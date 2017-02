Вместе лучше: разработки концепции совместной работы пилотируемых и беспилотных систем

Использованы материалы:

Американская армия первой начала разработку концепции совместной работы пилотируемых и беспилотных систем (СРПиБС), впервые в 2007 году сделав попытку с помощью специального устройства установить взаимодействие между беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и вертолетами. Тогда видеотерминалы OSRVT (One System Remote Video Terminal) от Textron Systems (в то время AAI) были установлены в задней части вертолетов UH-60 Black Hawk американской армии.Требование заключалось в том, чтобы 36 вертолетов получили армейскую бортовую систему оперативного управления A2C2S (Army Airborne Command and Control System) с целью повышения уровня ситуационной осведомленности командира вертолета при приближении к району посадки. Вслед за интеграцией системы A2C2S постепенно начали развиваться технологии и механизмы совместной работы.Хотя начальное развитие возможностей СРПиБС во время операции американцев в Ираке представляло собой установку дополнительного оборудования в кабины, этот подход был вытеснен интеграцией технологий - за счет развития концепции СРПиБС 2 (возможность взаимодействия 2 уровня), - позволяющей выводить изображения закабинного пространства на существующие дисплеи. При этом архитектура OSRVT и подсистемы позволяют полностью сохранить все возможности по представлению имеющейся информации с сенсоров пилоту.Возможности СРПиБС достигли значительного развития, и их значение для американской армии демонстрирует текущая программа по реорганизации батальонов штурмовых вертолетов АН-64 Apache, оснащенных БЛА Shadow.В марте 2015 года 1-й батальон в Форт-Блиссе сменил флаг, став 3-й эскадрильей и первым из 10 штурмовых разведывательных подразделений, которые армия собирается сформировать.По завершении перехода каждая бригада боевой авиации армейской дивизии будет иметь батальон из 24 штурмовых вертолетов Apache и роту из 12 БЛА MQ-1C Gray Eagle, а также штурмовую разведывательную эскадрилью с 24 вертолетами Apache и 12 БЛА Shadow.Начальные возможности позволили выйти механизмам СРПиБС на уровни взаимодействия 1 и 2 в соответствии со стандартом STANAG 4586 (непрямой прием/передача данных и метаданных на/с БЛА и прямой прием/передача данных и метаданных на/с БЛА соответственно), в настоящее же время армия стремится к Уровню 3 (контроль и мониторинг бортовой аппаратуры БЛА, но не его самого) и в перспективе нацелена на достижение Уровня 4 (контроль и мониторинг БЛА кроме запуска и возвращения).Основной задачей армии в процессе налаживания механизмов совместной работы является развертывание БЛА RQ-7B Shadow V2 и в частности ввод в эксплуатацию его общего тактического канала передачи данных TCDL (Tactical Common Datalink). TCDL дает значительные преимущества, обеспечивая повышенный уровень взаимодействия и шифрования и уводя информационный обмен из перегруженной части спектра в диапазон Кu.Несмотря на то, что армия способна объединить свои БЛА Shadow и Gray Eagle с вертолетами, текущий акцент делается на тактической авиации. «С этой точки зрения Shadow является основой системы взаимодействия, a Gray Eagle только наращивает свои возможности для взаимодействия с другими платформами. По мере продвижения от низших к высшим уровням взаимодействия мы набрались сил и опыта для перехода к Уровню 4», - рассказывает полковник Пол Крейви, руководитель Управления по разработке доктрины и боевой подготовке в области Беспилотных Авиационных Систем.Армия поэтапно вводит платформы Shadow V2 в эксплуатацию и продолжит эту работу до конца 2019 года, сообщил Крейви, добавив, что «армия параллельно с этим вводом разрабатывает тактические приемы, методы и последовательность действий, а также доктрину. СРПиБС пока только находится в начале своего пути, но подразделения начинают включать эти тактические приемы в свою боевую подготовку... одно из подразделений развертывало в боевой операции все свои системы, продемонстрировав начальные возможности совместной работы».