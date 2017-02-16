18:59 16 февраля

Людьми не торгуем

Людьми не торгуем


Работорговлю давно отменили, но в некоторых умах до сих пор живут представления, что людей можно продавать, дарить, использовать как разменную монету. Вот и призывы к России «подарить» Эдварда Сноудена Трампу – из того же разряда.

Американский телеканал «CNBC News» уже фактически «преподнес» Сноудена «в подарок» от имени России, ссылаясь на некие «неназванные источники в спецслужбах». Ранее призыв «подарить» известного разоблачителя новому президенту США прозвучал из уст бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла.


«У президента РФ Путина есть хорошая возможность сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к его инаугурации – выдать американским властям экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена», - написал Морелл в своей колонке на сайте «Cipher Brief». С аналогичной идеей выступил и экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Это, дескать, весьма желательно для нормализации пошатнувшихся российско-американских отношений.

Они хотя бы сами замечают, насколько бесчеловечны подобные формулировки? Видимо, это в рамках американской морали – выдавать человека, которому грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь, ради того, чтобы получить некие преференции или «заслужить расположение».

Следует напомнить, что в 2013 году Эдвард Сноуден публично выступил против слежки американских спецслужб за гражданами в Интернете и прослушивания телефонов. Причем, эта слежка, по его словам, касалась даже государственных лидеров. Как известно, он передал свои разоблачения ряду СМИ, что вызвало крупный международный скандал. После чего опальный сотрудник был вынужден искать себе убежища и после долгих мытарств нашел его в России. Здесь он получил вид на жительство на три года. Недавно ему продлили этот документ еще на два года.

Сейчас Сноуден, как последовательный правозащитник, критикует и некоторые шаги российского руководства, в частности, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе «закон Яровой». Но это – вовсе не повод к тому, чтобы превращать человека в предмет откровенных торгов. Мы не на невольничьем рынке где-нибудь в средневековом Стамбуле или в Америке 19-го века, а, вроде как, в цивилизованном обществе.

Российский МИД категорически опровергает дезинформацию, выданную американской телекомпанией NBC. Официальному представителю внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой уже приходится делать это чуть ли не каждую неделю – вот и на брифинге в среду снова всплыл этот же вопрос. «Российская сторона уже комментировала на разных уровнях абсолютную абсурдность подобного заявления», - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил: «Сноуден – не игрушка, которую можно подарить, он – человек». А сам опальный правозащитник отреагировал на подобные слухи с юмором: мол, теперь точно известно, что я не российский шпион, так как ни одна страна своими разведчиками не торгует.

Опроверг грязные слухи о возможной выдаче Эдварда Сноудена и его адвокат Анатолий Кучерена, назвавший их «спекуляциями, идущими от «так называемых источников спецслужб США». Он также указал на то, что его подзащитный имеет вид на жительство и не нарушал российских законов, поэтому какие-либо основания для его экстрадиции отсутствуют.

Невольно вспоминается, как ранее власти США торговались с побежденной, обескровленной, разбомбленной Сербией за выдачу тех, кого лживое Гаагское судилище (созданное при непосредственной координации все того же Вашингтона) обвиняло в «военных преступлениях». Главные «преступления» этих людей, конечно же, состояли в сопротивлении агрессии НАТО. Тогда США ставили выдачу немалых кредитов в зависимость от того, выдаст ли Белград сначала свергнутого законного президента Слободана Милошевича, а затем и всех остальных, на кого «международное правосудие» укажет кривым пальцем. Причем, в итоге в Гааге оказались даже те, кто помогал США и Западу осуществлять государственный переворот.

Но Россия сегодня – это не побежденная, поставленная на колени Сербия образца октября 2000 года. И даже – не та Россия, что была в проклятые 90-е годы минувшего столетия. Наторговались мы тогда и людьми, и территориями, и стратегическими интересами.

Тем не менее, постоянно находятся «аналитики», которые вбрасывают различные конспирологические версии о подобных торгах вокруг то отдельных личностей, то даже целых стран. Типа звучащих с завидной периодичностью предположений насчет того же Сноудена. Или же – «меняем Сирию на Украину» или, наоборот, «Украину на Сирию», «Крым на Донбасс» и т.д.

