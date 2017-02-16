09:31 16 февраля

Китай намерен заставить всплывать иностранные субмарины

Как сообщает интернет-портал www.vesti.ru, в Китае приняты на рассмотрение поправки к закону о судоходстве, призванные значительно изменить порядок прохождения иностранных подводных лодок через китайские территориальные воды. Согласно новым положениям, субмарины будут обязаны всплывать и докладывать о своих передвижениях китайским властям.

Иностранные подводные суда, проходящие через территориальные воды Китайской Народной Республики, должны следовать на поверхности, поднять свой национальный флаг и сообщить китайской морской администрации

— гласит возможная формулировка.

По официальной версии, поправки "улучшат базовый уровень взаимодействия с иностранными кораблями, входящими и выходящими из китайских территориальных вод, осуществляющими безвредный проход, а также право на их преследование и выдворение".


Китай намерен заставить всплывать иностранные субмарины


Возможно, что поправки стали ответом на инцидент с американским управляемым подводным аппаратом, который в декабре был перехвачен китайскими военными кораблями в водах спорного Южно-Китайского моря и впоследствии возвращён ВМФ США.

США постоянно устраивают в данном районе маневры ВМФ, почти вплотную приближаясь к искусственным островам, на которых Китаем сооружены военные базы. При этом США ссылаются на международное право, не признавая юрисдикции КНР на острова и окружающие их воды, несмотря на многочисленные протесты и угрозы из Пекина. В итоге новые поправки могут привести к обострению противоречий между странами в этом спорном регионе, которые потенциально могут привести к вооруженному конфликту.


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Комментарии 19
  1. himRa Сегодня, 07:00
    "Иностранные подводные суда, проходящие через территориальные воды Китайской Народной Республики, должны следовать на поверхности, поднять свой национальный флаг и сообщить китайской морской администрации

    Все это похоже на ,,последнее китайское предупреждение,, не реально в принципе lol
    himRa
    1. Sly Сегодня, 07:42
      представляю что там у Китайцев в территориальных водах будет твориться )
      Sly
    2. Alex_Rarog Сегодня, 07:56
      Да почему нет... Китайцы могут... И даже матрасники если Китай захочет не чего не сделают. Они только с папуасами воевать могут и то при поддержке НАТО... Пшик не армия... ПРО ещё не 100% так что воевать в открытую ядерным оружием с ядерной державой они её могут...
      Alex_Rarog
      1. антивирус Сегодня, 08:23
        что бы признать спорные острова китайскими , "международное сообщество" попросит цену.
        И если Китай заплатит?
        А мы можем продать свое влияние в одно из двух сторон?
        антивирус
      2. Опасный Сегодня, 08:30
        Не стал бы так категоричен. Армия априори не может быть пшиком при наличии 2х (двух!!) типов самолетов 5го поколения и 9ти полноценных авианосных соединений. Не считая тяжелые ударные беспилотники, парк авиации, по количеству превосходящий всю нашу, высокоточное оружие и тд и тп. И если американцы со времен второй мировой не сражались с равными по силе соперниками, то это не повод относиться к их армии унизительно и пренебрежительно. СССР и Россия тоже не вела войн с равными по силе странами, что теперь, и нашу армию пшиком назовете??
        Опасный
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:04
    Согласно новым положениям, субмарины будут обязаны всплывать и докладывать о своих передвижениях китайским властям.
    А если всплывать не будут? Это как юр.базу на потопить готовят? Нюню Посмотрим как они не разобравшись амеров на дно пустят.А также посмотрим как отважные американские моряки подводники теперь туда заплывут bully
    Наблюдатель2014
    1. himRa Сегодня, 07:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это как юр.базу на потопить готовят?

      Ну если спрятать шашку и подумать то: возможно такое только при боевых действиях между США(или его сателлитами) и Китаем а так это просто декларация...
      Что китайские товарищи отловили дрон мне кажется это случайность soldier
      himRa
    2. капрал Сегодня, 08:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      А если всплывать не будут? Это как юр.базу на потопить готовят?

