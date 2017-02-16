Проект десантного планера Carrier Wing Glider / Baynes Bat (Великобритания)



Опытный образец Baynes Bat в полете



Схема летательного аппарата



Планер на земле, вид на нос



Вид сзади



"Летучая мышь" после испытаний, аварий и ремонтов

По материалам сайтов:

http://vintagegliderclub.org/

http://airwar.ru/

https://aviarmor.net/

http://militarythoughts.blogspot.fr/

В начальный период Второй мировой войны пролив Ла-Манш являлся одним из основных факторов, способных защитить Великобританию от немецкого нападения. Тем не менее, в дальнейшем это водное пространство стало проблемой уже для британских войск. Для высадки на побережье континентальной Европы требовались морские суда и летательные аппараты десантного назначения с различными характеристиками. На протяжении нескольких лет предлагались самые разные решения проблемы доставки десанта. Одна из самых интересных идей была предложена в рамках Carrier Wing или Baynes Bat.Для отправки солдат с легким оружием в ближние тылы врага планировалось использовать десантные планеры нескольких моделей. Такая техника позволяла перевозить достаточно крупный десант и высаживать его в заданном районе. Тем не менее, у десантных планеров, состоявших на вооружении в начале войны, был серьезный недостаток в виде ограниченной грузоподъемности. Из-за этого высадившемуся десанту не приходилось рассчитывать на поддержку бронетехники и следовало полагаться только на свои силы. Как следствие, армия и промышленность пытались создать планеры с повышенной грузоподъемностью.Решением этой проблемы в итоге стал грузовой планер Hamilcar компании General Aircraft. Он мог брать на борт груз массой до 7 тонн, что позволяло ему перевозить один легкий танк Mk VII Tetrarch. Тем не менее, такой планер впервые взлетел только в марте 1942 года. До начала серийного производства подобной техники армия не имела средств для перевозки бронемашин, что способствовало появлению различных проектов, в том числе самых смелых.В 1941 году свой вариант решения имеющейся проблемы предложил конструктор Л.Е. Бейнс. В соответствии с его задумкой, для доставки танков в тыл противника следовало использовать планер специальной конструкции. Более того, некоторые особенности этого изделия позволяли считать его не полноценным летательным аппаратом, а комплектом дополнительного оборудования для существующей техники. Проект носил название Carrier Wing Glider. Впоследствии к проекту приклеилось прозвище, изначально являвшееся собственным именем опытного образца.Неизвестно, знал ли Л. Бейнс о зарубежных разработках в области воздушного десантирования танков, но в его проекте предлагался уже известный метод доставки полезной нагрузки в заданный район. Существующий легкий по массе танк серийной модели предлагалось оснащать набором дополнительного оборудования, при помощи которого он мог находиться в воздухе и совершать планирующий полет. При помощи самолета-буксировщика «летающий танк» следовало поднимать в воздух, после чего маршрут преодолевался только за счет планирования.На танк следовало устанавливать специальную конструкцию, основными элементами которой были два полукрыла. Плоскости соединялись между собой и с танком при помощи набора креплений и замков. По прибытии в зону высадки экипаж бронемашины мог бы сбросить крыло и идти в бой в качестве полноценного легкого танка. Подобный подход к конструированию и применению летательных аппаратов позволял упростить производство планеров, но при этом обеспечить максимально возможную эффективность их использования.В своем проекте Carrier Wing Л.Е. Бейнс решил применить оригинальную конструкцию крыла. Все десантные планеры того времени оснащались прямым крылом большого удлинения, имеющим прямоугольную в плане форму. Кроме того, они имели выраженный фюзеляж с внутренним грузоотсеком, являвшийся одним из самых крупных элементов конструкции. Для повышения аэродинамических характеристик новый планер следовало строить по схеме «летающее крыло». Несущая плоскость должна была получить стреловидные переднюю и заднюю кромки. Также предлагались некоторые другие идеи и решения, не слишком характерные для того времени.