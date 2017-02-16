Самоходные гаубицы Второй мировой войны. Часть 5. Sturmpanzer 38(t) Grille

Pz.Kpfw. 38 (t)

Брошенные в Чехословакии 150-мм САУ Sd.Kfz. 138/1 Ausf. M «Сверчок» («Grille») 40-го танкового гренадерского полка немецкой 17-й танковой дивизии, фото: waralbum.ru

Источники информации:

http://armor.kiev.ua/wiki/index.php?title=Sturmpanzer_38(t)

http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:G23_Grille/История

http://all-tanks.ru/content/samokhodnaya-artilleriiskaya-ustanovka-grille

http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/germany/grille_pz38t.htm

Материалы из открытых источников

Sturmpanzer 38(t) Grille (Сверчок) — это самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц, которая была создана на базе легкого чехословацкого танка PzKpfw 38(t). Машина стала очередным пополнением в многообразии немецких САУ периода Второй мировой войны. Это была еще одна попытка установить 150-мм тяжелое пехотное орудие sIG 33 с длиной ствола 11 калибров на танковое шасси. В отличие от установок Sturmpanzer I и II была выпущена гораздо большей серией. Всего с 1943 по 1945 гг. было выпущено более 370 таких самоходных гаубицы в двух различных вариантах. Они активно использовались в боях на Восточном фронте, в Италии и на Западном фронте.На состоявшемся 6 марта 1942 года совещании в Берлине представители завода ВММ в Праге выступили с предложением помимо разработки самоходных противотанковых установок на базе легкого танка 38 (t) создать и САУ, вооруженную тяжелым пехотным орудием 15 cm sIG 33, которое было хорошо освоено немецкой промышленностью. Буксируемый вариант орудия весил 1700 кг. Артиллерийская установка sIG 33 предназначалась для непосредственной поддержки пехотных подразделений на поле боя. За счет большого максимального угла возвышения — 75 градусов орудие могло эффективно вести огонь с закрытых позиций, выполняя те же задачи, что и гаубицы. При этом разрушительная сила 30-кг осколочно-фугасного снаряда была довольно велика. К разработке новой самоходной гаубицы на базе танка Pz.Kpfw. 38 (t) конструкторы приступили в марте 1942 года, в работах над проектом принимала участие немецкая фирма Alkett. Серийный выпуск новых САУ стартовал спустя год в феврале 1943 года.При создании данной самоходной установки решалось сразу две проблемы. Во-первых, находилось применение хорошо освоенному чешской промышленностью шасси устаревшего легкого танка PzKpfw 38(t), база которого послужила основой для большого количества самых различных бронированных боевых машин. Во-вторых, за счет новой САУ вермахт удовлетворял все возрастающую потребность в мобильной полевой артиллерии. По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии новые самоходные гаубицы проходили как Sd.Kfz.138/1. САУ выпускались на двух разновидностях шасси легкого танка PzKpfw 38(t): Sd.Kfz. 138/1 Ausf. H «Grille» и Sd.Kfz. 138/1 Ausf. M «Grille», которые отличались друг от друга и расположением боевой рубки.Адаптация шасси легкого танка в самоходную установку, вооруженную 150-мм гаубицей, шла тем же путем, что и переоборудование танкового шасси в истребитель танков Sd.Kfz. 139 (Marder III), однако боевое отделение САУ обладало существенно большими размерами. Ходовая часть САУ полностью заимствовалась от серийного легкого танка. Применительно к одному борту она состояла из 4-х опорных катков, подвешенных попарно на листовых полуэллиптических рессорах, и двух поддерживающих катков, переднего ведущего и заднего направляющего колес.