Война и мир Михаила Пуговкина

Однако, рассказывать об этом периоде он не любил и сегодня сотрудникам музея приходится буквально по крупицам собирать фронтовую биографию Михаила Ивановича. Музей в Ростове появился после того, как закрылась экспозиция в Ялте. Причина закрытия музея в Крыму коротко может звучать так: не хватило финансирования. Примерно в то же время Ирину Константиновну Пуговкину, вдову Михаила Ивановича и хранительницу личного архива артиста, пригласили на Дон. Здесь, в ДК "Ростсельмаш" нашлось свободное помещение для постоянной выставки, а власти обещали всяческую помощь.Вдова, не раздумывая, поехала. Практически весь ее багаж состоял из вещей Михаила Ивановича: газетные публикации, семейный и профессиональный фотоархивы, одежда, сценические костюмы и личные вещи.- Я родом из Крыма, - рассказывала она. - Росла там, и туда же, в самые трудные для страны 90-е годы, привезла Минечку. Пенсия у него, большого артиста, была очень маленькой. Даже масло сливочное мы считали роскошью. Но на родной земле можно было как-то выживать. Михаил Иванович был инвалидом войны, мы оформили здесь документы и начали получать продуктовый пакет. Это помогало. У Минечки был такой хороший характер, за который его все любили. И обычные люди, и кинематографисты. Поэтому старались помочь: и Саша Абдулов, и Никита Михалков, и другие артисты. Как вспомню те времена, удивляюсь, как мы жили? Наша киностудия закрылась, работы нет. Очереди, талоны, постоянное ожидание - что же завтра? Но у нас всё-таки была отдушина - встречи со зрителями. Ездили по санаториям, Михаил Иванович рассказывал о себе, о кино, шутил, пел. Общался со зрителями, отвечал на вопросы. Встреча закончилась, время вышло, а люди всё не отпускают его: ещё-ещё! И он, конечно, принимал эту народную любовь с благодарностью.Рассказов о войне во время этих встреч Михаил Пуговкин избегал. Говорил, что война - это не то, о чём можно вспоминать с улыбкой. А если воспоминания счастья не приносят, лучше уж их не поднимать. Он не любил носить награды. А когда спрашивали о них, отвечал коротко, что свой долг Родине он отдал. Больше добавить нечего.Но исследователи жизни и творчества артиста, среди которых и полковник юстиции запаса Владимир Зайченко, уверены, что в фронтовой биографии короля комедий было немало важного и интересного. К примеру, долгое время считалось, будто Михаил Пуговкин был рядовым. Но это не так. Михаил Иванович был старшим сержантом взвода разведки.- Я думаю, так и было, - рассуждает Ирина Константиновна Пуговкина. Это очень на него похоже. Ведь он был не только весёлым, но и очень сообразительным. Быстро принимал решения, включался в любую ситуацию, играл. Мог из самой сложной истории выйти, благодаря чувству юмора. В его фронтовой биографии есть много белых пятен, которые, я уверена, рано или поздно будут закрыты.А пока известно лишь, что на войну Миня ушёл добровольцем в составе 6-й дивизии народного ополчения Москвы в 1941 году, тогда ему было всего 17 лет. Дивизия направилась в Смоленск, затем на Дорогбужу и Вязьму. Шли ожесточенные бои и много наших солдат остались в той земле навечно. К Михаилу Пуговкину судьба благоволила. Об этом периоде он оставил в своих воспоминаниях всего несколько строк. Артист пишет, что они, мальчишки, были абсолютно не готовы к настоящей войне. И времени на подготовку не было. В свой первый бой они шли в летних штанах, майках и лёгких тапочках. А бой был страшный. Это был ад, в котором выжившие новобранцы приняли боевое крещение. Из 100 вражеских самолётов в том бою остались только две машины.Затем Михаил Пуговкин воевал в составе 1147-го стрелкового полка стрелковой дивизии 53-й армии Южного фронта.На этой земле 29 июня 1942 году сержант Пуговкин был серьезно ранен в ногу и лицо, попал в госпиталь. Гангрена. Врачи готовили пациента к ампутации. Но вдруг случилось чудо: в госпиталь пришла директива Сталина о том, что количество ампутаций нужно свести до минимума и теперь для того, чтобы удалить солдату конечность нужны были очень весомые основания. Ногу Пуговкина решили оставить.