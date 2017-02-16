Конгресс рассмотрит законопроект, затрудняющий снятие антироссийских санкций

Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно.

Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду.