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Украина вступит в НАТО! В феврале! Числа тридцатого…
Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что вопрос вступления страны в Североатлантический альянс можно ставить лишь после реформирования вооруженных сил и приведения их к стандартам блока.
После провалившейся военной провокации на Донбассе, по итогам которой президенту Украины Петру Порошенко не удалось убедить мировую общественность в причастности России к нарушению минских договоренностей, украинским руководством было принято решение привлечь внимание Запада к Украине по другому, далеко не новому поводу.
Киев вплотную приблизился к детальному рассмотрению очередной идеи фикс — вступлению в Североатлантический альянс. Вероятно, чтобы никто не сомневался в серьезности украинских намерений, Петр Порошенко даже пообещал провести референдум по этому неотложному вопросу. «Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в НАТО», — подчеркнул глава государства.
Сама мысль о вступлении в организацию, из которой не было приглашения, к тому же в столь непростое для Украины время, звучит бредово, и этому есть несколько объяснений.
Во-первых, полноценно провести общенародное голосование будет весьма проблематично, ведь Крым находится в составе России, а официальный Киев продолжает считать его временно оккупированной территорией. Подобные трудности, очевидно, возникнут и на Донбассе. Трудно себе представить, что жители ДНР и ЛНР будут приветствовать подобные инициативы украинской власти, особенно после недавних событий в Авдеевке.
Во-вторых, любое голосование — мероприятие весьма затратное, а учитывая нынешнее финансовое положение Украины, референдум — не самый удачный способ потратить деньги, особенно когда страна живет на иностранные кредиты и распродает все, что только может.
В-третьих, глупо тешить себя иллюзиями, что вопрос о вступлении в НАТО будут решать украинцы. При желании официальный Киев нарисует любой результат, который ему будет необходим, независимо от того, как проголосует народ.
В сложившейся ситуации особенно бессмысленно прозвучало недавнее заявление Порошенко немецкой прессе, что, мол, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16%, а сейчас эта цифра выросла до 54%. Тем более он не уточнил, чьими данными руководствовался. К примеру, по результатам опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% украинских респондентов считают альянс угрозой, 29% видят в НАТО защиту, еще 26% равнодушны.
В любом случае, если предположить, что акт народного волеизъявления состоится, и вся Украина единогласно проголосует за вступление в Североатлантический альянс, это вряд ли изменит сложившуюся ситуацию. Решение будет принимать НАТО, поэтому смысла в подобных заявлениях украинского лидера нет. С таким же успехом можно провести референдум по вопросу получения долгожданного «безвиза». Думается, результат известен.
Что же касается условий вступления в военно-политический блок, то они для республики не изменились, и по-прежнему выглядят оторванными от реальности. Первое, что бросается в глаза — это неразрешенные территориальные споры. Несмотря на то, что Крым вошел в состав России в полном соответствии с нормами международного права, Украина продолжает претендовать на субъект Российской Федерации, а значит, территориальная проблема не разрешена. По крайней мере, для властей украинского государства.
Второй вопрос — Донбасс. Судя по последним сводкам с Юго-востока, Киев не намерен улаживать конфликт в принципе, ни мирным, ни военным путем. Пока идет война, Украина получает деньги, оружие и роль восточно-европейского мученика, «страдающего от российской агрессии», и эта роль пока еще выгодна Западу.
Немаловажный вопрос — модернизация вооруженных сил до натовских стандартов, на которую нужно уж очень много денег, а их в закредитованной стране как раз и нет. Конечно, можно говорить о том, что Вашингтон активно помогает Киеву, поставляя технику, но будем объективными: поставка старых списанных «Хаммеров» времен Вьетнамской войны — скорее дешевый способ утилизации, нежели реальная помощь увязшему в болоте гражданской войны государству.
Таким образом, заявления украинского лидера о возможном членстве в НАТО — привычный популизм ради саморекламы и возможность выклянчить очередную порцию дипломатической поддержки, оружия и кредитов. Впрочем, более-менее конкретную дату вступления украинского государства в альянс можно предположить уже сейчас. Это будет четверг, 30 февраля, после выпадения обильных осадков при плюсовой температуре.