С августа 2015 года по апрель 2016 года 3-й эскадрилья была переброшена на Ближний Восток в поддержку операций «Спартанский щит» и «Непоколебимая решимость», что дало возможность оценить механизм совместной работы в реальных условиях. Впрочем, ограничения в работе вертолетов Apache не дали подразделениям задействовать полный спектр возможностей. Крейви пояснил: «Эта штурмовая разведывательная вертолетная эскадрилья выполнила гораздо больше независимых вылетов БЛА, чем они совместных операций с ними... На данном этапе в реальных боевых действиях у нас действительно нет возможности видеть весь спектр ближних боев или получить достаточный опыт совместной работы».Руководитель направления разведывательных и штурмовых действий в Управлении по разработке доктрины и боевой подготовке полковник Джефф Уайт сказал, что значительные усилия направлены на изучение полученного опыта и проведение анализа результатов выполненной работы после учений, а также разработку плана и инфраструктуры боевой подготовки для операций СРПиБС.«Одним из направлений, в котором мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, является расширение учебной базы. Возможность обучения на реальных платформах, а также на виртуальных системах при индивидуальной и коллективной подготовке, - заметил Уайт. - Часть подготовки проходит на нашем тренажере подготовки экипажей вертолетов Longbow Crew Trainer [LCT] и универсальном полетном тренажере Universal Mission Simulator [UMS]. Использование LCT и UMS является важным шагом в правильном направлении».Эти системы помогут частично решить проблему, связанную с ограничением доступа к объединенному воздушному пространству и доступностью ««реальных» платформ, а также сократить расходы на подготовку.Полковник Крейви заметил, что большая часть развития концепции СРПиБС проходит в соответствии с ожиданиями и способствует повышению именно тех возможностей, на которые и была рассчитана. ««На уровне подразделения она реализуется в соответствии с тем, что мы задумали. Поскольку возможности перехода к более высоким Уровням взаимодействия растут, то мы можем видеть появление некоторых новых технических приемов, которые наши парни могут использовать. И в данный момент они используют их для выполнения базовых вещей в соответствии с тем, как мы и предполагали».Хотя применение бортовой аппаратуры БЛА для наблюдения, разведки и сбора информации является самой доступной функциональностью и может стать является очевидным фактором быстрого повышения возможностей, Крейви заметил, что во всех видах войск растет понимание того, что другие аппаратные средства могут дать более широкие преимущества. «Существует большой спрос на войну с применением электронных/радиотехнических средств и целеуказание с помощью платформ БЛА, что позволяет развить нам механизмы совместных действий пилотируемых и беспилотных систем. Мы запускаем БЛА, который засекает радиочастотные сигналы вражеских позиций и передает их прямо на вертолеты Apache, отрабатывающие затем эти позиции».Как заметил Уайт, потенциал использования возможностей СРПиБС помимо уже существующих схем получает все большее признание в других видах вооруженных сил. «Одним из направлений, на котором мы хотим сосредоточиться, являются общевойсковые боевые действия на базе сухопутных войск. Но, возможно, сфера, непрерывное расширение которой мы наблюдаем, может показаться довольно неожиданной - совместные общевойсковые действия... то есть совместная работа, не просто с задействованием одних только армейских сил и средств, но также с привлечением общих сил и средств. Это направление мы стремимся проработать, чтобы повысить эффективность всех видов и родов вооруженных сил».Также ключом к совершенствованию СРПиБС является совершенствование платформы Shadow V2, некоторое количество которых уже развернуто или планируется развернуть.«Самым заметным усовершенствованием, уже внедренным на платформе Shadow, является бортовая аппаратура высокого разрешения, - отметил Крейви. - Это помогает решить самую большую проблему Shadow - сильные акустические признаки заметности платформы».Крейви пояснил, что в состав бортовой аппаратуры БЛА Shadow V2 входит станция оптической видовой разведки L-3 Wescam MX-10, которая ведет фото- и видеосъемку с высоким разрешением, что позволяет беспилотнику работать на большей дистанции от целей, при этом соответственно снижается уровень демаскирующего шума.