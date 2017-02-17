Украина вступит в НАТО! В феврале! Числа тридцатого…

После провалившейся военной провокации на Донбассе, по итогам которой президенту Украины Петру Порошенко не удалось убедить мировую общественность в причастности России к нарушению минских договоренностей, украинским руководством было принято решение привлечь внимание Запада к Украине по другому, далеко не новому поводу.Киев вплотную приблизился к детальному рассмотрению очередной идеи фикс — вступлению в Североатлантический альянс. Вероятно, чтобы никто не сомневался в серьезности украинских намерений, Петр Порошенко даже пообещал провести референдум по этому неотложному вопросу. «Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в НАТО», — подчеркнул глава государства.Сама мысль о вступлении в организацию, из которой не было приглашения, к тому же в столь непростое для Украины время, звучит бредово, и этому есть несколько объяснений.Во-первых, полноценно провести общенародное голосование будет весьма проблематично, ведь Крым находится в составе России, а официальный Киев продолжает считать его временно оккупированной территорией. Подобные трудности, очевидно, возникнут и на Донбассе. Трудно себе представить, что жители ДНР и ЛНР будут приветствовать подобные инициативы украинской власти, особенно после недавних событий в Авдеевке.Во-вторых, любое голосование — мероприятие весьма затратное, а учитывая нынешнее финансовое положение Украины, референдум — не самый удачный способ потратить деньги, особенно когда страна живет на иностранные кредиты и распродает все, что только может.В-третьих, глупо тешить себя иллюзиями, что вопрос о вступлении в НАТО будут решать украинцы. При желании официальный Киев нарисует любой результат, который ему будет необходим, независимо от того, как проголосует народ.В сложившейся ситуации особенно бессмысленно прозвучало недавнее заявление Порошенко немецкой прессе, что, мол, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16%, а сейчас эта цифра выросла до 54%. Тем более он не уточнил, чьими данными руководствовался. К примеру, по результатам опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% украинских респондентов считают альянс угрозой, 29% видят в НАТО защиту, еще 26% равнодушны.В любом случае, если предположить, что акт народного волеизъявления состоится, и вся Украина единогласно проголосует за вступление в Североатлантический альянс, это вряд ли изменит сложившуюся ситуацию. Решение будет принимать НАТО, поэтому смысла в подобных заявлениях украинского лидера нет. С таким же успехом можно провести референдум по вопросу получения долгожданного «безвиза». Думается, результат известен.Что же касается условий вступления в военно-политический блок, то они для республики не изменились, и по-прежнему выглядят оторванными от реальности. Первое, что бросается в глаза — это неразрешенные территориальные споры. Несмотря на то, что Крым вошел в состав России в полном соответствии с нормами международного права, Украина продолжает претендовать на субъект Российской Федерации, а значит, территориальная проблема не разрешена. По крайней мере, для властей украинского государства.Второй вопрос — Донбасс. Судя по последним сводкам с Юго-востока, Киев не намерен улаживать конфликт в принципе, ни мирным, ни военным путем. Пока идет война, Украина получает деньги, оружие и роль восточно-европейского мученика, «страдающего от российской агрессии», и эта роль пока еще выгодна Западу.Немаловажный вопрос — модернизация вооруженных сил до натовских стандартов, на которую нужно уж очень много денег, а их в закредитованной стране как раз и нет. Конечно, можно говорить о том, что Вашингтон активно помогает Киеву, поставляя технику, но будем объективными: поставка старых списанных «Хаммеров» времен Вьетнамской войны — скорее дешевый способ утилизации, нежели реальная помощь увязшему в болоте гражданской войны государству.Таким образом, заявления украинского лидера о возможном членстве в НАТО — привычный популизм ради саморекламы и возможность выклянчить очередную порцию дипломатической поддержки, оружия и кредитов. Впрочем, более-менее конкретную дату вступления украинского государства в альянс можно предположить уже сейчас. Это будет четверг, 30 февраля, после выпадения обильных осадков при плюсовой температуре.