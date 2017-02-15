17:33 15 февраля

В компании «Антонов» приступили к замене российского оборудования на Ан-148

Украинская компания «Антонов» продолжит программу строительства самолетов Ан-148 после замены на них комплектующих российского производства, передает RNS сообщение директора программы предприятия Андрея Нуришенко.



Программа Ан-148 находится на этапе замены оборудования, которое не устраивает заказчика. Это очень дорогостоящее и тяжелое мероприятие, связанное с подготовкой технической документации, покупкой нового оборудования, сборкой, отработкой в составе комплекса,
сказал Нуришенко журналистам на полях авиасалона «Aero India 2017».


Та же проблема и с военным транспортником Ан-178.

По его словам, сейчас компания «активно ищет поставщиков оборудования среди европейских и американских производителей оборудования, в том числе в Швейцарии, Франции».

В 2016 году из-за разрыва связей с российскими поставщиками предприятие не выпустило ни одного Ан-148 и Ан-158 (увеличенной пассажировместимости).

Ранее замначальника отделения перспективных разработок «Антонова» Андрей Хаустов заявлял, что для возобновления производства указанных самолетов потребуется заменить около 5,4 тыс. типов комплектующих, поставлявшихся из России.

Использованы фотографии: http://avia-mir.com
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Комментарии 16
  1. Политотдел Сегодня, 17:01
    Я бы опасался на таком летать...Там явно детали будут с черного рынка..!
    Политотдел
    1. cniza Сегодня, 17:08
      Мечты и не более , нечем заменить российские комплектующие , просто нечем.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 17:18
        Главный конструктор КБ "Антонов" Кива Д.С. переехал в Азербайджан. Дмитрий Кива является разработчиком военно-транспортных самолетов Ан-70, пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158, регионального пассажирского самолета Ан-140, военно-транспортного самолета Ан-178.
        У меня всё.
        Zibelew
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:23
          Кб"Антонов"помирает, денег просит..
          Изгоняющий либероидов
  2. Vik66 Сегодня, 17:03
    Ага, а чем они собираются заменить стойки шасси от нижегородского "Гидромаша" ? "Боинг" их покупает, потому что сами делать не могут, а эти прям сейчас в Швейцарии найдут, ага... laughing
    Vik66
    1. Old Shoe Сегодня, 17:09
      Ну, китайские братья для чего? wink
      Old Shoe
    2. bouncyhunter Сегодня, 17:10
      Цитата: Vik66
      Ага, а чем они собираются заменить стойки шасси от нижегородского "Гидромаша" ? "Боинг" их покупает, потому что сами делать не могут, а эти прям сейчас в Швейцарии найдут, ага... laughing

      Да всё просто - поступят так же , как сейчас с газом . У России не берут , берут дороже , но у Гейропы . Так и с деталями будет - переплатим , но у "клятых комуняк" не купим ! wassat
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 17:14
        Да полно, через Белоруссию купят у того же "Гидромаша". Аналогично риверсному газу
        рич
      2. Zibelew Сегодня, 17:21
        Пусть у Аэрбаса попросят. Братья-европейцы всегда помогут.
        Zibelew
  3. Alexey RA Сегодня, 17:07
    Великолепно. То есть, сначала придётся искать оборудование на замену. Затем - пытаться собрать этот конструктор Лего в работающую систему. Затем - провести опять полный цикл испытаний (потому как изменения придётся вносить в достаточно большое число узлов). Дело может дойти до необходимости повторной сертификации самолёта.
    И всё это - ради машины, от которой отказались почти все коммерческие компании и которая используется практически только в госструктурах.
    Alexey RA
  4. Fregate Сегодня, 17:09
    Вот тут посмеялся.
    Программа Ан-148 находится на этапе замены оборудования, которое не устраивает заказчика.

    Которое вы из принципа покупать не будете, да вам его никто и не продаст у нас. Так правильнее.
    Fregate
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 17:10
    Все, в принципе, предсказуемо... Развод, значит развод. А товарищам, которые приводят примеры, мол а чем они собираются заменить стойки шасси от нижегородского "Гидромаша, хочется напомнить слова товарища Сталина -"...не заменимых у нас нет"...
    Найдут. Или сделают сами. Денег уйдет много, но "положение обязывает"... Мне фирма "Антонов" глубоко симпатична. Не взирая на всякие политические и финансовые коллизии. Пускай трудятся. Они создавали и создают хорошие самолеты, которые никогда не сеяли на землю смерть...
    Вождь краснокожих
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:11
    Осталось решить одну проблему -где взять на это замещение "начинки" деньги ?
    Изгоняющий либероидов
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:12
    Осталось решить одну проблему -где взять на это замещение "начинки" деньги ?И кто поставит нужное оборудование?
    Изгоняющий либероидов
  8. фа2998 Сегодня, 17:15
    Цитата: Политотдел
    ...Там явно детали будут с черного рынка..!

    Цитата: Vik66
    "Боинг" их покупает, потому что сами делать не могут, а эти прям сейчас в Швейцарии найдут, ага...

    Да не в том проблема-запчасти они найдут.При желании-фирменные,с гарантией.Не один же наш "Гидромаш" шасси делает.Могут и на заказ сделают.Но получится сборная солянка,и надо все это в комплексе отработать,И СТОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?
    Там и ранее ажиотажа на эти самолеты не было,а теперь по новой цене-тем более. no hi
    фа2998
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:19
    В компании «Антонов» приступили к замене российского оборудования на Ан-148


    laughing wassat
    Наблюдатель2014

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