Буксируемый вариант тяжелого пехотного орудия был доработан под последующую установку в боевое отделение: для упрощения обслуживания люлька скреплялась со стволом при помощи хомута. Если внешний вид моторного отделения при перестройке танков в 150-мм самоходную гаубицу изменений никаких не претерпевал, то лобовой лист корпуса с расположенными в нем смотровыми приборами мехвода и шаровой пулеметной установкой стрелка-радиста демонтировался. Так новая самоходка стала первой модификацией боевой машины на шасси легкого танка 38 (t), которая лишилась чешского пулемета ZB vz.37. Вместо него в машине имелся ручной пулемет немецкой конструкции.Вместо верхнего лобового бронелиста корпуса под углом 17 градусов был установлен лист из катаной брони, его толщина составляла 25 мм, а высота 150 см. Бронелист выполнял также роль щита для 150-мм орудия. В нижнем правом углу данного бронелиста располагалась литая деталь, прикрывающая смотровую щель мехвода, в середине — вырез под орудийный ствол, а в верхнем левом углу — отверстие под перископ. Место радиста было перенесено в открытое сверху боевое отделение, в случае необходимости он мог выполнять обязанности заряжающего.К лобовому бронелисту под углом крепилась два небольших бронелиста, в правом имелась боковая смотровая щель механика-водителя, а левый лист был полностью монолитным. Платформа, к которой крепилась шестигранная бронированная рубка, обладала большей шириной, чем ширина танкового корпуса, к бортам которого были приварены горизонтальные металлические площадки шириной 10 см. Борта рубки были образованы наклоненными внутрь под небольшим углом трапециевидными бронированными листами толщиной 15 мм, над моторным отделением устанавливалось еще два бронелиста трапециевидной формы. В корме открытой сверху рубки располагалась двустворчатая дверь для посадки-высадки экипажа и для загрузки боекомплекта, который состоял всего из 15 снарядов раздельно-гильзового заряжания.Экипаж самоходной гаубицы состоял из 4-х человек, он получил круговую защиту от осколков снарядов и мин, огня из стрелкового оружия. При непогоде сверху рубки можно было растянуть брезент, который крепился к бортам рубки и металлическим дугам. Как и на истребителях танков на базе PzKpfw 38(t), в походном положении ствол гаубицы крепился опорой-фиксатором H-образной формы, а казенник — хомутом.В расположенном в корме моторном отсеке был установлен 6-цилиндровый двигатель Praga EPA/2, развивавший мощность 125 л.с. при 2200 оборотах в минуту. В состав трансмиссии входили планетарная коробка передач (5 скоростей вперед и одна назад) и многодисковый главный фрикцион сухого трения. Масса новой самоходки, получившей обозначение 15 cm sIG 33 (Sfl.) auf Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. H или более короткое Sd.Kfz. 138/1, не превышала 10,8 т. Она была сравнима с массой истребителя танков, построенного на той же базе. Скоростные качества были хорошими, а проходимость САУ признавалась удовлетворительной. Всего было собрано более 200 самоходок на шасси танка Ausf. H, включая прототип. Их сборка осуществлялась с февраля по июнь 1943 года.Тем временем конструкторы чешской компании ВММ в сотрудничестве с немецкой компанией Alkett, продолжали вести работу над усовершенствованием конструкции САУ. Главной их целью было снижение трудозатрат и улучшение технологичности конструкции. Следование этим принципам привело к ряду серьезных изменений конструкции. Опыт боевого применения истребителей танков Sd.Kfz.139 (более известных под обозначением Marder III), доказывал перспективность расположения боевого отделения в кормовой части корпуса. Соответственно основные изменения, которые ждали конструкцию самоходной гаубицы, касались именно перекомпоновки корпуса. В сборке новых самоходных артиллерийских установок более широко применялась сварка, которую в конце 1943 года внедрили в технологический цикл сборки истребителей танков. В целом боевые машины (истребители танков и самоходные гаубицы), построенные на базе шасси Ausf. M, были очень сильно похожи, различаясь лишь орудиями и формой бронелистов рубки.