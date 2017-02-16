Фэллон вновь обвинил Москву в дестабилизации Запада
Глава британского военного ведомства Майкл Фэллон в очередной раз заявил о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в западных странах, передает РИА Новости.
Он также обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции. А на вопрос журналиста, не вмешалась ли Москва и в референдум о членстве Великобритании в ЕС, ответил:
Недавно Фэллон, выступая в Шотландии, сказал, что в числе потенциальных сфер сотрудничества с Россией он видит «урегулирование в Сирии, борьбу с исламским терроризмом и сокращение вооружений». При этом министр завил, что считает необходимым «призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik».
Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач – и альянс это понимает – это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом,сказал министр в Брюсселе в эфире канала Sky News.
Он также обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции. А на вопрос журналиста, не вмешалась ли Москва и в референдум о членстве Великобритании в ЕС, ответил:
Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России.
Недавно Фэллон, выступая в Шотландии, сказал, что в числе потенциальных сфер сотрудничества с Россией он видит «урегулирование в Сирии, борьбу с исламским терроризмом и сокращение вооружений». При этом министр завил, что считает необходимым «призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik».
Использованы фотографии: ttps://plus.google.com