20:30 15 февраля

МО РФ публикует кадры с Су-35С

Министерство обороны опубликовало свежие видеоматериалы о работе многоцелевого российского истребителя Су-35С в воздухе. Видео появилось на фоне сообщений о том, что первая партия из четырёх самолётов Су-35 поставлена в Китай на основании контракта. В общей сложности в Китай должны быть поставлены 24 Су-35.



Многоцелевые истребители Су-35 были задействованы в ходе недавно проведённой внезапной проверки ВКС РФ. Кроме того, новейшие боевые машины выполняют задачи в рамках боевой операции в Сирии. Экипажи Су-35 совершили сотни вылетов с авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия для поддержки фронтовых и дальних бомбардировщиков, штурмовиков, самолётов транспортной авиации.


Для справки: Су-35С - глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++. Помимо всего прочего в Су-35С реализованы отдельные технологии, присущие пятому поколению военных самолётов. Су-35С оснащён новейшими комплексами авионики на основе цифровой ИУС (информационно-управляющая система), современной РЛС с большой дальностью обнаружения различных целей. Двигатели Су-35С имеют поворотный вектор тяги и увеличенную мощность в сравнении с силовыми установками немодернизированной версии истребителя.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 19:41
    не успел занять свою нишу - и уже в Китай... как-то спорно это всё...
    a.s.zzz888
    1. KnightRider Сегодня, 20:01
      Цитата: a.s.zzz888
      не успел занять свою нишу - и уже в Китай... как-то спорно это всё...

      Разорвать ВТС со всеми странами! Я правильно Вас понимаю? laughing
      KnightRider
    2. Политотдел Сегодня, 20:02
      Цитата: a.s.zzz888
      не успел занять свою нишу - и уже в Китай... как-то спорно это всё...

      Это экспортный вариант..Вот и понаблюдаем со стороны и проверим ! США явно будут Китай "пинать"...Зачем нашими летчиками рисковать..? Поймите вы это..А Китай платит наличкой и благодарен думаю будет России ,за такой подарок ( мы их будем обслуживать и поставлять запчасти и т.д...) Китай должен быть на нашей стороне...
      Политотдел
      1. Proton Сегодня, 20:25
        Да давайте уже китайцам и Армату продадим,что б нашим танкистам не рисковать,посмотрим,как американцы их пинать будут...
        Proton
    3. НЕКСУС Сегодня, 20:06
      Цитата: a.s.zzz888
      не успел занять свою нишу - и уже в Китай... как-то спорно это всё...

      Ниша СУ-35С -это прежде всего осуществление господства в воздухе и сопровождение бомберов...Вы вообще о чем? При этом ,сейчас понятие специализации очень размыты,тк практически все ударные платформы истребительные делаются многофункциональными,способными работать как по воздуху,так и по морю и по поверхности.
      НЕКСУС
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 20:19
        НЕКСУС Сегодня, 20:06 ↑


        ...ниша это поставки в ВКС ... и я о том, что в свои ВКС ещё ничего практически не поставили, а уже в Китай... вот я о чём... А ТТХ су-35 я так же знаю, знаю и их"специализацию", знаю что "С" - экспортный вариант... hi

        Первым делом, первым делом самолёты ... для Китая,
        Ну а для наших ВКС потом!...
        a.s.zzz888
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:28
          Цитата: a.s.zzz888
          и я о том, что в свои ВКС ещё ничего практически не поставили, а уже в Китай... вот я о чём...

          Контракт заключен с нашим МО дважды...до 15 года на 48 машин и теперь до 20 года еще на 48 машин...
          Цитата: a.s.zzz888
          знаю что "С" - экспортный вариант...

          Нет...литера С означает СЕРИЙНЫЙ. hi
          НЕКСУС
  2. Маз Сегодня, 19:51
    Правильно пиарят, надо ж продавать технику. Вон БВ уже подтянулся, щас Израильтяне начнут бухтеть , шо это нанесет им ущерб, шо техника наша плохая, шо не знаем, шо делаем... ну так рынок же свободный...
    Маз
  3. mitrich Сегодня, 19:57
    Красавцы наши сушки, все: СУ-34, СУ-35, СУ-30. Западные уродцы, и близко не стояло- летало.
    mitrich
  4. KnightRider Сегодня, 19:59
    Красивый ролик. Красивый самолет. good
    KnightRider
  5. Феликс Сегодня, 20:01
    Красив, зараза...
    Феликс
  6. Рабинович Сегодня, 20:05
    Почем цена самолёта? За сколько китайцам продали?
    Рабинович
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:10
      Рабинович -у вас же есть ф35!Или хотите и нашу птичку преобрести?Так вам сша заблокируют эту сделку.
      Изгоняющий либероидов
      1. Рабинович Сегодня, 20:12
        Так вроде ещё у нас ничего нету. Просто интересно по какой цене Китай купил этот самолёт. Или это секретные данные.
        Рабинович
    2. Pyjama Сегодня, 20:21
      Цитата: Рабинович
      Почем цена самолёта? За сколько китайцам продали?

      Рабинович, я вас умоляю, шо я буду иметь за ваш интерес ? И вообще это не те деньги, которых у вас нет!
      Pyjama
    3. активатор Сегодня, 20:23
      Цитата: Рабинович
      Почем цена самолёта? За сколько китайцам продали?

      В предыдущей статье сказано что сделка в 2 лярда у.е ,а вот что туда входит помимо летаков хз.
      активатор
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:11
    Нам самим они нужны как воздух, а китайцы все равно поналепят клонов как было с су27.
    Изгоняющий либероидов
  8. Masya Masya Сегодня, 20:12
    Мы знаем – для надёжной обороны
    Необходим всегда небесный страж,
    Поэтому с желанием огромным
    Показываем высший пилотаж.
    good
    Masya Masya

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня