07:32 19 февраля

Бульдог советской дипломатии



На этом посту он оставался до начала июля 1985 года. Рекордный срок пребывания во главе МИДа был обусловлен высокими профессиональными качествами Громыко, его широчайшей эрудицией, личными контактами с государственными деятелями многих стран. Девиз дипломатической работы, провозглашенный Андреем Андреевичем, – «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Громыко сделал все от него зависящее, чтобы гибельный для человечества военный конфликт СССР и США не разразился.

2 июля 1985 года старейшина правительства был назначен председателем Президиума Верховного Совета СССР и оставался на этом посту до 1 октября 1988-го, до ухода на пенсию. Почетная должность была своего рода благодарностью руководства страны за 40-летнюю и очень плодотворную дипломатическую деятельность. Однако начатая в 1985 году перестройка требовала от главы советского МИДа куда большей политической да и личной гибкости, склонности к «новому мышлению». Потому что был взят курс на уступки Западу по всем вопросам внешней, а вскоре и внутренней политики. Громыко, всю жизнь отстаивавший международные позиции СССР, не обладал в отличие от своего преемника Шеварднадзе тем «прагматизмом», который требовался команде перестройщиков. Хотя слово старожила политбюро стало одним из решающих в пользу назначения Горбачева генсеком после кончины Черненко.


Отметим, что в 1946–1948 годах Громыко был постоянным представителем СССР при Совете Безопасности ООН; в 1946–1949-м – первым замминистра иностранных дел, в 1950–1953-м – послом в Великобритании, затем – в прежней должности на Смоленской, до февраля 1957 года.

Трудно перечислить все стратегические успехи советской внешней политики, непосредственно связанные с именем и деятельностью Громыко. Он участвовал в создании Организации Объединенных Наций, для защиты интересов СССР и его союзников с конца 40-х годов более 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, вследствие чего получил в западной дипломатической среде емкое прозвище Мистер Нет.

Бульдог советской дипломатииИсторик Владимир Якушов отмечает: «Когда в феврале 1957 года Д. Т. Шепилов был переведен на должность секретаря ЦК КПСС, Хрущев спросил, кого тот мог бы рекомендовать на оставляемый им пост. «У меня два зама, – ответил Шепилов. – Один – это бульдог: скажешь ему – он не разожмет челюстей, пока не выполнит все в срок и точно. Второй – человек с хорошим кругозором, умница, талант, звезда дипломатии, виртуоз (имеется в виду В. В. Кузнецов. – А. Б.). Я его рекомендую». Хрущев выбрал первую кандидатуру – Громыко».

Но бульдог стал, без преувеличения, архитектором разрядки. Именно Громыко выдвинул инициативу по подготовке и заключению Договора СССР, США и Великобритании о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах (1963). В 1966 году вместе с Косыгиным добился прекращения войны между Пакистаном и Индией. При участии Громыко были разработаны и подписаны договоры, определившие облик мира: о нераспространении ядерного оружия (1968), об отношениях между СССР и ФРГ (1970), об ограничении систем ПРО (1972), о принципах взаимоотношений между СССР и США (1972), об ограничении стратегических вооружений (1972, 1979), Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). Ослабление напряженности в советско-китайских отношениях, начавшееся с 1983 года, тоже связано с деятельностью Громыко. Один этот перечень свидетельствует о незаурядном дипломатическом таланте и главное – о готовности отстаивать интересы СССР в самых сложных ситуациях на любом уровне.

Многие зарубежные СМИ отмечали, что именно в брежневский период в наибольшей мере раскрылись переговорные и в целом внешнеполитические способности Громыко. Леонид Ильич всецело поддерживал стратегию международной разрядки и потому предоставил министру иностранных дел карт-бланш на урегулирование международных конфликтов и развитие диалога с Западом. Высокие оценки в иностранной прессе и дипломатическом сообществе были вполне обоснованными.

Громыко стал главой советского МИДа в период обострения разногласий в руководстве СССР. Вскоре было объявлено о «разгроме» так называемой антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Двое из «заговорщиков» многие годы были начальниками Громыко, но в развернувшейся кампании публичного шельмования любой выпадавший из слаженного хора подлежал изгнанию, как, например, глава Госплана СССР Максим Сабуров. Главе МИДа пришлось выступить с резким осуждением «антипартийной группы» на XXI съезде КПСС в феврале 1959 года. И до 1988-го Громыко никогда не отклонялся от генеральной линии партии, кто бы ее ни возглавлял…
Автор: Алексей Балиев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/35219


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:17
    никогда не забуду:
    Дипломат роет себе яму ложкой, вилкой и рюмкой. (Андрей Громыко)
    hi
    андрей юрьевич
    1. svp67 Сегодня, 06:27
      hi
      Цитата: андрей юрьевич
      никогда не забуду:
      Дипломат роет себе яму ложкой, вилкой и рюмкой. (Андрей Громыко)

      Ну уж если доводить до логического завершения фразу, стоит видимо сказать слова, которые Громыко НЕ КОГДА БЫ открыто не произнес: "и ртом"
      А вообще это человек конечно же ГЛЫБА. Можно очень пожалеть, что сейчас у нас таких почти и нет.
      svp67
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:13
    Цитата: svp67
    Можно очень пожалеть, что сейчас у нас таких почти и нет.

    Да согласен.Были и иуды Шеварнадзе,и Козырев,но были и легенды Примаков,Да и Лавров умница!Но пока что замены ему нет?????????????
    Мар.Тира
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
      Да согласен.Были и иуды Шеварнадзе,и Козырев,


      Козырев сейчас живет в США ...продал свою РОДИНУ за 30 серебрянников...настоящий мерзавец и иуда.
      Американцы называли его мистер да...делал все что требовали от него господа из ВАШИНГТОНА.
      Тот же ЛЕХА
  3. Ольгович Сегодня, 07:23
    Громыко-достойный продолжатель многовековых традиций России в деле обеспечения мирного сосуществования народов, в чем Россия являлась и является мировым лидером.
    Ольгович
  4. V.ic Сегодня, 07:27
    (С)Трудно перечислить все стратегические успехи советской внешней политики, непосредственно связанные с именем и деятельностью Громыко.

    В дипломатических кругах западных стран имел кличку "мистер НЕТ".
    V.ic

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня