09:31 16 февраля

Обнаружены новые потери боевой авиации ВСУ на Донбассе

Как сообщает интернет-газета "Взгляд", материалы уголовного дела по крушению Ил-76, в котором обвиняется бывший начальник оперативного штаба «АТО» Виктор Назаров, содержат информацию, согласно которой до падения транспортника было три дополнительных крушения и еще четыре – после.

Обнаружены новые потери боевой авиации ВСУ на Донбассе


Согласно сообщению экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в ходе вооруженного конфликта на Украине были сбиты 28 воздушных судов, в 17 случаях инциденты сопровождались гибелью людей.


Официальный список потерь отсутствует, по крайней мере он не подлежит разглашению. Но минобороны приходилось указывать об определенных инцидентах, так как они были задокументированы ополчением Донбасса. Из этих разрозненных данных выходит общая официальная статистика: украинские воздушные силы и сухопутные войска потеряли от огня противника 11 самолетов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолетов (3 Ми-8 и 4 Ми-24) и два реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143. Еще по одному Су-25 и Ми-8 (последний принадлежал ГСЧС Украины) потерпели катастрофы в ходе конфликта по техническим причинам. Итого – 22 борта, включая два беспилотника.

То есть ВСУ скрыли потери минимум 6 – 7 воздушных судов.



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Комментарии 6
  1. Андрей К Сегодня, 09:04
    Обнаружены новые потери боевой авиации ВСУ на Донбассе

    Случайно обнаружилось, что "Пэрэмога" оказалась "Зрадой"...
    А по окончанию зимы, вдруг, случайно обнаружатся подснежники на полях Донбасса - покошенный укроп, о котором отчитались, что он в бегах или без вести сгинувший...
    Андрей К
    1. himRa Сегодня, 09:09
      Почему случайно? очень даже доходчиво объяснили ...что для них атакующая авиация это не обязательный параметр!
      himRa
    2. майор Юрик Сегодня, 09:10
      Может все дело в "трезубе" на фюзеляже? Падают самолеты с граблями,хоть тресни,вилы не летают! negative
      майор Юрик
  2. himRa Сегодня, 09:06
    То есть ВСУ скрыли потери минимум 6 – 7 воздушных судов.

    Поэтому то и ,,восстанавливать,, и ,,модернизировать,, нечего! и летчики бегут потому что не летают!
    himRa
  3. дядя Мурзик Сегодня, 09:17
    кто то еще удивляется? belay
    дядя Мурзик
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:28
    Самолеты - это опасное оружие. Спички детям - не игрушки. Скакунам не положено, "Онижедети" wassat
    Горный стрелок

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