09:31 16 февраля

Фэллон вновь обвинил Москву в дестабилизации Запада

Глава британского военного ведомства Майкл Фэллон в очередной раз заявил о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в западных странах, передает РИА Новости.



Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач – и альянс это понимает – это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом,
сказал министр в Брюсселе в эфире канала Sky News.


Он также обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции. А на вопрос журналиста, не вмешалась ли Москва и в референдум о членстве Великобритании в ЕС, ответил:
Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России.


Недавно Фэллон, выступая в Шотландии, сказал, что в числе потенциальных сфер сотрудничества с Россией он видит «урегулирование в Сирии, борьбу с исламским терроризмом и сокращение вооружений». При этом министр завил, что считает необходимым «призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik».

Использованы фотографии: ttps://plus.google.com
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Комментарии 11
  1. cniza Сегодня, 08:48
    При этом министр завил, что считает необходимым "призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik».


    Маразм и истерия , прыгайте , бегайте , кипятком писайте , но ваше время кончилось и мир уже другой.
    cniza
    1. vovanpain Сегодня, 08:57
      Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России

      Да бдите,бдите,только в штаны не навалите.
      vovanpain
    2. Венд Сегодня, 09:07
      Цитата: cniza
      При этом министр завил, что считает необходимым "призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik».


      Маразм и истерия , прыгайте , бегайте , кипятком писайте , но ваше время кончилось и мир уже другой.

      Россия дестабилизирует Запад одним своим существованием laughing
      Венд
  2. dep071 Сегодня, 08:48
    РФ дестабилизирует сама себя, а запад это побочное явление.
    dep071
    1. cniza Сегодня, 08:49
      Цитата: dep071
      РФ дестабилизирует сама себя, а запад это побочное явление.


      А можно раскрыть Ваши выводы.
      cniza
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:49
    Я ему даже больше скажу -в тоннеле под Ла Маншем спрятаны три армии, полностью воруженные и укомплектованные, сплошь контрактники, способные одним лишь усилием мысли изменить напровление вращения земли на орбите. ..
    Изгоняющий либероидов
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
    дело к весне, вот и обострения у психопатов...
    a.s.zzz888
  5. Семенов Сегодня, 08:54
    Как то вальяжно и неубедительно. Вот если бы в окно с 19-го этажа с криком "Русские пришли!" - тогда да, а так - "не верю!".
    Семенов
    1. Ампер Сегодня, 09:09
      А запад дестабилизировал ближний восток!!!на свои косяки посмотрите!!!!правда всегда глаза колит
      Ампер
  6. Flinky Сегодня, 09:19
    А он что, думал, что мы с ними чаёк мирно попивать будем, или не дай Бог, водку?
    Flinky
  7. ПАша Сегодня, 09:23
    Волк ночью, думая залезть в овчарню,
    Попал на псарню.
    Поднялся вдруг весь псарный двор —
    Почуя серого так близко забияку,
    Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
    Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»—
    И вмиг ворота на запор;
    В минуту псарня стала адом.
    Бегут: иной с дубьем,
    Иной с ружьем.
    «Огня!— кричат,— огня!» Пришли с огнем.
    Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
    Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
    Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
    Но, видя то, что тут не перед стадом
    И что приходит, наконец,
    Ему расчесться за овец,—
    Пустился мой хитрец
    В переговоры
    И начал так: «Друзья! к чему весь этот шум?
    Я, ваш старинный сват и кум,
    Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;
    Забудем прошлое, уставим общий лад!
    А я, не только впредь не трону здешних стад,
    Но сам за них с другими грызться рад
    И волчьей клятвой утверждаю,
    Что я…» — «Послушай-ка, сосед,—
    Тут ловчий перервал в ответ,—
    Ты сер, а я, приятель, сед,
    И волчью вашу я давно натуру знаю;
    А потому обычай мой:
    С волками иначе не делать мировой,
    Как снявши шкуру с них долой».
    И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
    ПАша

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