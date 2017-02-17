Трамп и его Бешеный пёс: money, money, money!
На встрече министров обороны государств НАТО побывал американский мистер Мэттис по прозвищу Бешеный пёс, возглавляющий Пентагон. Побывал он там с целью внедрить в умы и сердца натовцев новую «доктрину Трампа»: раскошеливайся, член НАТО, и храбрая Америка тебя защитит!
«Хватит кормить Брюссель!» Рекомендуем Джеймсу Мэттису взять на вооружение этот лозунг. Бешеный пёс должен выглядеть в глазах европейского истеблишмента достаточно крутым: некрутому впечатления не произведёт, и тогда заявления Дональда Трампа повиснут в воздухе, что плохо для президентского авторитета.
На защиту «западных ценностей» нужны money, много-много money. Этот посыл стал основным в речах мистера Мэттиса. Американский министр обороны на славу потрудился, объясняя европейцам, кто их новый босс и чего он хочет.
Напомним, ещё на этапе предвыборной кампании миллиардер Дональд Трамп поведал широкой публике, что Вашингтон не собирается «кормить» НАТО из своего кармана. Да и вообще Североатлантический альянс «устарел» как таковой. Речь в первую очередь шла о том, что мало кто из членов НАТО вкладывает в копилку НАТО два процента своего ВВП. Некоторые не вкладывают даже 1%. И при этом США, тратящие денег больше всех, должны отчего-то всех этих полунищих союзничков защищать. Так не пойдёт. Платите, и мы вас защитим, дал понять Трамп. (И то правда: ведь всего 5 членов альянса выполняют нынче это финансовое требование. Эта пятёрка — США, Великобритания, Греция, Польша и мощная Эстония.)
Такие заявления вызвали бурю в Европе, где ждут «атаки Путина» и «молниеносного захвата беззащитных стран Балтии русскими десантниками». Путин никого почему-то до сих пор не атаковал, но всё равно страшно.
И вот настал момент истины: военный посланник Трампа произнёс речь в Брюсселе. Явление министра в Европу стало ведущей темой в европейских, а также американских СМИ.
Выступление Мэттиса было предельно ясным. Порадовать натовских членов оно ничем не могло. Равно как и порадовать разных «беззащитных», прячущихся под крылышком НАТО. Точнее, под крылышком США.
Произнося речь на заседании министров обороны государств НАТО, главный человек Пентагона заявил, что «американские налогоплательщики больше не могут брать на себя непомерные затраты на защиту западных ценностей». Правда, как отмечает радио «Свобода», Мэттис также сообщил, что НАТО остаётся «краеугольным камнем» системы безопасности Соединённых Штатов и трансатлантического сообщества.
Не кривя душой, Бешеный пёс сказал, что, если «партнёры» не увеличат расходы на нужды альянса, то США «уменьшат свои обязательства» по отношению к НАТО.
Вашингтон склонен «ограничить свою роль» в Североатлантическом альянсе, если члены НАТО не увеличат оборонные расходы, цитирует американского военного босса «Би-би-си».
Мэттис выражался на встрече весьма поэтично, даже образно. Видимо, сказывается любовь к литературе и особенно к историческому чтению.
Он сообщил собравшимся не только о невозможности для американских налогоплательщиков «принимать непомерное участие» в защите ценностей Запада, но и объяснил, что американцы «не могут больше вас заботиться о будущей безопасности ваших детей».
Комментаторы, на мнения которых ссылается «Би-би-си», отметили, что такого рода заявления стали самой резкой критикой США в адрес союзников за многие годы. Ведь многие европейские члены НАТО давно не выполняют взятых на себя финансовых обязательств.
Мистер Мэттис предложил членам НАТО программу-минимум: уже в текущем году участники альянса обязаны продемонстрировать «прогресс» и принять план по увеличению трат на оборонные нужды.
«Америка выполнит свои обязательства, но если ваши страны не хотят, чтобы Америка ограничила свою роль в этом альянсе, каждая из ваших столиц должна продемонстрировать поддержку нашей общей обороне», — пояснил генерал.
