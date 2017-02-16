Приднестровье освобождается от блокады?

Обсуждается тема возможного потепления отношений между Кишинёвом и Тирасполем. Хотя, почему «возможного»?.. Потеплением отношений вполне можно считать тот факт, что после своего избрания на пост президента Молдавии Игорь Додон встретился с (тоже) не так давно вступившим в должность президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Основная тематика встречи – работа над интеграционными процессами и отмена блокады, в которой сегодня находится Приднестровье.О какой блокаде речь? А речь о том, что более 10 лет назад тогдашние молдавские власти устроили демарш, по сути, пустив под откос формат «5+2», обсуждавший вопросы урегулирования конфликта на Днестре. Стоит напомнить, что формат «5+2» включал в себя непосредственно Молдавию и Приднестровье, а также такие страны и международные структуры как Россия, США, Украина, ЕС и ОБСЕ. Представители Кишинёва в этом формате заявили, что любые грузы, которые направляются на территорию Приднестровья, должны проходить исключительно молдавскую таможенную регистрацию. В Тирасполе сосчитали, в какую «копеечку» выльется «перегонка» грузов туда-сюда для получения регистрации таможенных органов в Кишинёве, и заявили, что выступают против молдавских требований. Однако, главным здесь всё были не подсчёты расходов, а то, что Молдавия настаивала именно на собственной юрисдикции грузов, а ПМР, как известно, на основании проведённого референдума, идентифицирует себя как независимое государство.После этого Кишинёв и пошёл на демарш, объявив, что фактически закрывает своё направление на приднестровском участке для торговли.В течение 8 лет ситуация была для ПМР напряжённой, но не критической. Дело в том, что Украина де-факто блокаду не поддерживала, а потому товары, к примеру, из РФ, да и из самой Украины, фактически беспрепятственно (со стороны Кишинёва) входили в Приднестровье. Однако после «перемоги» на майдане, Украина объявило ПМР «рассадником сепаратизма», и закрыло и своё направление тоже. В итоге лишь витиеватые схемы обхода таких «санкций» позволяли ПМР вести торговые и финансовые операции.Так вот, именно от этой блокады новый президент Молдавии Игорь Додон и собирается отказываться. Об этом говорил во время весьма тёплой встречи с тираспольским коллегой, а также в ходе своего визита в Москву.Настоящим громом (хотелось употребить термин «среди ясного неба», но небо ни в Европе, ни в самой Молдавии далеко не ясное...) прогремело заявление Игоря Додона во время его визита в Брюссель. Заявление касалось того, что граждане Республики Молдова разочаровались в евроинтеграции и хотят нормализации отношений со всеми соседями и традиционными партнёрами, включая Россию. Своё заявление по поводу того, что Молдавии не выжить без российского рынка Игорь Додон повторил в ходе интервью для Жанны Немцовой на Deutsche Welle.Президент Молдавии:Я хочу привести пример: в 2009 году в Молдове евроинтеграции доверяло 65% населения. Прошло 7 лет. Европейский союз и (другие) внешние партнёры серьёзно инвестировали в Молдову (финансовые средства, безвизовый режим, соглашение об ассоциации), но уровень доверие к ЕС упал вдвое. Мой месседж Евросоюзу был прост: уважаемые друзья, вы хотели помочь гражданам, но вы все эти годы помогали коррупционному правительству. И часто эта помощь была геополитической, то есть молдавское правительство воровало деньги, не делая реформ (...) Молдавии не выжить без российского рынка.То самое интервью:Кстати, за несколько дней до публикации этого интервью в самом ЕС был обнародован доклад одного из аналитических центров, работающего на средства Европейской комиссии (фактически на средства бюджета ЕС). В докладе предоставлялся анализ, в ходе которого слова Додона о разворовывании европейских средств молдавскими чиновниками и олигархами были подтверждены. Мало того, в том же докладе было высказано предложение о необходимости «задуматься о возможности остановки финансирования правительства Украины, так как правительство Украины не занимается реформами и борьбой с коррупцией».В общем, нет дыма без огня...А тут и «огонь» показался. Причём - в лице американского посла в Кишинёве Джеймса Петтита. Почему «огонь»? Дело в том, что впервые за все последние годы американский посол в Молдавии прибыл с визитом в Приднестровскую Молдавскую Республику. Не просто прибыл, прогулялся по Тирасполю и убыл обратно, а поучаствовал в личной встрече с главой ПМР Вадимом Красносельским. И рукопожатие тоже было...Внимание блогеров особенно привлекло фото, на котором можно увидеть на столе в администрации президента Приднестровья два флага – красно-зелёный серпасто-молоткастый флаг ПМР по соседству со звёздно-полосатым флагом США.Сам факт рукопожатия посла США с президентом Приднестровья радикалы в Кишинёве, которых, в правительстве немало, и которых в ЕС и говорил Додон, объявили чуть ли не предательством интересов Молдовы и отказом США «от поддержки демократии». В отдельных аккаунтах наиболее душевно не уравновешенных молдавских радикалов можно было прочесть о том, что «это всё Трамп, который ведёт подковёрные дела с Россией». Мол, Додон – их «продукт».На самом деле встреча посла Петтита с главой ПМР говорит о том, что формат урегулирования приднестровского конфликта будет возобновлён. Только вряд ли в нём «в прежнем ключе» поучаствует Украина... Вот только устроит ли полноценный диалог представителей так называемой «партии войны», которых хватает как в Молдавии, так и в США. Даже намёк на то, что в приднестровском вопросе может быть достигнут компромисс, приводит таких «партийцев» к глубокому душевному потрясению, а значит будут гадить...