Перспективный планер фактически должен был представлять собой стреловидное крыло, на законцовках которого имелись вертикальные стабилизаторы-шайбы. Фюзеляж отсутствовал. В центральной части крыла предусматривались место для размещения пилотской кабины. Управление предлагалось осуществлять при помощи крупных элевонов на задней кромке крыла. На нижней поверхности крыла, в ее центре, должны были помещаться крепления для полезной нагрузки в виде танка. Возможно, проектом также предусматривалось использование некоторых средств, улучшающих аэродинамику сухопутной машины.По расчетам автора, перспективный десантный планер должен был иметь крыло размахом около 100 футов (порядка 30 м). Такая плоскость позволяла ему нести полезную нагрузку массой до 8-8,5 т, что соответствовало новейшему легкому танку «Тетрарх». Управлять планером должен был собственный пилот. В некоторых источника встречается информация, согласно которой летчик-планерист должен был входить в состав экипажа танка, однако подтверждения этому отсутствуют. Кроме того, определенные сомнения вызывает сама целесообразность подобного комплектования экипажа.Проект Carrier Wing Glider был разработан в 1941 году, но в течение долгого времени не мог выйти из «бумажной» стадии. По тем или иным причинам испытания перспективного планера все время откладывались. Только в 1943 году Л.Е. Бейнсу удалось заинтересовать военных и получить возможность начать практическую отработку оригинальных идей. В связи с излишним новаторством и чрезмерной смелостью проекта испытания решили начать с уменьшенной пилотируемой модели десантного планера.В первой половине 1943 года компания Slingsby Sailplanes, занимавшаяся производством планеров, приступила к сборке первого опытного образца в рамках оригинального проекта. Предлагалось изготовить прототип, отличающийся от полноценного планера меньшими размерами. Несмотря на втрое меньшие габариты, опытный планер должен был продемонстрировать перспективы предложения Л.Е. Бейнса. Первый и, как потом оказалось, последний опытный образец за характерную форму получил собственное имя Baynes Bat – «Летучая мышь Бейнса».Опытный образец был построен из дерева с минимальным количеством металлических деталей. Обшивка была выполнена из полотна. Силовой набор планера имел весьма простую конструкцию. Так, передняя кромка крыла образовывалась двумя балками-лонжеронами, являвшимися основными элементами конструкции. Сзади к лонжеронам крепились нервюры, соединявшиеся с дополнительной балкой у задней кромки. Для размещения пилота крыло оснастили кабиной характерной формы. Над верхней поверхностью крыла выступал небольшой обтекатель с прозрачным фонарем. Под крылом предусматривался более крупный агрегат, на днище которого располагалась посадочная лыжа. Также проектом предусматривалось использование сбрасываемого двухколесного шасси, необходимого для взлета.Ввиду отсутствия традиционного хвостового оперения аппарат Baynes Bat получил две крупные законцовки крыла, при помощи которых планировалось обеспечить приемлемую путевую устойчивость. Для управления следовало использовать два закрылка, помещенных на нижней поверхности крыла вблизи кабины, и два элевона возле законцовок. Управляющие плоскости при помощи тросовой проводки соединялись с ручкой управления в кабине.Максимальная длина опытного планера Л.Е. Бейнса составляла 2,46 м, размах крыла – 10,16 м. Площадь крыла – 14,86 кв.м. Экипаж состоял из одного человека. Взлетная масса доходила до 485-490 кг. Допускалась буксировка любым самолетом с требуемыми характеристиками при скорости не более 145 км/ч.В июле 1943 года опытный планер Baynes Bat впервые поднялся в воздух под управлением летчика Роберта Кронфельда. В дальнейшем этот пилот неоднократно участвовал в новых испытательных полетах экспериментального планера. По некоторым данным, для более полного изучения работы «летающего крыла», планер нес набор различной регистрирующей аппаратуры, следившей за рядом параметров. Таким образом, отчеты об испытательных полетах строились не только на докладах летчика, но и на данных с приборов.