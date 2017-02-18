«Илья Муромец» со свитой
В настоящее время ведется строительство широкого спектра кораблей и судов вспомогательного флота – от огромных, в 10 тысяч тонн водоизмещения океанских судов обеспечения до рейдовых буксиров.
Необходимо заметить, что если боевые корабли ВМФ советской постройки в основном из 80-х годов, то вспомогательные суда ВМФ, как правило, старше.
Исследователи глубин
В интересах Главного управления глубоководных исследований МО РФ ведется строительство нескольких судов и подлодок. На наших глазах создается новый специализированный флот.
В 2016 году на заводе «Янтарь» заложен второй корпус океанографического исследовательского судна «Алмаз» проекта 22010. Первый корабль – «Янтарь» был передан ВМФ в 2015-м и ушел служить на Северный флот. Он уже совершил ряд походов в Атлантику, Средиземноморье, район Персидского залива и предположительно занимался поиском и изучением проложенных по дну кабелей связи. Как минимум один поход был совершен в интересах Федерального агентства по недропользованию.
«Алмаз» должен быть передан ВМФ для Тихоокеанского флота в 2019 году. Новый корабль нужен для обеспечения запусков с российского космодрома Восточный. И «Янтарь», и «Алмаз» могут нести на борту и использовать широкий спектр обитаемых и необитаемых подводных аппаратов.
Петербургский завод «Пелла» ведет строительство двух кораблей проекта 11982 «Ладога» и «Ильмень». «Селигер», головной в этой серии, построен на верфях «Янтаря» и передан ВМФ в 2012 году. Эти корабли предназначены для проведения испытаний разнообразных подводных аппаратов и исследования морского дна. «Ладога» заложена в 2013-м, спущена на воду в 2016-м и будет передана ВМФ (на Балтийский флот) в этом году. «Ильмень» заложен в 2014-м. Время передачи и флот, которому предназначается корабль, пока неизвестны.
В 2016 году на заводе «Пелла» заложен океанографический исследовательский корабль проекта 16450 «Академик Агеев». Он скорее всего строится для проведения работ в создаваемой Российской системе подводного наблюдения.
В 2016-м на «Янтаре» был заложен корабль – носитель подводных аппаратов «Евгений Горигледжан» проекта 02670. Он будет передан на ЧФ в 2017 году.
Помимо этих кораблей, в интересах ГУГИ было построено не менее пяти рейдовых буксиров проектов 16609 и 90600, оборудованных различной техникой для проведения подводных исследований.
В 2015 году на Северный флот был переведен плавучий док проекта 22570 «Свияга». Он предназначен для обслуживания подводных аппаратов.
Завод «Севмаш» продолжает строительство подводной лодки проекта 09852 «Белгород» и не исключено, что работает еще и над атомной станцией проекта 10831 («Глубочайшая тайна России»).
В декабре 2016-го после длительной модернизации флоту была передана атомная лодка-носитель автономных глубоководных станций БС-64 «Подмосковье».
Особо стоит отметить, что два глубоководных подводных аппарата проекта 16811 «Русь» и «Консул», заложенные еще в советское время для Министерства геологии, были в 2000 и 2011 годах достроены, но переданы не геологам, а в состав флота ГУГИ.
Морские транспорты
Перспективный облик вспомогательного флота формируется на основе следующих основных классов: многофункциональные суда тылового обеспечения, суда комплексного портового обслуживания, морские транспорты оружия и боеприпасов, танкеры и ледоколы. При этом в проект сразу закладывается многофункциональность, позволяющая выполнять разные операции, при этом количество судов обеспечения может быть в будущем снижено. Также характерно широкое использование гражданских технологий, в том числе и адаптация под ВМФ образцов, построенных для гражданских заказчиков.
БС-64 «Подмосковье»
Морские буксиры проекта 23120 изначально закладывались на Северной верфи как суда тылового обеспечения, однако затем их класс был сменен. В 2012-м был заложен «Эльбрус», в 2013-м – «Всеволод Бобров», в 2014-м – «Капитан Шевченко». Корабли планировалось передать в течение 2014–2016 годов на Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, однако по разным причинам, в частности из-за недопоставки части оборудования из-за санкций, строительство затянулось. В 2016 году «Эльбрус» вошел в состав ВМФ, «Всеволод Бобров» спущен на воду. «Капитан Шевченко» законсервирован на стапеле завода. Представители этого проекта во многом схожи с судами-снабженцами, построенными Северной верфью для иностранных заказчиков, а также с теми, что станут основой флота ОАО «Газпром» при освоении арктических шельфовых месторождений.
ЦКБ «Алмаз» разработало базовый проект 20180. К нему относится спасательно-буксирное судно «Звездочка», являющееся по сути платформой для испытания различных видов подводного оружия и техники.