Далее глава Пентагона перечислил «угрозы», которые не дают покоя альянсу с 2014 года: Россия, аннексировавшая Крым, и усиление «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. Что касается России, то Мэттис особо отметил, что США реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой «с позиции силы», несмотря на то, что сохраняют приверженность восстановлению сотрудничества и снижению «напряжённости».
Нельзя сказать, чтобы генсек НАТО г-н Столтенберг встретил речи Мэттиса в штыки.
Йенс Столтенберг напомнил, что Канада и европейские государства в прошлом году уже увеличили расходы на оборону приблизительно на десять миллиардов долларов, однако «этого недостаточно». «Голос Америки» также указывает в данном контексте, что некоторые союзники США по НАТО выразили озабоченность по поводу более мягкой позиции Вашингтона в отношении Москвы.
Всё это вполне соответствует тезисам Трампа и Мэттиса на денежную тему, а также тезисам самого Столтенберга, который давно толкует о том же. Money, money, money!
Говорить с Москвой «с позиции силы» стоит денег. В этом едва ли усомнится хоть один член альянса.
Сам Вашингтон уже говорит с Москвой с позиции силы. На днях официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что мистер Трамп ожидает от Москвы возвращения Крыма Украине.
«Мы свои территории не возвращаем», — цитирует ответ пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой «Голос Америки».
Кроме того, генсек НАТО заявил о возможной «обеспокоенности» НАТО: таковая возникнет, ежели Россия нарушит Договор о ликвидации ракет средней дальности, развернув крылатые ракеты.
Мистер Трамп, отметим, не для того пришёл в Белый дом, чтобы миндальничать и тем паче выполнять «волю Путина», как то предвещали разного рода «эксперты», «аналитики», великие блоггеры и прочие специалисты по выборам в США. Эти люди, по-видимому, забыли о предвыборных лозунгах Трампа. Трамп собрался сделать Америку снова великой, и это означает её усиление на всех «фронтах» — и внутреннем, и международном. И никак иначе. Трамп даже Китаю фигу показывает.
США не только останутся «мировым жандармом», но и усилят эту свою роль; сомневаться в том не приходится. Холодная война вспыхнет с новой силой, ускорится и гонка вооружений, в том числе ядерных. Это может довести планету даже до третьей мировой войны, которую иные аналитики предвещали с возможным приходом к власти Хиллари Клинтон.
Для печальных прогнозов некоторые основания есть.
Во-первых, на днях Вашингтон пообещал пересмотреть доктрину применения ядерного оружия, и сделать это быстрыми темпами (вероятно, уже к марту). О пересмотре заявил начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин. По его словам, «новая команда» бросит «свежий взгляд» на вопросы нацбезопасности.
Во-вторых, выступая на базе Центрального командования в штате Флорида, президент Трамп подверг критике обороноспособность США: сравнил состояние американских военно-морских сил с временами чуть ли не Первой мировой войны. По словам мистера Трампа, американские силы ныне «истощены»: флот находится в состоянии, почти напоминающем состояние во время той мировой войны, которая окончилась «давным-давно». С таким положением дел Трамп мириться не намерен.
В-третьих, был особо поднят и вопрос платежеспособности членов НАТО.
«Мы решительно поддерживаем НАТО, — цитирует речь Трампа «Военное обозрение». — Мы только просим, чтобы все члены НАТО делали свои полные и надлежащие финансовые взносы в казну альянса. Многие из них этого не делают. Многие из них даже близко к этому не подошли, и они должны будут теперь сделать это».
В-четвёртых, Трамп довёл до мифологического совершенства тему исключительности американской нации, поднятую предшественником Обамой.
По мнению президента, американская нация «благословлена богом», а те мужчины и женщины, что служат в вооружённых силах Соединённых Штатов, являются «величайшей силой справедливости на Земле, какую мир когда-либо знал».
