20:37 15 февраля

Кабмин Украины объявил о режиме ЧС в топливно-энергетическом комплексе

Украинский премьер Владимир Гройсман в ходе заседания правительства объявил о введении чрезвычайного положения в топливно-энергетическом комплексе страны. Решение, как объявил Гройсман, связано с блокадой поставок угля из «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Речь о блокаде поставок угля в первую очередь из ЛНР. Гройсман отмечает, что на данном этапе альтернативы угля из Донбасса нет.

Напомним, что так называемую угольную блокаду осуществляют украинские радикалы во главе с нацкомбатом батальона «Донбасс» Семёном Семенченко (он же депутат ВРУ). Семенченко направил вооружённых людей, которые взорвали рельсы на одной из ж/д веток. По этой ветке составы с углем шли в сторону контролируемых Киевом регионов Украины.

В своём аккаунте Фейсбука Семенченко ответил на заявление Гройсмана так (представляем перевод текста):


Вопрос к Гройсману, которой пугает украинский кризисом в энергетике.

ДВА ГОДА НАЗАД ПОЛЬША предлагали помощь в модернизации ТЭС. Почему инициатива была проигнорирована?

В январе 2015 года премьер-министр Польши Ева Копач сообщила, что польская сторона готова помочь Украине с модернизацией тепловых электростанций для использования на них различных типов угля. Отмечалось, что модернизация ТЭС под сжигание угля газовой группы позволит использовать топливо, которое добывается на подконтрольной территории, или импортировать его из дружественных стран, в том числе с самой Польши.

Прошло два года. Что было сделано по факту? Правильно, ничего. Япония была готова модернизировать наши ТЭС и предоставить на это кредит на 10 лет. Что вы сделали? Ничего.

С начала блокады мы слышим, что переоборудование ТЭС - это очень долго и дорого. Затем Гройсман заявляет, что альтернативы донбасскому углю вообще нет.

Возможно, руководству государства стоит публично признать, что они просто не желают отказываться от торговли с оккупантами, получать сверхприбыли на "роттердам плюс" и финансировать ЛДНР, а не выдумывать все новые отговорки?

Для всех тех, кто на полном серьёзе рассказывает, как блокада поставок угля с оккупированных территорий во время войны вредит Украине. Я не спрашиваю есть ли у вас мозг. Я спрашиваю есть ли у вас СОВЕСТЬ?


Кабмин Украины объявил о режиме ЧС в топливно-энергетическом комплексе


Стоит заметить, что на Украине по факту организации угольной блокады и подрыва железнодорожных путей уголовного дела против организаторов всего этого преступного действа до сих пор не заведено.

Использованы фотографии: http://nv.ua
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Комментарии 15
  1. Бывший комбат Сегодня, 20:11
    Та нехай хоть там удушаться эти при.дурки ... нахрен мне об этом знать ...
    Бывший комбат
    1. Zibelew Сегодня, 20:13
      Перемога, однозначно... Банда вытиранов АТО держит в руках весь Укрогабон. Жить стало лучше, жить стало веселее...



      Zibelew
      1. 30 вис Сегодня, 20:31
        Сейчас витираны натравят на ДНР и ЛНР орды озлоблённых свидомо-укров !-----Сепары виноваты!И начнётся акция по освобождению исконно свидомо-укрских земель от ваты и гусского мира ..!---- Мне так развитие событий видится . .Им нужно озлобить простых людей !
        30 вис
      2. Монос Сегодня, 20:34
        Как весело люди живут! В зопу раненая шпана ставит на уши страну и вертит на острие гидности премьера и весь его кабинет. И как же скучно живём мы! Какие то мосты строим, ракеты запускаем, газопроводы прокладываем, занимаемся наукой. А ведь тоже могли весело скакать!
        Монос
    2. Политотдел Сегодня, 20:26
      Холодно и грустно...Россия так и не напала на Украину!
      Порашенко явно хочется этого..Но увы, здесь расклад будет другой "братья"...
      Страны Балтии подписали договор об упрощенном передвижении войск НАТО
      Договор подписали министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Раймонд Бергманис и Раймундас Каробилис. "Цель совместного документа — достичь к июню юридической способности за 24 часа принять подразделение быстрого реагирования НАТО (VJTF), а за 48 часов принять предварительно дислоцируемые подразделения...
      http://novoros-news.com/news/strany-baltii-podpis
      ali-..

      Только попробуйте ...
      Политотдел
      1. Александр 3 Сегодня, 20:37
        Не дождавшись нападения хохлы сами на себя напали,перекрыли себе поставки угля,газа,сала осталось одно г.....
        Александр 3
  2. Alena Frolovna Сегодня, 20:12
    Угольная блокада Донбасса?

    Наконец, Украина решила точно отморозить уши на зло нам.
    Гидность обязывает.

    Alena Frolovna
    1. Alena Frolovna Сегодня, 20:14
      Угольная блокада Донбасса?


      Alena Frolovna
      1. Балу Сегодня, 20:29
        Я не спрашиваю есть ли у вас мозг. Я спрашиваю есть ли у вас СОВЕСТЬ?

        О, семенсеменченко заговорил о совести и мозге, ё... А деньги обманутым старушкам Севастополя этот негодяй когда вернет? angry
        Балу
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:14
    Теперь парошенке надо обьездить всю Европу, и,как всегда пугая "Российской угрозой "выговкать халявный уголь у Польши и в Германии am
    Изгоняющий либероидов
    1. KRIK33 Сегодня, 20:21
      И для пущей убедительности в руках трясти кусок угля... smile
      KRIK33
  4. Ваучер Сегодня, 20:18
    Мдя... довели страну... теперь куда не кинь - всюду клин. Приехали господа, поезд дальше не идёт...
    Ваучер
  5. kefan Сегодня, 20:26
    Это называется отморожу свои уши на зло бабушке, короче, руководство Руины - сборище идиотов и воров.
    kefan
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 20:27
    Плотницкий, в Луганске сказал, пока не извинитесь - угля не дадим! И т.к. извинений от укронациков не дождешься, значит топить им дровами laughing bully lol
    да и вообще, воюют и торгуют - ничего не понимаю...
    a.s.zzz888
  7. Ferdinant Сегодня, 20:36
    Сами себе злейшие враги
    Ferdinant

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