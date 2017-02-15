В компании «Антонов» приступили к замене российского оборудования на Ан-148

Программа Ан-148 находится на этапе замены оборудования, которое не устраивает заказчика. Это очень дорогостоящее и тяжелое мероприятие, связанное с подготовкой технической документации, покупкой нового оборудования, сборкой, отработкой в составе комплекса,

Украинская компания «Антонов» продолжит программу строительства самолетов Ан-148 после замены на них комплектующих российского производства, передает RNS сообщение директора программы предприятия Андрея Нуришенко.сказал Нуришенко журналистам на полях авиасалона «Aero India 2017».Та же проблема и с военным транспортником Ан-178.По его словам, сейчас компания «активно ищет поставщиков оборудования среди европейских и американских производителей оборудования, в том числе в Швейцарии, Франции».В 2016 году из-за разрыва связей с российскими поставщиками предприятие не выпустило ни одного Ан-148 и Ан-158 (увеличенной пассажировместимости).Ранее замначальника отделения перспективных разработок «Антонова» Андрей Хаустов заявлял, что для возобновления производства указанных самолетов потребуется заменить около 5,4 тыс. типов комплектующих, поставлявшихся из России.