Дальнейшее совершенствование летательного аппарата V2 направлено на возможность установления связи по протоколу Voice over Internet Protocol (протокол передачи голоса через Интернет) и ретрансляцию через программируемые УКВ-радиостанции JTRS. Для специальных задач БЛА Shadow V2 также оборудован РЛС с синтезированной апертурой IMSAR.Силовая установка до сих пор остается узким местом БЛА Shadow и поэтому запланированы очередные модернизации наряду с мероприятиями, направленными на повышение устойчивости к погодным условиям, что позволит аппарату работать в тех же условиях, что и вертолет Apache.Билл Ирби, руководитель направления беспилотных систем в компании Textron Systems сказал, что в настоящее время осуществляется внедрение программного обеспечения версии 3 для Shadow, а внедрение версии 4 намечено на середину 2017 года.«Мы разработали с армией очень жесткий план внедрения программного обеспечения, в прошлом уникальные отдельные доработки и обновления внедрялись по мере их готовности. Что мы сделали, так это выработали строгую схему добавления за один раз сразу нескольких изменений», - пояснил Ирби.«Система в настоящее способна работать с программным обеспечением (ПО) версии 3 на Уровне взаимодействия 2, так что пилоты вертолетов Apache могут получать изображения и данные в свою кабину прямо от БЛА без задержки, они могут видеть цели в реальном времени. Внедрение ПО в середине 2017 года позволит выйти на Уровни взаимодействия 3/4, что даст возможность пилотам контролировать камеру на БЛА, назначать новые точки маршрута для него, по которым он будет следовать, менять его маршрут полета, а также обеспечит лучшую обзорность при выполнении разведывательных задач», - добавил он.По слова Ирби, беспилотники Shadow также смогут работать совместно с другими платформами в более широком боевом пространстве. «Поскольку возможности СРПиБС и канал передачи данных у беспилотника цифровой и имеет прекрасную совместимость, то любая система, совместимая со стандартом STANAG 4586, может интегрироваться в БЛА Shadow. Это означает, что мы можем устанавливать связь при помощи механизма и технологии СРПиБС с движущимися бронемашинами, самолетами и экипажными и безэкипажными надводными судами».Ирби сказал, что компания разработала концепции, которые связывают автоматический надводный аппарат CUSV (Common Unmanned Surface Vessel) с БЛА Shadow, расширяя зону действия этой платформы в ряде задач на море. Он также заметил, что вариант М2 беспилотника Shadow стандартно будет иметь канал передачи данных TCDL и будет способен к СРПиБС изначально.По словам Ирби, за пределами Соединенных Штатов другие операторы беспилотника Shadow проявили интерес к возможностям СРПиБС, среди них, Австралия, Италия и Швеция.Совершенствование наземных компонентов управления должно расширить круг пользователей механизмов СРПиБС. Общий масштабируемый интерфейс, который станет одной из основ профессионального роста оператора БЛА американской армии, будет похож скорее на «приложение», чем на какую-то специфическую часть оборудования. Операторы смогут подключаться к любой системе управления, которую они захотят использовать, и в зависимости от требований боевой задачи будут иметь различные уровни контроля над платформой, с которой они работают. Например, если развернутые впереди пехотинцы работают через этот интерфейс, то они получат только базовый доступ и контроль над бортовой аппаратурой малоразмерного БЛА для того, чтобы повысить свой уровень владения обстановкой на ближней дистанции, тогда как артиллерийские подразделения или экипажи вертолетов смогут иметь более высокий уровень контроля полета летательного аппарата и его бортовых систем.Технология терминала OSRVT также не стоит на месте и его недавно разработанный вариант Increment II получил новый человеко-машинный интерфейс и улучшенную функциональность.OSRVT Increment II представляет собой двунаправленную систему с улучшенными возможностями, которые компания Textron Systems назвала Уровень взаимодействия 3+. Система позволит солдатам на поле боя контролировать аппаратуру беспилотника, они смогут обозначать интересующие зоны и предлагать маршрут полета операторам БЛА.Обновление включает новое оборудование и программное обеспечение, в том числе двунаправленную антенну и более мощные радиостанции. Новый человеко-машинный интерфейс идет в виде портативного компьютера Toughbook с сенсорным экраном.