А раз так, то, по словам Трампа, американские военнослужащие получат оборудование, ресурсы и всё прочее, что им нужно.
Упомянутый выше генерал Дэвид Голдфин, как передаёт «Investor’s Business Daily News» (IBD), ранее сообщал, что каждый член Объединённого комитета начальников штабов лично встречался с президентом Трампом для разговора о своих родах войск. Среди встречавшихся был и сам Голдфин, который в разговоре с президентом подчеркнул важность ВВС в обеспечении ядерной триады.
IBD также писал, что нынешняя администрация Белого дома предполагает увеличить финансовые расходы на оружие и войска. Запланирована реализация нескольких крупных проектов, в том числе ядерных. Ещё в 2016 году озвучивались запросы ВВС по поводу межконтинентальных баллистических ракет и самолётов. В борьбе за контракты поучаствуют компании Lockheed, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing. Сейчас Northrop уже разрабатывает дальний стратегический бомбардировщик B-21 Raider для замены Boeing B-52s. Эксперты говорят, что стоимость приобретения самолётов может составить круглую сумму — до 80 млрд. долл.
Помимо этого, в конце января 2017 г. Дональд Трамп лично пообещал Пентагону «великое восстановление вооружённых сил». На сей счёт имеется письменное распоряжение, пишет газета «Вашингтон Пост». Подразумевается настоящая перестройка (не путать с горбачёвской) военных сил США. Речь идёт о строительстве кораблей, самолётов, создании новых вооружений и упомянутой модернизации ядерного арсенала.
Военные программы Трампа могут обойтись бюджету в сумму от 55 млрд. долл. до 90 млрд. долл. ежегодно, полагают эксперты. Планы подразумевают пополнение армии солдатами до общего количества в 540000 чел., расширение флота — как минимум до 350 кораблей, передачу ВВС примерно сотни истребителей или ударных самолётов с целью доведения общего числа до 1200) и увеличение числа батальонов морской пехоты с 24 до 36.
Подписанный Трампом «исполнительный порядок» устанавливает срочную подготовку министром обороны Мэттисом так называемого обзора готовности. Бешеному псу на это дано всего тридцать дней. И два месяца — на формирование плана по улучшению общей готовности вооружённых сил.
При такой-то американской оборонной активности, добавим, участникам Североатлантического альянса ничего не останется, как козырнуть и выделить недостающие денежки на оборону, то есть на пресловутую «защиту от Путина». Сами боитесь — сами защищайтесь.
С другой стороны, планы Трампа и Мэттиса пока исключительно популистские и не дошли даже до бумажной стадии. Для продвижения столь амбиционных военных проектов требуются большие деньги, которые Трамп без конгрессменов не получит: те просто «зарубят» бюджет. Далеко не все члены Конгресса США похожи на известных ястребов вроде Маккейна или Грэма; там достаточно миролюбивых людей, выступающих против тотальной гонки вооружений и крупного наращивания расходов США на «оборону». Схватки на тему новых расходов предстоят жаркие, тем более что у США нет сейчас денег даже на ремонт имеющихся военных кораблей, самолётов, обслуживание наземной техники и некоторые выплаты военнослужащим. К примеру, ВМС США не имеет денег даже на то, чтобы оплатить переезды военнослужащих и членов их семей, которые получили новые назначения. Портал «Defence News» сообщил, что у ВМС США полно долгов, и эта проблема возникла как раз из-за неспособности Конгресса принять бюджет. В итоге почти две трети ударных истребителей, принадлежащих военному флоту, не могут… летать.
Отсюда ясно, почему Трамп и Мэттис «требуют» денег у НАТО. Оба, особенно Трамп (преуспевающий бизнесмен всё-таки), понимают, что Вашингтон масштабную военную «перестройку» в одиночку попросту не потянет. Поэтому «партнёрам», желающим защититься от «угрожающих» русских, придётся раскошелиться. Пусть пока не на все два процента от ВВП, но траты должны быть подняты уже в этом году — иначе мировой жандарм рассердится.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru