Во Франции испытали сверхзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку
Минобороны Франции во вторник провело успешное испытание сверхзвуковой ракеты ASMP-A, которая была выпущена с палубного самолета Rafale M, передает Warspot сообщение ресурса navyrecognition.com.
Отмечается, что принявший участие в испытательном полете истребитель входит в состав авиакрыла авианосца Charles de Gaulle, который в настоящее время находится в ремонте.
«Истребитель Rafale M взлетел с базы ВВС Франции в Аворе и совершил 4-часовой полёт, в ходе которого были протестированы все системы самолёта, осуществлён полёт на низких и сверхнизких высотах, а также воздушная дозаправка. Финалом тестирования стал пуск ракеты ASMP-A, способной нести ядерную боеголовку (без ядерного заряда), по цели, расположенной в ракетном испытательном центре DGA в городе Бискаррос», – говорится в публикации.
ASMP-A класса «воздух-земля» является одним из элементов воздушного компонента ядерных сил Франции. Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» перед применением стратегического ядерного оружия. Во Франции существуют специальные истребительные подразделения (в ВВС и ВМС), летчики которых проходят особую подготовку для использования ядерных боеприпасов.
Прошедшая во вторник тренировка как раз и является частью регулярных проверок боеспособности этих подразделений.
Справка ресурса: «ASMP-A разработана корпорацией MBDA и способна поражать цели на расстоянии до 500 км, развивая скорость свыше 3000 км/ч. По неофициальным данным, мощность боеголовки ракеты ASMP-A составляет 300 килотонн».
Отмечается, что принявший участие в испытательном полете истребитель входит в состав авиакрыла авианосца Charles de Gaulle, который в настоящее время находится в ремонте.
«Истребитель Rafale M взлетел с базы ВВС Франции в Аворе и совершил 4-часовой полёт, в ходе которого были протестированы все системы самолёта, осуществлён полёт на низких и сверхнизких высотах, а также воздушная дозаправка. Финалом тестирования стал пуск ракеты ASMP-A, способной нести ядерную боеголовку (без ядерного заряда), по цели, расположенной в ракетном испытательном центре DGA в городе Бискаррос», – говорится в публикации.
ASMP-A класса «воздух-земля» является одним из элементов воздушного компонента ядерных сил Франции. Предполагается, что ракета будет использоваться в качестве «последнего предупреждения» перед применением стратегического ядерного оружия. Во Франции существуют специальные истребительные подразделения (в ВВС и ВМС), летчики которых проходят особую подготовку для использования ядерных боеприпасов.
Прошедшая во вторник тренировка как раз и является частью регулярных проверок боеспособности этих подразделений.
Справка ресурса: «ASMP-A разработана корпорацией MBDA и способна поражать цели на расстоянии до 500 км, развивая скорость свыше 3000 км/ч. По неофициальным данным, мощность боеголовки ракеты ASMP-A составляет 300 килотонн».
Использованы фотографии: navyrecognition.com