Со штыком или на штыке

В ближнем бою русский солдат был особенно опасен, и сражения Первой мировой войны это продемонстрировали в полной мере.В 1907 году появилось (и в 1916-м было переиздано) наставление под названием «Обучение штыковому бою». В соответствии с этим документом мастерство заключалось в умении штыком поразить своего противника прежде, чем он нанесет удар; в нанесении ударов, выводящих противника из строя; в умении защитить себя. Составители уделили пристальное внимание техническим аспектам – боевой стойке, ударам, поворотам и другим движениям. Упор делался на силу и меткость. Более того, «Наставление для действий пехоты в бою» определяло: «Движение для нанесения удара в штыки называется атакой». Его требовалось производить стремительно с расстояния около 50 шагов и осуществлять стрелковой цепью, по возможности усиленной резервом. То есть атака в непосредственном понимании – это бросок для нанесения штыкового удара противнику в ближнем бою.Мощный и эффективный штыковой удар – «визитная карточка» русской пехоты. Он практиковался в любых боевых условиях вплоть до окончания участия России в мировой войне и решил участь многих сражений.Так, в ходе Галицийской битвы 26 августа 1914 года лейб-гвардии Московский полк, прорвав штыковым ударом фронт противника у Тарнавки, захватил большую часть артиллерии Силезского ландверного корпуса (42 орудия) и несколько десятков пулеметов. В ожесточенном бою германские расчеты стояли насмерть и были просто переколоты. Прорыв фронта австро-германцев у Тарнавки имел стратегические последствия.Записки военных корреспондентов и фронтовиков полны воспоминаний об ожесточенных штыковых боях на Восточном фронте – в Первой Августовской операции в сентябре 1914-го, под Брезинами в ходе Лодзинской битвы в ноябре того же года или на Буге в июле 1915-го. Немец-очевидец так передавал свои впечатления: «Очень драматично протекал ночной бой за высоту с отметкой 181 у Лютомерска (к югу от Лодзи). Раздались крики: «Русские наступают!». Началась сильная контратака противника. Наступали значительные силы… поддерживаемые артиллерийским огнем с обоих флангов. 94-й полк подготовился выдержать удар и встретил атакующего сильным огнем. Это не остановило русских. Яростной штыковой атакой… обрушились они на ослабленный потерями фронт немцев, прорвав его в нескольких местах».В 1916 году появилась «Инструкция для метания ручных бомб и гранат». Документ подробно рассматривал типы такого рода боеприпасов, применявшихся русской армией, детально регламентировал процессы подготовки к бою и использования.Наставление отмечало, что граната бросается на 50–60 шагов. Радиус действия по живым целям на открытой местности – около 5 шагов, но поражающая сила сохраняется и на расстоянии до 30 шагов от места взрыва. Так как в результате броска гранаты во вражеский окоп земля и камни летят в разные стороны, рекомендовалось использовать укрытия, складки местности.Русские войска, прежде всего пехота, эффективно применяли гранаты, особенно во второй половине войны. Отличились русские гранатометчики в ходе боев у Барановичей во время Брусиловского прорыва, в других сражениях.Особое место занимал бой гранатами в тактике штурмовых и ударных частей. Так, батальон «смерти» 38-й пехотной дивизии в бою 11 июля 1917 года имел успех именно благодаря применению против окопов противника ручных гранат. Причем русское подразделение нанесло большие потери сразу двум германским, захватив 38 пленных.Штыковая атака и применение гранат – элементы ближнего боя, отличавшегося крайним ожесточением. Например, 29 августа 1914 года во время Галицийской битвы в такой атаке были ранены командиры сразу четырех рот (2, 3, 4 и 12-й) 59-го пехотного Люблинского полка, убиты и ранены до 300 солдат.Очевидец так увидел поле ближнего боя в 1915 году: «Наполовину засыпанные окопы свидетельствуют об ужасах штыковых боев и о разрушительном действии ручных гранат. Они до краев наполнены павшими бойцами, русскими и немцами. Их тела страшно изуродованы. По всему полю валяются разбитые деревья с торчащими в небо голыми ветвями. Резкий трупный запах наполняет воздух. Это следы боя, склонявшегося то в ту, то в другую сторону на подступах к мосту южнее Остроленки».Германский источник отразил специфику боев в Карпатах: «С одной стороны Звинина задыхающиеся бойцы с крайним напряжением безуспешно бьются за обладание высотой: они ведут бой грудь с грудью, действуя холодным оружием».Именно умение действовать в ближнем бою явилось ключевым фактором побед русского солдата во многих эпизодах мировой войны.