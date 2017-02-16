09:31 16 февраля

Конгресс рассмотрит законопроект, затрудняющий снятие антироссийских санкций

В обе палаты американского конгресса внесен законопроект, о контроле законодателей над любой возможной отменой санкций, передает РИА Новости сообщение комитета палаты представителей по вооруженным силам.



Согласно законопроекту, для ослабления или отмены любых санкций потребуется период пересмотра в 120 дней. Если конгресс не примет запрещающего решения, президент США может осуществить то, что намеревался.


Кроме того, документ фактически придает указам прошлого президента о введении антироссийских санкций силу закона. То есть для их отмены потребуется согласие конгресса.

«Условием любого снятия или ослабления санкций названо предоставление президентом письма конгрессу о необходимости такого шага. Данный доклад потребует подтверждения, что правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев», – говорится в сообщении комитета.

Одним из инициаторов законопроекта является сенатор Джон Маккейн.

Депутат Адам Смит:
Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно.


Координатор фракции демократов в палате представителей Стини Хойер:
Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду.


Для вступления в силу, указанный законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом США.

Использованы фотографии: AFP 2017/ Zach Gibson
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Комментарии 26
  1. himRa Сегодня, 08:24
    Кроме того, документ фактически придает указам прошлого президента о введении антироссийских санкций силу закона. То есть для их отмены потребуется согласие конгресса.

    Ну что старые маразматики -импотенты ... не хотите от кормушки добровольно отползти? Хотите держать руку на пульсе...ню ню
    himRa
    1. vovanpain Сегодня, 08:42
      Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду.

      Ну послали 101 китайский сигнал и чо? tongue
      Цитата: Altona
      Сами себя запугали и сами питаются своим страхом. Мы наложим санкции на двигатели и титан, пусть потом репу чешут как выходить из положения.

      Евгений hi Что то я сомневаюсь,что наложат санкции на авиационный титан и РД-180 ,ведь партнеры блин. request
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 08:52
        Когда противник умен и хитер это проблема , но когда противник глуп это опасно , очень опасно.
        cniza
      2. Zoldat_A Сегодня, 08:56
        Цитата: vovanpain
        Что то я сомневаюсь,что наложат санкции на авиационный титан и РД-180 ,ведь партнеры блин.

        А чего бы нам не наложить санкции на авиационный титан и РД-180?.
        Помнится, была история с "ножками Буша"... Чего-то там наши не могли у Америки выторговать и тут же, совершенно случайно, нашли какую-то отраву в "ножках Буша" и пригрозили запретить их ввоз.... Удивительно, какая Америка моментально стала мягкая и податливая....
        Не поймут они одной простой вещи - это у барыги самое слабое место - кошелёк. По нему и нужно бить. Они и пытаются нас по кошельку стукнуть - по себе меряют. Только вот у нас самое слабое место не кошелёк. Что угодно, но не кошелёк. Ибо не барыги мы... Естественно, сейчас говорю "мы" как геополитическая и историческая единица Россия, а не отдельно взятый Абрамович и иже с ним....
        Zoldat_A
        1. vovanpain Сегодня, 09:10
          Цитата: Zoldat_A
          Только вот у нас самое слабое место не кошелёк. Что угодно, но не кошелёк. Ибо не барыги мы..

          Алексей hi у нас с вами кошелек не слабое место,но в правительстве кошелек наше все.До сих пор сидят и надеются на Трампа пам пам. request А зря,меняется у них риторика,но не политика.А для правителей все партнеры,партнеры. hi блин доживу ли когда начнут называть вещи своими именами,Порошенко пиночетом укрохунты,а Трамп американский ястреб,политикус и дипэтикет. request С уважением Алексей. hi
          vovanpain
          1. Zoldat_A Сегодня, 09:22
            Приветствую, Владимир! hi
            Цитата: vovanpain
            Трамп американский ястреб,политикус и дипэтикет.

            Интересно, а для внутреннего потребления американцы ВВП тоже называют "ястребом" или какое другое слово нашли, а "ястребы" - это у них только свои пиледурки типа Маккейна (ну, типа, им кажется, что "ястреб" это круто и ВВП недостоин)?
            Zoldat_A
      3. Злой543 Сегодня, 08:58
        Ну когда же мы пошлем им чёткий и ясный ответный сигнал, что пошли они в дупу, по всем направлениям и со всеми вытекающими последствиями
        Злой543
  2. Altona Сегодня, 08:26
    Сами себя запугали и сами питаются своим страхом. Мы наложим санкции на двигатели и титан, пусть потом репу чешут как выходить из положения.
    Altona
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:26
    Пошлите сигнал психиатрам, чтобы тотально проверили головы у конгресса и сената. А то что санкции не желаете отменять -единственное правельное решение за долгие годы существования конгресса сша
    Изгоняющий либероидов
  4. Fkjydjckfrgh Сегодня, 08:27
    Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду.
    Т.е. они в рожу президенту говорят, что "царь не настоящий". Смело
    Fkjydjckfrgh
  5. Комментарий был удален.
  6. Jovanni Сегодня, 08:29
    Усиленно делают из своего президента дурилку картонную... Во как он им... Прикольно что окрысившись на этого, они и последующим президентам капканов настроят. Вот так ненароком и размываются "столпы демократии". Да и хорошо, мы посмотрим. Лишь бы в Лимпопо всё было путем...
    Jovanni
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:38
      Цитата: Jovanni
      дурилку картонную

      Нужно порекомендовать Трампу не ездить в Даллас - там президентов убивают !
      Uncle Lee
    2. Вежливый Лось Сегодня, 09:04
      Цитата: Jovanni
      Лишь бы в Лимпопо всё было путем...

