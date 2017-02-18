07:47 18 февраля

Со штыком или на штыке

В ближнем бою русский солдат был особенно опасен, и сражения Первой мировой войны это продемонстрировали в полной мере.

В 1907 году появилось (и в 1916-м было переиздано) наставление под названием «Обучение штыковому бою». В соответствии с этим документом мастерство заключалось в умении штыком поразить своего противника прежде, чем он нанесет удар; в нанесении ударов, выводящих противника из строя; в умении защитить себя. Составители уделили пристальное внимание техническим аспектам – боевой стойке, ударам, поворотам и другим движениям. Упор делался на силу и меткость. Более того, «Наставление для действий пехоты в бою» определяло: «Движение для нанесения удара в штыки называется атакой». Его требовалось производить стремительно с расстояния около 50 шагов и осуществлять стрелковой цепью, по возможности усиленной резервом. То есть атака в непосредственном понимании – это бросок для нанесения штыкового удара противнику в ближнем бою.

Крайнее ожесточение


Мощный и эффективный штыковой удар – «визитная карточка» русской пехоты. Он практиковался в любых боевых условиях вплоть до окончания участия России в мировой войне и решил участь многих сражений.

Так, в ходе Галицийской битвы 26 августа 1914 года лейб-гвардии Московский полк, прорвав штыковым ударом фронт противника у Тарнавки, захватил большую часть артиллерии Силезского ландверного корпуса (42 орудия) и несколько десятков пулеметов. В ожесточенном бою германские расчеты стояли насмерть и были просто переколоты. Прорыв фронта австро-германцев у Тарнавки имел стратегические последствия.

Записки военных корреспондентов и фронтовиков полны воспоминаний об ожесточенных штыковых боях на Восточном фронте – в Первой Августовской операции в сентябре 1914-го, под Брезинами в ходе Лодзинской битвы в ноябре того же года или на Буге в июле 1915-го. Немец-очевидец так передавал свои впечатления: «Очень драматично протекал ночной бой за высоту с отметкой 181 у Лютомерска (к югу от Лодзи). Раздались крики: «Русские наступают!». Началась сильная контратака противника. Наступали значительные силы… поддерживаемые артиллерийским огнем с обоих флангов. 94-й полк подготовился выдержать удар и встретил атакующего сильным огнем. Это не остановило русских. Яростной штыковой атакой… обрушились они на ослабленный потерями фронт немцев, прорвав его в нескольких местах».

Гранаты к бою!

В 1916 году появилась «Инструкция для метания ручных бомб и гранат». Документ подробно рассматривал типы такого рода боеприпасов, применявшихся русской армией, детально регламентировал процессы подготовки к бою и использования.

Со штыком или на штыкеНаставление отмечало, что граната бросается на 50–60 шагов. Радиус действия по живым целям на открытой местности – около 5 шагов, но поражающая сила сохраняется и на расстоянии до 30 шагов от места взрыва. Так как в результате броска гранаты во вражеский окоп земля и камни летят в разные стороны, рекомендовалось использовать укрытия, складки местности.

Русские войска, прежде всего пехота, эффективно применяли гранаты, особенно во второй половине войны. Отличились русские гранатометчики в ходе боев у Барановичей во время Брусиловского прорыва, в других сражениях.

Особое место занимал бой гранатами в тактике штурмовых и ударных частей. Так, батальон «смерти» 38-й пехотной дивизии в бою 11 июля 1917 года имел успех именно благодаря применению против окопов противника ручных гранат. Причем русское подразделение нанесло большие потери сразу двум германским, захватив 38 пленных.

Штыковая атака и применение гранат – элементы ближнего боя, отличавшегося крайним ожесточением. Например, 29 августа 1914 года во время Галицийской битвы в такой атаке были ранены командиры сразу четырех рот (2, 3, 4 и 12-й) 59-го пехотного Люблинского полка, убиты и ранены до 300 солдат.

Очевидец так увидел поле ближнего боя в 1915 году: «Наполовину засыпанные окопы свидетельствуют об ужасах штыковых боев и о разрушительном действии ручных гранат. Они до краев наполнены павшими бойцами, русскими и немцами. Их тела страшно изуродованы. По всему полю валяются разбитые деревья с торчащими в небо голыми ветвями. Резкий трупный запах наполняет воздух. Это следы боя, склонявшегося то в ту, то в другую сторону на подступах к мосту южнее Остроленки».

Германский источник отразил специфику боев в Карпатах: «С одной стороны Звинина задыхающиеся бойцы с крайним напряжением безуспешно бьются за обладание высотой: они ведут бой грудь с грудью, действуя холодным оружием».

Именно умение действовать в ближнем бою явилось ключевым фактором побед русского солдата во многих эпизодах мировой войны.
Автор: Алексей Олейников
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/35221


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Комментарии 9
  1. рич Сегодня, 04:53
    Были мастера.
    во время боев под Львовом в 1914 г. будующий маршал СССР А.И.Еременко в рукопашной схватке штыком истребил 11 вражеских солдат

    рич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:37
      "изведал враг в тот день не мало,что значит-русский бой удалый,наш,рукопашный бой..." М. Ю. Лермонтов(с)
      андрей юрьевич
    2. Зяблицев Сегодня, 07:42
      Вспомнился анекдотец с налетом черного юмора:
      "-Доктор! Доктор, ну как он? - с надеждой спрашивает родня у врача выходящего из операционной!
      - Пуля - дура, так что жизненно важные органы не задеты...
      - Слава Богу!
      - ...А вот штык - молодец, да, штык - молодец..."       laughing

      И вдогонку:"Пуля - дура, штык - молодец, а ядром - сразу п....!" - любил говорить Суворов, но не всегда договаривал фразу до конца." laughing
      Зяблицев
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:46
    Мощный и эффективный штыковой удар – «визитная карточка» русской пехоты.

    В столкновении с опытным врагом это не всегда проходит...в эпоху пулеметов и скорострельной артиллерии можно и не добежать до врага.

    Тот же ЛЕХА
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:12
    Со штыком на пулеметы? Ну-ну.
    Monster_Fat
  4. Котище Сегодня, 06:47
    Со времен Петра I русский солдат покаазал себя в рукопашной схватке! Еще великий Суворов говорил "пуля дура - штык молодец"! На протяжении всего прошлого века несмотря на насыщенность армиии автоматическим оружием штыковой бой имел место и значение. Последний раз о его применении слышал в 2001 году в ходе антитеррористической операции в Чечне. Когда наши трое ребят в рукопашной завалили пять "духов" в какомто сарае, причем четверых уделал один у которого к АК-74 был примкнут штык. Эфект длинной руки в рукопашной схватке это фактор успеха который еще рано списывать со счетов тактики боя.
    Котище
    1. avva2012 Сегодня, 07:10
      Помнится ходили разговоры, что "за речкой" была проблема, штык-нож не мог пробить бабайский стеганный халат. Дело, все же в халате или какие-то изменения внесли, если не в сам нож, так в тактику применения. Например, солдат стали учить бить не в корпус, а в шею?
      avva2012
  5. parusnik Сегодня, 07:25
    генерал Драгомиров писал: "пуля и штык не исключают, но дополняют друг друга; первая прокладывает дорогу второму, и упускать из вида ту, либо другой одинаково нерационально, и рано или поздно, но неминуемо ведет к катастрофам".
    parusnik
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 07:27
    Модератором лучше бы не пропускать статьи с одним источником. Иначе сайт теряет свою привлекательность, которую заработал именно вдумчивыми статьями других авторов.
    Razvedka_Boem

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