Это только в извращенных умах американских стратегов до сих пор возможно продавать и покупать людей, торговать землями вместе с людьми и даже вести куплю-продажу целых государств. А из Москвы сегодня звучит четко: «Людьми не торгуем».
Автор: Елена Громова


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Комментарии 27
  1. Громобой Сегодня, 15:13
    Дарить конечно не надо,а вот обменять на НАШЕГО разведчика можно.Уверен,что в их застенках томится такой.
    К мистеру Сноудену у меня интерес пропал после того как от него китайцы отказались,а уважение после того как он хамил про мою страну.
    Громобой
    1. elenagromova Сегодня, 15:50
      Как бы человек нам доверился, и что, продавать?
      elenagromova
      1. Громобой Сегодня, 16:06
        Как бы человек не сразу к нам убежал,в Китае сразу смекнули,что это "камень" на отношениях и в будущем может лишь навредить .Если есть человек который нам не только доверился ,но и присягал,то менять однозначно.Это технический момент и не вполне реализуемый,к сожалению,т.к. Сноудена ждёт срок за предательство и это выглядит не совсем этично и красиво---выдавать гуманиста в лапы американского правосудия.
        Громобой
      2. Mik13 Сегодня, 16:11
        Цитата: elenagromova
        Как бы человек нам доверился, и что, продавать?

        Ну СССР в свое время выдал в 1939 - 1940 в Германию немецких коммунистов. По различным оценкам, от 500 (по мемуарам Маргариты Бубер-Нейман) до 4000 (по данным журнала Шпигель)

        Так что не стройте иллюзий - за хорошую цену очень даже продадут. А Соловьев из телевизора всем расскажет, что на самом деле это такое гениальное стратегическое решение. Просто Сноуден - генетически другой, и ему никто ничего не обещал.
        Mik13
      3. Кривбасс Сегодня, 16:30
        "Доверился" поскольку больше никто не захотел предателя принимать.До России он не одну страну просил приютить.
        Кривбасс
        1. активатор Сегодня, 17:02
          Цитата: Кривбасс
          "Доверился" поскольку больше никто не захотел предателя принимать.До России он не одну страну просил приютить.

          Интересно сколько предателей выдали америкосы СССР? Ах ,да это же борцы за свободу как можно такое сравнивать.
          активатор
          1. Кривбасс Сегодня, 17:14
            Предатели были и с той,и с другой стороны.Никто никого просто так не выдавал. Но Любой предатель нужен до тех пор пока он представляет какую-то ценность и не становится помехой,например,в межгосударственных отношениях.В этом случае им пожертвуют без сожаления.
            Кривбасс
            1. активатор Сегодня, 17:19
              Цитата: Кривбасс
              помехой,например,в межгосударственных отношениях.В этом случае им пожертвуют без сожаления.

              Только вот кого выдали на ум не приходит ,а все больше те которые неплохо устроились.А может и нет то таких?
              активатор
            2. ватник Сегодня, 17:38
              Цитата: Кривбасс
              Предатели были и с той,и с другой стороны

              Кстати говоря на Украине есть такой батальон территориальной обороны под названием - "Кривбасс" формировался он в Днепропетровской области и в нём говорят служит много украинских евреев. Видимо именно из этого батальона и есть друзья-евреи у израильского пользователя под ником "Кривбасс"
              Ещё небольшое уточнение спонсором этого батальона "Кривбасс" является украинский олигарх-еврей Коломойский.
              Личный состав батальона отличается жестокостью и крайней трусливостью что они не раз и доказали бегая от ополченцев Новороссии.
              ватник
              1. Кривбасс Сегодня, 18:05
                Трус - это ты,Ватяня.Ты уже показал что ты такое есть когда бахвалился тем что издевался над теми кто не мог тебе ответить.Таких жалких трусов как ты можно только презирать.Видать те кто сильнее опускали тебя как хотели,а ты компенсировал свой позор,издеваясь над беззащитными.Боксер по переписке,видал таких не раз :))) А по теме - что такое батальон "Кривбасс",я знаю хорошо,поскольку в Кривом Роге у меня осталось достаточно друзей.Как раз трусости их нельзя упрекнуть,но евреев там не было никогда.Так что,Ватяня,ты просто трусливое брехло .А теперь поплачься модерам на "оскорбления" :)))
                Кривбасс
                1. ватник Сегодня, 18:28
                  Цитата: Кривбасс
                  Трус - это ты,Ватяня

                  "Бедный" наш Кривбасс как ты за своих друзей украинских нацистов сразу обиделся сразу видно они твои лучшие друзья. lol
                  Ты случаем там не в их компании бегал от бойцов ДНР под Дебальцево? laughing
                  .
                  Цитата: Кривбасс
                  издеваясь над беззащитным

                  "Беззащитные" это нацисты из Кривбасса которые прославились своей жестокостью?
                  Цитата: Кривбасс
                  .Боксер по переписке,видал таких не раз :

                  Ага я даже такого великого воина здесь на сайте знаю с "пудовыми кулаками" laughing Он в Израиле живёт и в ночном клубе охранником работает.
                  Цитата: Кривбасс
                  А по теме - что такое батальон "Кривбасс",я знаю хорошо,поскольку в Кривом Роге у меня осталось достаточно друзей

                  Да чего их знать то? Обыкновенные "пугливые нацики" lol
                  То есть - трусы умеющие убивать только детей и женщин а когда им встречаются мужики они либо бегут от страха либо сдаются в плен. laughing
                  Пленные - 40-й батальон Кривбасс

                  Цитата: Кривбасс
                  но евреев там не было никогда

                  Есть там евреи они даже у откровенного нациста Яроша в "Правом секторе" воюют.
                  ватник
                  1. Кривбасс Сегодня, 18:56
                    Что,Ватяня,угадал? :))) рили тебя как хотели,а ты компенсировал свой позор,издеваясь на беззащитными?Кто б сомневался.Слава Богу,я я работаю не охранником,и захожу сюда в основном на дежурстве,хогда в больнице относительно тихо.Кулаки у меня нельзя сказать что пудовые,но гнилому трусу,издевающимся над теми кто не может ответить (вроде тебя) хлебало бы смог начистить.Криворожская школа научила короткому разговору с гнильем вроде тебя.Насчет нациков - это именно такие как ты,откровенно разжигающие ксенофобию и которых по росссийским законам давно пора бы изолировать от нормальных людейА вообще можешь и дальше постить свою блевотину,больше отвечать не буду - зашквар,вообще-то вести дискуссии с опущенцами вроде тебя :)Работай дальше за малую копеечку от аятолл,бедняжка :)))
                    Кривбасс
      4. НЕКСУС Сегодня, 17:20
        Цитата: elenagromova
        Как бы человек нам доверился, и что, продавать?


        Вот как-то так...
        НЕКСУС
    2. RBLip Сегодня, 16:05
      Цитата: Громобой
      Дарить конечно не надо,а вот обменять на НАШЕГО разведчика можно

      как то это не по-русски...раз нам доверяют, нельзя этого делать.
      RBLip
      1. Громобой Сегодня, 16:44
        "Русские своих не бросают!!!" ,-картинка уместная для статей про Новороссию,а Сноуден...да какой он русский?Он камень на российско-американских отношениях,а там не лозунгами мыслят,а вот Mik13 выше прекрасно проиллюстрировал, что такое политическая целесообразность и какие уродские формы это может принимать.
        Громобой
  2. Кривбасс Сегодня, 15:15
    Как всегда,у Громовой сплошной трескучий пафос.А в сущности речь о банальном предателе.Таких презирают,с какой бы стороны они не были.Нашла "правозащитника" :)))
    Кривбасс
    1. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:31
      Ты узнаешь её из тысячи... laughing
      ШВЕДский_стол
    2. Mik13 Сегодня, 16:18
      Цитата: Кривбасс
      Как всегда,у Громовой сплошной трескучий пафос.А в сущности речь о банальном предателе.Таких презирают,с какой бы стороны они не были.Нашла "правозащитника" :)))


      О! А вот скажите, как гражданин Израиля, есть тут вопросик такой:

      Вот предположим, вы - госслужащий какого-нибудь государства. И узнаете, что Ваше государство проводит серию евгенических экспериментов, в ходе которых дети получают дозу облучения порядка 3-4 Гр локально на область головы.Доза смертельная, поэтому смертность высокая.