В 2016 году в состав Тихоокеанского флота вошел морской транспорт вооружения проекта 20180ТВ «Академик Ковалев». Основное назначение – перевозка и погрузка баллистических ракет «Булава» для подводных лодок проекта 955. ЦС «Звездочка» продолжает строительство спасательно-буксирного судна проекта 20183 «Академик Александров» и морского транспорта вооружений проекта 20181 «Академик Макеев». И возможно, этим дело не ограничится.
В течение 2014 года завод «Пелла» передал флоту четыре судна комплексного портового обслуживания проекта 01380. «Умба» и «Печа» вошли в состав СФ, «ВТН-73» – ЧФ, «ВТН-74» – БФ. Ведется подготовка к строительству судов обеспечения ледового класса проекта 03183 с передачей первых образцов в состав ВМФ в 2020 году.
В июле 2016-го Адмиралтейскими верфями был спущен на воду первый за долгие годы ледокол для ВМФ «Илья Муромец» проекта 21180. Он обладает функционалом еще и морского буксира, а также патрульного корабля и может использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки. В планах – заказ трех подобных ледоколов, но подписанных контрактов на них пока нет. А «Илья Муромец» в этом году войдет в состав СФ.
Танкеры
Резко возросшая активность ВМФ РФ в дальней океанской зоне вызвала необходимость в новых танкерах-снабженцах. В 2013 году ВМФ заказал Невскому судостроительно-судоремонтному заводу средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин». Весной 2016-го он был спущен на воду и в 2017-м будет передан в состав СФ. ВМФ рассчитывает получить еще три таких судна.
В 2014-м на заводе «Залив» в Керчи были заложены два танкера проекта 23131, не имеющие пока названия. Они должны быть переданы в состав ВМФ в 2017–2018 годах.
Также в 2014 году ВМФ заказал строительство четырех танкеров проекта 01382. Восточная верфь и Зеленодольский завод должны построить по два таких судна, причем по одному – с ледовым усилением корпуса.
Спасательные суда
В 2015 году ВМФ принял спасательное судно нового поколения «Игорь Белоусов» проекта 21300. Оно было заложено на Адмиралтейских верфях еще в 2005-м, долго строилось, в первую очередь из-за сложной начинки, глубоководного водолазного комплекса. В 2016 году судно совершило переход на ТОФ. В 2014-м состав ВМФ пополнил спускаемый аппарат проекта 18271 АС-40, который будет базироваться как раз на борту «Белоусова».
На Астраханском филиале ЦС «Звездочка» для Черноморского флота и Каспийской флотилии строятся четыре спасательных буксира проекта 22870.
В состав ЧФ уже вошел «Профессор Николай Муру», Каспийскую флотилию пополнили «СБ-45» и «СБ-738». «СБ-739» строится.
Необходимо заметить, что если боевые корабли ВМФ советской постройки в основном из 80-х годов, то вспомогательные суда ВМФ, как правило, старше.
Исследователи глубин
В интересах Главного управления глубоководных исследований МО РФ ведется строительство нескольких судов и подлодок. На наших глазах создается новый специализированный флот.
В 2016 году на заводе «Янтарь» заложен второй корпус океанографического исследовательского судна «Алмаз» проекта 22010. Первый корабль – «Янтарь» был передан ВМФ в 2015-м и ушел служить на Северный флот. Он уже совершил ряд походов в Атлантику, Средиземноморье, район Персидского залива и предположительно занимался поиском и изучением проложенных по дну кабелей связи. Как минимум один поход был совершен в интересах Федерального агентства по недропользованию.
«Алмаз» должен быть передан ВМФ для Тихоокеанского флота в 2019 году. Новый корабль нужен для обеспечения запусков с российского космодрома Восточный. И «Янтарь», и «Алмаз» могут нести на борту и использовать широкий спектр обитаемых и необитаемых подводных аппаратов.
Петербургский завод «Пелла» ведет строительство двух кораблей проекта 11982 «Ладога» и «Ильмень». «Селигер», головной в этой серии, построен на верфях «Янтаря» и передан ВМФ в 2012 году. Эти корабли предназначены для проведения испытаний разнообразных подводных аппаратов и исследования морского дна. «Ладога» заложена в 2013-м, спущена на воду в 2016-м и будет передана ВМФ (на Балтийский флот) в этом году. «Ильмень» заложен в 2014-м. Время передачи и флот, которому предназначается корабль, пока неизвестны.
В 2016 году на заводе «Пелла» заложен океанографический исследовательский корабль проекта 16450 «Академик Агеев». Он скорее всего строится для проведения работ в создаваемой Российской системе подводного наблюдения.
В 2016-м на «Янтаре» был заложен корабль – носитель подводных аппаратов «Евгений Горигледжан» проекта 02670. Он будет передан на ЧФ в 2017 году.
Помимо этих кораблей, в интересах ГУГИ было построено не менее пяти рейдовых буксиров проектов 16609 и 90600, оборудованных различной техникой для проведения подводных исследований.
В 2015 году на Северный флот был переведен плавучий док проекта 22570 «Свияга». Он предназначен для обслуживания подводных аппаратов.
