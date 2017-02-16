Фэллон вновь обвинил Москву в дестабилизации Запада

Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач – и альянс это понимает – это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом,

Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России.