      ЕМНИП, прописано в морском праве (вот параграфа не помню), про три глубинные бомбы с двухминутным интервалом как предупреждение и приказ на всплытие, при невыполнении- право на уничтожение.
      капрал
  3. ochakow703 Сегодня, 07:24
    С одной стороны вроде все верно, но с другой... это и проблемы "спорных территорий", и дальнейшие действия - "а если не всплывет". Так себе - 526-е китайское предупреждение.
    ochakow703
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:39
      За что сидишь ?
      Рыбу глушил ... 15 лет дали !
      Что так много ?
      Три водолаза всплыло !

      Так что могут китайские товарищи взять на вооружение.
      Uncle Lee
  4. Горменгаст Сегодня, 07:30
    ... Глубиннымми бомбами можно. laughing
    Горменгаст
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Китайцы по сути этим заявлением развязали руки сша ,и,теперь янки очень легко могут устроив провокацию типа "китайцы утопили нашу подлодку "просто взорвать регион.
    Изгоняющий либероидов
    1. AID.S Сегодня, 08:22
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      янки очень легко могут устроив провокацию типа "китайцы утопили нашу подлодку "

      Топить самих себя ради провокации ......
      AID.S
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:47
    Цитата: himRa
    Все это похоже на ,,последнее китайское предупреждение,, не реально в принципе lol

    Китай начал играть мускулами.В его воды ни кто и не лезет..Во всяком случае сообщений об инцидентах нетА вот со спорными территориями будет шухер.Но у Китая пока нет технологий способных упреждать действия США..А вот у США ,как и у нас,такие технологии быть не замеченными есть.Хотя Китай учится,и могут быть сюрпризы!
    Мар.Тира
    1. himRa Сегодня, 08:43
      Цитата: Мар.Тира
      Китай начал играть мускулами.

      Ну громкие заявления не есть игра мускулами
      Цитата: Мар.Тира
      В его воды ни кто и не лезет..Во всяком случае сообщений об инцидентах нет

      Чепуха всегда лезли и не только американцы и не только в тер.воды Китая...
      Захват подводного беспилотного аппарата США китайскими военными произошел 15 декабря. Беспилотник был запущен со вспомогательного судна ВМС США «Боудич» (USNS Bowditch) и выполнял задание в Южно-Китайском море недалеко от бухты Субик филиппинского острова Лусон.


      Цитата: Мар.Тира
      Но у Китая пока нет технологий способных упреждать действия США.

      Если мы говорим о том чтобы заставить лодку ,,условного партнера,, всплыть то таких технологий нет ни у кого ! У нас нет нет их и у США...прежде надо гарантированно обнаружить и идентифицировать!
      Поэтому наши ПЛ это гарантированный ответ любому государству-агрессору!
      himRa
  7. Корсар0304 Сегодня, 08:13
    Слушайте, ну интересно будет наблюдать в новостях как китайцы гоняют невсплывшую подлодку )))
    Да, к слову сказать: а почему здесь, на форуме все сразу же приняли во внимание амерские ПЛ. Есть ведь еще и куча других стран с подводными лодками, включая Россию (наверное даже первое - Россия, а потом все остальные). Как-то между нашими и китайцами проработан вопрос оповещения свой-чужой, чтобы наши ПЛ не гоняли? А то всякое бывает...
    Корсар0304
  8. Altona Сегодня, 08:23
    Следующим указом будет видимо обязательная сдача мобильных телефонов в гардероб и взятие отпечатков пальцев у всей судовой команды. Это бред. Подводная лодка не обязана всплывать и докладывать о своих экзерсисах. А если у командира секретное задание?
    Altona
  9. Großer Feldherr Сегодня, 09:07
    Можно подумать они раньше не имели права даже топить нарушителей территориальных вод wassat
    Очередная филькина грамота , т.к. Китайстие воды никто и не нарушал, а на Южно-Корейское море кроме амбиций нет ни права, ни сил , ни возможностей .
    На данный момент вся сила Китая в экспорте , поэтому торговая война крайне не выгодна .
    Großer Feldherr
  10. Семенов Сегодня, 09:08
    Если закон примут, то обязаны его выполнять. И лодку утопят по закону и на своей территории.
    Семенов

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