибо оно станет действительно последним в истории существования Франции от слова "вообще".
    Redfox3k
    1. Вадим237 Сегодня, 17:24
      Если выйдем из РСМД, у США будет отличный шанс, нанести по нам удар быстрее - всего за 6 - 7 минут, чем мы по ним 20 - 30 минут. А за одно все стрелки перевести на Европу - мол это они на вас напали. Ракеты накроют всю европейскую часть России и до Урала достанут, за кратчайшее время. Концепция "Молниеносного глобального удара" будет в действии. Как не крути с договором - мы в дерьме, без договора - будем ещё в большем дерьме.
      Вадим237
  10. Волька Сегодня, 16:37
    испытали, еще не значит поставили в серию на производство
    Волька
  11. Alexey-74 Сегодня, 16:45
    Понятно для кого последнее предупреждение, точно не для Банановой Республики.....только такие птички все отслеживаться будут в случае чего.....и нет никакой гарантии, что Рафалям будет куда вернуться, если вообще вернуться.
    Alexey-74
  12. 25ru Сегодня, 17:03
    Цитата: Волька
    испытали, еще не значит поставили в серию на производство


    Как спалось ? Не залезая в справочные данные - эта фигня уже лет 10 как в производстве и на табеле "Мираж-2000N" ВВС и палубных "Рафапь - М".
    Цитата: Волька
    испытали, еще не значит поставили в серию на производство

    Она в производстве, давным - давно. Даже ссылки не буду искать.
    Цитата: Redfox3k
    Поэтому нам надо выходить из договора по РСМД. Анонс ASMP-A с ЯБЧ - явное тому подтверждение.

    А мы уже вышли, или Вы не в курсе? Мой коллега пришел сегодня с безвременного отсутствия. Некая часть приняла СБЧ ( секретчики и восьмерики, мать их ... ).
    Но, в отличии от старлея , я предполагаю дальнейший ход событий, поехали:
    1. Все "Берки" ушли из районов патрулирования и встали на замену "голов" "топоров", с учетом обеспечения БГ.
    2. Введен режим "DEFCOM 4/5"
    3. Решение об ответном развертывании на ЕТВД КР с СБЧ - считайте, принято, дело часов.
    4. Договор РСМД накрылся женским половым органом, причем с нашей стороны.
    Вуаля - приехали!
    25ru
  13. Доктор Зорге Сегодня, 17:06
    Ирония по поводу этой ракеты неуместна хотя бы потому, что ракету испытали. А значит есть вероятность, что она будет поставлена в производство. И полетит она вероятно в нашу сторону.
    Не всё фрнцузское на жо есть жо (пежо например), как получается.
    Доктор Зорге
  14. 25ru Сегодня, 17:17
    Цитата: Доктор Зорге
    она будет поставлена в производство.


    Она в серийном пороизводстве. Ньюанс - франкам много не надо, у них концепция применения другая.
    25ru
  15. behemot Сегодня, 17:23
    300 килотонн, ракета размером с самолет что ли?
    behemot
  16. 25ru Сегодня, 17:28
    Цитата: behemot
    300 килотонн, ракета размером с самолет что ли?

    Тяжело плыть без рук и ног в серной кислоте, размеры ракеты можете и прочитать, а если сбч интересует, в соответствующие органы. Удачи !
    25ru

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