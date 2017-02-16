Многоцелевая бронированная машина M39 (США)



Общий вид транспортной машины M39. Фото Afvdb.50megs.com



САУ M18 Hellcat. Фото Wikimedia Commons



M39, вид на корму. Фото Afvdb.50megs.com



3-дюймовая пушка M6 - одна из основных "полезных нагрузок" тягача M39. Фото Wikimedia Commons



Транспорт M39 в роли перевозчика бревен, необходимых для строительства блиндажа. Корея, 1 октября 1952 г. Фото US Army



M39 в качестве санитарной машины. Корея, 14 октября 1952 г. Фото US Army



M39 как бронетранспортер Корпуса морской пехоты. Корея, 25 июля 1953 г. Фото US Army



Американская бронемашина, хранящаяся в Кубинке. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://historyofwar.org/

http://afvdb.50megs.com/

http://globalsecurity.org/

http://olive-drab.com/

Hunnicutt, R.P. Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles. Navato, CA: Presidio Press, 1999.

Во время Второй мировой войны американская армия эксплуатировала значительное число бронетранспортеров и артиллерийских тягачей нескольких моделей. Большое распространение в этот период имела техника с полугусеничной ходовой частью. Продолжение работ в двух важнейших направлениях привело к появлению интересного образца вспомогательной машины, во время войны решившей несколько задач, а впоследствии оказавшей значительное влияние на дальнейшее развитие американской бронетехники. Это была «бронированная машина общего назначения» Armored Utility Vehicle M39.Предпосылки к появлению новой транспортной машины были достаточно интересными. В 1943 году в серию была поставлена противотанковая самоходная артиллерийская установка M18 Hellcat, вооруженная 76-мм пушкой. К середине следующего года стало ясно, что эта машина, при всех своих преимуществах, уже не в полной мере соответствует актуальным требованиям и поэтому должна быть заменена. Для замены существующей техники была создана новая самоходка M36. Осенью 1944 года серийное производство M18 было свернуто, эксплуатацию такой техники предполагалось продолжать до полной замены новыми машинами.Самоходка M18 имела недостаточно мощное орудие, но ее шасси все еще могло представлять интерес для военных и использоваться в новой роли. Уже летом 1944 года появилось предложение о модернизации истребителей танков с переделкой во вспомогательные машины. Путем сравнительно простой переделки серийная самоходка могла становиться многоцелевой транспортной бронемашиной, пригодной для использования на разных ролях. Подобный транспорт должен был иметь заметные преимущества перед существующими полугусеничными машинами. Он мог бы выгодно отличаться более высоким уровнем защиты, обеспечиваемым иным бронекорпусом, и улучшенной подвижностью, достигаемой полностью гусеничным шасси.Новый проект машины общего назначения получил рабочее обозначение Armored Utility Vehicle T41. Такое название сохранялось до начала 1945 года, когда машину официально приняли на вооружение под обозначением Armored Utility Vehicle M39. Для удобства класс техники, отраженный в ее названии, нередко сокращался до AUV.Авторами проекта T41 был предложен достаточно простой способ переделки самоходных артиллерийских установок в транспортную технику. С серийной машины типа M18 Hellcat следовало удалять башню с орудием и все исходное оснащение боевого отделения. Кроме того, с корпуса удалялась крыша. На освободившихся местах предлагалось монтировать разнообразное оснащение, необходимое для перевозки грузов или пассажиров. Все прочие узлы и агрегаты существующего шасси оставались без изменений.В соответствии с основными идеями проекта, базовая САУ имела сравнительно тонкое бронирование, которое, однако, позволяло получить высокую подвижность и обеспечить достаточную живучесть на поле боя. После демонтажа башни и установки нового оборудования перспективная многоцелевая машина должна была сохранить подобные качества и даже нарастить подвижность за счет уменьшения массы.Новая транспортная машина сохранила основную часть корпуса базового образца. Самоходка M18 получала броню толщиной до 12,7 мм. Лобовая часть корпуса имела клиновидный профиль и крупное отверстие для обслуживания трансмиссии, прикрытое съемной крышкой. Позади верхнего наклонного листа находился небольшой горизонтальный участок крыши корпуса с люками экипажа. Без изменений остались невысокие надгусеничные ниши, образованные несколькими наклонными листами. Форма кормы тоже не изменялась: она по-прежнему состояла из нескольких листов, установленных вертикально или с наклоном.