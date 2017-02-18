«Илья Муромец» со свитой

В настоящее время ведется строительство широкого спектра кораблей и судов вспомогательного флота – от огромных, в 10 тысяч тонн водоизмещения океанских судов обеспечения до рейдовых буксиров.Необходимо заметить, что если боевые корабли ВМФ советской постройки в основном из 80-х годов, то вспомогательные суда ВМФ, как правило, старше.В интересах Главного управления глубоководных исследований МО РФ ведется строительство нескольких судов и подлодок. На наших глазах создается новый специализированный флот.В 2016 году на заводе «Янтарь» заложен второй корпус океанографического исследовательского судна «Алмаз» проекта 22010. Первый корабль – «Янтарь» был передан ВМФ в 2015-м и ушел служить на Северный флот. Он уже совершил ряд походов в Атлантику, Средиземноморье, район Персидского залива и предположительно занимался поиском и изучением проложенных по дну кабелей связи. Как минимум один поход был совершен в интересах Федерального агентства по недропользованию.«Алмаз» должен быть передан ВМФ для Тихоокеанского флота в 2019 году. Новый корабль нужен для обеспечения запусков с российского космодрома Восточный. И «Янтарь», и «Алмаз» могут нести на борту и использовать широкий спектр обитаемых и необитаемых подводных аппаратов.Петербургский завод «Пелла» ведет строительство двух кораблей проекта 11982 «Ладога» и «Ильмень». «Селигер», головной в этой серии, построен на верфях «Янтаря» и передан ВМФ в 2012 году. Эти корабли предназначены для проведения испытаний разнообразных подводных аппаратов и исследования морского дна. «Ладога» заложена в 2013-м, спущена на воду в 2016-м и будет передана ВМФ (на Балтийский флот) в этом году. «Ильмень» заложен в 2014-м. Время передачи и флот, которому предназначается корабль, пока неизвестны.В 2016 году на заводе «Пелла» заложен океанографический исследовательский корабль проекта 16450 «Академик Агеев». Он скорее всего строится для проведения работ в создаваемой Российской системе подводного наблюдения.В 2016-м на «Янтаре» был заложен корабль – носитель подводных аппаратов «Евгений Горигледжан» проекта 02670. Он будет передан на ЧФ в 2017 году.Помимо этих кораблей, в интересах ГУГИ было построено не менее пяти рейдовых буксиров проектов 16609 и 90600, оборудованных различной техникой для проведения подводных исследований.В 2015 году на Северный флот был переведен плавучий док проекта 22570 «Свияга». Он предназначен для обслуживания подводных аппаратов.Завод «Севмаш» продолжает строительство подводной лодки проекта 09852 «Белгород» и не исключено, что работает еще и над атомной станцией проекта 10831 («Глубочайшая тайна России»).В декабре 2016-го после длительной модернизации флоту была передана атомная лодка-носитель автономных глубоководных станций БС-64 «Подмосковье».Особо стоит отметить, что два глубоководных подводных аппарата проекта 16811 «Русь» и «Консул», заложенные еще в советское время для Министерства геологии, были в 2000 и 2011 годах достроены, но переданы не геологам, а в состав флота ГУГИ.Перспективный облик вспомогательного флота формируется на основе следующих основных классов: многофункциональные суда тылового обеспечения, суда комплексного портового обслуживания, морские транспорты оружия и боеприпасов, танкеры и ледоколы. При этом в проект сразу закладывается многофункциональность, позволяющая выполнять разные операции, при этом количество судов обеспечения может быть в будущем снижено. Также характерно широкое использование гражданских технологий, в том числе и адаптация под ВМФ образцов, построенных для гражданских заказчиков.Морские буксиры проекта 23120 изначально закладывались на Северной верфи как суда тылового обеспечения, однако затем их класс был сменен. В 2012-м был заложен «Эльбрус», в 2013-м – «Всеволод Бобров», в 2014-м – «Капитан Шевченко». Корабли планировалось передать в течение 2014–2016 годов на Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, однако по разным причинам, в частности из-за недопоставки части оборудования из-за санкций, строительство затянулось. В 2016 году «Эльбрус» вошел в состав ВМФ, «Всеволод Бобров» спущен на воду. «Капитан Шевченко» законсервирован на стапеле завода. Представители этого проекта во многом схожи с судами-снабженцами, построенными Северной верфью для иностранных заказчиков, а также с теми, что станут основой флота ОАО «Газпром» при освоении арктических шельфовых месторождений.ЦКБ «Алмаз» разработало базовый проект 20180. К нему относится спасательно-буксирное судно «Звездочка», являющееся по сути платформой для испытания различных видов подводного оружия и техники.В 2016 году в состав Тихоокеанского флота вошел морской транспорт вооружения проекта 20180ТВ «Академик Ковалев». Основное назначение – перевозка и погрузка баллистических ракет «Булава» для подводных лодок проекта 955. ЦС «Звездочка» продолжает строительство спасательно-буксирного судна проекта 20183 «Академик Александров» и морского транспорта вооружений проекта 20181 «Академик Макеев». И возможно, этим дело не ограничится.В течение 2014 года завод «Пелла» передал флоту четыре судна комплексного портового обслуживания проекта 01380. «Умба» и «Печа» вошли в состав СФ, «ВТН-73» – ЧФ, «ВТН-74» – БФ. Ведется подготовка к строительству судов обеспечения ледового класса проекта 03183 с передачей первых образцов в состав ВМФ в 2020 году.В июле 2016-го Адмиралтейскими верфями был спущен на воду первый за долгие годы ледокол для ВМФ «Илья Муромец» проекта 21180. Он обладает функционалом еще и морского буксира, а также патрульного корабля и может использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки. В планах – заказ трех подобных ледоколов, но подписанных контрактов на них пока нет. А «Илья Муромец» в этом году войдет в состав СФ.Резко возросшая активность ВМФ РФ в дальней океанской зоне вызвала необходимость в новых танкерах-снабженцах. В 2013 году ВМФ заказал Невскому судостроительно-судоремонтному заводу средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин». Весной 2016-го он был спущен на воду и в 2017-м будет передан в состав СФ. ВМФ рассчитывает получить еще три таких судна.В 2014-м на заводе «Залив» в Керчи были заложены два танкера проекта 23131, не имеющие пока названия. Они должны быть переданы в состав ВМФ в 2017–2018 годах.Также в 2014 году ВМФ заказал строительство четырех танкеров проекта 01382. Восточная верфь и Зеленодольский завод должны построить по два таких судна, причем по одному – с ледовым усилением корпуса.В 2015 году ВМФ принял спасательное судно нового поколения «Игорь Белоусов» проекта 21300. Оно было заложено на Адмиралтейских верфях еще в 2005-м, долго строилось, в первую очередь из-за сложной начинки, глубоководного водолазного комплекса. В 2016 году судно совершило переход на ТОФ. В 2014-м состав ВМФ пополнил спускаемый аппарат проекта 18271 АС-40, который будет базироваться как раз на борту «Белоусова».На Астраханском филиале ЦС «Звездочка» для Черноморского флота и Каспийской флотилии строятся четыре спасательных буксира проекта 22870.В состав ЧФ уже вошел «Профессор Николай Муру», Каспийскую флотилию пополнили «СБ-45» и «СБ-738». «СБ-739» строится.