Новая модификация самоходки 15cm sIG 33(SF) auf Pz.Kpfw.38(t) Ausf.M (Sd.Kfz. 138/1 Ausf. M «Grille») с задним расположением боевого отделения и орудия несла в себе ряд существенных отличий от предшествующего варианта. Так переднее расположение трансмиссии осталось неизменным, однако двигатель был перенесен в среднюю часть корпуса. Помимо этого в ходовой части остался лишь один поддерживающий каток на борт. Верхняя платформа больше не устанавливалась, это позволило совместить низ боевого отделения с днищем корпуса. Благодаря этому снизилась и высота надстройки, которая на первом варианте доходила до 150 см, в то же время такой прием позволил расчету орудия работать в полный рост. Также конструкторам удалось уменьшить число бронированных листов, из которых собиралась рубка. Претерпела изменения и схема бронирования — в целях экономии массы использовались бронелисты толщиной от 8 до 15 мм. Моторный отсек был отделен от боевого отделения противопожарной перегородкой, толщина которой составляла 8 мм. Литой бронеколпак, расположенный над местом мехвода, был толщиной 15 мм.Новая версия самоходки получил двигатель Praga AC, развивавший мощность до 145 л.с. Перед двигателем был расположен небольшой топливный бак, он предназначался для непосредственного впрыска топлива. В связи с общим изменением компоновки самоходки воздух для охлаждения двигателя теперь поступал через вырезы, расположенные в бортах корпуса, они были защищены решеткой. Выхлопной патрубок, предназначенный для выброса горячего отработанного воздуха, был расположен на правом борту машины. Выхлопные патрубки силовой установки тянулись по днищу корпуса к корме, где они соединялись с глушителем. Обзорность самоходки улучшилась. В боевом положении экипаж мог использовать 4 перископических прибора наблюдения (два в передней части надстройки и по одному по бортам). Как и на предыдущих САУ, экипаж мог укрыться от непогоды с помощью брезентового тента. Он крепился на четырех штырях, расположенных по углам боевого отделения, от провисания тент должна была предохранять металлическая арка, закрепленная в средней части боевой рубки.Первый прототип новой САУ Sd.KFz. 138/1 Ausf. M был собран в ноябре 1943 года, всего до конца года было готово лишь 14 таких самоходок. Приоритет в это время был отдан постройке истребителей танков на той же базе. Из-за малого возимого боекомплекта, который составлял не более 20 выстрелов раздельного заряжения, возникла необходимость иметь в составе батареи и бронированные транспортеры боеприпасов. Они мало чем отличались от оригинальной САУ. Амбразура под пушку в лобовом листе рубки транспортера прикрывалась бронезаслонкой, в нижней части она крепилась к боевой рубке на петлях, а в верхней — хомутами. С января по май 1944 года в Праге было собрано 93 транспортера боеприпасов Sd.Kfz. 138/1 Mun Ausf. M.Внутри такого бронированного транспортера находились стеллажи для перевозки 40 выстрелов. Вооружение состояло из одного 7,92-мм пулемета MG34, его перевозили в укладке. Также в транспортере имелось до 6000 патронов к пулемету. В случае необходимости транспортеры боеприпасов легко можно было конвертировать в самоходную гаубицу и обратно даже силами полевых ремонтных бригад. Планировалось, что каждая батарея из 6 самоходных гаубиц Grille получит по 2 транспортера боеприпасов. Производство САУ данного типа продолжалось с ноября 1943 года по январь 1945 года, за это время было выпущено более 160 подобных самоходок.