Удаление башни позволило переработать подбашенную коробку с целью решения новых задач. Бывшее боевое отделение лишилось крыши, что облегчило доступ внутрь машины. Для увеличения полезного объема и дополнительной защиты пассажиров поверх исходного корпуса добавили невысокую броневую рубку. Она состояла из четырех трапециевидных листов, собранных в конструкцию в форме усеченной пирамиды. Лобовой лист такой рубки имел небольшой вырез в верхней части – он предназначался для монтажа пулеметной установки. У бортов рубки имелись узкие детали, незначительно прикрывавшие внутренний отсек. Также на верхних бортовых деталях и на корме предусматривалась установка решетчатых корзин для перевозки различного имущества.Компоновка корпуса дорабатывалась в соответствии с новой ролью машины, но при этом не подвергалась кардинальной переработке. В передней части корпуса сохранился небольшой отсек для размещения агрегатов трансмиссии, позади которого поместили двухместное отделение управления. Крупный центральный объем под рубкой мог выполнять функции грузового отсека или десантного отделения, в зависимости от поставленной задачи. В корме по-прежнему находился отсек для двигателя. Таким образом, изменения коснулись только центральной части корпуса, лишившейся стандартного боевого отделения.В кормовом отсеке корпуса базовой САУ и, как следствие, транспортера T41 помещался радиальный девятицилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель Continental R-975-C4 мощностью 400 л.с. При помощи карданного вала двигатель соединялся с блоком трансмиссии, помещенным в передней части корпуса. Там находилась трансмиссия типа 900T Torqmatic, обеспечивающая три скорости переднего хода и одну заднего. В состав силовой установки были включены топливные баки общей емкостью 625 л.Ходовая часть заимствовалась у M18 без изменений. На каждом борту сохранялось по пять сдвоенных опорных катков с резиновыми бандажами. Катки имели индивидуальную торсионную подвеску. Все пары катков, за исключением средней, получили дополнительные амортизаторы. В передней части корпуса помещались ведущие колеса с зубчатыми венцами, в корме – направляющие, оснащенные механизмом натяжения гусениц. Ввиду использования катков малого размера в состав ходовой части было включено по четыре поддерживающих ролика на борт.Для самообороны бронированная вспомогательная машина получила пулеметную установку. В верхней части лобового листа новой рубки расположили опорное кольцо турели, по которому могла перемещаться опора пулемета. С помощью такого устройства стрелок мог атаковать цели в любом направлении со значительными углами возвышения. На турели устанавливался крупнокалиберный пулемет M2HB. Боекомплект оружия состоял из 900 патронов в нескольких лентах, размещенных на соответствующих укладках внутри корпуса.Собственный экипаж машины состоял из трех человек. Слева в отделении управления находился водитель, у правого борта – его помощник. Доступ в отделение управления обеспечивался двумя люками в крыше. Позади отделения управления, в основном грузопассажирском отсеке, размещался командир. В его обязанности входило слежение за окружающим пространством, а также использование пулемета. По понятным причинам, командир не имел собственного люка.Полезная нагрузка должна была размещаться в центральном отсеке корпуса, ранее использовавшимся в качестве боевого отделения. У передней и задней стенок отсека поместили два набора складных сидений для перевозки солдат. Вместе с тремя членами экипажа на борту могло находиться до восьми десантников. Проектом AUV T41 изначально предусматривалось использование техники в качестве артиллерийского тягача, в связи с чем центральный отсек мог использоваться и для транспортировки боеприпасов. Ящики со снарядами могли укладываться прямо на пол десантного отделения. Расчет буксируемого орудия так же размещался внутри корпуса. Само орудие предлагалось перевозить при помощи кормового буксировочного крюка.Отказ от использования башни привел к тому, что транспортная машина T41, при схожих габаритах корпуса, была заметно компактнее и легче базовой самоходки. Длина транспорта составляла 5,3 м, ширина – 2,4 м, высота по крыше – 2 м. Боевая масса составляла 15,17 т. В грузовом отсеке можно было разместить большое число артиллерийских выстрелов. Количество транспортируемых снарядов зависело от их типа и поставленной перед артиллеристами задачи.Облегченная транспортная машина отличалась достаточно высокой удельной мощностью – более 26 л.с. на тонну. Благодаря этому на шоссе она могла развивать скорость до 80 км/ч, запаса топлива хватало на 160 км пути. Обеспечивалось преодоление подъемов крутизной 60%, траншеи шириной 1,86 м или стенки высотой 91 см. Водные преграды глубиной до 1,2 м преодолевались вброд. Радиус разворота – 20 м. При буксировке артиллерийского орудия могли вводиться ограничения на максимальную скорость движения и т.д., направленные на исключение его повреждения.К осени 1944 года компания Buick, выпускавшая САУ M18 Hellcat, получила заказ на изготовление двух опытных транспортных машин типа AUV T41. Для строительства этой техники были взяты две серийные самоходки. Переоборудование готовых машин не заняло много времени, благодаря чему вскоре на полигон вышли прототипы тягача-транспортера. Использование готового отработанного и проверенного на практике шасси позволило обойтись без длительных испытаний. Достаточно высокие характеристики перспективной машины и так были очевидны.