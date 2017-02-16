Людьми не торгуем

Работорговлю давно отменили, но в некоторых умах до сих пор живут представления, что людей можно продавать, дарить, использовать как разменную монету. Вот и призывы к России «подарить» Эдварда Сноудена Трампу – из того же разряда.Американский телеканал «CNBC News» уже фактически «преподнес» Сноудена «в подарок» от имени России, ссылаясь на некие «неназванные источники в спецслужбах». Ранее призыв «подарить» известного разоблачителя новому президенту США прозвучал из уст бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла.», - написал Морелл в своей колонке на сайте «Cipher Brief». С аналогичной идеей выступил и экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Это, дескать, весьма желательно для нормализации пошатнувшихся российско-американских отношений.Они хотя бы сами замечают, насколько бесчеловечны подобные формулировки?Следует напомнить, что в 2013 году Эдвард Сноуден публично выступил против слежки американских спецслужб за гражданами в Интернете и прослушивания телефонов. Причем, эта слежка, по его словам, касалась даже государственных лидеров. Как известно, он передал свои разоблачения ряду СМИ, что вызвало крупный международный скандал. После чего опальный сотрудник был вынужден искать себе убежища и после долгих мытарств нашел его в России. Здесь он получил вид на жительство на три года. Недавно ему продлили этот документ еще на два года.Сейчас Сноуден, как последовательный правозащитник, критикует и некоторые шаги российского руководства, в частности, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе «закон Яровой». Но это – вовсе не повод к тому, чтобы превращать человека в предмет откровенных торгов. Мы не на невольничьем рынке где-нибудь в средневековом Стамбуле или в Америке 19-го века, а, вроде как, в цивилизованном обществе.Российский МИД категорически опровергает дезинформацию, выданную американской телекомпанией NBC. Официальному представителю внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой уже приходится делать это чуть ли не каждую неделю – вот и на брифинге в среду снова всплыл этот же вопрос. «», - сказала она.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил: «Сноуден – не игрушка, которую можно подарить, он – человек». А сам опальный правозащитник отреагировал на подобные слухи с юмором: мол, теперь точно известно, что я не российский шпион, так как ни одна страна своими разведчиками не торгует.Опроверг грязные слухи о возможной выдаче Эдварда Сноудена и его адвокат Анатолий Кучерена, назвавший их «». Он также указал на то, что его подзащитный имеет вид на жительство и не нарушал российских законов, поэтому какие-либо основания для его экстрадиции отсутствуют.Невольно вспоминается, как ранее власти США торговались с побежденной, обескровленной, разбомбленной Сербией за выдачу тех, кого лживое Гаагское судилище (созданное при непосредственной координации все того же Вашингтона) обвиняло в «военных преступлениях». Главные «преступления» этих людей, конечно же, состояли в сопротивлении агрессии НАТО. Тогда США ставили выдачу немалых кредитов в зависимость от того, выдаст ли Белград сначала свергнутого законного президента Слободана Милошевича, а затем и всех остальных, на кого «международное правосудие» укажет кривым пальцем. Причем, в итоге в Гааге оказались даже те, кто помогал США и Западу осуществлять государственный переворот.. Наторговались мы тогда и людьми, и территориями, и стратегическими интересами.Тем не менее, постоянно находятся «аналитики», которые вбрасывают различные конспирологические версии о подобных торгах вокруг то отдельных личностей, то даже целых стран. Типа звучащих с завидной периодичностью предположений насчет того же Сноудена. Или же – «меняем Сирию на Украину» или, наоборот, «Украину на Сирию», «Крым на Донбасс» и т.д.Это только в извращенных умах американских стратегов до сих пор возможно продавать и покупать людей, торговать землями вместе с людьми и даже вести куплю-продажу целых государств. А из Москвы сегодня звучит четко: «».