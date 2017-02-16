Обнаружены новые потери боевой авиации ВСУ на Донбассе
Как сообщает интернет-газета "Взгляд", материалы уголовного дела по крушению Ил-76, в котором обвиняется бывший начальник оперативного штаба «АТО» Виктор Назаров, содержат информацию, согласно которой до падения транспортника было три дополнительных крушения и еще четыре – после.
Согласно сообщению экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в ходе вооруженного конфликта на Украине были сбиты 28 воздушных судов, в 17 случаях инциденты сопровождались гибелью людей.
Официальный список потерь отсутствует, по крайней мере он не подлежит разглашению. Но минобороны приходилось указывать об определенных инцидентах, так как они были задокументированы ополчением Донбасса. Из этих разрозненных данных выходит общая официальная статистика: украинские воздушные силы и сухопутные войска потеряли от огня противника 11 самолетов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолетов (3 Ми-8 и 4 Ми-24) и два реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143. Еще по одному Су-25 и Ми-8 (последний принадлежал ГСЧС Украины) потерпели катастрофы в ходе конфликта по техническим причинам. Итого – 22 борта, включая два беспилотника.
То есть ВСУ скрыли потери минимум 6 – 7 воздушных судов.
Согласно сообщению экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в ходе вооруженного конфликта на Украине были сбиты 28 воздушных судов, в 17 случаях инциденты сопровождались гибелью людей.
Официальный список потерь отсутствует, по крайней мере он не подлежит разглашению. Но минобороны приходилось указывать об определенных инцидентах, так как они были задокументированы ополчением Донбасса. Из этих разрозненных данных выходит общая официальная статистика: украинские воздушные силы и сухопутные войска потеряли от огня противника 11 самолетов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолетов (3 Ми-8 и 4 Ми-24) и два реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143. Еще по одному Су-25 и Ми-8 (последний принадлежал ГСЧС Украины) потерпели катастрофы в ходе конфликта по техническим причинам. Итого – 22 борта, включая два беспилотника.
То есть ВСУ скрыли потери минимум 6 – 7 воздушных судов.