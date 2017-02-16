Конгресс рассмотрит законопроект, затрудняющий снятие антироссийских санкций
В обе палаты американского конгресса внесен законопроект, о контроле законодателей над любой возможной отменой санкций, передает РИА Новости сообщение комитета палаты представителей по вооруженным силам.
Согласно законопроекту, для ослабления или отмены любых санкций потребуется период пересмотра в 120 дней. Если конгресс не примет запрещающего решения, президент США может осуществить то, что намеревался.
Кроме того, документ фактически придает указам прошлого президента о введении антироссийских санкций силу закона. То есть для их отмены потребуется согласие конгресса.
«Условием любого снятия или ослабления санкций названо предоставление президентом письма конгрессу о необходимости такого шага. Данный доклад потребует подтверждения, что правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев», – говорится в сообщении комитета.
Одним из инициаторов законопроекта является сенатор Джон Маккейн.
Депутат Адам Смит:
Координатор фракции демократов в палате представителей Стини Хойер:
Для вступления в силу, указанный законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом США.
Согласно законопроекту, для ослабления или отмены любых санкций потребуется период пересмотра в 120 дней. Если конгресс не примет запрещающего решения, президент США может осуществить то, что намеревался.
Кроме того, документ фактически придает указам прошлого президента о введении антироссийских санкций силу закона. То есть для их отмены потребуется согласие конгресса.
«Условием любого снятия или ослабления санкций названо предоставление президентом письма конгрессу о необходимости такого шага. Данный доклад потребует подтверждения, что правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев», – говорится в сообщении комитета.
Одним из инициаторов законопроекта является сенатор Джон Маккейн.
Депутат Адам Смит:
Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно.
Координатор фракции демократов в палате представителей Стини Хойер:
Конгрессу необходимо послать ясный сигнал русским, что они не могут вмешиваться во внутренние дела нашей страны и получать за это награду.
Для вступления в силу, указанный законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом США.
Использованы фотографии: AFP 2017/ Zach Gibson