Китай намерен заставить всплывать иностранные субмарины
Как сообщает интернет-портал www.vesti.ru, в Китае приняты на рассмотрение поправки к закону о судоходстве, призванные значительно изменить порядок прохождения иностранных подводных лодок через китайские территориальные воды. Согласно новым положениям, субмарины будут обязаны всплывать и докладывать о своих передвижениях китайским властям.
— гласит возможная формулировка.
По официальной версии, поправки "улучшат базовый уровень взаимодействия с иностранными кораблями, входящими и выходящими из китайских территориальных вод, осуществляющими безвредный проход, а также право на их преследование и выдворение".
Возможно, что поправки стали ответом на инцидент с американским управляемым подводным аппаратом, который в декабре был перехвачен китайскими военными кораблями в водах спорного Южно-Китайского моря и впоследствии возвращён ВМФ США.
США постоянно устраивают в данном районе маневры ВМФ, почти вплотную приближаясь к искусственным островам, на которых Китаем сооружены военные базы. При этом США ссылаются на международное право, не признавая юрисдикции КНР на острова и окружающие их воды, несмотря на многочисленные протесты и угрозы из Пекина. В итоге новые поправки могут привести к обострению противоречий между странами в этом спорном регионе, которые потенциально могут привести к вооруженному конфликту.
Иностранные подводные суда, проходящие через территориальные воды Китайской Народной Республики, должны следовать на поверхности, поднять свой национальный флаг и сообщить китайской морской администрации
— гласит возможная формулировка.
По официальной версии, поправки "улучшат базовый уровень взаимодействия с иностранными кораблями, входящими и выходящими из китайских территориальных вод, осуществляющими безвредный проход, а также право на их преследование и выдворение".
Возможно, что поправки стали ответом на инцидент с американским управляемым подводным аппаратом, который в декабре был перехвачен китайскими военными кораблями в водах спорного Южно-Китайского моря и впоследствии возвращён ВМФ США.
США постоянно устраивают в данном районе маневры ВМФ, почти вплотную приближаясь к искусственным островам, на которых Китаем сооружены военные базы. При этом США ссылаются на международное право, не признавая юрисдикции КНР на острова и окружающие их воды, несмотря на многочисленные протесты и угрозы из Пекина. В итоге новые поправки могут привести к обострению противоречий между странами в этом спорном регионе, которые потенциально могут привести к вооруженному конфликту.