Для министерства обороны США и еще одного заказчика ПО теперь работает под ОС Android. Изображения и данные с системы Increment II могут также распределяться по узлам в ячеистой сети, хотя эта возможность не входит в планы американской армии. Австралийские военные намерены внедрить двунаправленный терминал OSRVT на свои платформы Shadow.Полковник Крейви также заметил, что загрузка нового ПО в систему дает операторам Уровень взаимодействия 3.Американская армия в настоящее время оценивает так называемые возможности СРПиБС-Х, которые, как там считают, позволят вертолету АН-64Е Apache Guardian совместно работать не только со своим БЛА Shadow и Gray Eagle, но и с любым совместимым БЛА, эксплуатирующимся ВВС, ВМС и корпусом морской пехоты.СРПиБС-Х будут поддерживать взаимодействие Уровня 4 с летательными аппаратами, оборудованными каналами связи диапазонов С, L и S. При принятии на вооружение концепция СРПиБС-Х будет внедрена практически одновременно с ПО версии 6 для вертолета AH-64Е, интеграция которого по графику намечена на 2019 год. В январе завершилось тестирование в реальных условиях концепции СРПиБС-Х и по их итогам был опубликован отчет.Самые амбициозные разработки американской армии в сфере технологий СРПиБС обещают возможности в какой-то степени даже более продвинутые по сравнению с возможностями концепции СРПиБС-Х.Руководство программой по синергетической интеллектуальной совместной работе пилотируемых и беспилотных систем SUMIT (Synergistic Unmanned Manned Intelligent Teaming) осуществляет Научно-исследовательский центр авиации и ракетной техники американской армии. Программа направлена на развитие таких возможностей, как например, способность оператора контролировать и координировать сразу несколько беспилотников для того, чтобы увеличить безопасную дистанцию (без необходимости входа в зону поражения средств ПВО противника) и повысить уровень живучести пилотируемой авиации. Кроме того, в перспективе совместная работа различных систем станет одним из факторов повышения боевых возможностей.Программа SUMIT направлена на оценку влияния достигнутого уровня автономности, средств принятия решений и технологий человеко-машинного интерфейса на механизмы СРПиБС. Многоэтапная работа начинается с разработки специальных моделирующих систем, за которой последует независимая оценка систем с использованием моделирования, а в последующие годы, возможно, и демонстрационные полеты. Предполагается, что опыт, полученный при выполнении программы SUMIT, поможет определить сроки и потребности, связанные с реализацией концепций автономной работы и работы в группе в рамках проекта Future Vertical Lift.Американская армия в 2014 году заключила контракт с компанией Kutta Technologies (в настоящее время подразделение Sierra Nevada Corporation) на разработку компонента постановки полетных задач программы SUIVIIT. Компания также использует здесь свой опыт в разработке широко распространенного двунаправленного видеотерминала Bi-Directional Remote Video Terminal (BDRVT - улучшенный вариант OSRVT) и комплекта управления СРПиБС, разработанного в сотрудничестве с Управлением прикладной авиационной технологии.Система постановки задач для SUIVIIT позволит пилоту управлять собственным самолетом или вертолетом, видеть какие беспилотники доступны, выбирать те из них, которые необходимы, и объединять их в группу с интеллектуальным типом взаимодействия, обеспечиваемого когнитивными средствами принятия решений.Комплект управления СРПиБС уже поддерживает Уровень взаимодействия 4 и имеет интерфейс в виде сенсорного экрана. Система позволяет оператору минимизировать объем вводимой им информации для выдачи задания платформе, процесс реализуется посредством модальностей (касание, жест, положение головы).Продвинутые функции управления позволят пилоту с помощью своего сенсорного дисплея отдавать команды сенсору беспилотника на захват и сопровождение объекта или наблюдение за участком дороги с указанием его начальной и конечной точек. Затем система задает параметры полета БЛА и управления его системами для того, чтобы получить в итоге необходимую информацию. В компании Kutta Technologies также сообщили о разработке возможностей управления голосом, движением головы и жестами.