Осенью того же года компания-производитель «Хеллкетов» получила контракт на серийное производство новейших многофункциональных машин. На завод-изготовитель должны были поступать имеющиеся в наличии самоходки, где их требовалось ремонтировать и переоснащать по новому проекту. В октябре 44-го армии передали первую партию из 10 серийных машин. В ноябре военные получили еще 60 транспортеров. В декабре 1944-го и январе 1945 года было построено 163 и 180 машин соответственно. В феврале и марте заказчик получил еще 227 машин. В марте 1945 года производство транспортной машины было прекращено. За полгода работ компания Buick выпустила 640 единиц новой техники. Интересно, что до начала 45-го машины носили рабочее обозначение T41. Официальное название Armored Utility Vehicle M39 было присвоено им только в начале нового года.Новые бронемашины достаточно быстро попали на фронт, где стали использоваться по прямому назначению. Первой «специальностью» T41 / M39 стала транспортировка противотанковых орудий M6. В роли тягача такой пушки транспортер мог перевозить расчет и 42 снаряда калибра 76 мм. Не исключалось использование новой машины в качестве тягача при орудиях других типов. Кроме того, нередко M39 использовались для перевозки личного состава или грузов, выполняя функции бронетранспортера или защищенного грузовика.Известно об использовании многофункциональных транспортеров M39 в качестве бронированных разведывательных машин. Имеющиеся противопульное бронирование и крупнокалиберный пулемет в сочетании с высокой подвижностью позволяли экипажу решать не только транспортные задачи. В то же время, в некоторых случаях недостаточно мощное бронирование могло серьезно ограничивать боевой потенциал техники, подобно тому, как это было с базовыми САУ M18.Бронемашины M39 эксплуатировались до самого конца Второй мировой войны. После окончания боев в Европе и на Тихом океане служба такой техники продолжилась. Тогда как базовая САУ M18 давно устарела, транспортеры на ее базе все еще представляли интерес для армии. Тягач / транспорт / бронетранспортер оставался в строю до самого начала пятидесятых годов, когда армия США вступила в Корейскую войну.Появление новых образцов бронетехники с более высокими характеристиками позволяло сократить активность применения имеющихся M39, однако и в таких условиях подобные машины не остались без работы. В Корее вспомогательные машины использовались на вторых ролях, в качестве подвозчиков боеприпасов, бронетранспортеров и санитарных машин. Работа такой техники заключалась в доставке солдат или боеприпасов на передовую, эвакуации бойцов и раненых в тыл и т.д. Полноценное боевое применение техники на переднем крае, тем не менее, исключалось. Отсутствие крыши подвергало экипаж и десант повышенным рискам. Более новые образцы уже имели полностью закрытый корпус, что позволяло им работать в любых условиях, не подвергая людей опасности. M39 в такой ситуации могли рассчитывать только на роль вспомогательных машин.В 1953 году война в Корее закончилась, однако служба машин Armored Utility Vehicle M39 не прекратилась. Несмотря на далеко не полное соответствие актуальным требованиям, малую численность и частично выработанный ресурс, остающиеся в наличии бронетранспортеры все еще могли найти применение в армии. Отказаться от такой техники решили только в 1957 году. Часть техники отправилась на разборку, другие машины были проданы или переданы союзникам. Несколько единиц такой техники впоследствии попали в музеи и частные коллекции.Из 640 построенных AUV M39 до нашего времени дожило 11. Большая часть сохранившихся образцов находится в Соединенных Штатах. Три машины в разном состоянии остаются в Германии. Одной машиной располагает частная коллекция в Великобритании. Во время Корейской войны один образец M39 стал трофеем противника и вскоре попал в СССР. Эта машина сейчас хранится в танковом музее Кубинки.Проект многоцелевой машины Armored Utility Vehicle M39 создавался в качестве простого и эффективного способа найти применение устаревающим самоходным артиллерийским установкам. Путем не слишком сложной переработки исходной конструкции был создан образец бронетехники, пригодный для решения широкого круга задач. Эта машина оказалась настолько удачной, что оставалась в строю до второй половины пятидесятых годов и с определенной эффективностью решала различные задачи транспортного характера. Если принимать во внимание сроки эксплуатации, то можно даже утверждать, что транспортер M39 оказался гораздо удачнее базовой САУ M18 Hellcat. Кроме того, нельзя не отметить, что облик этой машины оказал значительное влияние на дальнейшее развитие американских бронетранспортеров.