      Да в Лимпопо все будет норм. Там диктатора Айболита сожгут на костре (в детской версии заменено на Хеппи Энд). А вот насчет "размытия столпов демократии" все гораздо хуже. Чем дольше там у них наверху находятся Обамы, Клинтонши и всякие там Бжезинские, тем больше у нас появляется Порошенков, Саакашвилей, Навальных м Ахеджаковых.
      И накал антироссийской истерии в мире уже превышает все мыслимые нормы. А дальше что? Война?
      И, хотя я не питаю особых иллюзий относительно Трампа, но хочу поднять 100гр. за его здоровье и пожелать ему победы в борьбе с демократами этими х...ми. Он хоть что-то новенькое за последние лет 10 в политику собирается привнести.
      Вежливый Лось
  7. Вежливый Лось Сегодня, 08:31
    Одним из инициаторов законопроекта является сенатор Джон Маккейн.

    Депутат Адам Смит:

    Координатор фракции демократов в палате представителей Стини Хойер:

    Трамп, конечно, не Геракл, но Авгиевы конюшни ему те еще достались. Чистить и чистить.
    Вежливый Лось
  8. Горменгаст Сегодня, 08:32
    Чего ждать от конгресменов, осуждающих оккупацию Лимпопо кровавой кликой Айболита?

    А где наши секторальные санкции против США? (титан, палладий, космос - пока еще можем, уран, литий-7 и т.д.)
    Горменгаст
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:33
    забил конгресс на президента, и это становится очевидным...
    a.s.zzz888
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Наложение санкций - попытка "притормозить" разгоняющуюся экономику России. Не "майданный" был бы повод - придумали бы ещё какой нибудь.
    Попытка негодная, поскольку тормозить надо было наоборот, продавая в Россию все и максимально дёшево! Начиная с денег ( делали, но под 5% годовых, а не под 3, жадность обуяла), оружие надо было продавать в полцены, любые приборы, электронику. И "залюбили" бы до смерти. laughing Поскольку в таких условиях сохранить своё производство было бы не реально.
    Ещё не полностью Россия "приладилась" к изменившимся обстоятельствам, но положительная динамика - не только в телевизоре. Те, кто работают в серьезных производствах - это почувствовали.
    Ещё интересное наблюдение. Впервые за 7 лет наше предприятие посетили представители банка. Сами! С предложениями всяких "ништяков" - типа долгосрочных кредитных линий. И отнюдь не под 20% годовых wassat и банк - супер. Если он "упадёт" - только вместе со страной. Ну, вы поняли ...
    Горный стрелок
  11. raid14 Сегодня, 08:46
    "Вот тебе бабушка и Юрьев день"!
    Не сдюжит Трампушка супротив конгресса с сенатом, не отменит проклятущие санкции, наш касатик.
    Будем теперь как Иран, ещё 30 лет и 3 года под санкциями жить.
    raid14
    1. himRa Сегодня, 09:00
      Рекомендую виски чтобы так не корёжило wassat
      Цитата: raid14
      наш касатик.
      Будем теперь как Иран, ещё 30 лет и 3 года под санкциями жить.

      Никогда он не был нам ,,касатиком,, в крайнем случае здравомыслящим людям,мусульманам например tongue
      И Иран вовсе тут не пример.... вспомните историю много раз наша страна доказывала не возможные вещи! soldier
      "Я всегда думал что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа".

      Иосиф Сталин
      himRa
      1. raid14 Сегодня, 09:28
        Вискарь отстой!
        Касатиком он был для большинства россиян, оболваненных нашими "правдивыми" СМИ в период выборов в США, ведь именно они пели дифирамбы Трампу 24 часа в сутки.
        Иран как раз в пример, сейчас не совок и не конфликт идеалогий, в России как никак капитализм.
        raid14
  12. Masya Masya Сегодня, 08:50
    Согласно законопроекту, для ослабления или отмены любых санкций потребуется период пересмотра в 120 дней.

    Masya Masya
  13. Волька Сегодня, 08:59
    янки настоящая психушка, катастрофически деградируют как нация и как государство, но сами себе боятся признаться в этом...
    Волька
  14. Семенов Сегодня, 09:01
    После того, как Путин шепотом в прямом эфире пообещал всячески оттягивать снятие санкций, поневоле поверишь в "агентов Кремля" в конгрессе США. А Маккейн - один из самых видных.
    Семенов
  15. vladimirvn Сегодня, 09:03
    Надо уже смирится с мыслью, что санкции это всерьез и надолго. И чем больше попыток мы будем предпринимать по их снятию, тем сильнее будет затягиваться удавка. За право проводить самостоятельную политику на международной арене, нужно платить.
    vladimirvn
  16. Антон Болдаков Сегодня, 09:10
    Что-то я не верю, что такими методами они под себя Трампа "подогнут". Ведь для Трампа согласиться с такими вот законами и прочим - это самого себя не уважать. Ведь он же становится каким-то "марионеточным" Президентом. Я сомневаюсь, что он такое стерпит, причём вне зависимости от его истинного отношения к России. Тут уже дело не в Крыме и не в Донбассе - на карту поставлена его карьера и репутация тех, кто а ним стоит.
    Антон Болдаков
  17. polev66 Сегодня, 09:20
    это надолго... правдо может наступить момент, когда санкции все таки могут быть сняты, но вот беда то будет для товаров из европы и сша - рынок то уже занят и инвестиции, про которые как мантру поёт либерда в правительстве ненужны
    polev66

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