Несмотря на то, что армия уже задействует в реальной эксплуатации часть возможностей СРПиБС, ВВС США хотят разработать более продвинутую концепцию совместной работы для своих платформ, которая будет включать более высокие уровни автономности беспилотного компонента (с целью выполнения намеченных типов боевых задач) и потребует продвинутых беспилотников для выполнения поставленных целей. Возглавляет программу Loyal Wingman (преданный ведомый) исследовательская лаборатория ВВС США AFRL (Air Force Research Laboratory).«Мы акцентируем нашу программу на создании бортового ПО и алгоритмов, которые позволят системе принимать решение как ей лететь и что необходимо сделать для выполнения задачи», - рассказывает руководитель программ автономных систем в AFRL Крис Кёрнс.Кёрнс сказала, что кроме оценки технологий, необходимых для полета, они также изучают то, что необходимо для безопасного полета в общем воздушном пространстве и самостоятельного выполнения поставленных задач. «Как беспилотник может во время полета менять маршрут для того, чтобы выполнить свою задачу, и как он понимает, где он находится в физическом пространстве, а также на каком этапе своей задачи он находится. Решим эти вопросы, и он станет незаменимым элементом военных действий».Керне, однако, заметила при этом, что летательный аппарат будет работать в границах обозначенной миссии. «Эта миссия - это то, что ему предписано и ничего более. Это обязанность командующего военно-воздушными силами задать границы понимания беспилотника, то есть что он собой представляет, что позволено и что не позволено ему делать».Кёрнс рассказала о деятельности ее лаборатории в области разработки алгоритмов, в том числе о привлечении в качестве летающих лабораторий истребителей F-16, на которых штатные летчики летали вместе с пилотами из летной школы. «Мы выполнили несколько испытательных полетов с целью показа наших возможностей по интеграции программных алгоритмов в воздушное судно и демонстрации того, что мы знаем, как летать и как сохранять безопасную дистанцию в одном строю с другим летательным аппаратом, - пояснила она. - Мы подняли в воздух два истребителя F-16, один из них управляемый пилотом, а второй с пилотом только в качестве подстраховки. Ведомым самолетом управляли алгоритмы, за счет которых он был способен маневрировать в разных боевых порядках. В соответствующий момент пилот первого истребителя F-16 давал команду второму на выполнение заранее загруженной в бортовой компьютер задачи. Пилоту необходимо было следить за корректностью работы систем, но по сути руки его были свободны и ему оставалось только наслаждаться полетом».«Исполнение этого на командном уровне является важнейшим шагом, демонстрирующим нашу способность выполнять безопасный полет; то есть мы можем добавить более продвинутые логические и когнитивные инструменты, которые помогут «осмыслить» окружающую среду и понять, как адаптироваться к изменениям во время полета».Кёрнс рассказала о планах на первый этап программы, которыми, перед тем как начать изучение автономности более высокого уровня, предусматривается демонстрация способности воздушного судна осуществлять безопасный полет. Программа Loyal Wingman поможет понять военно-воздушным силам те возможные задачи, в которых они смогут применить технологии. Одной из форм боевого применения для Loyal Wingman могло бы стать использование беспилотного самолета в качестве, по словам Кёрнс, «грузовика с бомбами». «Беспилотный ведомый самолет будет способен доставлять оружие до цели, определенной ведущим пилотом. Это и есть причина для развития механизма совместной работы - люди, принимающие решения, на безопасной дистанции, а беспилотные средства наносят удар».Запрос на предоставление информации, выпущенный AFRL по программе Loyal Wingman, определил требования к обеспечивающей достижение поставленных целей технологии, которая должна быть интегрирована в один или два конструктивно-сменных блока, перебрасываемые при необходимости между воздушными судами. Демонстрация подтверждения правильности концепции на данный момент намечена на 2022 год, когда объединенная группа проведет имитацию ударов по наземным целям в оспариваемом пространстве.Не удивительно, что разработка технологий и концепций СРПиБС не прошла мимо американского Управления перспективных оборонных исследований DARPA, которое в рамках своей программы Gremlins проверяет концепции малоразмерных БЛА, способных запускаться с воздушной платформы-носителя и возвращаться на нее.