Завод «Севмаш» продолжает строительство подводной лодки проекта 09852 «Белгород» и не исключено, что работает еще и над атомной станцией проекта 10831 («Глубочайшая тайна России»).
В декабре 2016-го после длительной модернизации флоту была передана атомная лодка-носитель автономных глубоководных станций БС-64 «Подмосковье».
Особо стоит отметить, что два глубоководных подводных аппарата проекта 16811 «Русь» и «Консул», заложенные еще в советское время для Министерства геологии, были в 2000 и 2011 годах достроены, но переданы не геологам, а в состав флота ГУГИ.
Морские транспорты
Перспективный облик вспомогательного флота формируется на основе следующих основных классов: многофункциональные суда тылового обеспечения, суда комплексного портового обслуживания, морские транспорты оружия и боеприпасов, танкеры и ледоколы. При этом в проект сразу закладывается многофункциональность, позволяющая выполнять разные операции, при этом количество судов обеспечения может быть в будущем снижено. Также характерно широкое использование гражданских технологий, в том числе и адаптация под ВМФ образцов, построенных для гражданских заказчиков.
БС-64 «Подмосковье»
Морские буксиры проекта 23120 изначально закладывались на Северной верфи как суда тылового обеспечения, однако затем их класс был сменен. В 2012-м был заложен «Эльбрус», в 2013-м – «Всеволод Бобров», в 2014-м – «Капитан Шевченко». Корабли планировалось передать в течение 2014–2016 годов на Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, однако по разным причинам, в частности из-за недопоставки части оборудования из-за санкций, строительство затянулось. В 2016 году «Эльбрус» вошел в состав ВМФ, «Всеволод Бобров» спущен на воду. «Капитан Шевченко» законсервирован на стапеле завода. Представители этого проекта во многом схожи с судами-снабженцами, построенными Северной верфью для иностранных заказчиков, а также с теми, что станут основой флота ОАО «Газпром» при освоении арктических шельфовых месторождений.
ЦКБ «Алмаз» разработало базовый проект 20180. К нему относится спасательно-буксирное судно «Звездочка», являющееся по сути платформой для испытания различных видов подводного оружия и техники.
В 2016 году в состав Тихоокеанского флота вошел морской транспорт вооружения проекта 20180ТВ «Академик Ковалев». Основное назначение – перевозка и погрузка баллистических ракет «Булава» для подводных лодок проекта 955. ЦС «Звездочка» продолжает строительство спасательно-буксирного судна проекта 20183 «Академик Александров» и морского транспорта вооружений проекта 20181 «Академик Макеев». И возможно, этим дело не ограничится.
В течение 2014 года завод «Пелла» передал флоту четыре судна комплексного портового обслуживания проекта 01380. «Умба» и «Печа» вошли в состав СФ, «ВТН-73» – ЧФ, «ВТН-74» – БФ. Ведется подготовка к строительству судов обеспечения ледового класса проекта 03183 с передачей первых образцов в состав ВМФ в 2020 году.
В июле 2016-го Адмиралтейскими верфями был спущен на воду первый за долгие годы ледокол для ВМФ «Илья Муромец» проекта 21180. Он обладает функционалом еще и морского буксира, а также патрульного корабля и может использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки. В планах – заказ трех подобных ледоколов, но подписанных контрактов на них пока нет. А «Илья Муромец» в этом году войдет в состав СФ.
Танкеры
Резко возросшая активность ВМФ РФ в дальней океанской зоне вызвала необходимость в новых танкерах-снабженцах. В 2013 году ВМФ заказал Невскому судостроительно-судоремонтному заводу средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин». Весной 2016-го он был спущен на воду и в 2017-м будет передан в состав СФ. ВМФ рассчитывает получить еще три таких судна.
В 2014-м на заводе «Залив» в Керчи были заложены два танкера проекта 23131, не имеющие пока названия. Они должны быть переданы в состав ВМФ в 2017–2018 годах.
Также в 2014 году ВМФ заказал строительство четырех танкеров проекта 01382. Восточная верфь и Зеленодольский завод должны построить по два таких судна, причем по одному – с ледовым усилением корпуса.
Спасательные суда
В 2015 году ВМФ принял спасательное судно нового поколения «Игорь Белоусов» проекта 21300. Оно было заложено на Адмиралтейских верфях еще в 2005-м, долго строилось, в первую очередь из-за сложной начинки, глубоководного водолазного комплекса. В 2016 году судно совершило переход на ТОФ. В 2014-м состав ВМФ пополнил спускаемый аппарат проекта 18271 АС-40, который будет базироваться как раз на борту «Белоусова».
На Астраханском филиале ЦС «Звездочка» для Черноморского флота и Каспийской флотилии строятся четыре спасательных буксира проекта 22870.
В состав ЧФ уже вошел «Профессор Николай Муру», Каспийскую флотилию пополнили «СБ-45» и «СБ-738». «СБ-739» строится.
Автор: Дмитрий БолтенковПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/35203