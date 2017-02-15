МО РФ публикует кадры с Су-35С

Министерство обороны опубликовало свежие видеоматериалы о работе многоцелевого российского истребителя Су-35С в воздухе. Видео появилось на фоне сообщений о том, что первая партия из четырёх самолётов Су-35 поставлена в Китай на основании контракта. В общей сложности в Китай должны быть поставлены 24 Су-35.Многоцелевые истребители Су-35 были задействованы в ходе недавно проведённой внезапной проверки ВКС РФ. Кроме того, новейшие боевые машины выполняют задачи в рамках боевой операции в Сирии. Экипажи Су-35 совершили сотни вылетов с авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия для поддержки фронтовых и дальних бомбардировщиков, штурмовиков, самолётов транспортной авиации.Для справки: Су-35С - глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++. Помимо всего прочего в Су-35С реализованы отдельные технологии, присущие пятому поколению военных самолётов. Су-35С оснащён новейшими комплексами авионики на основе цифровой ИУС (информационно-управляющая система), современной РЛС с большой дальностью обнаружения различных целей. Двигатели Су-35С имеют поворотный вектор тяги и увеличенную мощность в сравнении с силовыми установками немодернизированной версии истребителя.