По программе Gremlins, впервые объявленной DARPA в 2015 году, исследуются возможности безопасного и надежного запуска с воздушной платформы и возвращения «стаи» БЛА, способных нести и возвращать различную рассредоточенную полезную нагрузку (27,2-54,4 кг) в «массовых количествах». Концепцией предусматривается запуск с военно-транспортного самолета С-130 «стаи» из 20 беспилотных аппаратов, каждый из которых способен пролететь до заданного района 300 морских миль, один час там патрулировать, возвратиться к выполняющему полет С-130 и «пристыковаться» к нему. Оценочная стоимость БЛА Gremlin при выпуске 1000 штук составляет около 700000 долларов, исключая бортовую нагрузку. На данный момент для одного беспилотника предусматривается по 20 запусков и возвращений.Четыре компании, Lockheed Martin, General Atomics, Kratos и Dynetics, получили в марте 2016 года контракты на Этап 1. В соответствии с этими контрактами они разработают системную архитектуру и выполнят анализ проекта с целью разработки концептуальной системы, проведут анализ методов запуска и возвращения, уточнят рабочие концепции и выполнят проектирование демонстрационной системы, а также составят план на возможные следующие этапы.DARPA планирует выдать контракты по Этапу 2 в первой половине 2017 года, каждый стоимостью по 20 миллионов долларов. После предварительного анализа, конструкции намеченного на середину 2018 года, DARPA планирует выбрать победителя и выдать ему контракт на Этап 3 стоимостью 35 миллионов долларов. Все должно закончится испытательным полетом в 2020 году.Основная задача БЛА Gremlin - действовать в качестве платформ разведки и сбора информации на большом удалении, тем самым, избавляя пилотируемые аппараты или более дорогие беспилотники от необходимости выполнения рискованных задач. С целью расширения своих возможностей беспилотники будут способны работать в единой сети, и, в конечном счете, БЛА Gremlin смогут запускать и другие пилотируемые воздушные аппараты.Кёрнс заметила, что программа Loyal Wingman имеет надежный компонент имитации и моделирования. «Так как мы разрабатываем эти алгоритмы с более высоким уровнем логики, моделирование, в том числе имитационное, позволяет нам их тестировать. В наших планах провести тестирование ПО в контуре управления, интегрировать алгоритмы в платформу, которая будет летать, провести тестирование с ней в контуре управления на земле прежде, чем выйти с ней и отправить ее в полет. То есть, после проведения моделирования мы получим тестовые данные, показывающие работоспособность системы, а также недостатки, подлежащие устранению».Частью объединенной группы пилотируемых и беспилотных систем являются операторы и их замечания и предложения, то есть регулярная обратная связь, крайне важны при разработке. Оценка когнитивной и физической нагрузки на пилота и решение любых проблем с этим связанных также очень важно, пояснила Кёрнс. «Когда мы говорим о совместной работе группы пилотируемых и беспилотных систем, акцент действительно делается на совместной работе... как повысить возможности этой группы».У концепции СРПиБС есть потенциал стать фактором, радикально меняющим возможности на поле боя, но если это должно пойти дальше простого приема данных с сенсора, что уже было продемонстрировано в реальных условиях, тогда очень важно повышать уровень автономности.Пилотирование воздушного судна - достаточно сложная задача и без дополнительных функций управления полетом и бортовой аппаратурой приданных ему беспилотников. Если работа больших групп БЛА станет реальностью, то потребуется более высокий уровень автономности, при этом когнитивная нагрузка при работе БЛА должна удерживаться на минимуме. Дальнейшее расширение возможностей СРПиБС будет также в значительной степени зависеть от мнения сообщества пилотов, которое может быть негативным в случае, если ответственность за контроль над БЛА негативно скажется на их работе.Вооруженные силы должны определить, где лучше всего могут быть применены возможности совместной работы пилотируемых и беспилотных систем. Неизбежно развитие технологий, направленных на то, чтобы пилот воздушного судна мог полностью контролировать свой беспилотник. Впрочем, только потому, что это достижимо, не обязательно означает, что подобные возможности должны быть приняты на вооружение.