Автор: Петр Романов
Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что вопрос вступления страны в Североатлантический альянс можно ставить лишь после реформирования вооруженных сил и приведения их к стандартам блока.
После провалившейся военной провокации на Донбассе, по итогам которой президенту Украины Петру Порошенко не удалось убедить мировую общественность в причастности России к нарушению минских договоренностей, украинским руководством было принято решение привлечь внимание Запада к Украине по другому, далеко не новому поводу.
Киев вплотную приблизился к детальному рассмотрению очередной идеи фикс — вступлению в Североатлантический альянс. Вероятно, чтобы никто не сомневался в серьезности украинских намерений, Петр Порошенко даже пообещал провести референдум по этому неотложному вопросу. «Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в НАТО», — подчеркнул глава государства.
Сама мысль о вступлении в организацию, из которой не было приглашения, к тому же в столь непростое для Украины время, звучит бредово, и этому есть несколько объяснений.
Во-первых, полноценно провести общенародное голосование будет весьма проблематично, ведь Крым находится в составе России, а официальный Киев продолжает считать его временно оккупированной территорией. Подобные трудности, очевидно, возникнут и на Донбассе. Трудно себе представить, что жители ДНР и ЛНР будут приветствовать подобные инициативы украинской власти, особенно после недавних событий в Авдеевке.
Во-вторых, любое голосование — мероприятие весьма затратное, а учитывая нынешнее финансовое положение Украины, референдум — не самый удачный способ потратить деньги, особенно когда страна живет на иностранные кредиты и распродает все, что только может.
В-третьих, глупо тешить себя иллюзиями, что вопрос о вступлении в НАТО будут решать украинцы. При желании официальный Киев нарисует любой результат, который ему будет необходим, независимо от того, как проголосует народ.
В сложившейся ситуации особенно бессмысленно прозвучало недавнее заявление Порошенко немецкой прессе, что, мол, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16%, а сейчас эта цифра выросла до 54%. Тем более он не уточнил, чьими данными руководствовался. К примеру, по результатам опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% украинских респондентов считают альянс угрозой, 29% видят в НАТО защиту, еще 26% равнодушны.
В любом случае, если предположить, что акт народного волеизъявления состоится, и вся Украина единогласно проголосует за вступление в Североатлантический альянс, это вряд ли изменит сложившуюся ситуацию. Решение будет принимать НАТО, поэтому смысла в подобных заявлениях украинского лидера нет. С таким же успехом можно провести референдум по вопросу получения долгожданного «безвиза». Думается, результат известен.
Что же касается условий вступления в военно-политический блок, то они для республики не изменились, и по-прежнему выглядят оторванными от реальности. Первое, что бросается в глаза — это неразрешенные территориальные споры. Несмотря на то, что Крым вошел в состав России в полном соответствии с нормами международного права, Украина продолжает претендовать на субъект Российской Федерации, а значит, территориальная проблема не разрешена. По крайней мере, для властей украинского государства.
Второй вопрос — Донбасс. Судя по последним сводкам с Юго-востока, Киев не намерен улаживать конфликт в принципе, ни мирным, ни военным путем. Пока идет война, Украина получает деньги, оружие и роль восточно-европейского мученика, «страдающего от российской агрессии», и эта роль пока еще выгодна Западу.
Немаловажный вопрос — модернизация вооруженных сил до натовских стандартов, на которую нужно уж очень много денег, а их в закредитованной стране как раз и нет. Конечно, можно говорить о том, что Вашингтон активно помогает Киеву, поставляя технику, но будем объективными: поставка старых списанных «Хаммеров» времен Вьетнамской войны — скорее дешевый способ утилизации, нежели реальная помощь увязшему в болоте гражданской войны государству.
Таким образом, заявления украинского лидера о возможном членстве в НАТО — привычный популизм ради саморекламы и возможность выклянчить очередную порцию дипломатической поддержки, оружия и кредитов. Впрочем, более-менее конкретную дату вступления украинского государства в альянс можно предположить уже сейчас. Это будет четверг, 30 февраля, после выпадения обильных осадков при плюсовой температуре.
Автор: Петр Романов