Врач буквально выскоблил ложкой гной и зашил рану - будь, что будет. И она вдруг стала заживать. Так, благодаря вождю народов, Михаил Иванович сохранил ногу.Имя Сталина появляется в воспоминаниях Пуговкина ещё раз. И опять с благодарностью. Теперь речь идёт о письме, в котором молодой комиссованный солдат просит Иосифа Виссарионовича освободить маму. Незадолго до его возвращения с фронта ее арестовали за кражу. Наверное, можно было подумать над тем, из-за кого мама оказалась в застенках. Но Пуговкин с благодарностью принимал хорошее и старался не помнить плохого. И, как сам он признается в воспоминаниях, всегда жил в миру со своей совестью.Маму Пуговкина освободили.В экспозиции музея артиста в Ростове сегодня хранится ключ. Старый, массивный. Покоится он на сафьяновой подушечке под светом софитов. С этим ржавым, тяжелым ключом Михаил Иванович не расставался до конца жизни. Берёг, как реликвию. Ведь этот ключ был от их родной избы в далекой деревне Рамешки Ярославской области. Семья переехала в поисках лучшей жизни в Москву. А ключ остался. Минечка, еще мальчишка, бросил его запазуху так и сохранил.Расставаться с деревней, где прошло его детство, Пуговкину было нелегко. И ключ этот он оставил как якорь: что бы ни случилось в жизни, у него всегда будет дом, в который можно вернуться. Об том доме и спасительном ключе он думал, когда врачи ему объявили, что отнимут ногу. Представлял, как приедет в Рамешки, заведёт скотину и будет он, инвалид, вести свое небольшое хозяйство. К счастью, не сложилось.И страна получила большого артиста.Когда война подходила к концу Михаила Ивановича вновь призвали на службу, на этот раз в танковое училище. Но вскоре командир демобилизовал молодого танкиста со словами, что такому таланту нужен не театр боевых действий, а театр, где аплодируют зрители. Не прошло и недели как Миня Пуговкин в гимнастёрке и с боевыми медалями появился в Русском драматическом театре. Мужчин там не хватало и талантливого парня взяли без разговоров. А вскоре поступило предложение сниматься в кино. Фильм «Свадьба» дался актёру нелегко. И дело не в блестящем составе кинокартины (Алексей Грибов, Фаина Раневская, Эраст Гарин и др.), а в том, что в картине Пуговкину приходилось плясать с незажившей ещё раной. Пока шла сцена танца, сапог наполнялся кровью. В перерывах актёр снимал его, туго обматывал ногу и шел играть дальше. Причем, о том, что молодой артист испытывает такие боли, режиссер даже не догадывался. Не увидите вы этого и в фильме.Во время разговора Ирина Константиновна Пуговкина называет Михаила Ивановича «Миня, Минечка». Я спросила, откуда такое красивое прозвище?- Ещё из деревни, из детства, - объяснила она. - Там его все так звали. Потому что любили: характер у него был очень хороший, не помню ни одного случая, чтобы он кого-то осудил, или обиделся. Их семья жила очень бедно, но при этом Пуговкиных знали во всей округе. Благодаря Минечке. Где бы они ни были: на колхозном поле ли, на ферме ли, на празднике, Миня всегда веселил народ. Песни пел, плясал, юморил, частушки придумывал. Юмор рождался у него легко, сам собой. Вскоре его начали приглашать на деревенские свадьбы в качестве актёра, певца, тамады. Даже из соседних деревень зазывали и все говорили, что из этого парнишки вырастет артист. Так оно и вышло.В творческой биографии Пуговкина полторы сотни ролей, большинство из них комедийные. Кто-то называет Михаила Ивановича королем комедий, кто-то гениальным артистом, а те, кто знали его лично, говорят, что главное его достоинство в том, что он был удивительно светлым человеком. И какие бы испытания не посылала Пуговкину жизнь, он встречал их своей фирменной улыбкой.25 июля 2008 года сердце Михаила Ивановича Пуговкина остановилось. Ему было 85 лет. Артист похоронен в Москве, на Ваганковском кладбище, возле своего лучшего друга Александра Абдулова.Ирина Константиновна Пуговкина живёт теперь в Ростове-на-Дону. Она хранительница музея и главный его экскурсовод.А ещё в Ростове обещали установить памятник любимому артисту. Ведь в конце прошлого года открыли памятник Пуговкину на набережной Ялты. Бронзового актёра всегда кто-то обнимает…