Впервые самоходные гаубицы Grille были использованы летом 1943 года во время сражения на Курской дуге. Чаще всего они использовались именно в качестве самоходных гаубиц, ведя огонь с закрытых позиций, однако были случаи, когда Sturmpanzer 38(t) использовались непосредственно для поддержки пехоты, ведя огонь прямой наводкой. Данная боевая машина обладала достаточно высокой огневой мощью, но назвать ее удачной было достаточно трудно. Короткое и легкое шасси чешского танка было не оптимальным для размещения артиллерийских систем такой мощности, обладающих большой отдачей при выстреле. При стрельбе с небольшими углами возвышения орудия САУ после каждого выстрела отпрыгивала назад (возможно, именно это и привело к появлению прозвища Grille — сверчок). К недостаткам относили и малый возимый боекомплект (стало причиной создания специализированного транспортера боеприпасов), оставляла желать лучшего надежность машины (во многом было связано с сильной отдачей при стрельбе, которая отражалась на ходовой). При этом, учитывая большую потребность в самоходной артиллерии, вермахт был рад и такой САУ.Впервые тяжелые пушки на самоходном шасси немцы использовали во время боев во Франции в мае-июне 1940 года, тогда «Бизоны» имелись в 6 немецких танковых дивизиях. Однако лишь с поступлением в войска новых самоходных гаубиц Sd.Kfz. 138/1, которых только в 1943 году было выпущено в общей сложности более 200 единиц, огневая мощь пехотных подразделений танковых дивизий вермахта возросла. Усиление произошло не только количественно, но и качественно.Согласно штатному расписанию танковых и панцергренадерских дивизий 1943-45 годов, каждая из них должна была иметь на вооружении по 12 самоходных пехотных пушек. Данные самоходки не включались в состав дивизионной артиллерии, вооруженной буксируемыми орудиями и САУ. Подразделения самоходных пушек придавались непосредственно панцергренадерским полкам в качестве машин непосредственной огневой поддержки. И моторизованные полки на грузовых автомобилях и механизированные полки на бронетранспортерах должны были иметь в своем составе по 6 таких САУ (организованно они сводились в 9-й роту). Но данная организация подразделений была лишь теорией. На практике самоходок просто не хватало для оснащения всех частей. Так по 12 САУ Grille получили 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 16-я, 17-я, 24-я, 26-я танковые, а также 3-я и 29-я панцергренадирские дивизии вермахта. Помимо этого ими были в полном объеме вооружены панцергренадеские дивизии «Великая Германия» и «Фильдхернхалле», танковые дивизии СС «Дас Рейх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». При этом часть самоходных гаубиц всегда находилась в резервных частях и использовалась при подготовке и обучении экипажей.Все вышеперечисленные дивизии действовали в основном на Восточном фронте и в Италии, а с 1944 года часть и на Западном фронте. Самоходки достаточно хорошо зарекомендовали себя в боях, но несли потери и их количество в войсках постоянно уменьшалось. По информации немецкой стороны, на март 1945 года войска по-прежнему располагали в общей сложности 173 самоходками Grille, при этом не уточняется, сколько среди них было самих САУ и сколько транспортеров боеприпасов. Последние 13 САУ данного типа поступили на вооружение танковых дивизий вермахта в апреле 1945 года: 7 машин получила 25-я дивизии, по 3 штуки — 18-я и 20-я дивизии. Согласно данным чехословацкой армии в октябре 1948 года на территории страны имелось 13 транспортеров боеприпасов из последней выпущенной партии, которые, в случае необходимости, можно было легко конвертировать в самоходные артиллерийские установки.САУ Grille принимали участие в боях вплоть до конца войны. До настоящего времени сохранилась как минимум одна самоходка Sd.Kfz. 138/1 Ausf. M «Grille», которая находится в экспозиции музея Абердинского испытательного полигона в США.Тактико-технические характеристики Sturmpanzer 38(t) Ausf. M Grille:Габаритные размеры: длина корпуса — 4835 мм, ширина корпуса — 2150 мм, высота — 2400 мм, клиренс — 400 мм.Боевая масса — до 12 т.Бронирование — от 8 до 15 мм.Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 145 л.с.Максимальная скорость — 42 км/ч (по шоссе), до 20 км/ч (по пересеченной местности).Запас хода — 185 км (по шоссе).Вооружение — 150 мм гаубица sIG 33, один 7,92-мм пулемет MG34 в укладке.Боекомплект — 20 выстрелов.Экипаж — 4 человек.