      Необходимое уточнение - обсуждаемая ситуация происходит после Нюрбернских процессов (в т.ч. процесса над нацистскими врачами), Токийского процесса и Хабаровского процесса.

      Согласились бы Вы предать такую ситуацию огласке, или предпочли бы не становиться на скользкий путь предателя и правозащитника?
      Mik13
      1. Кривбасс Сегодня, 16:56
        Ни в Израиле,ни в США сегодня ничего подобного быть не может по определению,а Сноуден никак не тянет на героя,решившего разоблачить преступления против человечества.Такое может быть только в тоталитарных странах.Если рассматривать сугубо гипотетическую ситуацию,я бы в любом случае не согласился бы жить при таком режиме и тем более служить такой системе,тем более учитывая мою профессию.В таком гипотетическом случае предание гласности и побег,конечно,оправданы..Но опять же,ни в Европе,ни в США,ни в Израиле такое сегодня невозможно.Деятельность же спецслужб,направленная на обеспечение безопасности государства - это совершенно другая история.Тут я,честно говоря,готов оправдать и пытки,если это может остановить "тикающую бомбу".
        Кривбасс
        1. Кривбасс Сегодня, 17:02
          В частности,в Израиле,если была получена оперативная информация о готовящемся теракте и один из террористической группы попадал руки ШАБАКА,можно было применять "методы усиленного воздействия".Это абсолютно оправданно - пусть будут нарушены "права" террориста,чем погибнут ни в чем не повинные люди.Не сомневаюсь что и российские спецслужбы придерживаются тех же принципов.
          Кривбасс
      2. Галеон Сегодня, 18:54
        Уважаемый Mik13, не стоит разговаривать о предательстве с израильтянином - мы и они понимаем это по-разному. Израиль - единственная страна, которая предполагает и допускает на уровне уставов такую ситуацию, когда ее солдат, попавший в плен, может рассказывать врагу для спасения своей жизни ВСЁ, что знает или слышал. Ну а после - кто не спрятался - он не виноват.
        Галеон
  3. ватник Сегодня, 15:25
    Ну выдавать конечно его не надо мы приличная страна а не "торгаши" вроде США или режима Тель-Авива.
    И обменивать не надо ну только если по его личному желанию пускай он будет как вечный укор США и его компании.
    ватник
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:30
    Хотелось бы действительно верить в название лозунг статьи. А то потом придется делать хорошую мину при плохой игре.
    ШВЕДский_стол
    1. elenagromova Сегодня, 15:52
      Тогда это будет просто неблаговидный поступок, и кто нам после этого будет доверять?
      elenagromova
  5. krops777 Сегодня, 15:50
    Работорговлю давно отменили, но в некоторых умах до сих пор живут представления, что людей можно продавать, дарить, использовать как разменную монету.


    Кто это сказал? Весь капитализм так построен на эксплуатации человеков за еду и прочие мат ценности, все хорошо завуалировано и подается под видом новой свободы, но на самом деле все тоже рабство что и 200 лет назад.
    krops777
  6. Cartalon Сегодня, 16:11
    Надо будет выдадут он же не системный, а значит не партнёр.
    Cartalon
  7. Мар.Тира Сегодня, 16:17
    Цитата: elenagromova
    Тогда это будет просто неблаговидный поступок, и кто нам после этого будет доверять?

    Здравствуй Елена.Ни кто его конечно ни кому не отдаст,если он сам не пожелает уехать.Американцы так говорят,потому что привыкли,что весь мир перед ними преклоняется,и исполняет все их прихоти.Но Россия не весь мир.И если новая администрация ещё не поняла,то это их большие проблемы!
    Мар.Тира

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