Опытный планер неплохо показал себя в ходе разнообразных испытаний. С точки зрения управления он почти не отличался от аналогичной техники традиционной конструкции: аппарат легко реагировал на движения ручки управления, но при этом не был склонен к чрезмерно энергичному маневрированию, грозящему сваливанием. Некоторые недостатки конструкции проявлялись при посадке с относительно сильным боковым ветром. В таком случае существовал риск сноса в сторону или сваливания с ударом о землю. Тем не менее, Р. Кронфельд быстро освоил управление оригинальным образцом. Интересно, что летчик-испытатель Эрик Браун, тоже участвовавший в проверке «Летучей мыши Бейнса», оставил иные отзывы. По его мнению, аппарат оказался неудобен в управлении и не смог продемонстрировать хорошие характеристики.По результатам испытаний уменьшенного опытного образца мог быть решен вопрос о строительстве полноценного прототипа с последующими его летными испытаниями, в том числе с использованием полезной нагрузки в виде легкого танка. Однако разрешение на эти работы не было получено. Предложенный планер представлял интерес для армии, но в существующей ситуации военные решили не рисковать и не прибегать к излишне смелым проектам.С 1942 года десантные части использовали десантные планеры Hamilcar, способные перевозить не только людей, легкую технику или иные грузы, но и танки Mk VII Tetrarch. Такие летательные аппараты строились серийно и массово осваивались пилотами. Фактически ниша планеров-перевозчиков легкой бронетехники уже была занята. Продолжение работ по теме Carrier Wing Glider с целью возможного принятия такой техники на вооружение и заменой существующих планеров посчитали нецелесообразным. Вскоре после завершения испытаний аппарата Baynes Bat проект в исходном виде был закрыт.Причины отказа от Carrier Wing Л.Е. Бейнса были просты. Во-первых, армия уже имела требуемые летательные аппараты, а во-вторых, новая разработка не отличалась универсальностью. Конструкция предлагаемого планера позволяла перевозить только танки, тогда как серийный Hamilcar мог брать на борт самые разные грузы. Не позднее конца 1943 года испытания планера Baynes Bat прекратились, и развитие базового проекта завершилось.С определенного времени проекты Carrier Wing и Baynes Bat осуществлялись при участии научно-исследовательской организации Royal Aircraft Establishment. Именно ее участие спасло опытный планер от немедленной утилизации. Прототип уже не представлял интереса с точки зрения практического применения, но все еще мог послужить науке. Схема «летающее крыло» привлекала внимание ученых. Необходимость проведения тех или иных исследований привела к тому, что «Летучая мышь Бейнса» вскоре стала летающей лабораторией. С ее помощью в течение длительного времени специалисты RAE изучали поведение летательных аппаратов, лишенных выраженного фюзеляжа и оперения.Есть основания полагать, что, по мере участия в разнообразных исследованиях, опытный планер неоднократно подвергался тем или иным доработкам. Кроме того, были возможны некоторые нештатные ситуации и аварии, после которых отдельные элементы планера требовали восстановления. Таким образом, к концу своей исследовательской карьеры опытный планер мог прийти в измененном виде, не полностью соответствующем исходному.По разным данным, работа Baynes Bat в качестве летающей лаборатории продолжалась в течение нескольких лет, как минимум, до середины сороковых годов. После этого в распоряжение RAE попали другие не менее интересные образцы авиационной техники схожей аэродинамической схемы. Исследователи приступили к их изучению, а уже проверенный образец отправили на хранение. Насколько известно, последний раз опытную «Летучую мышь» видели в 1958 году в одном из ангаров аэродрома Кройдон. Что случилось с планером позднее – неизвестно, но до наших дней уникальный образец не дожил.В годы Второй мировой войны Л.Е. Бейнс предложил оригинальный способ доставки легких танков в тыл противника, однако эта идея так и не дошла до использования на практике. Из-за технологических и организационных затруднений смелый проект не был реализован вовремя. Пока автор идеи и его коллеги готовились к испытаниям уменьшенного образца, в эксплуатацию поступили готовые серийные планеры. Они не отличались смелостью идей, но при этом могли полноценно решать поставленные задачи. В таких условиях «летающее крыло» представляло интерес только для ученых, которые и забрали оригинальный аппарат себе. Таким образом, проект Carrier Wing Glider / Baynes Bat не решил поставленные автором задачи, но оказал помощь дальнейшему развитию авиационной техники.