Кабмин Украины объявил о режиме ЧС в топливно-энергетическом комплексе

Вопрос к Гройсману, которой пугает украинский кризисом в энергетике.



ДВА ГОДА НАЗАД ПОЛЬША предлагали помощь в модернизации ТЭС. Почему инициатива была проигнорирована?



В январе 2015 года премьер-министр Польши Ева Копач сообщила, что польская сторона готова помочь Украине с модернизацией тепловых электростанций для использования на них различных типов угля. Отмечалось, что модернизация ТЭС под сжигание угля газовой группы позволит использовать топливо, которое добывается на подконтрольной территории, или импортировать его из дружественных стран, в том числе с самой Польши.



Прошло два года. Что было сделано по факту? Правильно, ничего. Япония была готова модернизировать наши ТЭС и предоставить на это кредит на 10 лет. Что вы сделали? Ничего.



С начала блокады мы слышим, что переоборудование ТЭС - это очень долго и дорого. Затем Гройсман заявляет, что альтернативы донбасскому углю вообще нет.



Возможно, руководству государства стоит публично признать, что они просто не желают отказываться от торговли с оккупантами, получать сверхприбыли на "роттердам плюс" и финансировать ЛДНР, а не выдумывать все новые отговорки?



Для всех тех, кто на полном серьёзе рассказывает, как блокада поставок угля с оккупированных территорий во время войны вредит Украине. Я не спрашиваю есть ли у вас мозг. Я спрашиваю есть ли у вас СОВЕСТЬ?

Украинский премьер Владимир Гройсман в ходе заседания правительства объявил о введении чрезвычайного положения в топливно-энергетическом комплексе страны. Решение, как объявил Гройсман, связано с блокадой поставок угля из «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Речь о блокаде поставок угля в первую очередь из ЛНР. Гройсман отмечает, что на данном этапе альтернативы угля из Донбасса нет.Напомним, что так называемую угольную блокаду осуществляют украинские радикалы во главе с нацкомбатом батальона «Донбасс» Семёном Семенченко (он же депутат ВРУ). Семенченко направил вооружённых людей, которые взорвали рельсы на одной из ж/д веток. По этой ветке составы с углем шли в сторону контролируемых Киевом регионов Украины.В своём аккаунте Фейсбука Семенченко ответил на заявление Гройсмана так (представляем перевод текста):Стоит заметить, что на Украине по факту организации угольной блокады и подрыва железнодорожных путей уголовного дела против организаторов всего этого преступного действа до сих пор не заведено.